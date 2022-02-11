Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне от 14 000 до 22 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.
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Героями данного обзора стали следующие модели:
- Core i5-11600КF;
- Core i5-11400F;
- Core i3-10325;
- Core i5-10600КF;
- Ryzen 5 3600;
- Ryzen 5 3500;
- Ryzen 3 3300Х.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Origins
1920х10801% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Origins первое место занял процессор Core i5-11600KF. На втором месте расположились два сородича лидера: Core i5-10600KF и Core i5-11400F. Третью позицию завоевала модель из «красного» лагеря – Ryzen 5 3600.
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Cyberpunk 2077
1920х10801% low и average FPS
В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировали процессоры Core i5-11600KF и Core i5-10600KF. В зависимости от разрешения и режима работы они опередили ближайшего преследователя Core i5-11400F на 8% – 11%.
Days Gone
1920х10801% low и average FPS
В постапокалиптическом Days Gone уверенно доминировали шестиядерные процессоры компании Intel.
Far Cry 5
1920х10801% low и average FPS
В шутере с открытым миром Far Cry 5 первую позицию заняла модель Core i5-11600KF. Второе место осталось за Ryzen 3 3300Х, третью строчку разделили CPU Core i5-10600KF и Ryzen 5 3600.
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Hitman 3
1920х10801% low и average FPS
В игре Hitman 3 все участники тестирования показали равные результаты.
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Humankind
1920х10801% low и average FPS
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The Witcher 3: Wild Hunt
1920х10801% low и average FPS
В проектах The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion вновь лидировали шестиядерные процессоры из «синего» лагеря.
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Watch Dogs Legion
1920х10801% low и average FPS
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Участники тестирования обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i5-11600KF. На второй позиции расположился CPU Core i5-10600KF. Третью строчку разделили Core i5-11400F и Ryzen 5 3600.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Core i5-11600КF – 20 500 рублей;
- Core i5-11400F – 14 500 рублей;
- Core i3-10325 – 15 100 рублей;
- Core i5-10600КF – 17 500 рублей;
- Ryzen 5 3600 – 18 500 рублей;
- Ryzen 5 3500 – 17 500 рублей;
- Ryzen 3 3300Х – 15 800 рублей.
Соотношение стоимости и производительности процессоров
1920х10801% low и average FPS
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По соотношению цена/производительность вне конкуренции была модель Core i5-11400F.
Данное тестирование показало, что желающим сэкономить стоит присмотреться к процессору Core i5-10400F. Он расположился в тройке лидеров, отстав от модели Core i5-11600KF всего на 8%. Также CPU поддерживает 6/12 процессорных потоков, что делает его актуальным для новых игр в обозримом будущем.
Желающим выложить большие деньги за более производительную модель приглянется процессор Core i5-10600KF. Он буквально наступал на пятки лидеру тестирования, но при этом стоил заметно дешевле.
Отдельно стоит высказаться о продукции компании AMD. Три представителя «красных» в целом были немного медленнее «синих» конкурентов, но это оказалось не главной проблемой. Их высокая стоимость существенно снижает интерес со стороны покупателей.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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