В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне от 14 000 до 22 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

реклама

Героями данного обзора стали следующие модели:

Core i5-11600КF;

Core i5-11400F;

Core i3-10325;

Core i5-10600КF;



Ryzen 5 3600;

Ryzen 5 3500;

Ryzen 3 3300Х.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Assassin's Creed Origins

1920х1080 1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins первое место занял процессор Core i5-11600KF. На втором месте расположились два сородича лидера: Core i5-10600KF и Core i5-11400F. Третью позицию завоевала модель из «красного» лагеря – Ryzen 5 3600.

реклама

Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировали процессоры Core i5-11600KF и Core i5-10600KF. В зависимости от разрешения и режима работы они опередили ближайшего преследователя Core i5-11400F на 8% – 11%.

Days Gone

1920х1080 1% low и average FPS

В постапокалиптическом Days Gone уверенно доминировали шестиядерные процессоры компании Intel.

Far Cry 5

1920х1080 1% low и average FPS

В шутере с открытым миром Far Cry 5 первую позицию заняла модель Core i5-11600KF. Второе место осталось за Ryzen 3 3300Х, третью строчку разделили CPU Core i5-10600KF и Ryzen 5 3600.

реклама





Hitman 3

1920х1080 1% low и average FPS

В игре Hitman 3 все участники тестирования показали равные результаты.

реклама

Humankind

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

The Witcher 3: Wild Hunt

1920х1080 1% low и average FPS

В проектах The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion вновь лидировали шестиядерные процессоры из «синего» лагеря.

реклама

Watch Dogs Legion

1920х1080 1% low и average FPS

реклама

Участники тестирования обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i5-11600KF. На второй позиции расположился CPU Core i5-10600KF. Третью строчку разделили Core i5-11400F и Ryzen 5 3600.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i5-11600КF – 20 500 рублей;

Core i5-11400F – 14 500 рублей;

Core i3-10325 – 15 100 рублей;

Core i5-10600КF – 17 500 рублей;



Ryzen 5 3600 – 18 500 рублей;

Ryzen 5 3500 – 17 500 рублей;

Ryzen 3 3300Х – 15 800 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров 1920х1080 1% low и average FPS

реклама

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была модель Core i5-11400F.

Данное тестирование показало, что желающим сэкономить стоит присмотреться к процессору Core i5-10400F. Он расположился в тройке лидеров, отстав от модели Core i5-11600KF всего на 8%. Также CPU поддерживает 6/12 процессорных потоков, что делает его актуальным для новых игр в обозримом будущем.

Желающим выложить большие деньги за более производительную модель приглянется процессор Core i5-10600KF. Он буквально наступал на пятки лидеру тестирования, но при этом стоил заметно дешевле.

Отдельно стоит высказаться о продукции компании AMD. Три представителя «красных» в целом были немного медленнее «синих» конкурентов, но это оказалось не главной проблемой. Их высокая стоимость существенно снижает интерес со стороны покупателей.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

