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Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F

Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 5700, в связке с процессором Core i5-10400F, с в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт среднего ценового сегмента – GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700 – в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В последнем выпуске знаменитой серии игр Assassin's Creed – Valhalla – с небольшим отрывом от соперника лидировала видеокарта Radeon RX 5700. Обе модели обеспечили комфортную производительность вплоть до разрешения 2560 х 1440.

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Biomutant

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1% low и average FPS

В фантастическом слэшере Biomutant первое место заняла графическая карта GeForce RTX 3060. Ее отрыв от «красного» преследователя составил 10% – 15%.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В проекте Cyberpunk 2077 вновь лидировал GPU компании NVIDIA. Игра предъявила настолько суровые требования к графической подсистеме, что ускоритель показал высокие результаты лишь в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080.

Days Gone

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1% low и average FPS

В боевике Days Gone первое место вновь заняла модель GeForce RTX 3060. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 7% – 15%. Данный проект оказался не столь требовательным к видеокартам, как Cyberpunk 2077, поэтому обе видеокарты продемонстрировали комфортную производительность вплоть до разрешения 2560 х 1440.

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F1 2020

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1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 обе модели показали равные результаты.

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В фантастическом экшене Horizon Zero Dawn графические ускорители GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700 снова были равны.

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В шутере Mafia Remastered видеокарта GeForce RTX 3060 заметно опередила ускоритель Radeon RX 5700. В зависимости от разрешения и режима работы отрыв составил 11% – 16%.

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion видеоускоритель компании NVIDIA был немного быстрее своего визави из AMD.

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Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что графический ускоритель GeForce RTX 3060 был на 5% – 8% быстрее модели Radeon RX 5700.

Теперь давайте рассмотрим противостояние участников в отдельно взятых играх.

  • GeForce RTX 3060 была быстрее Radeon RX 5700 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
  • GeForce RTX 3060 была в паритете с Radeon RX 5700 в игре F1 2020 и Horizon Zero Dawn.
  • GeForce RTX 3060 была медленнее Radeon RX 5700 в игре Assassin's Creed Valhalla.

Графический ускоритель GeForce RTX 3060 опередил видеокарту Radeon RX 5700 в пяти проектах из восьми и показал равные результаты в двух играх. В одном проекте «зеленый» ускоритель уступил «красному» сопернику.

Герои материала обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Им не покорилось разрешение 2560 х 1440 в таких проектах, как Cyberpunk 2077 и Watch Dogs Legion.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник устройств.

  • GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;

  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 42 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность уверенно лидировала видеокарта GeForce RTX 3060.

Итак, в противостоянии графических ускорителей GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700 победителем вышел представитель компании NVIDIA. Между участниками был зафиксирован минимальный разрыв в производительности, однако решающую лепту в победу внесла стоимость моделей. «Зеленый» ускоритель заметно дешевле «красного», поэтому он и победил в данном противостоянии.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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