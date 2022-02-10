Оглавление

Вступление

Материнские платы на новом чипсете Intel Z690 не отнесешь к доступным моделям. Это флагманский набор логики с поддержкой разгона, поэтому платы на подобных решениях всегда выделяются по стоимости. Функционал тоже подрос, но в основном за счет процессора, в который интегрирован контроллер PCI-e 5.0 и контроллер памяти DDR4/DDR5.

реклама

Тут уже сами производители материнских плат решают, какой тип памяти использовать, и по итогам 2021 года можно с уверенностью сказать, что DDR4 предпочтительнее. Не потому, что быстрее, а просто гораздо дешевле. Однако нельзя было предугадать такого дефицита на модули DDR5, и поэтому производители плат выпустили версии разного уровня. Причем разумнее было бы во всех бюджетных устройствах предусмотреть только DDR4, но для разнообразия были представлены модели с поддержкой памяти DDR5.

У компании MSI давно состоялось разделение моделей материнских плат на несколько линеек: MAG, MPG и MEG. В каждой представлено несколько версий и самой доступной является именно MAG (MSI Arsenal Gaming). Названия соответствует различному оружию: граната, базука, томагавк. Последнее не в смысле топора, а крылатой ракеты, поскольку это высокотехнологичное устройство. Сегодня мы рассмотрим этот новый Tomahawk с поддержкой памяти DDR5.



MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI предназначена в первую очередь для геймеров. Сам производитель заявляет об этом так:

Продукты серии MAG нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. Тщательно протестированные, они просто стабильно делают то, для чего предназначены.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Посмотрим, насколько это описание соответствует действительности.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике. Спереди мы видим фон, стилизованный под металлические поверхности.

В левом верхнем углу находится логотип компании и эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся два значка компании Intel, а посередине изображение ракеты. Возможно, это и есть тот самый Tomahawk. По центру крупными символами указано наименование модели. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом все выглядит неплохо.

реклама

Заднюю сторону дали на откуп маркетологам, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъемов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

еперь, посмотрим, что внутри.

Сверху находится картонный лоток, где лежит плата в антистатическом пакете. Вынув его, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Инструкция по монтажу;

Комплект наклеек;

Наклейка с эмблемой MSI Gaming;

Благодарственная карта;

Буклет с продукцией;

Купон на участие в какой-то программе компании.

Список аксессуаров еще меньше.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводной сети;

Флешка с драйверами и ПО.

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому ее нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление простое и ничем не запоминается, кроме выреза с правого края. Сама плата темно-коричневая, принтов почти нет, радиаторы черные и почти без каких-либо надписей. Только на радиаторе чипсета написано Tomahawk.

реклама





Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

Это флагманская модель в своей линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъемами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

реклама

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

реклама

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. Есть модификация с памятью DDR4, но эта с DDR5, что плохо согласуется с образом недорогого бюджетного устройства. C двух сторон слотов используются защелки.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. В процессорах Intel Core 12 Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений новой платформы и его нужно продвигать.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

реклама

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Девять каналов сверху и еще столько же каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной Monolithic Power Systems MP87992.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2960.

реклама

MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. При этом подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий.

При первом запуске и входе в BIOS предлагается выбрать один из трех вариантов охлаждения и если выбрать AIO систему, то автоматически лимиты будут сняты. Еще раз отмечу, что подсистема питания отличная и готова к серьезной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 400 Вт.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъемы задней панели.

реклама

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Сверху указаны белые цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остается, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

В данном случае реализовано всего четыре порта SATA. Два распаяны по нижнему краю, а еще два выведены вбок справа. В этом месте печатной платы находится вырез.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора и колодку для TPM модуля.

Левее расположены четыре порта SATA, две колодки USB 2.0, еще три разъема 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

Затем можно увидеть два разъема для подсветки. Оба ARGB LED 5B, а рядом контакты сброса BIOS, что не очень удобно.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

На этой плате мы видим четыре слота расширения PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Три разъема USB 3.2 Gen2

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Индикатор POST-кодов находится в правом верхнем углу.

Технические характеристики

Модель MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Все работает четко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Все действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

На месте список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Еще мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой – просто шаблоны под определенные частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI, версия BIOS H.10;

Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3600 / 3700/4900 МГц база/турбо);

Кулер: MSI CoreLiquid S280;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston Fury Beast;

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы и настройка не вызывает каких-то сложностей. Все проходит гладко, BIOS обновляется просто. Для тестов использовалась фирменная AIO система MSI CoreLiquid S280.

Для начала я запустил и провел все тесты в штатном режиме, а потом уже разогнал процессор и память. Прогнал все еще раз, и теперь вы можете посмотреть на результаты.

На мой взгляд, получилось очень неплохо.

Сначала посмотрим на работу системы в штатном режиме. Cinebench R23:

3DMark Time Spy:

Теперь система в разгоне. AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Cinebench R23:

3DMark Time Spy:

Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил все тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

В целом MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI – это неплохая материнская плата начального уровня. В ней есть интересное сочетание технических решений из более дорогих сегментов с простой компоновкой и небольшим набором интерфейсов.

Новинка ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует даже перед топовым процессором Intel Core i9 12900K. А за подсистемы питания и охлаждения можно не волноваться, они должны хорошо справляться с нагрузкой. Разгонять на плате можно и вполне успешно. А вот функционал не очень велик. Хотя, с другой стороны, видеокарту можно поставить любую, есть место для установки четырех накопителей типа М.2. Что еще нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть 2.5G. Звук? Он здесь такой же, как на большинстве аналогов. Подсветки нет, но я подключил ленту за 100 рублей и не испытал проблем.

Мы уже выяснили, что все необходимое есть и поэтому функциональность оказывается на достаточном для большинства уровне. Самый важный вопрос – это цена. Если она будет низкой, то успех очевиден, поскольку плюсов много. Если она будет высокой, есть смысл искать что-то подешевле или даже на другом чипсете, особенно тем, кто не собирается заниматься разгоном. Однако пока для этой платформы он один и выбор невелик. В остальном системная плата MSI оставляет только положительные впечатления от использования.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: