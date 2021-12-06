Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10600КF и AMD Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i5-10600КF поддерживает 6/12 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 4100-4800 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600Х тоже поддерживает полные 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4400 МГц. У обоих процессоров умеренный частотный потенциал. После разгона «синий» CPU функционировал с частотой 5000 МГц, а «зеленый» – 4200 МГц.
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В связке с подопытными работала старшая модель прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В игре Assassin's Creed Valhalla с небольшим преимуществом над соперником лидировал процессор Core i5-10600КF.
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Biomutant
В фантастическом слешере Biomutant протагонисты продемонстрировали одинаковую производительность.
Cyberpunk 2077
В футуристическом шутере Cyberpunk 2077 уверенно лидировал процессор Core i5-10600КF. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 5 3600X на 9%-16%.
Days Gone
В пост апокалиптическом проекте Days Gone первое место вновь заняла модель Core i5-10600КF. Правда, в отличие от прошлой игры, ее превосходство над зеленым конкурентом было не столь очевидным.
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F1 2020
В автогонке F1 2020 на первой строчке в очередной раз расположился CPU Core i5-10600КF. В зависимости от режима функционирования и разрешения он опережал Ryzen 5 3600X на 14%-20%.
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Horizon Zero Dawn
В экшне Horizon Zero Dawn обе модели показали равные результаты.
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Mafia Remastered
В оставшихся двух играх Mafia Remastered и Watch Dogs Legion первое место в очередной раз перекочевало модели из синего лагеря.
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Watch Dogs Legion
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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i5-10600КF. В зависимости от разрешения и режима работы она была быстрее Ryzen 5 3600X на 5%-9%.
Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Процессор Core i5-10600КF был быстрее модели Ryzen 5 3600X в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
- Процессор Core i5-10600КF был в паритете с моделью Ryzen 5 3600X в играх Biomutant и Horizon Zero Dawn.
Процессор Core i5-10600КF опередил соперника Ryzen 5 3600X в шести играх из восьми протестированных и показал с ним равные результаты в пяти проектах.
Модели Core i5-10600КF и Ryzen 5 3600X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i5-10600КF - 18 000 рублей;
- Ryzen 5 3600Х - 22 000 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-10600КF и Ryzen 5 3600X победила модель из синего лагеря. Она "обыграла" зеленого конкурента, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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