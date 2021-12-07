Оглавление

Вступление

Сейчас смартфон это устройство, без которого трудно прожить день. Он есть почти у каждого и совмещает множество функций. Помимо телефона это целый компьютер в кармане, вычислительная мощность которого позволяет делать сложные расчеты и запускать игры, которые не так давно выпускались для персональных компьютеров. А зайдя на YouTube можно понять, что многие блогеры с миллионной аудиторией снимают контент на смартфон, и картинка выходит неплохой.

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И пусть с профессиональными камерами сравнивать не приходится, но платить огромные деньги за такие устройства, запариваться с объективами и носить их с собой, когда камеры смартфонов становятся все лучше, отваживается все меньшее количество людей. Раньше смартфоны обходились одной камерой, но нынешние реалии вынуждают производителей делать по две, три, а порой даже четыре камеры, которые подходят для разных типов съемки. Тем более пользователям давно приелся стандартизированный дизайн, который у разных компаний и моделей выглядел идентично, поэтому добавление камер привнесло глоток свежего воздуха в данную категорию рынка электроники.

Компания Honor следует всем последним тенденциям и оснастила Honor 50 четырьмя объективами, обладающими множеством интересных функций и интересным, узнаваемым и цепляющим глаз дизайном.

Новый смартфон у Honor получился, как обычно, вполне доступный. Экран, процессор, батарея - все на высоте, а упор сделан, разумеется, на камеры. Тем более, что после приобретения независимости компания Honor вернула все привычные сервисы Google, что не может не радовать.

Давайте разберемся, с чем компания возвращается на российский рынок, и что может предложить интересная и яркая модель из Поднебесной, расположенная в среднем ценовом диапазоне.

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Технические характеристики

Модель Honor 50 Honor 30 Pro+ Дисплей 6.57 дюйма, OLED, 2340 x 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6.57 дюйма, OLED, 2340 x 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 Процессор Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 x Kryo 670, частота 2.4 ГГц + 4 x Kryo 670, частота 1.8 ГГц) HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 x ARM Cortex-A76, частота 2.86 ГГц + 2 x ARM Cortex-A76, частота 2.36 ГГц + 4 x ARM Cortex-A55, частота 1.95 ГГц); архитектура HiAI; 5G-модем Графический контроллер Adreno 642L ARM Mali-G76 MP16 Оперативная память 6/8 Гбайт 8/12 Гбайт Flash накопитель 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Да (только NM) Разъемы USB Type-C USB Type-C SIM-карта Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц; CDMA 800 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц; CDMA 2000 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 41, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.2 5.1 NFC Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Модуль с основными камерами Четверной модуль: 108 + 8 + 2 + 2 МП, f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль, 50 + 16 + 8 + 2 МП, f/1.9 + f/2.2 + f/3.4, гибридный автофокус, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулями, светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 МП, f/2.2, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 32 + 8 МП, f/2.0 + f/2.2, фиксированный фокус, без вспышки Аккумулятор Несъемный аккумулятор: 16.34 Вт·ч (4 300 мАч, 3.8 В) Несъемный аккумулятор: 15.2 Вт·ч (4 000 мАч, 3.8 В) Размеры 160 x 73.8 x 7.8 мм 160.3 x 73.6 x 8.4 мм Масса 175 г 190 г Защита корпуса Нет IP54 (брызгозащита) Операционная система Android 11, оболочка Magic UI 4.2 Android 10, оболочка Magic UI 3 Цена 34 990 рублей за версию 6/128 Гбайт,

39 990 рублей за версию 8/128 Гбайт,

44 990 рублей за версию 8/256 Гбайт Нет в продаже

Если сравнивать Honor 50 и Honor 30+ Pro прошлого поколения, то разница не просто видна, это совершенно различные устройства, которые находятся в разных сегментах.

Значительное улучшение получила производительность, о камерах и говорить не приходится, новые функции, возможности и мощности. Единственный недостаток у новой модели – отсутствие влагозащиты, к которой все уже привыкли. Но владельцам предыдущей модели можно всерьез задуматься над обновлением, ибо разница видна во всех деталях невооруженным взглядом.

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Упаковка и комплектация

Упакован смартфон в лучших традициях ребят из Купертино. Минималистичная коробка, сделанная из плотного и качественного картона, сверху которой красивая надпись Honor 50.

По бокам коробки так же название модели той же красивой и переливающейся типографией.

На нижнем торце наклейка со спецификацией на английском языке.

Тыльная сторона коробки белая и совершенно пустая, за исключением значка переработки.

При открытии коробки наш взгляд сразу падает на телефон, лежащий экраном вверх и обернутый в пленку. Понять качество упаковки можно, обращая внимание на детали. И тут им уделили внимание. Телефон можно достать с помощью язычка на пленке, а не выковыривать его или вываливать.

Сам телефон покоится в удобной лодочке, точно повторяющей его форму.

Смартфон уже с завода покрыт защитной пленкой, аккуратно и достаточно приятно.

Далее нас встречает конвертик с инструкциями, руководствами и прочей документацией, элегантно украшенный скрепкой для слота.

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Смотришь на большую коробку и разу делаешь приятный вывод. В комплекте есть зарядка. И стоит отметить, что это не просто зарядка. Она на 6 А и максимально способна выдавать 66 Вт, что позволяет зарядить телефон с нуля за 45 минут. Результат замечательный.

Кабель в комплекте с USB на Type-C, что, на мой взгляд, является плюсом, поскольку не у всех есть блоки и кабели с Type-C на Type-C.

Дизайн

Стоит начать с того, что Honor по традиции делает очень интересные дизайнерские решения – посмотрев на заднюю часть телефона его невозможно спутать с другим аппаратом.

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Считаю, мне достался самый интересный цвет – в переводе на русский «Перламутровое лого». Он представляет собой переливающиеся буквы «H», «O», «N» и «R», и выглядит потрясающе. Преимущество данной расцветки в том, что возможные отпечатки пальцев будут не так заметны из-за переливов цвета.

Сама поверхность выполнена из закаленного стекла, что в среднем сегменте нынче уже редкость.

Интересным дизайнерским решением стал модуль камер. На скругленном металлическом четырехугольнике расположены две большие окружности. Одна содержит основной объектив 108-мегапиксельной камеры, вторая – три прочие камеры (широкоугольную, макро и боке), а также вспышку. Смотрится продуманно; самое главное – привлекательно и узнаваемо.

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Торцы телефона также выполнены из хорошего и симпатичного пластика. Справа расположены «качельки» громкости, а под ними кнопка включения. Сделано удобно. Когда берешь Honor 50 в руку, то пальцы сами к ним тянутся. Нажимаются с необходимым усилием и очень приятно.

С нижнего торца расположены разъем для зарядки, слот под sim-карту, динамик и микрофон. На сим-лотке видна резинка, но, к сожалению, телефон не получил влагозащиту; видимо, это значительно увеличило бы конечную стоимость продукта.

С верхнего торца расположен микрофон и модуль шумоподавления.

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Экран Honor 50 загнут по краям, что создает эффект 2.5D. Также телефон загнут на задней панели, что создает отличную эргономику. Аппарат приятно лежит в руке, не имея и малейшего желания выскользнуть из нее.

Модель не самая легкая (175 г), это среднее значение, и несмотря на свои габариты (160 x 73.8 x 7.8 мм), телефон не ощущается громоздким и тяжелым. Вес распределен хорошо и сбалансированно. Безрамочность реализована неплохо, рамки сверху и снизу достаточно маленькие, экран занимает почти всю переднюю поверхность.

Отдельно следует отметить отсутствие неприятной для меня «моноброви», вместо нее аккуратная точка, о существовании которой забываешь на пятой минуте использования. Дизайн выглядит продуманным и завершенным.

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Дисплей

Экран у смартфона хорош, используется матрица OLED. Соотношение сторон 19.5:9, практически стандартное, разрешение 1080 х 2340. Максимальная яркость – 1100 кд/м2, охват цветового пространства – 112% DCI-P3, точность цветопередачи Delta E<1, контрастность – 1 000 000:1, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

В дисплей встроена фронтальная камера, но, как упоминалось выше, она не сильно мешает.

Диагональ 6.57” в современных реалиях достаточно необычна для флагманского устройства. Плотность пикселей благодаря разрешению высокая и составляет 392 ppi.

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Экран способен воспроизводить 1.07 млрд цветов. Он покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, глубина цвета 10-битная. Поддерживается функция Always-on-Display. Можно регулировать цветовую палитру дисплея и выбирать между обычными цветами и яркими.

Матрица хорошо показывает себя на солнце. И очень радует, что глаза при длительном использовании не устают, благодаря функции защиты зрения и минимальному ШИМ без дополнительных настроек.

Частота обновления экрана – 120 ГЦ, время отклика – 1 мс, частота опроса сенсорного интерфейса – 300 Гц, в настройках можно выбрать динамическую частоту обновления, благодаря которой все 120 Гц используются только там, где это действительно нужно. Такое решение значительно помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

Уделили внимание и работе сенсора – частота составляет 300 Гц с латентностью 24 мс. Это позволяет смартфону максимально быстро считывать и реагировать на команды пользователя.

Визуально дисплей радует насыщенными цветами и естественной цветопередачей. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи не нарушается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 0 451.13 ∞ 75 0 331.38 ∞ 50 0 222.27 ∞ 25 0 118.83 ∞ 0 0 2.24 ∞

Запас яркости на отличном уровне, а применение OLED матрицы подразумевает максимальную контрастность за счет нулевой яркости отображения черного цвета.

Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон стандартен для матрицы OLED – покрывается весь диапазон sRGB, с более широким захватом диапазона зеленых оттенков. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

При этом не обошли вниманием вопрос качества цветопередачи и комфорта использования, позаботившись о качественном олеофобном покрытии.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современном процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 6 нм техпроцессу. Процессор не самый топовый, но явно выше середины ценового сегмента, что приятно.

Всем, кто знаком с компьютерной техникой, известно, что помимо количества ядер и архитектуры еще одним важным параметром является частота. Так на базе одного и того же процессора можно получить разные уровни производительности и энергоэффективности, оперируя только частотой и снижая напряжение.

В современных сложных архитектурах производителям приходится изощряться и выпускать платформы с гетерогенными ядрами. В смартфонах такое практикуется уже давно, ведь очень важную роль играет портативность. И не вызывает удивление то, что 4 ядра здесь работают на частоте 2.42 ГГц и еще четыре на 1.8 ГГц.

За обработку графики отвечает видеоядро Adreno 642L, которое работает на частоте 840 МГц.

Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель установил память стандарта LPDDR5.

Далее мы посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты отличные. Это неудивительно, с учетом применения наиболее производительной платформы, представленной на рынке. Можно без сомнений говорить о максимально быстрой работе даже с самыми ресурсоемкими приложениями или играми.

Однако для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это весьма непростая задача.

Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем все тесты проводились без подключения внешнего кулера.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 11 с оболочкой производителя Magic UI 4.2. Это практически «голая» ОС Android, оптимизация шикарная. Система работает плавно, и я ни разу не видел ни единой проблемы.

Отдельный повод для радости – возвращение сервисов Google, без которых нам трудно представить использование смартфона. Разве что клавиатура по умолчанию стоит от Яндекса, но это можно исправить в настройках. Также следует отметить наличие трех обязательных приложений из русского ПО, например, Госуслуги, они хранятся в отдельной папке, много памяти не занимают, так что в целом пусть будут.

Работа системы не удивляет и оставляет положительное впечатление. Работает стабильно и без огрехов.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Так, OLED дисплей позволил установить дактилоскопический сканер под экраном. Его чувствительность достаточно высокая, а разблокировка происходит почти моментально.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может стать вариант разблокировки по лицу – он срабатывает быстро, но в нынешних реалиях, где постоянно носишь маску и банально неудобно снимать ее в магазине, чтобы заплатить, думаю, более востребованным вариантом будет сканер отпечатка.

А если вы боитесь утечки ваших биометрических данных, то есть стандартный пин-код или графический ключ.

Беспроводные интерфейсы и связь

Аппарат оснащен стандартным набором для современного устройства высокого уровня. Есть поддержка мобильных сетей 5G. Массово он у нас пока не внедрен, хотя тестовые зоны у большинства операторов уже работают во многих крупных городах. Это своего рода задел на будущее и возможность работы там, где такие сети уже начинают разворачиваться.

Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут каких-то сюрпризов нет. Все работает отлично. Уверенный прием и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM. Что мне больше всего показалось странным, так это то, что они устанавливаются не рядом, а друг над другом, естественно, контактами в противоположные стороны.

Еще можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт.

Я прокатился с телефоном из Москвы до Липецка, позже был в Подмосковье и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства, не заметил. Если по пути не было сети, то ее не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Есть он и в герое обзора, производитель даже предусмотрен специальное пояснение относительно расположения антенны на корпусе.

Со спутниковой навигацией не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Все работает корректно, и с этой стороны вопросов нет.

Файловая система

Смартфон поставляется с двумя вариантами объема постоянной памяти. Это может быть 128 или 256 Гбайт. По современным меркам – это уже норма. Все дело в возможности записи видео в разрешении 4K, которое способствует быстрому заполнению пространства.

Фотографии по отдельности «весят» немного, но если их очень много, то это также может занимать внутреннюю память, а расширить ее здесь уже не получится, поэтому я бы предпочел версию с максимальным объемом, чтобы был запас.

Скорость работы встроенного накопителя достаточно высокая. Все стандартно, быстро и без проблем.

Время автономной работы

Когда речь идет о высоком уровне производительности, особенно в рамках ограниченных габаритов, неизменно встает вопрос уровня автономности. Ведь увеличение запаса энергии неизменно приводит к увеличению массогабаритных показателей.

В данном случае производитель предусмотрел встроенный аккумулятор, емкостью 4 300 мАч. Это средний показатель для современного устройства, но он вполне соответствует габаритам модели. Потребителей предостаточно – восьмиядерный процессор и дисплей с высокой частотой обновления не способствуют экономии заряда.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста мы использовали приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

Видно, что аккумулятор был изначально не на 100% поэтому можно было дотянуть до 5 часов. Этот тест интенсивно использует смартфон и поэтому видно, что будет, если его использовать по максимуму. Аккумулятор не очень емкий, а «железо» приличное, поэтому иногда зарядку лучше держать при себе.

Хотя при обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотографий, 15 минут мессенджера и что-то еще по мелочам мне хватало на день. Если я начинал день со 100%, то к концу у меня оставалось 25-15% заряда. Два дня пользоваться будет сложновато, но лично я уже привык заряжать телефон каждый день.

Конечно, подобный смартфон приобретается для использования имеющихся возможностей, и работа в современных играх существенно снизит показатели автономности. При этом комплектный адаптер питания позволит весьма оперативно восполнить запас энергии. Мощность зарядного устройства составляет 66 Вт. Поддерживается режим супер быстрой зарядки Honor SuperCharge: при мощности зарядки 66 Вт смартфон набирает 70% заряда всего за 20 мин.

Это довольно крупный адаптер, с портом USB для подключения провода. Соответственно, комплектный провод питания выполнен в формате USB – USB-C. В настройках пользователь может скорректировать приоритетность работы смартфона для максимально эффективного использования запаса энергии. Такое решение позволяет добиться максимальных показателей автономности, не жертвуя комфортом использования.

Необходимо отметить, что над вопросом энергопотребления Honor 50 действительно думали и работали. Первоначально применяется современный процессор Qualcomm Snapdragon с эффективным использованием энергии, а алгоритмы управления ресурсами настроены на максимальное сбережение заряда, когда нет необходимости в активной реализации всех возможностей данной аппаратной платформы.

Камера

Помимо всего прочего Honor 50 отличается от прошлого поколения камерами. Их характеристики следующие:

Фронтальная камера 32 МП (диафрагма f/2.2). Запись видео: поддержка записи видео с разрешением 1080P (2520 x 1080 пикселей) со скоростью 60 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 6528 x 4896 пикселей. Разрешение видео: поддержка до 2520 x 1080 пикселей.

Основная камера 108 МП (автофокусировка с диафрагмой f/1.9) + широкоформатный модуль 8 МП (диафрагма f/2.2) + датчик боке 2 МП (диафрагма f/2.4) + макромодуль 2 МП (диафрагма f/2.4). Режим автофокусировки: автофокусировка, стабилизация изображения: EIS, режим масштабирования: цифровой зум, запись видео: поддержка видеозаписи 4K (3840 x 2160 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 12032 x 9024 пикселей. Разрешение видео: поддержка до 3840 x 2160 пикселей.

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек достаточно типичен и особо не выделяется. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен.

Лучше всего оценивать качество работы камеры по тестовым снимкам, приведенным далее.

Тест камеры Honor 50

Примеры снимков с фронтальной камеры:

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Пример видеосъемки (4K, Full HD 60, Full HD 30):

Сложно представить современный смартфон без интересных решений с камерами независимо от ценового сегмента.

Тут компания Honor не стала исключением и смогла предложить нам несколько интересных решений. Порадовала ночная съемка, а особенно селфи в условиях недостаточной освещенности: аппарат убирает ненужные шумы и качественно подсвечивает лицо. Интересна функция мультивидео, позволяющая в реальном времени одновременно снимать и происходящее событие, и свою реакцию на него.

В дневных условиях Honor 50 оправдывает все возложенные на него надежды. Снимает хорошо, с неплохим балансом белого, есть «широкоуголка» и 10-ти кратный зум. В режиме портрета смартфон обеспечивает хорошие снимки. В итоге камера понравилась, за свои деньги очень неплохое предложение.

Заключение

Возвращение Honor на российский рынок получилось достаточно интересным и громким. Первую партию телефонов раскупили как горячие пирожки за считанные секунды, и это вполне объяснимо. За сравнительно небольшие деньги Honor 50 предлагает нам все, что должно быть в современном смартфоне.

Хорошая производительность, обеспечивающая стабильную работу системы, отличный экран, который не дает глазам уставать, камеры, на которые можно снять абсолютно все, что придет в голову. Телефоном приятно пользоваться начиная с момента, как берешь его в руки. У него нет откровенно слабых сторон и ярко выраженных недостатков. Просто где-то производитель не мог сделать лучше в угоду цене, и создается впечатление, что они за эту цену сделали с моделью все, что могли по максимуму. Смартфон полностью оправдывает себя с точки зрения цена-качество, местами даже приятно удивляя.

В целом аппарат оставил положительные впечатления, и у меня даже появилось желание обновиться со своего старого OnePlus на эту новую модель. Будет очень интересно понаблюдать, как компания Honor продолжит свое развитие на российском рынке.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: