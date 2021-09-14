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Вступление

Еще в прошлом году компания NVIDIA анонсировала графические ускорители поколения Ampere – GeForce RTX 3000-й серии. В первую очередь вышли флагманские решения на GPU GA102, представленные двумя модификациями: GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Вторая версия уступала лидеру по всем фронтам – по количеству блоков, шине памяти и ее объему. Если в первую устанавливались 24 Гбайт GDDR6X, и никаких вопросов не возникало, то у второй было всего 10 Гбайт той же GDDR6X, что смотрелось бледно на фоне 16 Гбайт у конкурентов.

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Как ни крути, а цифры для многих играют решающую роль, и видеокарта покупается не на один год, а как минимум на весь гарантийный срок, а за это время 10 Гбайт может оказаться недостаточно. Такие прецеденты уже были в истории компании, поэтому можно было сделать определенный вывод. Тем более что цены в рознице все равно далеки от рекомендованных, и просто так пойти и купить видеокарту в магазине проблематично. Кто-то устал ждать и встал в очередь за PlayStation 5, кто-то купил новенький Xbox, а более продвинутые смели все ускорители с барахолок по еще вменяемым ценам.

Потихоньку настала середина 2021 года, а видеокарт в магазинах по нормальным ценам так и не завезли. Ну а ушлые ребята накупили готовых сборок и теперь распродают системные блоки без ускорителей. При взгляде на эту картину со стороны кажется, что все сошли с ума. И производители тоже. Они пытаются тушить пожар керосином. И вместо реальных мер по аппаратному противодействию майнингу используют программные средства, которые элементарно обходятся. Да и тестировщикам приходится только смотреть на новые модели и на результаты, которые они демонстрируют, а образцы можно трогать только в перчатках и с маской.

После того, как GeForce RTX 3090 оказалась настолько успешной и профессиональной, что даже начала тащить 8K, все ускорители осели у настоящих профессионалов – майнеров, и они нашли им достойное применение. В компании NVIDIA поняли, что обычный пользователь еще не готов к 24 Гбайт, и решили сделать скромный подарок, выпустив GeForce RTX 3080 Ti, где памяти будет просто вдвое меньше, а блоков почти столько же. Тесты оригинальных видеокарт все уже видели, а теперь взглянем на варианты, которые предлагают партнеры.

Сегодня мы оценим Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro и выясним, чем она отличается от других графических ускорителей в линейке GeForce RTX 3080 Ti и от конкурирующих решений.



В лаборатории уже побывала модификация Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC, которая отлично работала, и к работе ее системы охлаждения претензий не было. Значит, и тут не должно по идее возникнуть проблем. Или это не так?

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Упаковка и комплектация

Перед нами коробка средних размеров. Она уже знакома своим оформлением по старшим моделям в линейке (и даже у GeForce RTX 3090 GamingPro OC была похожая).

Снаружи красивая цветная оболочка, внутри – картонная коробка. Спереди можно увидеть фрагмент системы охлаждения и космос. В правом нижнем углу находится зеленая вставка с наименованием графического ускорителя.

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Фон упаковки преимущественно черный. В левом верхнем углу размещен логотип производителя, а в правом надпись GamingPro. Присутствует наклейка OC, которая сообщает о версии с заводским разгоном.

С обратной стороны предусмотрено описание архитектуры, но полезной информации о конкретном продукте тут нет.

Внутри запрятана черная картонная коробка. Открыв ее, мы видим тоненькую книжку руководства пользователя и календарь на 2021 год, а под ними лист из вспененного полиэтилена.

Под этим листом скрывается каркас из такого же материала, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Сверху и снизу находятся еще два отсека, в которых располагается оставшаяся часть комплекта поставки.

В верхнем у старших видеокарт предусмотрено приспособление для поддержки устройства. И здесь оно есть, вместе с винтами и вспомогательными элементами.

Комплект небольшой: переходник питания 2 х 6-pin на 8-pin PCI-e, руководство пользователя, календарь на 2021 год, держатель для видеокарты с вспомогательным монтажным комплектом. Драйверов нет, но к этому все привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Как ни странно, но новинка Palit не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает 2.7 слота в толщину, ее габариты составляют 294 х 112 х 60 мм. Так же, как на Palit GeForce RTX 3080 GamingPro, сзади видеокарта закрыта металлической пластиной, и в этом кроется одно из отличий от GeForce RTX 3070 Ti GamingPro.

Понятно, что это продиктовано экономическими соображениями, себестоимостью и унификацией. В данном случае пластина служит не только для улучшения отвода тепла и защиты, но и в соединительных целях.

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Смысл заключается в том, что сама печатная плата существенно короче системы охлаждения, и поэтому пластина ее как бы наращивает. Точнее, это делает не только пластина, но и передняя рама вкупе с радиатором кулера.

Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в бронзовый цвет. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь нее. На наружной поверхности находятся наклейки со штрих-кодам, надпись GamingPro и GeForce RTX.

Также есть предупреждение о том, что поверхность может быть горячей. У меня были сразу две видеокарты Palit, поэтому я хотел продемонстрировать, что они отличаются больше, чем просто самими платами. Системы охлаждения тоже немного разные и по-разному охлаждают.

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На винтах крепления кулера есть защитная наклейка. А под пластиной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti GamingPro скрыты терморезинки зеленого и оранжевого цветов. Микросхем памяти с обратной стороны нет, они контактируют непосредственно с печатной платой и передают тепло на пластину.

Для того чтобы снять систему охлаждения, сначала нужно снять эту пластину и еще открутить два винта со стороны видеовыходов.

Сложно сразу понять, что к чему здесь крепится, и в итоге нужно откручивать все. Получается, что задняя пластина крепится к передней металлической раме. Рама не связана с кулером, но соединяется с кожухом, а винты находятся внутри.

Поэтому, чтобы полностью разобрать кулер, нужно еще демонтировать пластиковый кожух спереди, куда установлены вентиляторы.

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Рама изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Она осуществляет взаимодействие с силовыми элементами и увеличивает жесткость конструкции. В целом она получается очень прочная.

С микросхемами памяти контактирует большая теплосъемная пластина графического процессора на радиаторе кулера. В этом заключается основное отличие системы охлаждения от GeForce RTX 3080 GamingPro.

Выше уже упоминалось, что сам радиатор не связан с рамой, а крепится непосредственно к печатной плате. Для этого предусмотрена специальная монтажная рамка с винтами по углам.

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Теплорассеиватель выполнен по классической схеме. Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива ребер – получается две секции радиатора.

Тепловых трубок шесть, все они диаметром 6 мм, медные и никелированные. Вся конструкция как следует пропаяна.

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Сверху сквозь них дуют три вентилятора с ШИМ-управлением. Диаметр крыльчатки 80 мм.

На двигателях указано: TAIHUI, модель TH8015S2H-PCC02 с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Вентиляторы крепятся на пластиковом кожухе, а он в свою очередь крепится к раме.

Сама печатная плата очень компактная с плотным расположением элементов. Но так кажется до тех пор, пока не увидишь версию эталонного дизайна. Вот там действительно все плотно. Что касается качества изготовления, то оно очень высокое и это сразу заметно.

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Надеюсь, все не сильно удивятся, когда узнают, что печатная плата и все элементы на ней не сильно отличаются от GeForce RTX 3080 GamingPro. Уже не раз говорилось, что нет смысла изобретать велосипед, если по сути GPU не поменялся, а увеличилось лишь число доступных блоков внутри. Конфигурация памяти изменилась, но на печатной плате уже были заготовки для ее установки. Кроме этого изменения затронули охлаждение памяти.

Что касается питания, то тут изменения не очень большие.

Было 10 фаз справа и 6 слева, а стало 9 справа и 8 слева, что как бы более сбалансировано по сторонам. В остальном подсистема напоминает уже знакомую картину, виденную на других ускорителях.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 и по одной ферритовой катушке индуктивности.

Спереди распаян один ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP81611, а сзади один NCP81610 и один NCP81611.

По центру размещен графический процессор GA102-225-A1, используемый в моделях GeForce RTX 3080 Ti. GPU изготовлен на 15-й неделе 2021 года.

Сверху, снизу и по бокам распаяно 12 микросхем памяти типа GDDR6X. Здесь используется 384-битная шина и микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема: 8 pin и 8 pin PCI-e.

На задней панели расположен обычный набор видеовыходов.

Три Display Port;

Один HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12 ГБ проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3205;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro (1365 / 1665 / 19000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 28°C , а шум составлял 26.4 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты Palit все отлично, поэтому предлагаю посмотреть видео. Сначала она работает в режиме простоя, когда вентиляторы останавливаются и видеокарта переходит в пассивный режим. Шума нет вообще.

Под «бубликом» картина меняется. При достижении 50°C вентиляторы сразу включаются и начинают свою работу.

Вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 48% что соответствует 1894 об/мин, шум при этом составляет 33.6 дБ с расстояния 1 м. Спереди кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы предсказать невозможно, но есть утилита, которая настраивает режимы работы.

Далее я решил заглянуть в настройки лимитов модели, и здесь понятно, что большого запаса нет. 350 Вт – это штатное значение, которое увеличивается до 365 Вт.

Посмотрим теперь на работу GeForce RTX 3080 Ti GamingPro в приложениях.

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX, разрешение FHD):

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX, разрешение 4K, DLSS):

Проверим разгон. Информация сообщает, что максимум по питанию может быть до 365 Вт, но разгон небольшой все равно присутствует. Результаты оценим по тестам.

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX, разрешение FHD):

Посмотрим на видеокарту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности сверху за рамой. Сама рама также неплохо нагревается.

Она разогревается выше 70°C на открытом стенде, при том что мониторинг температуры графического процессора показывает 72°C.

Задняя пластина нагревается практически до 62°C.

Теперь приведу график зависимости температуры от оборотов вентиляторов.

Что касается результатов игровых тестов GeForce RTX 3080 Ti и ее сравнения с другими графическими ускорителями, то с ними вы можете ознакомиться, перейдя по данной ссылке.

Заключение

Очевидно, что производительность новой версии удалось поднять до уровня GeForce RTX 3090. Для этого пришлось использовать GPU почти с таким же числом блоков, а самое главное – такой же тип памяти и такую же шину. Пока не насчитывается большого числа приложений, которым было бы нужно 24 Гбайт, и поэтому объема в 12 Гбайт вполне достаточно для игр. Хотя в 4K этого местами будет хватать впритык, но где-то даже останется, а сейчас хотелось бы больше. Здесь, на мой взгляд, разумнее действует AMD, предлагая 16 и 12 Гбайт.

Тут же объем как у видеокарты среднего уровня GeForce RTX 3060 при цене в пару раз больше. Немногие смогут понять сходу, что есть отличие в шине 192 и 384 бит, а также в типе памяти GDDR6 и GDDR6X. Главное – все видят цифры. Однако сейчас успокою многих и скажу, что производительность достигает показателей RTX 3090. Никакого фокуса тут нет, такое бывало всегда, когда версия Ti была быстрее в играх, чем TITAN. Смысл в том, что ядро чаще работает на более высокой частоте и поэтому результат выходит такой же или даже чуть выше.

Что касается самого исполнения модели Palit, то серьезных изменений в дизайне я не заметил. Это объясняется тем, что принципиально ничего не поменялось, а плата изначально была сделана с запасом. И с солидным запасом сделана система охлаждения. Вот в ней и произошли самые заметные изменения, связанные с памятью. Очень похожий кулер устанавливается даже на Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro. Именно похожий, а не точно такой же, поскольку небольшие отличия есть. Благодаря системе охлаждения компании удается обходить конкурентов, выпуская самые низкие и относительно компактные видеокарты.

И такое решение почти не сказалось на других характеристиках. Понятно, что три огромных вентилятора будут немного тише в нагрузке, чем три небольших, но кому-то это будет непринципиально, и под нагрузкой отмечается приемлемый уровень шума. RGB-подсветка реализована аналогично GeForce RTX 3080 GamingPro. Однако это уже дело вкуса. Есть специальная рама из алюминиевого сплава, которая контактирует с большим числом элементов, включая транзисторные сборки. А видеопамять охлаждается той же пластиной, что и видеоядро, и все это с крупным радиатором на тепловых трубках с тремя быстрыми вентиляторами.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro – это еще одна быстрая и мощная видеокарта, которую скорее всего можно будет купить по рекомендованной цене, когда календарь на 2021 год из комплекта будет уже недействителен.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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