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Вступление

Многие ожидали появления новых видеокарт компании NVIDIA на существующих графических процессорах поколения Ampere, чтобы ассортимент стал больше и уровень производительности более гибко распределялся бы между модификациями. Также многие ждали внедрения новых механизмов защиты от майнеров, но похоже, что программными средствами этого не добиться. Об этом не скрывая говорят сами любители крипты, и где-то даже догадывается сама компания NVIDIA, а AMD вообще заявляет, что ее карты самые энергоэффективные в этом деле и они могут даже по заказу воткнуть второй чип.

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Тем временем со стороны NVIDIA без шума, пыли и особого пафоса были представлены два графически процессора: GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Обзоры на эти новинки уже были и сейчас пошли нереференсные карты от разных вендоров, которые где-то перекликаются с моделями GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, которые мы уже видели.

На самом деле это выглядит логично, ведь уже есть готовые наработки и сами графические процессоры носят почти те же обозначения, только другие модификации чипов GA102 и GA104. С одной стороны, тут глупо придумывать что-то новое, а с другой, мне предполагалось, что можно увеличить объем памяти и это было бы разумно, особенно глядя на версию GeForce RTX 3070 Ti. Однако, мы понимаем, что здесь у производителей нет какой-то инициативы и они действуют согласно договоренностям с NVIDIA. Поэтому на 3070 Ti устанавливают память типа GDDR6X, а ставить 16 Гб видимо получается очень дорого.

Сегодня мы как раз рассмотрим одну из нереференсных карт от компании Palit. На тестирование попала самая сбалансированная модификация – GamingPro, которая сочетает в себе относительную компактность при наличии производительного кулера с тремя вентиляторами.

Встречаем Palit RTX 3070 Ti GamingPro. Посмотрим, что изменилось по сравнению с обычной RTX 3070 без приставки Ti. Также выясним, насколько тихая и производительная получилась эта карта.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Она нам уже знакома своим оформлением по старшим картам в линейке и даже у Palit RTX 3090 Gaming PRO OC была похожая.

Снаружи красивая цветная оболочка, а внутри картонная коробка. Спереди можно увидеть фрагмент системы охлаждения карты и космос. В правом нижнем углу находится зеленая вставка с наименованием графического процессора.

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Фон упаковки преимущественно черный. В левом верхнем углу находится логотип производителя, а в правом надпись GamingPro. Также присутствует наrлейка OC, которая сообщает о версии с заводским разгоном.

С обратной стороны находится описание архитектуры, но никакой полезной информации о конкретном продукте тут нет.

Внутри запрятана черная картонная коробка. Открыв ее, мы видим тоненькую книжку руководства пользователя и календарь на 2021 год, а под ними лист из вспененного полиэтилена.

Под этим листом находится каркас из такого же материала, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Сверху и снизу находится еще два отсека, где располагается оставшаяся часть комплекта поставки, а точнее только в нижнем.

В верхнем у старших видеокарт было приспособление для поддержки видеокарты. Здесь его нет.

Комплект небольшой: переходник питания 2 х 6-pin на 8-pin PCI-e и руководство пользователя. Драйверов нет, но к этому уже все привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Как ни странно, но видеокарта не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает 2,7 слота в толщину, а ее габариты составляют 294 х 112 х 60 мм. Так же, как на Palit RTX 3070 GamingPro, видеокарта сзади закрыта не металлической, а пластиковой пластиной.

Понятно, что это продиктовано экономическими соображениями, себестоимостью и унификацией. Лучше было бы использовать алюминиевую, как на старшей карте Palit RTX 3080 Ti GamingPro, чтобы участвовать в теплообмене. Однако в данном случае она служит только для защиты и в соединительных целях.

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Смысл заключается в том, что сама печатная плата существенно короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как-бы наращивает. Точнее это делает не только пластина, а также передняя рама и радиатор кулера.

Пластина изготовлена из пластика ABS. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь нее. На наружной поверхности находятся наклейки со штрих-кодам, надпись GamingPro и GeForce RTX.

У меня были сразу две видеокарты Palit и поэтому я хотел продемонстрировать, что они отличаются больше, чем просто самими платами. Кулеры тоже немного разные и по-разному охлаждают.

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На винтах крепления кулера есть защитная наклейка. А под пластиной видеокарты Palit RTX 3070 Ti GamingPro видно, что терморезинок нет и она не участвует в теплообмене.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и еще открутить два винта со стороны видеовыходов.

Сразу сложно понять, что к чему здесь крепится, и в итоге нужно откручивать все. Получается, что задняя пластина крепится к передней металлической раме.

Рама не связана с кулером, но соединяется с кожухом, а винты находятся внутри. Поэтому, чтобы полностью разобрать кулер, нужно еще демонтировать пластиковый кожух спереди, куда установлены вентиляторы.

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Рама изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Она осуществляет взаимодействие с силовыми элементами и увеличивает жесткость конструкции. В целом она получается очень прочная.

А вот с чипами памяти здесь уже контактирует большая теплосъемная пластина графического процессора на радиаторе кулера. В этом заключается основное отличие системы охлаждения от Palit RTX 3070 GamingPro.

Я уже говорил, что сам радиатор не связан с рамой, а крепится непосредственно к печатной плате. Для этого предусмотрена специальная монтажная рамка с винтами по углам.

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Радиатор выполнен по классической схеме. Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора.

Тепловых трубок шесть, все они диаметром 6 мм, медные и также никелированные. Вся конструкция как следует пропаяна.

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Сверху сквозь них дуют три вентилятора с ШИМ управлением. Диаметр крыльчатки 80 мм.

На двигателях указано: TAIHUI, модель TH8015S2H-PCC02 с техническими характеристиками 12В, 0,45А. Вентиляторы крепятся на пластиковом кожухе, а он к раме.

Сама печатная плата очень компактная с плотным расположением элементов. Так кажется до тех пор, пока не увидишь референс. Вот там действительно все очень плотно. Что касается качества изготовления, то оно очень высокое и это сразу заметно.

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Надеюсь, что все не сильно удивятся, когда узнают, что печатная плата и все элементы на ней не сильно отличаются от Palit RTX 3070 GamingPro. Я уже говорил, что не было смысла изобретать велосипед, если, по сути, чип не поменялся, а увеличилось лишь число доступных блоков внутри. Конфигурация памяти не изменилась, и поэтому не было смысла вносить изменения. Они коснулись лишь охлаждения памяти.

Что касается питания, то ничего не поменялось.

Десять фаз находятся слева от графического процессора. Подсистема напоминает уже знакомую картину, виденную на других устройствах.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке производства Alpha & Omega Semiconductor и по одной ферритовой катушке индуктивности.

Сзади распаяно два ШИМ контроллера: uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q.

По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3070 Ti, он же GA104-400-A1. Чип изготовлен на 14 неделе 2021 года.

Сверху, справа и снизу распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Снизу и справа по 3, а сверху - 2. Здесь используется 256 битная шина. Теоретически может появиться продвинутая версия, где объем памяти будет удвоен, но пока об этом нет никакой информации.

Здесь используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e.

На задней панели находится обычный набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x - HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS 3205;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro (1575 / 1770 / 19000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 28°C, шум составлял 26.4 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты все проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео. Замечу, что спереди кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы предсказать невозможно.

Сначала новинка работает в режиме простоя, когда вентиляторы останавливаются и видеокарта работает в пассивном режиме. Шума нет вообще.

Под «бубликом» картина меняется. При достижении 50°C вентиляторы сразу включаются и начинают свою работу.

В таком режиме вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 50%, что соответствует 1952 об/мин, шум при этом составляет 34.1 дБ с расстояния 1 м.

Далее я решил заглянуть в настройки лимитов видеокарты, и тут выясняется, что запаса особого нет. 290 Вт – это предел.

Посмотрим теперь на работу Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro в приложениях.

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX, разрешение FHD):

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX, разрешение 4K, DLSS):

Проверим разгон. Нам уже известно, что максимум по питанию может быть до 290 Вт и запаса по TDP нет, но небольшой разгон все равно присутствует. Результаты оценим в тестах.

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX, разрешение FHD):

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX, разрешение 4K, DLSS):

Теперь взглянем на новинку Palit через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности сверху за рамой. Сама рама также неплохо нагревается.

Она разогревается выше 66°C на открытом стенде при температуре графического процессора 71°C.

Задняя пластина нагревается практически до 57°C.

Остается привести график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.

Что касается результатов игровых тестов GeForce RTX 3070 Ti и ее сравнения с другими графическими ускорителями, то с ними вы можете ознакомиться, перейдя по данной ссылке.

Заключение

Очевидно, что производительность удалось поднять, добавив больше блоков, и здесь заслуга самого графического процессора. Также очков в копилку добавляет другой тип памяти – GDDR6X. Что касается самого исполнения компании Palit, то серьезных изменений в дизайне не отмечено. Это объясняется тем, что ничего принципиально не поменялось, а печатная плата изначально была сделана с запасом. И с солидным запасом сделана система охлаждения. Вот в ней и произошли самые заметные изменения, но они связаны с памятью.

Очень похожий кулер устанавливается даже на Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro. Именно похожий, а не точно такой же, поскольку небольшие отличия есть. Именно благодаря системе охлаждения компании удается в чем-то обходить конкурентов. Модели Palit получаются самые низкие и относительно компактные. При этом такое решение не сказалось на других характеристиках. Понятно, что три огромных вентилятора будут немного тише в нагрузке, чем три небольших, но кому-то это непринципиально, и в нагрузке действительно фиксируется приемлемый уровень шума.

Есть RGB-подсветка, но она реализована абсолютно аналогично Palit GeForce RTX 3070 GamingPro. Однако это дело вкуса. Дизайн модели интересный, но, признаться, я не часто смотрю на видеокарту в момент динамичной игры, поэтому многое будет спрятано за глухой боковой крышкой корпуса. Единственное, что выглядит странно – пластиковая задняя пластина. Обычно производители используют металл, чтобы он участвовал в теплоотводе. Видимо, тут решили максимально оптимизировать систему охлаждения спереди. Есть специальная рама из алюминиевого сплава, которая контактирует с большим числом элементов, включая транзисторные сборки. А память охлаждается той же пластиной, что и графический процессор, и все это с крупным радиатором на тепловых трубках с тремя быстрыми вентиляторами.

Не буду скрывать, я ожидал версию с объемом набортной памяти 16 Гбайт, как у конкурирующих решений AMD, но это не в компетенции Palit делать такие самоделки. Такое себе могут позволить только энтузиасты.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: