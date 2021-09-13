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Вступление

Игровых ноутбуков становится все больше потому, что есть определенный спрос на такие модели и покупатели предпочитают подобные устройства даже для повседневных профессиональных задач потому, что железо мощное, а транспортировать на машине можно и не такое. Да, можно ездить в метро со смартфоном или ноутбуком за 100 000 рублей и это уже никого не удивляет. Представляю если бы лет 20 назад в метро достать ноутбук и начать за ним работать как ни в чем не бывало, то все посмотрели бы на тебя как на фрика. Сейчас это в норме вещей. Другое дело, что посмотрят именно так, если это будет огромный игровой ноутбук.

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Правда, сейчас игровые модели стали более легкими и компактными, а производители даже стараются вставить экран побольше в тот же корпус. Магия? Нет это вполне реально благодаря тонким рамкам и изначальному запасу, который оставил производитель. Все мы помним, что у ноутбуков от компании ASUS снизу экрана была широкая полоса. Поэтому ее можно легко заместить экраном если сделать его не 16:9, а 16:10. Профессионалы от такого будут в восторге и сразу побегут в магазин за новой моделью. Как называется? ASUS ROG Zephyrus M16.

Пока в это трудно поверить, но действительно с моделью ASUS ROG Zephyrus G15 у них один корпус, а крышки с экранами разные. Остается лишь посмотреть, как так получилось.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i9-11900H;

Intel Core i7-11800H Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (встроено);

+ до 32 ГБ DDR4-3200 МГц Встроенная память до 2 Тб SSD M.2 PCI-e x4 Gen4 Экран 16" WQXGA (2560 x 1600) 16:10;

DCI-P3:100%;

Частота обновления:165 Гц;

Время отклика:3 мс;

IPS-level;

Adaptive-Sync, Pantone Validated Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 90 Вт*ч Размеры 345 x 243 x 19.9 мм Масса 1.9 кг Цена Н/Д*

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* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Есть очень приличный выбор конфигураций, и они гибко представлены. На тестировании как обычно оказался топовый вариант и на мой взгляд здесь NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков смотрится предпочтительнее чем NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков, но это станет понятно только после обзора ASUS ROG Zephyrus G15, где установлена именно 3080.

Zephyrus – это флагманская линейка игровых ноутбуков, которая сочетает в себе не только высокую производительность, но и мобильность. Вы уже могли заметить, что вес устройства всего 1,9 кг. Это очень хорошие показатели даже для 15” модели, а здесь диагональ экрана даже выше. Посмотрим более детально на устройство.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке черно-белого цвета. Это особенность всех моделей ASUS ROG Zephyrus. Нет ничего необычного в том, что производитель хочет как-то выделить устройство. С одной стороны находится переливающийся логотип ASUS ROG.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева находится отсек, где расположен адаптер питания.

Под ноутбуком находится ниша, где вставлена еще одна небольшая коробка. В ней находятся инструкции.

В комплекте находится достаточно мощный блок питания, который обеспечивает 20 В и 12 А.

Внешний вид и корпус

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Производитель сделал очень грамотное решение и в те же самые габариты уместил 16” матрицу. Внешне ноутбук ничем не отличается от своего брата ASUS ROG Zephyrus G15.

Снаружи отличия только по цвету, а еще для такого экрана ноутбук очень легкий. Вообще линейка ASUS ROG Zephyrus славится именно этим, что в компактном корпусе умещается очень мощное железо. Разумеется, чудес не бывает и охлаждать все это как-то нужно, а значит здесь упор сделан на развитую систему охлаждения при плотной компоновке элементов внутри. Поэтому для хорошего охлаждения в небольшом корпусе можно оперировать лишь воздушным потоком, в итоге получается не совсем тихо. Зато получается очень хорошая мобильность.

Толщина устройства почти постоянная и форма напоминает параллелепипед, но грани скруглены и поэтому они не кажутся острыми. Очень интересно выполнена задняя крышка, а точнее переливающийся узор из точек. Смотрится очень стильно и красиво.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает частые переноски, ведь для замены настольного компьютера есть другие более крупные и тяжелые модели. В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

Крышка открывается на 180 градусов, что иногда очень удобно. Это достигается благодаря использованию специальных шарнирных петель ErgoLift. Получается, что ноутбук стоит на торце верхней крышки. Также известно, что сзади в корпусе есть вентиляционные отверстия. Поэтому в крышке есть небольшая выемка по торцу, чтобы часть воздуха проходило снизу, а часть сверху перед экраном.

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Сзади разъемов нет. Они находятся по бокам устройства. Слева находится разъем питания, HDMI, RJ-45, USB 3.1 Type-A, USB 3.2 Type-C, Thunderbolt 4 и 3,5 мм джек для гарнитуры. Еще здесь находится крупная решетка для выхлопа горячего воздуха. Точно такая же есть справа.

Еще справа можно обнаружить один USB 3.1 Type-A и слот для карт памяти micro SD. Также с краю находится отверстие для замка кенсингтона.

На задней крышке находится небольшая табличка с логотипом и надписью ASUS ROG. Также тут есть узор из переливающихся разными цветами точек. Корпус достаточно прочный несмотря на то, что изготовлен из пластика.

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Нижняя крышка тоже изготовлена из пластика. На ней находятся две длинные резиновые полоски. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель относительно компактная, поэтому свободного места тут практически нет. Много пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка.

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума. Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность. Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания их толщина всего 0,2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости.

Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ASUS ROG Zephyrus реализована система самоочистки. В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с базовым вариантом. Усовершенствованная система охлаждения, реализованная в ноутбуках ASUS ROG Zephyrus, уверенно справляется со своей задачей даже при максимальных нагрузках на процессор и при этом работает на 3 дБ тише, чем прошлое поколение.

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Одно из главный нововведений – применение термоинтерфейса из жидкого металла в массовом производстве ноутбуков с процессорами Intel. Жидкометаллический термоинтерфейс намного эффективнее справляется с задачей отведения тепла, чем обычная термопаста. Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами Intel с учетом конструктивных особенностей этих процессоров, в том числе необходимости изоляции процессорных контактов.

Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для какого-нибудь компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП. Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Оперативная память частично распаяна на самой плате, но кроме этого есть один слот SODIMM DDR4, куда можно установить модуль на 32 Гб и тогда их станет 48. Здесь дополнительно установлен модуль на 16 Гб и всего их 32 Гб DDR4-3200.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный, но клавиатура здесь без цифрового блока и его нет даже в крупном тачпаде. Можно было бы реализовать NumberPAD, но производитель решил, что ноутбук игровой, а значит цифровой блок не нужен. Еще по бокам от клавиатуры есть вентиляционные отверстия. Возможно, именно поэтому производитель не стал делать больше кнопок и сделал такую версию, где нет даже привычного PrintScreen.

Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь применяется как раз такая и поэтому она очень тихая. Ход клавиш составляет всего 1,7 мм. Как и во всех современных ноутбуках компании, здесь применяется ряд фирменных технологий. Например, здесь есть Overstroke для ускоренной регистрации срабатываний нажатий.

Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB подсветкой. Здесь можно настраивать цвет каждой кнопки индивидуально. Также есть множество различных эффектов, которые настраиваются через приложение Armoury Crate.

Экран

Дисплей с диагональю 16,0 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек – наиболее оптимальный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица AU Optronics B160QAN02.Q с частотой обновления 165 Гц.

Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Независимо от типа экрана, во всех новых моделях ноутбуков ASUS ROG Zephyrus реализована поддержка технологии Adaptive-Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения, что обеспечивает как более высокое качество изображения, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя. Боковые рамки очень тонкие. Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась до 94%.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Однако, с штатной предустановкой про это не скажешь.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 453.51 0.452 1014 50 278.23 0.137 1011 0 24.44 0.02 1008

Можно заметить, что экран очень яркий. Даже в солнечную погоду на улице получается очень комфортно. Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице. Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Точки серого клина сгруппированы внутри дельты. Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

PCMark:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства.

Полная зарядка устройства занимает 2 часа и 7 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях демонстрирует уверенную работу в 7 часов и 3 минуты.

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объеме.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37С, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам, сзади и перед экраном внизу.

При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4800 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 45,3дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS ROG Zephyrus M16 – отличная игровая модель в которой сочетается производительность, компактные размеры, большой экран и малый вес. Теперь очевидно, что в корпусе игрового ноутбука 15” может разместиться экран побольше, но просто нужно пересмотреть подход к соотношению сторон. Лично мне такой вариант нравится больше, чем 15” 16:9, но это все дело вкуса. Кто-то уже привык к FHD, а на самом деле можно в крайнем случае снизить разрешение в игре, но играть и работать с большей площадью экрана.

Поэтому производитель сделал беспроигрышный вариант и тем самым расширил ассортимент моделей, а по сути, это ему почти ничего не стоило. Да, пришлось устанавливать новый экран, рамку, и прочие мелочи, но сама база осталась прежней и ее не надо перерабатывать и тратить на это дополнительные ресурсы. Что касается производительности, то сегодня ее достаточно с избытком для всех современных игр, а что будет завтра покажет время. Автономность у ноутбука тоже хорошая и я сравнивал ее с ASUS ROG Zephyrus G15, и они практически одинаковы, что говорит о том, что увеличенный экран не сильно повлиял на энергоэффективность. Тестовая конфигурация, на мой взгляд, оказалась самой оптимальной и там даже ничего не нужно добавлять или менять. Достаточно всего и лучше здесь просто не придумаешь.

Клавиатура здесь не полноразмерная и я сначала долго думал, как заменить Print Screen, а на самом деле здесь оказалась удобная кнопка, по которой сразу можно выделить нужную область, а можно даже весь экран сразу. В целом все оказалось удобно и функционально, а если нужна полноразмерная клавиатура, то можно подключить внешнюю.

Кому-то может показаться, что система охлаждения постоянно балансирует с нагрузкой между нагревом процессора и видеочипа. На самом деле здесь все оптимизировано и можно выбрать один из трех режимов. Турбо – это самый бескомпромиссный вариант, но самый шумны. Я бы предпочел использовать Производительный, а при работе тихий. Нагрев устройства при интенсивной нагрузке умеренный и это показывает тепловизор.

В итоге это отличное игровое устройство, которое также с успехом можно использовать для профессиональных задач.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: