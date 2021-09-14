Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021

Тестирование 36 CPU, представляющих семейства Rocket Lake, Comet Lake, Coffee Lake и Varmeer, Matisse в восьми играх, одном разрешении и двух режимах работы.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

700x600 62 KB

Целью цикла «В погоне за производительностью: процессоры» является изучение производительности актуальной линейки процессоров в современных играх. В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности ЦП и среднегеометрические результаты CPU в восьми играх.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Biomutant

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальних теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама



Days Gone

  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

F1 2020

  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Far Cry 5

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Wolfenstein Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

реклама

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
+
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
21
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
14
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
41

Интересные материалы

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 112
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 23
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12 сентября 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выбираем S.T.A.L.K.E.R. 2 правильно: за 4 тыс. руб., 14 тыс. руб. или 30 тыс. рублей
63
CD Projekt Red не справляется с Cyberpunk 2077: модеры почти закончили программу WolvenKit
43
MSI решила проблему совместимости процессоров Ryzen с новой ОС Windows 11 на чипсетах 400-500 серии
16
iPhone 13 на подходе - о дате выхода, цене и характеристиках
11
The Elder Scrolls 6 выйдет эксклюзивом для Xbox Seires X минимум на год
31
Хешрейт Ethereum достиг рекордно высокого уровня из-за майнинга NFT
4
Xiaomi подтвердила проблему с перезагрузками POCO F3 после обновления до MIUI 12.5 Enhanced Edition
4
Утечка: на PC выйдет около десятка PlayStation-эксклюзивов, включая ремейк Demon’s Souls, Ghost of Tsushima и Horizon Forbidden West
6
Задержки подсистемы памяти выше 90 нс показала связка Intel Alder Lake-S и DDR5-6400 в AIDA64
76
Утечка раскрыла выход Half-Life 2 Remastered, Crysis 4, Bioshock 2022 и других громких хитов
5
Коммунистическая партия Китая запретила регистрацию новых игр
88
Honor X20 Max под названием King Kong появится с двумя динамиками и улучшенными характеристиками
3
Перспективы вернуть вложения в Chia Coin продолжают таять, а срок окупаемости увеличился до 3 лет
33
Core i5-750 vs Core i5-11600K – изучаем рост производительности процессоров Intel за 12 лет от TG
19
Геймеры продолжают обнаруживать отсутствующие или смещенные термопрокладки на новых видеокартах
25
Энтузиаст запустил Red Dead Redemption в 8K разрешении с 50 модами на RTX 3090
10
Samsung Electronics из-за остановки предприятий по Вьетнаме будет терять по $15 млн в день
3
На фоне падения цены Эфира видеокарты GeForce RTX 3060/Ti подешевели до 11% в магазинах РФ
31
Владелец GeForce RTX 3080 Ti снизил температуру GPU до 30 градусов после замены термопрокладки
13
Biostar готовит универсальную материнскую плату для майнинга на видеокартах и фарминга Chia
6

Сейчас обсуждают

Grenior Krante
09:39
Потому, что ее нет на торрентах
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Grenior Krante
09:38
Но ты же обратил на это внимание? Ты, что черный?
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Grenior Krante
09:37
Почему Геральт белый?????
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Ankain357
09:36
Просто самим магазинам гораздо выгоднее гарантированно продать 20-30 видеокарт по 230к рублей с огромной наценкой и якобы «дефицитом», чем толкать их по 100-150к в любых количествах и всегда в свободн...
NVIDIA считает, что майнеры выкинут на рынок минимальное количество видеокарт поколения Ampere
Grenior Krante
09:35
Надоели негры, везде эти негры, фески, геи, лесби, я натуральный, я белый мне кажется, что меня ущимляют.
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Ankain357
09:31
Давно всем известно, что у нас богатая страна, с самыми богатыми в мире людьми, с высоким уровнем достатка и жизни,…ну или хотя бы частью этих людей, ну или небольшой части этих людей. Не то что ваши ...
На фоне падения цены Эфира видеокарты GeForce RTX 3060/Ti подешевели до 11% в магазинах РФ
D3m0n
09:30
У негров денег нет на игры.
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Lux
09:30
Вы отстали от времени. Теперь это называется рекламным бюджетом и работает ещё эффективнее.
Intel развязала ценовую войну на рынке серверных процессоров
dimka11
09:30
В RDO контент практически не добавляется, так, что просить не за что.
Фанаты Grand Theft Auto V продолжают обстреливать дизлайками трейлер «некстгенной» версии игры
Владимир
09:29
Гениальная идея свиснуть концепцию тизера (недавно просмотренного) новой матрици, достойная гения. Гениально браво!))) 11/10.
Хидео Кодзима мечтает сделать универсальную игру, которая менялась бы в реальном времени
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем