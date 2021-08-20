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Вступление

Линейка систем жидкостного охлаждения CoreLiquid компании MSI неудержимо пополняется новыми версиями, а анонсы звучат как выстрелы из крупногабаритного оружия. Но не будем отвлекаться на грядущие проекты, а детально изучим одну из наиболее популярных моделей «красного дракона» последних месяцев.

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MSI MPG CoreLiquid K240 сочетает лучшие традиции жидкостного «кулеростроения»: оптимальный радиатор типоразмера 240 мм, встроенный LED-дисплей, вентилятор для околосокетного пространства, вентиляторы MSI Torx четвертого поколения и улучшенное программное обеспечение MSI Dragon Center и CoreLiquid APP, разработанное для управления возможностями новой СО. Интересно, эффективно, фирменно.

Обзор MSI MPG CoreLiquid K240

Упаковка и комплектация

Новинка MSI поставляется в черной упаковке с позолоченным наименованием MSI MPG CoreLiquid K240 и фотографией контура системы охлаждения в синем цвете. Крупный логотип производителя словно печать и гарант качества фигурирует на коробке. Разработчики открыто заявляют о сотрудничестве с брендом Asetek.

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Будто лозунги вождя основные преимущества выведены в три главных тезиса: новые вентиляторы MSI Torx 4.0, переработанный дизайн помпы-водоблока со встроенным вентилятором и LED-дисплей 2.4” с программным комплектом MSI.

На основании упаковки находится техническая наклейка с серийным номером, QR-кодом с зашифрованным обозначением для внутреннего пользования и идентификаторы.

Для детального ознакомления с продуктом и изучения красочных слайдов производитель просит нас перейти на официальную страницу.

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Основные технические данные сведены в единую таблицу, размещенную на торце коробки. Мы можем познакомиться с поддерживаемыми сокетами (поддержка Intel LGA 1700 уже обещается, но не афишируется), даны характеристики помпы и вентиляторов.

Внутри нас встречают красочные брошюры MSI и руководство пользователя: оно едино для нашей версии и старшей модели MPG CoreLiquid K360.

Элементы креплений и брекеты под различные сокеты расфасованы по подписанным пакетам, предусмотрены Y-разветвитель для A-RGB подсветки и тюбик термопасты, не попавший на фотографию.

Внешний вид и особенности конструкции

Система жидкостного охлаждения MPG CoreLiquid K240 относится к новой разновидности готовых СЖО класса «три-в-одном». Дополнительно она может похвастать встроенными дисплеем с разрешением 320 х 240 пикселей и вентилятором 60 мм в корпусе помпы-водоблока. Последний предназначен для обдува подсистемы питания VRM материнской платы.

По сравнению с одноклассниками новинка MSI стоит выше по уровню реализации и конкурирует с решениями NZXT и им подобных. Применяется фирменный тип крепления и опрессовки, свойственный линейке Asetek.

В качестве охладителя выступает наиболее популярный и удачный радиатор 240 мм. В его теле используется 13 каналов с впаянными рядами гофрированной ленты. Показатель FPI равен 20. Размеры составляют 273 х 120 х 27 мм. Никаких сюрпризов.

Соединительные шланги находятся в качественной нейлоновой оплетке, их длина составляет 350 мм.

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MPG CoreLiquid K240 оснащена необычной помпой-водоблоком, массивный корпус которой приютил парочку дополнительных героев. Дополнительный защитный корпус кубической формы делает конструкцию очень неповоротливой и огромной, но даже в таком случае сохранена эстетика и совместимость с модулями оперативной памяти с толстыми радиаторами.

Большой пучок проводов портит изящество новинки. Но таким образом разработчики хотели выделить каждую линию для компонентов – отдельного вентилятора, питания, подсветки и прочего.

Помпа MPG CoreLiquid K240 функционирует со скоростью 2800 об/мин и регулируется фирменным ПО MSI.

Под колпаком открывается вид на встроенный LED-дисплей диагональю 2.4 дюйма (с разрешением 320 x 240 пикселей) с возможностью вывода полезной информации и собственного изображения. Примеры можно посмотреть в обзоре MSI MPG CoreLiquid K360.

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Сразу за дисплеем размещается вентилятор 60 мм с крыльчаткой двух типов. Эксперименты показывают, что в процессе нагрузки со старшими процессорами подсистема питания материнских плат испытывает колоссальные нагрузки, если не перегрузки. Температура компонентов приближается к психологически неприятным отметкам, порой к критичным, что явно проявляется при оверклокинге.

Идея встраивать вентилятор не нова, но многие производители прочувствовали важность данного решения, и модель MSI MPG CoreLiquid K240 стала одной из них.

Основание представлено знаменитым Asetek’овским медным пятаком с фирменным креплением. Подошва отполирована, однако до идеала далековато.

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Металлическая линейка выявляет заметный горб в центре основания, что в дальнейшем скажется отразится на эффективности, точнее мы потеряем ее часть.

По распределению термопасты на основании MPG CoreLiquid K240 выделяем центральную область с наилучшим контактом. Для процессоров Intel это не несет большой погрешности в производительности СО, но для решений AMD семейства Ryzen 3000/5000 с многокристальной компоновкой это будет проблемой.

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Отпечаток на теплораспределительной крышке Intel Core i5-10600K. Отчетливые перекосы по краям.

Несмотря на внушительные размеры помпы-водоблока, последний занимает достаточно места, предназначенного для размещения крупных модулей оперативной памяти, таких как Team Group Xtreem 8Pack, не перекрывая первый слот DIMM. Другие бренды этого не учитывают, и установить все четыре модуля будет сложно.

Вентиляторы MSI MPG CoreLiquid K240

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В версии MPG CoreLiquid K240 используются вентиляторы MSI Torx четвертого поколения с переработанной конструкцией корпуса и крыльчаткой: она стала сдвоенной для соседних лопастей. Скорость вращения заявлена до 2500 об/мин, что очень внушительно по меркам ветродуев. MSI Torx 4.0 получили возможность полной остановки и плавный старт.

Модель носит маркировку PLA12025B12H производства Power Logic с силой тока 0.28 А и потреблением до 4 Вт. По углам размещены прорезиненные вставки для гашения вибраций. Подключение – 4 Pin PWM с коннектором 3 Pin A-RGB.

Краткие технические характеристики

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Модель MSI MPG CoreLiquid K240 Тип радиатора Двухсекционный Материал рассеивающей части радиатора Алюминий Внешние габариты радиатора, мм 273 х 120 х 27 Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~8 000 Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 4 х 120 Вентиляторов в комплекте, шт. 2 Маркировка вентиляторов MSI Torx 4.0, PLA12025B12H Диапазон скоростей вращения, об/мин ~0-2500 Масса системы с вентиляторами, г н/д Материал основания водоблока Медь Тип водоблока Микроканальный Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~2800 ±300 Высота подъема жидкости, мм H 2 O н/д Максимальная производительность, л/ч н/д Максимальное энергопотребление помпы, Вт 4 Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200;

AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Тестовый стенд

Тестовая система в очередной раз была обновлена, что связано как с обновлением отдельных компонентов, так и наличием или отсутствием необходимого оборудования.

Тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG CoreLiquid K240 проводилось в составе следующих конфигураций:

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Системы охлаждения процессора:

MSI MPG CoreLiquid K240;



MSI MPG CoreLiquid K360;



MSI MAG CoreLiquid 280R;



MSI MAG CoreLiquid 360R;



Deepcool Castle 240 RGB V2;



EKWB EK-KIT Classic RGB P240;



Noctua NH-U12A;



Noctua NH-D15S chromax.black;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce GTX 1650;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА.

Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры с помощью ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов по Цельсию.

Результаты тестирования

В начале теста результаты снимались с процессора Intel Core i5-10600K в штатном состоянии с уровнем потребления ~120 Вт. В таком режиме фиксировалась стабильная частота по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1.15 В в стресс-тесте LinX версии 0.9.5.

Для конкурентной борьбы были добавлены два топовых воздушных кулера Noctua NH-U12A и Noctua NH-D15S chromax.black, честь бюджетных необслуживаемых СЖО защищала Deepcool Castle 240 RGB V2. Среди прочих участников – кастомный контур компании EKWB EK-KIT Classic RGB P240 и модели MSI.

Модель MPG CoreLiquid K240 получила наименьший радиатор среди своих коллег производства MSI, но демонстрирует схожую эффективность благодаря мощным вентиляторам с широкой крыльчаткой и оптимизированной платформе Asetek. На мой взгляд, будь основание идеально ровным, разница в производительности исчислялась бы погрешностью.

У меня не самый горячий и прожорливый процессор, поэтому при нагрузке 100-120 Вт стоило ожидать подобных результатов.

Тест с комплектными вентиляторами

Штатные частоты



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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А что при разгоне? Произведем разгон процессора Intel Core i5-10600K до 5000 МГц при напряжении 1.35 В. Это поднимет уровень потребления до отметки 190 Вт.

Ситуация выравнивается, появляется градация по серии и габаритам радиаторов. Несмотря на свои особенности, MPG CoreLiquid K240 проявляет отличное упорство, подбираясь к старшей модели. Похвальная выносливость.

Разогнанный процессор



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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MSI MPG CoreLiquid K240 использует вентиляторы MSI Torx 4.0 (PLA12025B12H) с двойным подшипником качения. У данного экземпляра их можно назвать условно бесшумными до 1050 об/мин, тихими – до 1450 об/мин, комфортными – до 1700 об/мин.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м

Меньше – лучше





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Скорость оборотов помпы регулируется в диапазоне 2000 – 2800 об/мин, что соответствует показателям стандартной версии Asetek.

Тестирование помпы



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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Помпа работает тихо, но отмечается едва уловимый электрический треск, который не слышно на расстоянии 35 см и более или же в закрытом корпусе.

Тестирование помпы



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.1 м

Меньше – лучше





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У меня материнская плата с отличной подсистемой питания, охлаждаемая массивными радиаторами, да не самый горячий процессор, но произвести замеры влияния вентилятора 60 мм блока помпы не будет лишним.

Как показало тестирование производителем, такая организация позволяет остудить силовую часть материнской платы на 15-25°C. В моем случае результат скромнее, но имеет место быть. А с процессором Intel Core i9-10900K в разгоне дельта температур была бы больше.

Тестирование вентилятора блока 60 мм



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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Заключение

MSI MPG CoreLiquid K240 – младшая модель в линейке производителя, представители которой оснащены встроенными в помпу вентилятором и дисплеем 2.4”. Несмотря на ранг, она сохранила эффективность и способна на яркие выкрутасы с отображением полезной информации или картинок.

Что касается минусов, то их всего два: много проводов, рушащих мечты перфекциониста об идеальном кабель-менеджменте, и кривая пятка водоблока (такого исполнения мне давно не попадалось). С первым приходится считаться, ну а второй – может, нам не повезло с тестовым образцом?

В числе достоинств новинки тайваньской компании – все остальное. Хорошая эффективность? Есть! Симпатичный дизайн? На месте. Фирменные плюшки? Присутствуют. Основной набор, как говорится, заявлен.

Каков вердикт? MPG CoreLiquid K240 – это интересная система жидкостного охлаждения с узнаваемыми брендовыми примочками, качеством и партнерством (речь о компании Asetek). Хорошая производительность при соответствующей цене.

Александр Андерсон

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