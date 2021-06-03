Оглавление

Вступление

Лишь на днях были представлены GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Вторая еще пока недоступна для обзоров, а первую мы уже вчера полноценно протестировали – результаты исследования производительности этой видеокарты ищите по этой ссылке.



реклама

Попутно все производители представляют свои варианты новинок. Сегодня у нас на обзоре – флагманский вариант компании Palit – видеокарта GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC.

Упаковка и комплект поставки

Существует два варианта Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock: обычный и с добавлением OC. Последний, как нетрудно догадаться, отличается заводским разгоном GPU. За его идентификацию отвечает специальная наклейка слева внизу на лицевой стороне коробки.

В остальном упаковки идентичны. Они выполнены в привычном уже современном дизайне Palit серии GameRock: светлая коробка с переливающимся логотипом серии и схематичным рисунком. Кроме этого тут – лишь необходимые логотипы.

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Но с обратной стороны все меняется. Здесь изображена уже и сама видеокарта (причем дважды – с включенной подсветкой и без нее), а также приведены ее основные характеристики и особенности.

Яркая внешняя обертка, как водится – лишь суперобложка, внутри видеокарту от угроз внешнего мира защищает черная коробка из более плотного картона. И дополнительно Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC тщательно укутана плотным вспененным полиэтиленом и уложена в антистатический пакет. За надежность упаковки точно можно не переживать.

На удивление, радует и комплект поставки. В отличие от большинства нынешних видеокарт, его тут составляет не только бумажная продукция.

реклама

В комплекте присутствует переходник питания с двух шестиконтактных разъемов на один восьмипиновый, кабель для синхронизации подсветки, а также солидного вида фиксатор в корпусе из прозрачного акрила.

Он такой крупной видеокарте точно не повредит. Взглянем на нее.

Дизайн и конструкция видеокарты

Признаться, я так и не смог привыкнуть к новому дизайну серии GameRock бренда Palit. Но многим наверняка нравится фронтальная часть кожуха системы охлаждения, стилизованная под россыпь самоцветов. А нормальные остальные игроки просто не смотрят на внутренности своего ПК под столом, и им все равно, как выглядит видеокарта. Лишь бы работала быстро, тихо и не перегревалась при этом.

На первый взгляд, у Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC для этого есть все необходимое. Видеокарта на фоне эталонной версии GeForce RTX 3080 Ti выглядит просто гигантской: она более 30 см в длину, выше стандартной платы расширения на добрых 3 см и потребует три полноценных слота на материнской плате (а чтобы ее вентиляторам было комфортно, лучше не занимать еще пару соседних).

За исключением упомянутого главного украшения видеокарты, все остальные основные части кожуха системы охлаждения выполнены из алюминия. Фронтальная рамка темно-серая шлифованная, задняя защитная пластина – матовая посветлее.

Система охлаждения гораздо больше штатной, в основе ее никелированного алюминиевого радиатора лежат шесть медных тепловых трубок. А продувать массивный двухсекционный теплорассеиватель призваны сразу три 90-миллиметровых вентилятора.

Печатная плата, как и у референсных видеокарт поколения Ampere, укороченная, и в задней части система охлаждения сильно за нее выступает, а в задней защитной пластине для сквозного продува радиатора в этом месте присутствует фигурная перфорация.

Однако, как и кулер, PCB здесь также нестандартная – она сильно крупнее референсной. Оно и хорошо – увеличенная плата позволила свободнее разместить компоненты, чтобы лучше их охлаждать.

На разбор видеокарты у меня не было времени, но можно предположить, что перед нами та же конструкция, что и у Palit GeForce RTX 3090 GameRock, лишь с уполовиненным количеством модулей памяти. Да, возможно, недосчитавшаяся одной-двух фаз питания. Однако даже последнее – совсем не факт. Ведь разъемов питания тут – все три полноценных, восьмиконтактных. Такое нечасто увидишь.

реклама





К слову, Palit не лукавит и заявляет для своей новинки тепловой пакет 400 Вт. В такое значение больше верится на фоне результатов тестирования референсной GeForce RTX 3080 Ti. Ну а рекомендуемая мощность блока питания – не менее 850 Вт.

Портов вывода – полностью стандартный набор из трех Display Port и одного HDMI. Остальную часть монтажной планки занимает перфорация для выдува хотя бы части нагретого воздуха из корпуса.

Производитель отдельно отмечает, что во флагманских сериях используются лишь самые качественные компоненты: система питания GPU реализована по технологии DrMOS, а вентиляторы основаны на долговечном двойном шарикоподшипнике.

реклама

Из особенностей Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC осталось отметить лишь переключатель режимов BIOS, да подсветку. Ах да, еще пломбы, препятствующие разборке видеокарты без потери гарантии, конечно.

Но возвращаемся к переключателю BIOS. Видеокарта оснащена двойной прошивкой, и именно за ее выбор отвечает крохотный переключатель на углу тыльной стороны платы.

Прошивки не пронумерованы, как обычно, а обозначены буквами P и S. По-видимому, от Performance (производительная) и Silent (тихая). Именно так мы их в обзорах всегда и называли – не иначе нас услышали и переняли маркировку .

реклама

Подсветку тут иначе как «богатой» не назовешь. Светится вся та самая «самоцветная» рамка. Плюс логотипы GeForce RTX и GameRock на торце карты. По умолчанию видеокарта пускает по себе радугу.

А кроме этого подсветку можно синхронизировать с материнской платой или настроить при помощи штатной утилиты Palit Thunder Master. Мы уже не раз про нее рассказывали. Для разгона я предпочитаю использовать более привычные инструменты, но возможность гибко настроить подсветку (или даже ее отключить) – бесценна, и универсальные утилиты ее не предоставляют.

На предыдущем фото видеокарта уже в работе. Так что можно переходить к тестам.

Тестирование

Испытания Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC проводились на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280;

Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);

Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;

Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);

Драйвер NVIDIA: 466.54.

реклама

Температура окружающей среды во время тестирования поддерживалась на уровне 23–24 градуса Цельсия. Уровень шума измерялся шумомером TM-102 с заявленным нижним порогом измерения 30 дБ с расстояния 100 см от плоскости видеокарты. Энергопотребление снималось целиком для всей системы: сколько вся конфигурация потребляет от розетки, включая КПД блока питания и прочее (но без монитора).

Тесты проводились без нагрузки (в простое) и при прогреве с помощью утилиты MSI Kombustor (аналог Furmark). Отдельно в штатном режиме и в разгоне. Разгонный потенциал видеокарты определялся при помощи MSI Afterburner.

Как и любая современная видеокарта хорошего уровня, Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC умеет останавливать вентиляторы при отсутствии нагрузки. Причем если ранее видеокарты данного производителя, оснащенные двойной прошивкой BIOS, отличались в основном как раз режимами работы системы охлаждения, то теперь вентиляторы тормозятся в простое в обеих прошивках. А различаются они разгоном, причем существенно.

По умолчанию работает «производительная» BIOS (P):

реклама

Штатная Boost Clock для GeForce RTX 3080 Ti – 1665 МГц. Здесь она на 60 МГц выше – 1725 МГц. Разгон не самый серьезный, но учитывая горячий нрав новинки NVIDIA – заметный.

И вот во что разница в эти 60 МГц превращается под тяжелой нагрузкой в виде MSI Kombustor:

А превращается она в отличный результат. Если эталонный вариант NVIDIA безо всякого разгона в Kombustor (при тех же внешних условиях) прогревается до 78 градусов, то тут – более умеренные 74°C. И при этом вентиляторы раскручиваются примерно до 2000 об/мин – на 150 меньше, чем у референсного варианта. Неудивительно, что уровень шума с расстояния в один метр тут чуть меньше – 41 дБ (против 42 у Founders Edition).

Уже неплохой результат. Но любители тишины могут дополнительно активировать «тихую» версию BIOS (S) и получить еще меньший уровень шума. Правда, при несколько меньших частотах. Прошита во вторую прошивку Boost Clock на уровне 1680 МГц (что все равно на 15 выше штатной). А реальная частота в MSI Kombustor здесь получается на 30 МГц ниже: 1785 против 1815 с «быстрой» BIOS:

реклама

Температура GPU при этом такая же. И вся разница – в оборотах вентиляторов: они тут более чем на 200 RPM ниже. И уровень шума падает до уже очень умеренных 39 дБ – отличный результат.

А что, если видеокарту разогнать? Тут результаты получаются одинаковыми с обеими прошивками: частоты GPU и памяти при сохранении долговременной стабильности в MSI Kombustor можно поднять до 1955 и 1338 МГц соответственно. Практика показывает, что полноценная стабильность во всех тестах и играх при этом достигается при частотах примерно на 20–30 МГц ниже по GPU и около 200 МГц по памяти.

Поразительно, что при разгоне с «тихой» версией BIOS вентиляторы при этом все равно не раскручиваются даже до 2000 об/мин – уровень шума с расстояния с 1 м составляет около 40 дБ. Это отличный результат для очень горячей видеокарты, энергопотребление которой и без разгона составляет ~400 Вт.

В общем и целом эффективность системы охлаждения и разгонный потенциал Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC заслуживают самой высокой оценки.

Ну а по производительности перед нами одно из лучших решений на рынке. Полноценное тестирование GeForce RTX 3080 Ti, напомню, мы выпустили буквально вчера. Ознакомиться с результатами тестов производительности NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно по ссылке.

Заключение

Как и в случае с предыдущими протестированными мной видеокартами Palit серии GameRock, мое впечатление от Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC улучшалось в процессе тестирования.

Встречает видеокарта стандартной конструкцией и дизайном на любителя. Но в работе демонстрирует свои лучшие стороны: отменный разгонный потенциал и отличную эффективность системы охлаждения. Причем в отличие от предыдущих моделей линейки, здесь все в порядке и с уровнем шума. Вариант Palit работает заметно тише референсной версии само́й NVIDIA. И при этом его наверняка легче будет найти в магазинах.

Цены и доступность современных GeForce сейчас – отдельный большой (и больной) вопрос. Но если вы читаете этот обзор из счастливого будущего, когда дефицита видеокарт нет, а их стоимость вернулась в норму, и при этом выбираете нереференс GeForce RTX 3080 Ti, то можете смело рассматривать Palit GameRock OC.

Евгений Яковлев

По итогам тестирования Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC получает награду:

Выражаем благодарность: