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Вступление

Неделю назад были представлены NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. С первой мы уже познакомились, авансом назвав ее лучшей видеокартой для геймера: при игровой производительности уровня GeForce RTX 3090 она в реальной рознице должна была стать сильно дешевле.

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Спасибо защите от майнинга, так пока и получается: в первых поставках GeForce RTX 3080 Ti уже дешевле обычной RTX 3080, и при этом не спешит сразу же исчезать с полок магазинов. Однако в абсолютном выражении цены еще далеки не то что от рекомендованных, но даже просто от подъемных для подавляющего большинства геймеров.

Вряд ли такой быстро станет и стоимость GeForce RTX 3070 Ti. Но потенциально это более доступная новинка. Более производительная в играх, чем RTX 3070, эта видеокарта должна быть менее полезна в майнинге. А значить, и стоить существенно дешевле. Как оно выйдет на деле, покажет время. А мы сегодня с ней познакомимся и сможем сделать все необходимые фактические выводы.

Характеристики и позиционирование NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Производитель новую модель предпочитает сравнивать с GeForce RTX 2070 Super, говоря о полуторакратном превосходстве RTX 3070 Ti в производительности над представительницей прошлого поколения. В это без проблем верится.

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Но нынче такие сравнения уже не так интересны. Нас больше интересует позиционирование новинки в актуальной линейке.

Взглянем на характеристики GeForce RTX 3070 Ti в сравнении с обычными RTX 3070 и RTX 3080:

Характеристики \ Модель GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3080 GPU GA104 GA104 GA102 Транзисторов, млрд 17.4 17.4 28.3 Ядра CUDA, шт. 5 888 6 144 8 704 Ядра RT, шт. 46 48 68 Объем памяти, Гбайт 8 8 10 TDP, Ватт 220 290 320 Рекомендованная цена, $ 499 599 699

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Как видно, никаких откровений GeForce RTX 3070 Ti не несет. Тут тот же GPU NVIDIA GA104 и примерно на пять процентов больше активных блоков. По производительности новинка явно должна располагаться ближе к RTX 3070, чем к RTX 3080. На этом фоне рекомендованная стоимость ровно посредине между ними могла бы вызывать вопросы. Но в свете дефицита и сильно завышенных цен на рынке на MSRP уже давно не смотрят. А на практике у GeForce RTX 3070 Ti есть два козыря в рукаве.

Первый, и самый главный – такая же защита от майнинга, как у GeForce RTX 3080 Ti. Мы сегодня обязательно еще это разберем в цифрах. Но и так понятно, что при потенциальной производительности в майнинге ниже, чем у GeForce RTX 3060, долго удерживать сильно завышенные цены на RTX 3070 Ti производителям и продавцам будет сложно.

А второй козырь – это более высокие штатные частоты GeForce RTX 3070 Ti. А у нашего экземпляра они еще выше. Ведь референсная NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition до лаборатории Overclockers.ru не добралась. Но, к счастью, конечные производители сработали оперативно, и сразу две видеокарты оказались у нас еще до анонса. Сегодня в полноценном тестировании с исследованием производительности примет участие модель Palit GameRock OC. А завтра читайте на нашем сайте обзор одной из GeForce RTX 3070 Ti производства MSI.

Собственно, чего тут тянуть – к рассмотрению нашей нарядной новинки и переходим.

Упаковка и комплект поставки

Видеокарта поставляется в привычной для серии GameRock коробке с превалирующим белым цветом. Я видел точно такую же далеко не раз. Основные маркировки легко читаются, дизайн… ну, в стиле самой модели.

За разогнанную модификацию GameRock OC отвечает наклейка слева внизу лицевой панели коробки.

С обратной стороны традиционно дважды изображена видеокарта – с подсветкой и без, а также приведены ее основные особенности.

Внутри тонкой суперобложки прячется черная коробка уже из плотного картона. И дополнительно внутри видеокарту со всех сторон защищают вспененный полиэтилен и антистатический пакет. Какие-либо заглушки на портах и слотах отсутствуют, но в целом упаковка выглядит надежной.

В комплекте – переходник питания и кабель для синхронизации подсветки.

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Все это мы уже видели. Как, собственно, и сами ускорители в таком дизайне.

Дизайн и конструкция видеокарты

Внешне перед нами такая же видеокарта, как любая Palit серии GameRock поколения NVIDIA Ampere. Размеры более чем внушительные. Тут даже кулер точно такой же, как у GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC, которую мы рассмотрели неделю назад.

Отличия кроются лишь в печатной плате. А снаружи это выражается в наличии лишь двух разъемов питания вместо трех. Оба – полноценные восьмиконтактные. Как видно, остальные производители не спешат вслед за NVIDIA внедрять новый компактный 12-пиновый разъем.

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Итак, перед нами тридцатисантиметровая видеокарта, которая шире стандартной платы расширения на добрых три сантиметра и занимает полноценные три слота на материнской плате (а чтобы ее вентиляторам было «свободнее дышать», лучше обеспечить еще пару свободных слотов перед видеокартой).

Главное украшение – то же, что и у всех Palit GameRock этого поколения: с лицевой стороны пластиковая рамка вокруг вентиляторов выполнена под россыпь кристаллов. Это и без подсветки-то выглядит интересно, а с ней – хоть сразу на дискотеку 80-х.

С обратной стороны – алюминиевая защитная пластина с рисунком и перфорацией в передней части. Да, плата тут, как и в эталонных версиях GeForce RTX 3xxx – укороченная, и система охлаждения сильно выступает за ее пределы. А свисающая часть радиатора насквозь продувается одним из вентиляторов.

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Именно поэтому разъемы питания практически у всех новых видеокарт располагаются в довольно неудачном месте – в центре внешнего длинного торца:

Монтажная планка – обычная двухслотовая. Впрочем, она дополнительно фиксирует кулер, и вся конструкция выглядит прочной. А развитая перфорация способствует выводу части нагретого системой охлаждения видеокарты воздуха напрямую из корпуса.

Разъемов питания – стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и одного HDMI.

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Из интересного – лишь переключатель двойной BIOS. Которым сейчас также должна быть снабжена топ-модель видеокарты любого производителя. Мне нравится в последних Palit, что их стали подписывать не просто 1 и 2, а P и S. Так сразу понятно, какой производительный (Performance), а какой тихий (Silent).

На предыдущем же фото можно видеть одну из пломб, препятствующих разбору видеокарты без потери гарантии. Но в этот раз мне не нужно было подготовить к двум соседним датам два обзора, и у меня оставалось время, чтобы разобрать, cфотографировать и протестировать после замены термопасты Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC. Поэтому приступаем.

Первым делом откручиваем заднюю защитную пластину:

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Как выясняется, она никак не помогает охлаждению видеокарты, никаких термопрокладок на ней нет. Без нее наблюдаем такое зрелище:

Далее нужно не забыть открутить уже упоминавшиеся винтики на монтажной планке, и можно снимать кулер с платы. Для этого достаточно открутить лишь четыре винтика по углам упорной крестовины GPU. Отдирается плата тяжело, а сделать это так, чтобы не повредить многочисленные термопрокладки, сложно. Однако они тут очень мягкие и эластичные, поэтому достаточно просто их не трогать, и при сборке все вернется на свои места. А то, что изначально часть осталась на кулере…,

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А часть на плате – ничего страшного:

Все равно можно рассмотреть и ревизию здешнего GPU GA104-400-A1, и его систему питания DrMos, выполненную по схеме 9+6, и привычные уже микросхемы памяти Micron.

А вот кулер остался каким-то чересчур цельным. Его радиатор прячется внутри своеобразного кожуха, на одной половине которого установлены вентиляторы, а вторая представляет собой теплосъемную пластину для горячих элементов платы с вырезом под основание радиатора.

Если кожух раскрутить (тут понадобится тонкая и длинная отвертка), то можно посмотреть на части кожуха изнутри:

На первой обращают на себя внимание выпуклости, призванные увеличить площадь рассеивания в местах контакта теплосъемной пластины с горячими элементами, а также отдельная плата управления подсветкой. А на второй – то, что маркировки вентиляторов заклеены эластичными прокладками – для снижения вибраций и лишнего шума. Производитель заявляет использование в своих топовых сериях долговечных вентиляторов на двойном шарикоподшипнике. А если когда-то и возникнет нужда в замене вентилятора, тогда можно будет мягкую прокладку попробовать отклеить и посмотреть, есть ли под ней маркировка.

Под двумя этими частями кожуха системы охлаждения скрывался основной радиатор охлаждения GPU:

Он тут двухсекционный, с очень плотным оребрением. Все никелированное: и алюминиевые ребра, и медное основание с тепловыми трубками.

Площадь рассеивания достаточно велика, а шесть тепловых трубок равномерно пронизывают части радиатора. Единственное, чересчур плотное расположение ребер как раз и приводит к тому, что на низких оборотах вентиляторы просто не могут их продуть. Но зато стоит вертушкам раскрутиться, и система охлаждения становится более эффективной.

Впрочем, это рассуждения на основе результатов тестов предыдущих моделей Palit GeForce RTX 3xxx GameRock. А как поведет себя именно RTX 3070 Ti GameRock OC – сейчас и узнаем.

Тесты проводились до разборки видеокарты, поэтому все результаты такие, какие покупатель данной видеокарты получит «из коробки». Интересно, что после замены штатной термопасты на Arctic MX-5 эффективность охлаждения заметным образом не изменилась. Так что можно похвалить производителя за использование качественного термоинтерфейса.

Видеокарта оснащена обширной подсветкой – в работе светится вся упомянутая передняя «кристальная» рамка, а также логотипы GeForce RTX и GameRock на торце. По умолчанию она пускает по себе радугу, но подсветку можно синхронизировать с другими компонентами системы при помощи комплектного кабеля. А также настроить при помощи штатной утилиты Palit Thunder Master – в том числе и отключить.

Тестовый стенд

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);

Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;

Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);

Драйвер NVIDIA: 466.61.

Тестировавшиеся видеокарты:

Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC;

NVIDIA GeForce RTX 3070 Reference;

NVIDIA GeForce RTX 3080 Reference.

Прежде, чем перейти к исследованию производительности новинки, как обычно, проверим ее остальные потребительские характеристики. Посмотрим, как у Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC обстоят дела с температурным режимом, энергопотреблением, шумом и разгоном.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

Без нагрузки вентиляторы системы охлаждения Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC, как сейчас заведено, останавливаются, и видеокарта становится бесшумной. Температура GPU при этом держится около 45°C (при комнатных 23–24 градусах, что я поддерживаю во время всех своих тестов). А энергопотребление системы в простое не превышает 100 Вт.

Да, напомню, что энергопотребление я всегда измеряю для всей конфигурации – сколько блок питания получает от розетки, с учетом потребления других компонентов и КПД самого БП (но без монитора). При этом значения округляются до 10 Вт. Учитывая, что в тестовом стенде в процессе различаются лишь видеокарты и их режимы работы, разница в значениях на графиках и составляет различие в энергопотреблении видеокарт.

Нагрузку привычно поможет создать MSI Kombustor (аналог Furmark). В штатном режиме показатели стабилизируются на следующих значениях:

Максимальная температура невысока – всего 68°C, а реальная частота работы выглядит просто отлично: 1965 МГц – это на 120 больше прописанных в производительной прошивке 1845 МГц и почти на 200 больше штатных для референсных версий 1770 МГц. Правда, при этом вентиляторы раскручиваются до 2000 об/мин, и тихой работу Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC назвать сложно.

Измеренный с расстояния в один метр от плоскости видеокарты уровень шума всей системы составил 40 дБ. Фоновый – с работающей системой, но без нагрузки – у меня составляет 30 дБ. Примерные критерии субъективной оценки я уже не раз формулировал, но поскольку это регулярно вызывает вопросы в комментариях, опишу еще раз: уровень шума до 30 дБ можно назвать слабозаметным, до 35 дБ – тихим, до 40 дБ – нормальным, до 45 дБ – терпимым, выше – уже однозначно шумно. Многое зависит еще от спектра шума, но обычно у современных вентиляторов большого диаметра (от 90 мм), он нормальный, больше похожий на шелест, чем на вой и тому подобное.

А тут, кроме того, есть еще «тихая» прошивка BIOS. Переключаем и запускаем Kombustor:

Частоты во второй прошивке те же, отличается, видимо, лишь алгоритм работы вентиляторов. И они действительно работают тише, не разгоняясь и до 1800 RPM. Максимальная температура GPU при этом поднимается до вполне терпимых 72 градусов. А уровень шума составляет более чем адекватные 37 дБ.

Это был штатный режим. А что в разгоне? Им будем заниматься только с «производительной» версией BIOS.

Уже достаточно сильно разогнанному GPU удается прибавить еще 120 МГц. Итоговое значение в 1965 МГц Boost Clock в реальности превышается: даже под тяжелой нагрузкой в виде MSI Kombustor можно видеть 2055–2070 МГц стабильной частоты. Это достойный показатель. Тем более что достигается это все без заметного ухудшения температурного режима или шумовых характеристик видеокарты. Температура GPU увеличивается всего на один градус, а обороты вентиляторов – менее чем на 100 RPM. Как итог, приемлемые 41 дБ с расстояния в один метр.

Сведем все данные на графиках, добавив туда же соперников новинки. Про разгон и эффективность системы охлаждения референсных NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3080 я подробно рассказывал в их обзорах. В них вы найдете все необходимые данные: по RTX 3070 и RTX 3080.

Температура GPU, Kombustor



Графический процессор, °C

Меньше – лучше



Тут перед нами нереференсная модель с мощной системой охлаждения, поэтому неудивительно, что температуры GPU у Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC – самые низкие.

Уровень шума с расстояния в 1 м, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, дБ

Меньше – лучше



И при этом уровень шума – даже не самый высокий. Эталонная GeForce RTX 3080 Founders Edition в разгоне шумит чуть сильнее. А в штатном режиме можно включить «тихую» BIOS и получить нешумную работу.

Энергопотребление, Kombustor



Тестовая система с видеокартой, Вт

Меньше – лучше



Энергопотребление GeForce RTX 3070 Ti относительно обычной RTX 3070 выросло не настолько сильно, как в случае RTX 3080 Ti. Но все равно потребление всей системы во всех режимах достигло 400 Вт. Впрочем, оно ближе к показателям RTX 3070, чем RTX 3080. Поэтому неясно, зачем производитель перестраховывается, называя TDP в 290 Вт (и на 70 больше, чем у RTX 3070) и рекомендуя для RTX 3070 Ti блок питания мощностью не менее 750 Вт.

А мы на этом можем переходить к тестированию производительности новинки.

Тестирование производительности

Тест на производительность в майнинге тоже будет, но на этот раз обойдемся без розыгрышей с достаточностью одного его и обсудим ситуацию с майнингом ближе к концу. А начнем с игровой производительности.

Каждый тест с каждой видеокартой запускался минимум три раза. На графиках – близкое к типичному среднее значение (а не наибольшее). В 3DMark настройки по умолчанию. А в остальных тестах – на скриншотах. Это максимальные настройки в разрешении 4К (3840 х 2160), с той разницей, что при наличии поддержки трассировки лучей ее настройки дополнительно выкручивались на максимум. А DLSS везде, где он есть, включался в режиме Balanced. В общем, видеокарты тестировались по точно такой же методике, что и GeForce RTX 3080 Ti неделей ранее.

Как я люблю, сначала приведем все графики, а после на основе сводной таблицы все проанализируем.

3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Баллы, больше – лучше



3DMark Port Royal



Graphics Score

Баллы, больше – лучше



Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, 4K, RayTracing Ultra

Очки, больше – лучше



World of Tanks encore RT



Встроенный тест, 4K, RT Ultra

Баллы, больше – лучше



Metro Exodus Enhanced Edition



Встроенный бенчмарк, 4K, RTX

Min/Avg FPS, больше – лучше



Assassin's Creed Valhalla



Benchmark, 4K, Highest

FPS, больше – лучше



Borderlands 3



Benchmark, 4K, Badass

FPS, больше – лучше



Crysis Remastered



4K, Can It Run Crysis?, DLSS Balanced

FPS, больше – лучше



Cyberpunk 2077



4K, Ray Tracing Ultra, Ray-Traced Lighting Psycho, DLSS Balanced

FPS, больше – лучше



Tom Clancy's The Division 2



Benchmark, 4K, Ultra, V-Sync Off

FPS, больше – лучше



Far Cry New Dawn



Benchmark, 4K, Ultra

FPS, больше – лучше



F1 2020



Benchmark (default), 4K, Ultra High, DLSS, AF16X

FPS, больше – лучше



Gears 5



Benchmark, 4K, Ultra

FPS, больше – лучше



Horizon Zero Dawn



Benchmark, 4K, Ultimate

FPS, больше – лучше



Shadow of the Tomb Raider



Benchmark, 4K, Highest, DLSS

FPS, больше – лучше



Watch Dogs: Legion



Benchmark, 4K, Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced

FPS, больше – лучше



Wolfenstein: Youngblood



Benchmark Lab X, 4K, Mein leben!, DLSS Balanced

FPS, больше – лучше



Тестов много, результаты интересные. Как и было обещано, сведем соотношения производительности в одну таблицу для удобства анализа:

Тест \ Преимущество или отставание GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Stock GeForce RTX 3070 OC GeForce RTX 3080 Stock GeForce RTX 3080 OC 3DMark Time Spy Extreme, Graphics Score 11% 9% -14% -14% 3DMark Port Royal, Graphics Score 9% 8% -21% -21% Neon Noir (4K, RT Ultra) 12% 10% -21% -22% World of Tanks enCore RT (4K, RT Ultra) 11% 9% -17% -18% Metro Exodus (RTX, 4K) 9% 7% -17% -18% Assassins Creed Valhalla (4K, Ultra High) 8% 8% -4% -5% Borderlands 3 (4K, DX12, Badass, VSync Off) 10% 8% -18% -20% Crysis Remastered (4K, Can it run Crysis?, DLSS Balanced) 14% 13% -28% -32% Cyberpunk 2077 (4K, RT Ultra, Psycho+DLSS Balanced) 13% 9% -8% -10% The Division 2 (DX12, 4K, Ultra, VSync Off) 10% 9% -18% -19% Far Cry New Dawn (4K, Max, VSync Off) 11% 9% -14% -15% F1 2020 (4K, Ultra High) 9% 6% -13% -16% Gears 5 (4K, Ultra, VSync OFF) 4% 3% 0% 0% Horizon Zero Dawn (4K, Ultimate Quality) 10% 8% -14% -17% Shadow of the Tomb Raider (4K, Highest, RTX DLSS On) 12% 11% -17% -18% Watch Dogs: Legion (4K, Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced) 15% 14% -28% -25% Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (RTX On, DLSS Balanced, Lab X) 9% 7% -15% -17% Среднее 10% 9% -16% -17%

Здесь везде «подобное сравнивается с подобным». Если идет сравнение с разогнанным вариантом, скажем, GeForce RTX 3070 OC, то и за основу берутся результаты RTX 3070 Ti после оверклокинга. И, соответственно, наоборот.

Результаты снова получились весьма однородными. Это неудивительно, ведь речь идет о продуктах на одной архитектуре. GeForce RTX 3070 Ti в среднем на 9–10% быстрее обычной RTX 3070. Но при этом все равно 16–17% уступает в игровой производительности RTX 3080. И это, напомню, сильно разогнанный вариант. Версия референсного дизайна располагалась по производительности еще ближе к RTX 3070.

Дальше можно было бы продолжить про рекомендованные цены: что 599 долларов RTX 3070 Ti выглядят тут не идеально на фоне $499 и $699 для RTX 3070 и RTX 3080 соответственно. Но вы сами знаете, что с ними творится. Поэтому для того, чтобы хотя бы предполагать, как будет складываться реальная ситуация на рынке, нам нужен еще один тест.

Ethereum Hashrate

После предыдущего раза бывалые майнеры добрые люди мне подсказали, что для майнинга также можно неплохо оптимизировать настройки видеокарт, и это дает заметный прирост хэшрейта. Я так и сделал. И соперников выбрал из интересующего нас более низкого ценового сегмента.

Ethereum Hashrate



Решений в секунду, Mh/s

Меньше – дешевле



Защита от майнинга работает хорошо – результат даже ниже, чем у младшей GeForce RTX 3060. Причем за неделю, прошедшую после начала продаж GeForce RTX 3080 Ti с подобной защитой, ее вроде бы никому не удалось обойти, что не может не обнадеживать.

Если так и останется, то для майнеров GeForce RTX 3070 Ti станет наименее привлекательным вариантом во всей 3000-й линейке NVIDIA Ampere. GeForce RTX 3080 Ti сразу же начали продаваться дешевле обычных RTX 3080. И хотя до уровня цен на RTX 3070 их цены пока не дошли, хочется верить, что это только начало. Ну, а RTX 3070 Ti теоретически может стоить вообще на уровне RTX 3060 или даже чуть дешевле. Осталось только дождаться.

Заключение

В случае с GeForce RTX 3070 «титановое» обновление вышло столь же успешным, как и с RTX 3080. Видеокарта примерно на те же 10% в среднем быстрее предшественницы, на 20% дороже по рекомендованной цене, но при этом в полтора раза менее производительна в майнинге. Поэтому на деле будет стоить дешевле. Если вам играть, а не надувать финансовые пузыри с вредом для экологии, то модели с индексом Ti для вас.

Конкретный вариант в виде Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC, как всегда, оставил приятное впечатление. Я, кажется, даже начинаю привыкать к броскому дизайну данной серии. А так это видеокарта с эффективной системой охлаждения, отличными штатными частотами, неплохим дополнительным разгонным потенциалом, да еще и с возможностью снизить уровень шума при помощи второй прошивки – достойный флагман линейки.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: