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Вступление

Компания Aerocool совершенно не стесняется своей нацеленности на производство бюджетных блоков питания. Недаром слоган «Save Money. Power Better.» красуется прямо на их корпусах. Впрочем, задача сделать «дешево и качественно» ничуть не менее сложна, чем создание очередного флагмана с безлимитным бюджетом: ведь в этом случае производителю нужно четко представлять запросы покупателей и уметь грамотно «отрезать» все избыточное для сохранения привлекательной стоимости.

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На данный момент базовой линейкой в ассортименте компании является Aero Bronze, которая развивает идеи, заложенные в моделях KCAS и KCAS Plus. Несколько лет назад они завоевали большую популярность, будучи самыми доступными «игровыми» БП с сертификатом 80 Plus Bronze. Новое поколение сохранило привлекательную стоимость, но получило более совершенную платформу с синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями. Это позволило повысить КПД и качество стабилизации, а также улучшить надежность – благодаря использованию более качественной элементной базы.

Мы уже познакомились с новинкой на примере Aero Bronze 700W. Сегодня на очереди еще один блок – Aero Bronze 750M, аналогичный по конструкции, но выполненный в модульном формате. Эта модель уже стала одним из самых популярных решений для игровых систем среднего класса. Давайте изучим ее и сравним с несколькими аналогами той же категории.

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в компактной картонной коробке серого цвета, оформление которой уже знакомо нам по модели Aero Bronze 700W. Смотрится аккуратно и солидно – то, что нужно, для БП среднего класса. Производитель уделил особое внимание информативности: на коробке приводятся несколько фотографий блока, развернутое описание его ключевых особенностей, а также таблица характеристик и полный перечень разъемов.

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От ударов при транспортировке устройство защищают плотные картонные стенки и пакет из пузырчатой пленки. Роль дополнительного смягчающего элемента играет плотный жгут шнуров, уложенный сбоку – в общем, здесь все типично для блоков питания среднего класса.

То же можно сказать и о комплекте поставки: инструкция, шнур питания и крепежные винты. Никаких дополнительных аксессуаров в коробке не обнаружилось, впрочем, даже создателям премиальных моделей приходится изрядно поломать голову, чтобы расширить этот «обязательный набор» – и, как правило, все заканчивается парой бесполезных наклеек на корпус.

Внешний вид и особенности конструкции

Модели семейств Aero Bronze и Aero Bronze М можно различить только при взгляде со стороны задней стенки корпуса. По внешнему оформлению и габаритам они идентичны. Как и в предыдущем случае, главный дизайнерский элемент – это оригинальная решетка вентилятора из сегментов-шестиугольников:

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Логичный ход для недорогого БП: штампованный «гриль» не увеличивает себестоимость, но выгодно выделяет устройство в ряду одноклассников.

Габариты блока 139 х 149 х 86 мм – он полностью соответствует спецификациям ATX. Это позитивный момент: как правило, модульные блоки оказываются длиннее своих стандартных аналогов из-за дополнительной платы с разъемами.

Разъемы для подключения расположены на задней стенке корпуса и подписаны для удобства сборки.

Для охлаждения используется вентилятор типоразмера 120 х 25 мм с привычной семилопастной крыльчаткой. Он основан на простом подшипнике скольжения и способен раскручиваться до 1800 об/мин (надеемся, что только в теории).

Рассмотрим наклейку с таблицей характеристик. Благодаря использованию современной платформы блок питания предлагает мощную единую линию 12 В. Так что никаких проблем с распределением нагрузки по разъемам можно не опасаться.

Максимальная сила тока на основном канале может достигать 62 А, что соответствует мощности 744 Вт. Это 99.2% от заявленного номинала БП – отличный показатель, который еще несколько лет назад был характерен только для флагманских моделей.

Сила тока на второстепенных линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, суммарная нагрузка – до 130 Вт. По заявленным характеристикам Aero Bronze превосходит большинство одноклассников – по крайней мере, на бумаге.

Все шнуры (включая самый толстый – Mainboard) выполнены в виде плоских шлейфов. Они отлично гнутся и создают минимальное сопротивление потокам воздуха при грамотной укладке внутри корпуса.

Блок снабжен составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4 – для совместимости с максимальным числом различных материнских плат. Обратите внимание, что для процессора предусмотрено два разъема, значит, Aero Bronze можно использовать и в профессиональных системах с многоядерными CPU класса HEDT.

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Для подключения видеокарт предлагается четыре PCIe 6+2-pin. А вот новомодных 12-контактных мини-разъемов здесь нет. Зато они есть у старшей модели Aero Bronze 850 M. Любопытное разделение продуктов в линейке – подробнее мы разберем этот момент в одном из ближайших материалов.

Для периферии предназначены шесть коннекторов SATA и четыре Molex – вполне достаточно даже для очень продвинутой домашней системы. Оценить расположение разъемов и длину всех кабелей вы можете на следующей схеме.

Краткие технические характеристики

Наименование модели Aerocool Aero Bronze 750M Заявленная мощность, Вт 750 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 744 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.2 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze Габариты, мм 139 х 149 х 86 Типоразмер вентилятора, мм 120 x 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

4 x 6+2-pin PCIe;

6 х SATA;

4 х Molex Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);

800 (CPU);

700 (PCIe);

800 (SATA);

650 (Molex)

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Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: Aerocool Aero Bronze 750M, 750 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

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Результаты тестов

Блок питания выполнил все тесты с нагрузкой до 750 Вт. Можно подать и больше,… но не нужно. При 800 Вт КПД заметно проседает, а вентилятор раскручивается до максимума. Новинка способна работать с небольшой перегрузкой, но это явно не пойдет ей на пользу.

Aerocool Aero Bronze 750M



КПД

При разных уровнях нагрузки

%



КПД высок по меркам этого класса. В особенности в режимах со средней нагрузкой – до 91%. Здесь бы неплохо подошел почти забытый сегодня сертификат 80 Plus Silver. С ростом нагрузки эффективность заметно снижается, но остается на достойном уровне – не менее 86%.

Aerocool Aero Bronze 750M



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В



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Современные платформы с DC-DC преобразователями почти избавились от просадок под нагрузкой. Напряжение на линии 12 В, наоборот, растет с увеличением потребления. Как незначительный минус отмечу не самую точную настройку стабилизатора (в результате все напряжения несколько завышаются). Впрочем, это никак не отражается на стабильности системы.

Aerocool Aero Bronze 750M



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин



Ранее мы не раз отмечали, что сертификат 80 Plus Bronze «маловат» для блоков питания мощнее 500 Вт. При более высоком потреблении КПД становится недостаточно, чтобы устройство могло работать тихо. Ту же ситуацию мы наблюдаем и в этом случае: скорость вращения крыльчатки остается стабильно низкой до 350-400 Вт, далее начинается быстрый рост.

Aerocool Aero Bronze 750M



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ



То же отражено на графике уровня шума. Блок работает почти неслышно до 350 В, при нагрузке 350-500 Вт появляется тихий гул, после 600 Вт он переходит в хорошо различимое «гудение». Впрочем, это отнюдь не минус конструкции, напротив, – система охлаждения настроена очень грамотно. Она остается тихой только до тех пор, пока это безопасно.

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Сравнение результатов

Среди моделей, протестированных по массовой методике, есть сразу несколько блоков с сертификатом 80 Plus Bronze: HIPER HPB-750RGB, Corsair CX750M, Fractal Design Integra R2 750W, OCZ ZS750W, AeroCool Imperator 750W. Все они построены на платформах, дебютировавших еще в середине прошедшего десятилетия. Тем интереснее: давайте посмотрим, как далеко шагнули технологии в этом весьма консервативном сегменте компьютерных комплектующих.

Минимальная нагрузка – 150 Вт:

КПД при нагрузке 150 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В



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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



Начнем с места в карьер. Посмотрите, насколько Aero Bronze превосходит своих предшественников по эффективности в легких режимах! В среднем разница по КПД достигает почти 5%. Еще несколько лет назад такие цифры показывали модели с сертификатом 80 Plus Gold.

Средняя нагрузка – 350 Вт:

КПД при нагрузке 350 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 350 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При среднем уровне нагрузки выигрыш по КПД не столь заметен, но он определенно есть (2-3%). К тому же Aero Bronze работает чуть тише большинства прямых соперников.

Высокий уровень нагрузки – 650 Вт. Мощность ограничена, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста – некоторые модели в нашем списке не способны работать с потреблением 700-750 Вт.

КПД при нагрузке 650 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 650 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



Новинка демонстрирует очень убедительное превосходство по эффективности, шумовым характеристикам и качеству стабилизации. Таким образом, по комплексу результатов этот блок оказался ближе к «золотым» моделям пятилетней давности, чем к «одноклассникам» столь же почтенного возраста.

Заключение

Плюсы Aerocool Aero Bronze 750M:

Полное соответствие заявленной мощности, кратковременно устройству доступны и режимы выше номинала – вплоть до 800 Вт;

Высокий по меркам класса КПД – 89-91%;

Высокое качество стабилизации напряжений – просадки под нагрузкой отсутствуют;

Почти бесшумная работа при нагрузке до 400 Вт;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя мощными видеокартами;

Полностью модульная конструкция.

Минусы блока питания:

Ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 500 Вт (недостаток, присущий всем мощным БП с сертификатом 80 Plus Bronze).

Итак, Aero Bronze 750M оказался очень удачным устройством своей категории. Единственный недостаток блока – шумность при высокой нагрузке – так или иначе характерен для всех его «одноклассников». В остальном – никаких нареканий.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

Выражаем благодарность: