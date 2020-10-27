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Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер

Выпуская новое поколение видеокарт GeForce RTX, основанных на архитектуре Ampere, NVIDIA по привычке распланировала целую многоэтапную кампанию. Но славный 2020-й уже привычно смешал все карты и никакого насыщения рынка не произошло. Что же представляет собой GeForce RTX 3070 на фоне старших моделей – как по производительности и цене (GeForce RTX 3080 и RTX 3090), так и по возрасту (2000-я серия)?
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Оглавление

Вступление

Выпуская новое поколение видеокарт GeForce RTX 3000-й серии, основанных на архитектуре Ampere, маркетинговый отдел NVIDIA по привычке распланировал целую многоэтапную кампанию. Сначала были анонсированы три старших видеокарты: GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. А выпустили вскоре после этого лишь две – чтобы снять «сливки» с обеспеченных любителей всего самого производительного. И лишь через месяц на рынок выводится GeForce RTX 3070. А про младшие модели пока вообще официально ничего не говорится. В общем, все, как надо.

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Но славный 2020-й уже привычно смешал все карты. Никакого насыщения рынка не произошло, на GeForce RTX 3080 и RTX 3090 наблюдается перманентный дефицит, и мгновенно раскупаются все добравшиеся до розницы продукты по самым завышенным ценам. С точки зрения увеличения прибыли, возможно, сейчас было бы выгоднее отложить запуск GeForce RTX 3070, сосредоточившись на удовлетворении спроса на более дорогие модели.

Но в NVIDIA не стали менять планы, ведь все уже готово. И даже референсные видеокарты в этот раз доехали до российских обозревателей в срок. Так что мы, пусть, как обычно, и впопыхах, но смогли подготовить для вас обзор.

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На данный момент официальные магазины NVIDIA по всему миру работают в режиме ограниченной функциональности (покупка видеокарт в них затруднена). Но производитель утешает, что у геймеров в США есть возможность приобретать референсные GeForce RTX Ampere на BestBuy, и даже в России готовится альтернативная площадка для продажи новинок, она должна вскоре заработать (при этом цены на ближайшие несколько поставок обещают сохранить на заявленном на старте уровне).

Но прежде, чем что-то покупать, стоит познакомиться с продуктом. Чем мы сегодня и займемся. Что же представляет собой GeForce RTX 3070 на фоне старших моделей – как по производительности и цене (GeForce RTX 3080 и RTX 3090), так и по возрасту (2000-я серия)?

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Технические характеристики, технологии и позиционирование

Начнем сразу же с таблицы основных характеристик. Для сравнения, помимо GeForce RTX 3070, добавим в нее:

  • GeForce RTX 3080 – как ближайшую старшую модель нового поколения Ampere;
  • GeForce RTX 2070 Super – как модель прошлой линейки, на смену которой и приходит RTX 3070;
  • GeForce RTX 2080 Ti – как флагмана прошлой линейки, которому по производительности примерно соответствует новинка.

Характеристики \ Модель GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2080 Ti
GPU GA104 GA102 TU104 TU102
Ядра CUDA 5888 8704 2560 4352
Ядра RT 46 68 40 68
Объем памяти, Гбайт 8 10 8 11
TDP, Ватт 220 320 215 250
Транзисторов, млрд 17.4 28.3 13.6 18.6
Рекомендованная цена, $ 499 699 499 999

Первое, на что обращаешь внимание – в сравнении с игровым флагманом GeForce RTX 3080, модель на младшем GPU GA104 все-таки заметно урезана: ядер CUDA и RT – на добрую треть меньше. Впрочем, так же отличается и тепловой пакет: он тут вполне на уровне GeForce RTX 2070 Super. Что не может не радовать на фоне старших моделей NVIDIA Ampere, которые заметно подняли планку энергопотребления флагманских видеокарт. Однако цена меньше менее, чем на треть. Неужели производитель чересчур зажал характеристики для такого ценника? Результаты тестов покажут.

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В абсолютных значениях GeForce RTX 3070 выходит по той же рекомендованной стоимости в $499, что и RTX 2070 и RTX 2070 Super в свое время. И даже официальная цена на модель Founders Edition самой NVIDIA на официальном сайте в 45 490 рублей выглядит не такой уж пугающей. Главное, чтобы видеокарты действительно были доступны в продаже. И желательно по близким к этим ценам. Ведь если мы действительно получим производительность уровня GeForce RTX 2080 Ti вдвое дешевле, это будет отличным предложением.

Общая производительность GeForce RTX 3070-й в сравнении с RTX 2070 примерно в полтора раза выше, а применительно к трассировке лучей она должна быть больше почти вдвое.

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Чипмейкер приводит примерное соотношение производительности GeForce RTX 3070, RTX 2070 и RTX 2080 Ti в нескольких играх:

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По большинству из них мы сегодня это проверим (с той лишь разницей, что место обычной и официально уже даже снятой с производства GeForce RTX 2070 займет более актуальная RTX 2070 Super). И действительно, GeForce 3070 – это точно игровая карта, хоть и производительного, но уже достаточно массового сегмента.

Но новая архитектура вышла настолько удачной, что даже эта модель и в профессиональных приложениях заметно опережает флагмана прошлой линейки.

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Так что дорога для профессиональных применений ей тоже открыта. Экономным дизайнерам и прочим профессионалам, кому нужна производительная видеокарта – на заметку. Разумеется, поддерживаются все возможности платформы NVIDIA Studio.

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Прекрасно работает NVIDIA Broadcast – приложение для стриминга с массой возможностей работы с видео в реальном времени. Все эффекты реализуются при помощи нейросетей, работающих на тензорных ядрах видеокарт GeForce RTX. Так что это уникальная функциональность именно старшей линейки NVIDIA.

Вырезание и замена фона за стримером в реальном времени без использования зеленого экрана действительно впечатляет.

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Но, по счастью, у нас тут текстовый сайт, и вырезать приходится лишь видеокарты из фона на фотографиях. Эх, вот для этого бы плагин для графических редакторов…

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Киберспорт лично от меня далек, но для людей с молниеносной реакцией, малоразборчивым диалектом и высочайшими требованиями к отзывчивости игры предназначена другая технология, представленная с выходом GeForce RTX 3000-й серии – NVIDIA Reflex.

Она как раз и призвана улучшить эту самую отзывчивость в играх. В первую очередь популярных среди профессиональных игроков: в списках уже получивших и планирующих получить поддержку данной технологии – сплошь всякие «фортнайты» да «апекследженды».

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Однако, как и всякая действительно полезная технология, наверняка она дойдет и до большинства обычных игр. Как это сейчас делает DLSS, которая разительно улучшает производительность в тяжелых режимах с эффектами, использующими трассировку лучей, при этом визуально не ухудшая качество. И очень приятно видеть, как все больше игр получают поддержку данной технологии.

На этой позитивной ноте теоретическую часть закончим, чтобы взглянуть, наконец, на саму видеокарту.

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Упаковка и комплект поставки NVIDIA GeForce RTX 3070

Мне очень нравится стиль референсных GeForce RTX 3000-й серии. Касается это и коробки. Она тут такая же, как у GeForce RTX 3080, отличаются, понятно, лишь надписи, касающиеся конкретной модели.

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Внутри мягкий слой отформован под новую форму. GeForce RTX 3070 чуть меньше старшей модели, поэтому защищена в коробке того же размера даже лучше. Правда, в отличие от эталонных GeForce RTX 3080 и RTX 3090, резиновая заглушка слота PCI-Express тут отсутствует.

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Под самой новинкой скрывается точно такой же комплект поставки, как и у старших моделей.

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Кроме обильной бумажной продукции в комплекте тот же переходник питания с двух восьмиконтактных коннекторов на один новый компактный 12-пиновый.

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В этот раз он нам не понадобится. Но не потому что производитель ошибся и кладет переходник в комплект к видеокарте, на которой сохранились разъемы старого образца. А почему – расскажу совсем скоро. Пока берем в руки саму видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070.

Дизайн и конструкция NVIDIA GeForce RTX 3070

Вот это уже видеокарта нормального размера. В сравнении с GeForce RTX 3080 (на следующем фото сверху) RTX 3070 (внизу) выглядит более компактной. Так и есть: она практически ровно с полноразмерную материнскую плату ATX глубиной (243 мм), занимает ровно два слота расширения и по высоте соответствует обычной полноразмерной карте расширения.

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Как и в старших моделях, сама плата здесь меньше, чем кажется на первый взгляд. Ее реальные размеры для референсной GeForce RTX 3070 вписываются в формат mini-ITX.

Учитывая энергопотребление уровня RTX 2070, можно рассчитывать на появление соответствующих оригинальных версий для ультракомпактных систем – ведь, помнится, как раз GeForce RTX 2070 в ITX-варианте существовали.

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Стиль дизайна тот же, что и у старших моделей. Мне он очень нравится – это самые солидные видеокарты на рынке, которые не стыдно установить хоть в мощный игровой ПК, хоть в серьезную рабочую станцию. Однако при прямом сравнении с GeForce RTX 3080 обращает на себя упрощение конструкции в RTX 3070.

Так, X-образная рамка уступила место одной диагональной полосе. Причем выполнены эти серые элементы, в отличие от металлических у старших моделей, кажется, из пластика. Все ребра радиатора ориентированы в одну сторону, кроме небольшой секции со стороны монтажной планки. А надпись GeForce RTX наверху кожуха просто нанесена краской и не снабжена подсветкой (впрочем, кого-то это даже порадует).

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Но главное, исчезла основная фишка конструкции: вентиляторы с двух сторон видеокарты. У GeForce RTX 3070 все традиционно – две вертушки расположены рядом на одной стороне.

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Однако внимательные читатели еще на заглавном официальном фото видеокарты могли заметить, что задняя часть видеокарты тут также просвечивает. Так и есть, плата GeForce RTX 3070 еще более компактна, чем в старших моделях, и вся задняя треть видеокарты отдана под систему охлаждения. Так что второй вентилятор в корпусе системного блока так же точно будет выдувать нагретый воздух вверх – в область расположения центрального процессора и его системы охлаждения.

Впрочем, в данном случае перед нами менее горячая видеокарта, поэтому такого сильного влияния на эффективность охлаждения CPU это не окажет. Хотя все равно при установке референсной версии GeForce RTX 3000 лучше позаботиться о жидкостном охлаждении процессора.

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Что при этом мешало расположить вентилятор с той же задней стороны платы, как и у GeForce RTX 3080 и RTX 3090 – загадка. Возможно, это позволяет все-таки немного сэкономить на производстве видеокарты. Чем дешевле продукт, тем важнее каждый доллар себестоимости.

Вентиляторы тут точно такие же, как у «референса» GeForce RTX 3080 – 90-миллиметровые, с девятью лопастями правильной формы и интересной внешней рамкой. Последнее у меня все еще вызывает вопросы, ведь ребра радиатора располагаются не только под вентиляторами, но и по бокам от них. И так получается, что внешние их части не обдуваются.

Сами ребра, кажется, стали алюминиевыми. Они гораздо тоньше, а сама видеокарта – не в пример легче своих горячих старших товарок.

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Даже маркировка модели сзади здесь перевернута не полностью, а уменьшена и располагается под тем же углом, что и ребра. Так что будем фотографии обратной стороны видеокарты располагать привычно – разъемом вниз, а не вверх.

В целом, если не сравнивать напрямую GeForce RTX 3070 со старшими моделями, а рассматривать независимо, то перед нами все равно видеокарта с отличным дизайном и продуманной конструкцией. Она украсит любой системный блок. Если, конечно, вы не фанат диких агрессивных форм и обильной подсветки всех цветов радуги.

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А единственная претензия к дизайну у меня единая для всех эталонных версий NVIDIA GeForce RTX 3000 – это расположение разъема питания. Да, новый 12-контактный коннектор очень компактный. Однако это не повод располагать его прямо в середине внешнего торца видеокарты.

Так что в подавляющем большинстве корпусов соответствующий кабель окажется на самом виду. Тем более что обычно это еще и будут два восьмипиновых коннектора, подключенных через комплектный переходник.

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Я понимаю, что плата тут просто заканчивается. Но можно же было при помощи расположенного внутри удлинителя перенести разъем питания на задний торец видеокарты. Так, чтобы в корпусе кабель питания видеокарты сразу же уходил за поддон материнской платы и не был заметен.

Зато со стороны монтажной планки все, можно сказать, идеально: четыре порта вывода в рядок (стандартные по нынешним временам три Display Port и один HDMI) и большая решетка для выхода нагретого воздуха над ними. Причем, напомню, как раз в этой части ребра радиатора ориентированы так, что эта часть нагретого воздуха действительно выдувается через данную решетку.

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Из-за крайней ограниченности во времени мне пришлось выбирать: разбирать видеокарту или сосредоточиться на тестах и разгоне NVIDIA GeForce RTX 3070. Рассказов о ее разборе вы уже завтра найдете в Сети десятки, в том числе и в видеоформате.

Так что нет смысла впопыхах экспериментировать с видеокартой, которой еще минимум год верой и правдой служить в Лаборатории в качестве единственной штатной GeForce RTX 3070. А вот тщательно протестировать все четыре ускорителя для полноценного сравнения, в разгоне и без – гораздо важнее. Этим я и занялся.

Тестовый стенд

Видеокарты тестировались в составе следующей системы:

  • Центральный процессор: Intel Core i9-10900K (разгон по схеме 54-54-53-53-52-52-51-51-50-50);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термоинтерфейсом Gelid GC-Extreme;
  • Материнская плата: ASRock Z490 Taichi;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (8 x 4) @ 4000 МГц;
  • Накопитель: AMD R5 960 ГБайт;
  • Блок питания: SeaSonic Prime TX-1000 (1000 Ватт);
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004);
  • Драйвер NVIDIA: 456.96.

Тестировавшиеся видеокарты:

  • NVIDIA GeForce RTX 3070 Reference;
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 Reference;
  • NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Reference;
  • Zotac GeForce RTX 2080 Ti AMP.

Посетовав в прошлом обзоре на новый стандарт разъема питания в видеокартах NVIDIA Ampere и попутно невзначай прорекламировав акцию SeaSonic с бесплатной рассылкой соответствующих кабелей для их БП, я сразу же получил предложение от производителя предоставить для следующего обзора и тот самый кабель, и совместимый блок питания.

Отказываться от шанса продемонстрировать на фото нормальное подключение питания к «референсу» GeForce RTX 3070 было глупо. И вот заслуженный полуторакиловаттник SilverStone временно уступил в тестовом стенде место также «титановому» SeaSonic Prime TX-1000. А комплектный переходник не пришлось даже доставать из коробки с видеокартой.

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Впрочем, здесь также можно найти, о чем поворчать. Явно спеша, в SeaSonic не до конца продумали вопрос внешнего вида. Провода здесь не соединены в единый шлейф, как это сейчас принято в БП хорошего уровня, а кабель обходится без какой-либо оплетки. В результате он выглядит как пучок отдельных проводов. Впрочем, это легко исправимо своими силами, и такое решение все равно лучше, чем использование переходника. К тому же, напомню, производитель рассылает кабель бесплатно всем обладателям их БП совместимых серий, купивших любой «референс» GeForce RTX 3000-й серии. Рассылает. Бесплатно.

И раз тестовая система собрана, можно переходить к тестам.

Энергопотребление, охлаждение, шум и разгон

Как видно на фото работающей системы, референсная GeForce RTX 3070 также умеет останавливать вентилятор в простое. Впрочем, добиться этого не так просто.

Если стартуют вертушки при превышении температурой видеопроцессора отметки в 50 градусов, то останавливаться не собираются и при снижении ее ниже 40. По-видимому, в алгоритме учитываются еще какие-то показатели, потому что у меня вентиляторы останавливались при разных значениях температуры GPU.

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При этом температура в простое не превышает 35 градусов (при 23–24°C комнатных, которые я всегда поддерживаю во время своих тестов). А энергопотребление современной мощной игровой системы в таком режиме традиционно составляет 50–60 Вт. Энергопотребление, напомню, я измеряю для всей системы – сколько блок питания забирает из розетки. Учитывая, что в тестируемых конфигурациях отличается лишь видеокарта, то разница между этими показателями и является разницей в энергопотреблении видеокарт.

Тестирование системы охлаждения проводится в MSI Kombustor (аналог Furmark). С его запуска тесты и начнем:

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В штатном режиме после длительного прогрева максимальная температура GPU составляет 75 градусов. При этом вентиляторы видеокарты раскручиваются всего до 1800 RPM. Результаты достойные, а проанализируем все данные совсем скоро – когда совместим их для разных видеокарт на графиках. Пока же примемся за самое интересное – разгон GeForce RTX 3070.

Повысив лимиты, можно получить стабильность в Kombustor на реальных частотах GPU, близких к 2000 МГц. Однако стабильная работа в приложениях типа Furmark не обозначает стабильности во всех играх. К счастью, мне приходится прогонять множество тестов и по многу раз (одно тестирование одной видеокарты в одном режиме работы для этого обзора занимало около пяти часов), поэтому достаточно быстро удается выявить действительно стабильные частоты.

По моему опыту для GeForce последних поколений это обычно минус 20–40 МГц по GPU и минус 100–300 МГц по памяти. И после завершения всех тестов, когда уже точно найден максимальный полностью стабильный режим, проводится финальное тестирование системы охлаждения видеокарты в Kombustor в режиме разгона.

В случае с референсным вариантом GeForce RTX 3070 режим и результаты получились такими:

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+130 МГц по GPU и +1200 по памяти – это достойный результат. Как и реальные 1935–1950 МГц в Kombustor (против 1800–1815 МГц в штатном режиме; против вообще заявленных 1725 МГц Boost Clock). При этом – те же самые 75 градусов в максимуме. Правда, при несколько больших оборотах вентиляторов – они подбираются к 2000 об/мин.

Про режимы работы и разгон остальных видеокарт рассказывать лишний раз не буду. Разгон референсной GeForce RTX 3080 подробно описан в последнем моем обзоре. И там же приводятся все данные о режимах работы именно той Zotac GeForce RTX 2080 Ti AMP, что принимала участие и в этом обзоре. Ну, а референсную GeForce RTX 2070 Super мы тщательно изучили еще в прошлом году.

Лучше сравним основные потребительские качества всех участвующих видеокарт сразу на графиках.

Температура GPU, Kombustor

Графический процессор, °C
Меньше – лучше


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Уровень шума измерялся для всей работающей системы с расстояния в один метр от плоскости видеокарты. Фоновый уровень шума в помещении составляет 30 дБ. Значения до 35 можно назвать очень тихими, для 40 – тихими, в типичной игровой системе такая видеокарта под нагрузкой не будет выделяться своим шумом.

Уровень шума с расстояния в 1 м, Kombustor

Тестовая система с видеокартой, дБ
Меньше – лучше


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Напомню, что измеряется энергопотребление всей конфигурации, сколько в ее случае блок питания потребляет от розетки.

Энергопотребление, Kombustor

Тестовая система с видеокартой, Вт
Меньше – лучше


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Что ж, энергопотребление GeForce RTX 3070 вполне умеренное. Заявлено чуть более высокое, чем у RTX 2070 Super, но на деле система с RTX 3070 получается даже немного менее прожорливой. Учитывая реальную производительность данной видеокарты (мы к ней вот-вот перейдем) – просто отличный результат!

Не могло это не сказаться и на уровне шума. Энергопотребление меньше, система охлаждения качественная – вот и самые низкие показатели из всех тестируемых видеокарт. Что в штатном режиме, что в разгоне в реальной игровой системе внутри корпуса системного блока видеокарта совершенно не будет выделяться шумом под нагрузкой.

Пока все идет отлично. Но какую же реальную производительность демонстрирует новинка?

Тестирование производительности

Тестов будет много: специально для того, чтобы поставить на один диск все игры, мне пришлось раскошелиться на новый терабайтный SSD M.2.

А вот разрешение будет одно. Перед нами видеокарта с уровнем производительности GeForce RTX 2080 Ti – дорогого флагмана прошлого поколения. Уже год назад, уверен, подавляющее большинство покупателей брали их для игры в 4К. Сейчас же, получается, гейминг в этом разрешении станет доступнее. В нем и будем тестировать, а более низкие оставим для более бюджетных видеокарт, которые обязательно вскоре появятся.

Сначала единым блоком приведем графики во всех 17 тестах производительности с описанием режимов, в котором получены результаты. А затем по итогам таблицы с соотношениями производительности в сравнении с соперниками сделаем выводы об игровой производительности GeForce RTX 3070. Мне кажется, так получится наглядно и информативно (и мне меньше писать текста, который все равно никто не читает).

Все тесты с каждой видеокартой в каждом режиме запускались минимум 3–5 раз. В зачет шли наиболее типичные значения, близкие к средним – то, что можно получить на обычной игровой системе без какого-либо напряжения. В первых четырех синтетических тестах на графиках – очки, в остальных – средний FPS.

Итак, графики:

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Port Royal

Graphics Score
Больше – лучше


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Neon Noir Ray Tracing Benchmark

Встроенный тест, 4K, RT Ultra, очки
Больше – лучше


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World of Tanks encore RT

Встроенный тест, 4K, RT Ultra, баллы
Больше – лучше


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Metro Exodus

Встроенный бенчмарк, RTX, 4K
Больше – лучше


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Death Stranding (начало игры, прогулка по горе)

4K, Very High, DLSS Performance
Больше – лучше


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Wolfenstein Youngblood (Riverside Benchmark)

4K, Mein Leben!, RTX, DLSS UberPerformance
Больше – лучше


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Wolfenstein Youngblood (Lab X Benchmark)

4K, Mein Leben!, RTX, DLSS UberPerformance
Больше – лучше


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Shadow of the Tomb Raider

4K, Max, RTX, DLSS
Больше – лучше


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Borderlands 3

4K, DX12, Badass
Больше – лучше


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Tom Clancy’s The Division 2

4K, DX12, Max
Больше – лучше


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Assassins Creed Odyssey

4K, Ultra High
Больше – лучше


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F1 2020

4K, Ultra High
Больше – лучше


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Far Cry New Dawn

4K, Max
Больше – лучше


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Horizon Zero Dawn

4K, Ultimate
Больше – лучше


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Gears 5

4K, Ultra
Больше – лучше


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Все игры тестировались на максимальных настройках. Где были доступны RT и DLSS, они активировались (конкретный режим везде указан в описании под названием игры).

Сведем соотношения производительности в одну таблицу для удобства анализа:

Тест \ Преимущество или отставание GeForce RTX 3070 GeForce RTX 2070 Super Stock GeForce RTX 2070 Super OC GeForce RTX 2080 Ti Stock GeForce RTX 2080 Ti OC GeForce RTX 3080 Stock GeForce RTX 3080 OC
3DMark Time Spy Extreme, Graphics Score 44% 46% -1% -1% -24% -23%
3DMark Port Royal, Graphics Score 40% 41% -7% -9% -28% -29%
Neon Noir (4K, RT Ultra) 39% 39% -7% -8% -29% -29%
World of Tanks enCore RT (4K, RT Ultra) 42% 44% -3% -3% -26% -25%
Metro Exodus (RTX, 4K) 38% 38% -7% -8% -24% -24%
Control (DX12, 4K, High, RTX DLSS Rendering Res. 2560x1440) 43% 46% -6% -3% -31% -26%
Death Stranding (4K, Very High, VSync Off, DLSS Performance) 30% 30% -5% -4% -20% -20%
Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (RTX On, DLSS UberPerformance), Riverside 36% 37% -2% -3% -22% -22%
Wolfenstein Youngblood, Mein Leben! (RTX On, DLSS UberPerformance), Lab X 27% 29% -4% 1% -8% -8%
Shadow of the Tomb Raider (4K, Max, RTX DLSS On) 25% 26% -12% -12% -25% -25%
Borderlands 3 (4K, DX12, Badass, VSync Off) 47% 46% 0% -1% -27% -27%
The Division 2 (DX12, 4K, Max, VSync Off) 42% 41% -5% -6% -27% -28%
Assassins Creed Odyssey (4K, Ultra High) 33% 30% -4% -7% -20% -22%
F1 2020 (4K, Ultra High) 44% 44% 4% 2% -21% -21%
Far Cry New Dawn (4K, Max, VSync Off) 31% 31% -6% -8% -22% -23%
Horizon Zero Dawn (4K, Ultimate Quality) 38% 41% -2% -3% -24% -23%
Gears 5 (4K, Ultra, VSync OFF) 39% 41% -1% -3% -22% -23%
Среднее 38% 38% -4% -4% -24% -23%

Но начнем с замечания про абсолютные значения FPS. Во всех тестах GeForce RTX 3070 обеспечивает достаточную производительность. Средний FPS везде выше 40, и ниже 50 лишь в Borderlands 3, где достаточно изменить пресет с явно «оверкильного» Badass на Ultra, чтобы получить уверенные 60 кадров в секунду. В целом к уровню играбельности в 4K – никаких вопросов, она отличная. А разгон позволяет без проблем получить дополнительные 7–8% игровой производительности.

Что касается относительного уровня производительности, то преимущество или отставание GeForce RTX 3070 в каждой ячейке приводится для соответствующего режима видеокарты: если сравнивается производительность со штатным режимом другой видеокарты, то значит и показатели GeForce RTX 3070 за основу берутся в штатном режиме. Если в разгоне, то обе видеокарты сравниваются в разгоне.

В подавляющем большинстве тестов GeForce RTX 3070 демонстрирует убедительное преимущество над «супер» вариантом своей предшественницы на уровне 30–40%. В среднем – 38% что в штатном режиме, что в разгоне.

И, как и ожидалось, GeForce RTX 3070 демонстрирует тот же уровень производительности, что и GeForce RTX 2080 Ti. У меня не было возможности протестировать эталонную версию NVIDIA, а использованный вариант Zotac AMP заметно разогнан по сравнению с ним. Но даже ему GeForce RTX 3070 уступает считанные проценты, в отдельных тестах даже минимально опережая. Среднее отставание – 4%. В целом производительность данных видеокарт аналогична до степени погрешности, а GeForce RTX 2080 Ti на штатных частотах может в среднем новинке даже немного уступить.

Не менее интересно сравнить GeForce RTX 3070 и со старшей GeForce RTX 3080. Ей герой обзора уступает в большинстве тестов 20–25% (и в среднем 23%). Это с самым быстрым (и разогнанным) актуальным игровым процессором Intel Core i9-10900K (впрочем, совсем скоро усилиями AMD это может измениться – надеюсь, мы сможем рассказать об этом уже на следующей неделе). С менее производительными CPU разница будет меньше. Как будет она меньше и в менее тяжелых режимах.

Но для топовых игровых систем выходит, что GeForce RTX 3070 на 30% дешевле и обеспечивает на 23–24% меньшую игровую производительность. Так что мои первоначальные опасения не оправдались, в целом все сбалансированно. Однако и очевидного выбора по соотношению цена/производительность тут нет, в каждом случае будет над чем подумать. Лично я рекомендовал бы в пару с CPU уровня Intel Core i9-10900K стараться выбирать GeForce RTX 3080, а к любым более слабым процессорам смело брать GeForce RTX 3070 – скорость в играх не разочарует.

Заключение

Как и в случае со старшими ускорителями поколения Ampere, выводы будут однозначными. GeForce RTX 3070 – это отличная игровая видеокарта, демонстрирующая ранее недосягаемый в данном ценовом сегменте уровень производительности.

Шутка ли, в любые современные игры можно смело играть в разрешении 4K на максимальных или близких к ним настройках. Это действительно прорыв, и когда смотришь на подобные результаты, сложно удержаться от восторженных эпитетов в отношении новинки NVIDIA. Гейминг в сверхвысоком разрешении становится доступен, как никогда ранее. Тем более что и мониторы с поддержкой 4K изрядно подешевели, сейчас их уже не назовешь дорогой игрушкой для избранных. Можно просто подождать, когда цены на видеокарты приблизятся к рекомендованным и на сэкономленную разницу купить хороший 4K-монитор.

Что касается конкретной реализации в виде референсной видеокарты самого чипмейкера, то здесь выводы полностью аналогичны таковым для старших моделей. Перед нами прекрасный готовый продукт. Солидный дизайн и технологичная инновационная конструкция сочетаются с эффективной и тихой системой охлаждения. А дополняет этот без преувеличения отличный набор потребительских качеств достойный разгонный потенциал. На мой взгляд, именно эталонные версии NVIDIA Ampere – самые красивые на данный момент видеокарты на рынке.

Можно было бы придраться к не такому эффектному расположению второго вентилятора, отсутствию подсветки и пресловутому разъему питания и его расположению. Но на деле большинство покупателей на все это не обратит ни малейшего внимания и будет просто наслаждаться высокой производительностью и тихой работой видеокарты. Главное, чтобы ситуация с доступностью (и ценами!) новинок побыстрее приходила в норму.

Поможет в этом обилие вариантов GeForce RTX 3000-й серии от партнеров – так называемых нереференсных версий. Мы, как обычно, будем стараться протестировать с точки зрения ключевых потребительских качеств как можно больше различных моделей. Так, уже послезавтра, 29-го октября читайте на нашем сайте сразу три обзора разных GeForce RTX 3070 трех разных производителей.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

Компании NVIDIA и магазину Регард за предоставленные на тестирование видеокарты.

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nvidia обзор тест ampere core i9-10900k geforce rtx 3070 евгений яковлев ga104

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