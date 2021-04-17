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Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)

В лабораторию на тест пришла быстрая и тихая видеокарта Radeon RX 6800 XT с хорошим разгонным потенциалом.
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Оглавление

Вступление

В середине апреля 2021 года ситуация с видеокартами на рынке если и улучшилась, то ненамного. Положение спасает лишь то, что играть особо не во что, а шум вокруг Cyberpunk 2077 уже стих, да и число шуток о ней уменьшилось.

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Приходится использовать то, что еще живо, и кто-то даже пошутил, что GeForce GTX 970 – ягодка опять, ведь на вторичном рынке их цены доходят до 15 000 рублей. Ну а GeForce RTX 3060, рекомендованная стоимость которых составляет $329, продаются за совсем неприличные деньги. Если вы думаете, что эта беда только с моделями NVIDIA, то серьезно ошибаетесь. С видеокартами AMD все абсолютно также. Можно лишь сожалеть о том, что год назад не взял Radeon RX 5700 за 20 000 рублей. А уж купить Radeon RX 6800 XT в обозримом будущем за вменяемые деньги можно не надеяться. Дефицит обещают побороть лишь к лету, и если учитывать, что обещанного три года ждут, то в это можно поверить.

Кстати, с перекупщиками столкнулись не только обладатели ПК, но и любители консолей. Так, например, приставка Sony PlayStation 5 продается сплошь и рядом по завышенным ценам. Поэтому уверенно можно сказать, что по игровой индустрии нанесен удар. Во время такого затяжного кризиса опасно что-то выпускать – можно провалиться с продажами. И все из-за того, что люди не могут купить устройства по приемлемой цене. Помимо самой видеокарты или консоли еще надо купить игру.

Понятно, что по сравнению с самим устройством игра не такая уж дорогая, но все вместе выходит ощутимо, и даже человек с хорошим достатком вряд ли может позволить себе спустить на это всю зарплату. Самое главное, сейчас еще трудно понять: стал ли 4К по-настоящему массовым с выходом нового поколения видеокарт и NextGen приставок? Судя по тестам моделей среднего уровня типа GeForce RTX 3060, можно говорить лишь о возможности играть на средних настройках с DLSS, чтобы было более-менее комфортно. У AMD пока ничего похожего нет, но на Radeon RX 6800 XT уже можно это позволить.

Известно, что крупные производители работают на оба лагеря, и одной из таких компаний является ASUS. Инженеры этой фирмы постоянно находятся в поисках невероятного, они работают над усовершенствованием и развитием новых технологий. Линейка ASUS TUF Gaming включает сбалансированные решения для геймеров в каждом конкретном случае будь то материнская плата или видеокарта. Сам производитель позиционирует модели TUF Gaming как самые доступные варианты для любителей игр. Один из них – видеокарта ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT.

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Сейчас слова о доступности звучат смешно, но за ними кроется целая линейка, над которой возвышается только безумно популярный и дорогой ROG. А TUF Gaming иногда позволяет получить аналогичное устройство, только чуть менее красочное и более сдержанное по характеристикам.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона. Внешняя поверхность похожа на пластифицированную рельефную. Внутри нас ждет обычная картонная коробка.

Что касается внешнего оформления, то оно отличается от привычного для TUF Gaming. Похоже, что произошла смена стиля. Логотип поменялся и теперь выглядит немного иначе. Сам стиль стал больше походить на что-то среднее между Strix и Prime.

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Фон упаковки преимущественно черный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а сзади «проявляется» верхушка нового логотипа TUF Gaming. Он сам и эта надпись находятся в правом верхнем углу, слева же – логотип ASUS.

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Внизу есть несколько значков, где мы можем кое-что узнать об этой модели. Предназначена она для игр в 4K, на борту 16 Гбайт памяти GDDR6, интерфейс PCI-e 4.0, поддержка ASUS Aura Sync и знак OC, что сообщает о повышенных тактовых частотах GPU. Справа есть вставка, прямо как на видеокартах с графическим процессором NVIDIA, но на этот раз AMD. Указано название Radeon RX 6800 и архитектура RDNA 2.

Посмотрим на обратную сторону.

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С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: TUF Gaming Graphics Card и Radeon RX 6800 XT. Ниже прведено схематичное изображение задней панели с видеовыходами. К ним есть подписи и все понятно. Правее находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Еще есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования указаны на красной вставке слева.

Внутри находится черная картонная коробка с золотым тисненым логотипом ASUS и слоганом «In search of incredible».

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Открыв ее, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, а под ним видеокарту, зажатую в каркасе из такого же материала. Снизу есть отсек для аксессуаров, а под видеокартой есть углубление для конверта с информационными носителями.

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Комплект небольшой, лишь брелок-сувенир и конверт с бумагой. На брелоке приведены координаты: 25.07295, 121.28156. Они указывают на объект в Тайване, а точнее на штаб-квартиру компании.

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Внутри конверта нет ничего интересного. Руководство пользователя, благодарственная карта и карточка для какой-то внутренней игры, где у данной видеокарты все характеристики набирают 4 балла из 5 (видимо, это по новому рейтингу майнера).

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Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта огромная. Ее габариты согласно спецификации, составляют 320 х 140.2 х 57.8 мм. Масса почти два килограмма, ведь более одного весит система охлаждения, которая (в отличие от модели Strix) еще и с металлическим кожухом.

Все пока указывает на то, что видеокарта похожа на ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT. Например, ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT также занимает 2.9 слота. Это говорит о том, что система охлаждения здесь почти такая же. Кроме того, практически аналогичный радиатор и использовано те же семь тепловых трубок. Нет никаких сомнений в том, что охлаждение будет очень эффективным.

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Видеовыходы и разъем PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками. Спереди и сзади видеокарта хорошо защищена.

Спереди находится металлический кожух, который не только защищает графический ускоритель, но и выглядит мощно и брутально.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит для защиты и отвода тепла, а также в соединительных целях. Все дело в том, что в компании NVIDIA решили пересмотреть движение воздушных потоков внутри корпуса, и теперь часть его должна проходить через радиатор видеокарты вверх прямо на процессор.

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Многие тестеры и пользователи уже поняли, что это не самая гениальная идея, поскольку тогда начинает сильнее греться процессор, но это инженеров мало волнует. А причем здесь AMD? Абсолютно не при чем – это инициатива производителей видеокарт.

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И многие производители видеокарт пошли по стопам NVIDIA и стали делать устройства, которые продуваются насквозь, а для этого пришлось укоротить печатную плату и увеличить радиатор, чтобы часть воздуха проходила через радиатор и отверстия в задней пластине.

Опять мы видим, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как бы наращивает.

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Сама пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. В ней проделано несколько отверстий. С внешней стороны на ней можно заметить защитную пленку, которую рекомендуется снять перед использованием.

Пластина крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату. Еще на ней находится наклейка со штрих-кодом, логотип и надпись TUG Gaming. Есть одна защитная наклейка на винте крепления кулера. А внутри видно несколько терморезинок в местах контакта пластины с печатной платой. Прижим сильный, а фактура мягкая, поэтому высокие элементы как бы утопают в них.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и еще открутить пару винтов со стороны видеовыходов.

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С передней стороны видно, что есть еще вспомогательная металлическая рама, к которой крепится задняя пластина. Посередине между ними оказывается печатная плата и оба эти элемента усиливают ее жесткость.

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В целом конструкция получается очень прочная. Сам кулер выполнен по классической схеме.

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Из медного никелированного основания расходятся семь тепловых трубок диаметром 6 мм, которые пронизывают два массива алюминиевых ребер, и получается две секции радиатора, замаскированные под одну потому, что некоторые трубки пронизывают оба массива.

Эта конструкция очень похожа на используемое во всех версиях ASUS ROG Strix последнего поколения, например в ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT. Мы уже заметили, что производитель решил отказаться от прямого контакта и поставил лучший кулер на рынке. Да, он огромный, тяжелый, но зато тихий и производительный.

В качестве термоинтерфейса используется термопаста, но здесь с ней кто-то переборщил, и мне пришлось все переделать. Еще тут хрупкие терморезинки, и они практически все рассыпались. Все дело в том, что они одной стороной очень сильно приклеиваются, а внутренняя структура очень рыхлая. По консистенции это больше напоминает какую-то очень густую термопасту.

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На радиаторе установлено три вентилятора. Два крайних состоят из 11 лопастей и крутятся против часовой стрелки; центральный из 13 лопастей крутится по часовой стрелке. Производитель говорит, что это улучшает потоки воздуха. При этом двигатели абсолютно одинаковые.

Вентиляторы изготовлены компанией Champion, модель CF1010U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Они крепятся к специальной металлической пластине на радиаторе. Абсолютно такие же вентиляторы и вся конструкция применяются в системах охлаждения ASUS ROG Strix последнего поколения.

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Как уже сообщалось, сама печатная плата короче кулера. Однако это оправдано. Видно много пустых площадей, которые не заняты элементами. При этом все сфокусировано на нескольких участках. У меня не было на тестах ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT, а только версия без последних двух букв – ASUS ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming.

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Похоже, что перед нами просто копия старшей модели, где подсистема питания усилена. В обычной Radeon RX 6800, которую я тестировал, она, наоборот, попроще. Лучше изучить оба варианта для сравнения.

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Очевидно, что печатные платы очень похожи. Аналогичны и элементы. Поэтому это просто братья-близнецы, но без каких-то мелочей. Например, заметно, что на версии TUF Gaming нет разъемов для корпусных вентиляторов.

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Модули памяти также находятся достаточно близко к графическому процессору. Все дело, скорее всего, в уменьшении расстояния трасс между контроллером и чипами для лучшей стабильности.

Питание графического процессора и памяти в данном случае разделено на три части.

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Две находятся слева от GPU, одна большая – справа. Схема заметно усилена и количество фаз увеличено по сравнению с референсной версией. 11 фаз справа и 8 слева от графического процессора.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности. Здесь используются две разные модификации. Сборки справа представлены микросхемами International Rectifier IR TDA21472, которые обеспечивают до 70 А.

Питание памяти обеспечивает ШИМ-контроллер International Rectifier IR35217, который может управлять 8 фазами.

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Также предусмотрен еще один 16-фазный контроллер для питания графического процессора – Infeneon XDPE132G5D.

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По центру установлен графический процессор AMD Navi 21. GPU изготовлен на 43-й неделе 2020 года. Понятно, что он припаян шарами BGA, но по углам он дополнительно проклеен специальным прочным клеем.

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На плате распаяно восемь микросхем памяти типа GDDR6. Снизу и сверху по три, справа – две. Здесь используется 256-битная шина. Объем по современным меркам достаточный. Конкуренты таким похвастать не могут. Возможно, интересно будут смотреться карты GeForce RTX 3060 c 12 Гбайт памяти, но пока это отличный вариант.

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Используются микросхемы производства компании Samsung.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin PCI-e. Подключать обязательно оба. Есть индикаторы их подключения, и если не задействовать хотя бы один, то видеокарта не запустится.

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На задней панели размещен обычный набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Один HDMI.

Еще можно обнаружить переключатель двух разных режимов работы: производительный и тихий. Он находится сверху.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC 16 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS – 2807;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (2065 / 2310 / 16000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: be quiet! Dark Power Pro 1200 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Никаких сложностей ни с установкой, ни с совместимостью не возникает. Поскольку система охлаждения аналогична, изучать ее работу еще раз мало смысла. Бывают ситуации, когда на разных моделях вентиляторы настроены немного иначе, но не в этом случае.

Тут все аналогично, включая максимальную скорость. На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3100 об/мин, шум при этом составляет 49.5 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 33% от полной мощности, что соответствует 1100 об/мин. Шум очень слабый.

Сверху кожуха есть небольшой кусочек с RGB подсветкой в форме логотипа TUF Gaming. Синхронизация эффектов с материнской платой работает в полном объеме через приложение ASUS Armoury Crate. После того, как все собрано и включено, можно запускать утилиты.

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Не то, что я хотел сильно разогнать систему, просто решил выставить конкретные значения для более стабильных результатов. Если бы частоты не фиксировались, то значения могли бы колебаться в определенном диапазоне.

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Тестировать ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT я буду в производительном режиме, чтобы обеспечить максимальное быстродействие, а под конец еще немного подниму частоты.

Для личного использования предпочтительнее тихий режим: в игровых приложениях выходит не сильно медленнее, но заметно тише.

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Теперь перейдем к тестам. 3DMark Time Spy:

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3DMark Time Spy Extreme:

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3DMark Port Royale:

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Unigine Superposition 4K:

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Metro Exodus (RTX, DLSS OFF, 1920 x 1080):

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Metro Exodus (RTX, DLSS OFF, 3840 x 2160):

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Разгон очень неплохой. Сначала я снова уперся в возможности штатного софта ASUS, но потом решил использовать инструментарий программного пакета AMD. В прошлой версии у меня ничего не работало, но сейчас все неплохо (и утилита производителя не нужна, ведь у нее диапазон частот меньше).

Впрочем, от разгона можно отказаться, благо производительность и так достаточна. Тут впору больше говорить о даунвольтинге. Работает ли разгон вообще? Есть ли хоть какой-то прирост?

3DMark Time Spy:

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3DMark Time Spy Extreme:

450x286 31 KB. Big one: 1000x635 115 KB

3DMark Port Royale:

450x287 30 KB. Big one: 1000x637 108 KB

Unigine Superposition 4K:

450x220 24 KB. Big one: 1000x488 95 KB

Metro Exodus (RTX, DLSS OFF, 1920 x 1080):

450x246 27 KB. Big one: 1000x547 102 KB

Metro Exodus (RTX, DLSS OFF, 3840 x 2160):

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Результаты полностью подтверждают мою догадку. Если смотреть не только на полученные показатели, но и на мониторинг, становится понятно, что в штатном режиме графический процессор «бустит» почти до тех же 2600 МГц. При этом температурные показатели разнятся колоссально.

Показания тепловизора во время работы Furmark лишь подтверждают догадку. Сильнее всего нагревается обратная сторона GPU и силовые элементы внутри.

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На открытом стенде температуры доходят до 54.5°C и 63°C соответственно; мониторинг температуры графического процессора показывает 70°C в самой горячей точке. Задняя пластина нагревается не выше 50°C.

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В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.

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Что касается производительности Radeon RX 6800 XT в разных играх, то подробнее взглянуть на нее можно в сводном обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Майнеры будут довольны. Видеокарта ASUS получилась быстрая, тихая и с хорошим разгонным потенциалом. Жаль, что еще не до конца отточен механизм разгона. Штатной утилитой можно разгонять только до определенных границ, которые быстро достигаются.

Установленная система охлаждения по сути не отличается от версии Strix. Очевидно, что используется аналогичный радиатор. Основное отличие кроется в кожухе и подсветке. Даже вентиляторы те же самые и с такими же лопастями. Вследствие этого мы получаем схожие с серией ROG Strix Radeon RX 6800 температуры. И претензии к кулеру аналогичны. Прежде всего это хрупкие терморезинки. Если планируется заменять систему охлаждения на СЖО, об этом нужно подумать заранее и запастись резинками. То же самое следует сделать, если вы решили разобрать новинку просто так. Этого я делать не рекомендую, ведь в моем случае замена термоинтерфейса была вынужденной.

В остальном ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC это большая видеокарта с мощной системой охлаждения, которая может поместиться не везде. Несмотря на техпроцесс и продвинутую СО, ее не назовешь холодной. Драйвера становятся удобнее, утилита ASUS GPU Tweak III еще нуждается в доработке. Видимо, ее поддержка не в приоритете у производителя, и с момента прошлого тестирования Radeon RX 6800 даже версия не обновилась. И по-прежнему предусмотрена остановка вентиляторов в производительном режиме. Кстати, в утилите GPU Tweak III есть одна кнопка, которая позволяет включать и отключать эту функцию при простое.

В целом новинка вышла хорошей, но вопрос с ценой пока открыт. Все из-за того, что сейчас нельзя сравнить цены на различные версии Radeon RX 6800 XT в рознице.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC.

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Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
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MrBruno77
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Я не вася и я не русский. Да, другим должно быть хуже, а конкретно майнерам, из-за которых МНЕ и еще десяткам а то и стоням тысячам приходится сидеть огрызке в виде gt710-1030, вместо rtx 3060-3070. И...
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
smaximaa
09:44
вата, ты реально е*анутый дегродант, не представляю, что с тобой в детстве хохлы сделали, раз ты их в россиянинах видишь) "Ватники склонны к конспирологии. Неспособность понимать истинные причины соб...
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
Никита Иерусалимов
09:43
Лузерское мышление и мечты Васи что-то не нравится он мечтает чтобы это запретили и всех посадили.Потом васины прелести дорожают ,а васина жопа новым тупым законом еще больше ограничивается.Но он прод...
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Lamerusha Lat
09:42
Очень низкий доход майнинга на жёстких дисках, в год $1-2К.
Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
ахахах
09:42
байден и те кто им управляет щас накалили мировую обстановку хуже чем при карибском кризисе.Ютьюб может хернёй показатся,если щас кто-нибудь нетак сходит
Google готовы признать Курильские острова территорией России
Александр Шнурок
09:40
Ну скоро это когда через месяц год два... Или 10?
Хардфорк Berlin и майнеры-новички уронили доходность добычи Ethereum - не помог даже курс в 2500$
Александр Шнурок
09:39
Да, по этому и дефецит в железе, и Цены заоблачные
Хардфорк Berlin и майнеры-новички уронили доходность добычи Ethereum - не помог даже курс в 2500$
Koteyka666
09:39
Тем тяжелее окажется кризис в Азиатских странах. Кому они будут сбывать продукцию?
Чем больше в мире станет предприятий по выпуску чипов, тем тяжелее окажется следующий кризис
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