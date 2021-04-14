Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021

Тест 5 моделей Intel и 3 процессоров AMD в связке с видеокартой GeForce RTX 3080 в восьми играх и двух режимах работы.
2
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке


700x600 62 KB

В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 20 000 до 35 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

реклама

Героями данного обзора стали следующие модели:

  • Core i7-10700КF;
  • Core i7-10700F;

  • Core i7-9700KF;
  • Core i7-9700F;

  • Core i7-8700;

  • Ryzen 7 3800XТ;
  • Ryzen 7 3800X;
  • Ryzen 7 3700X.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War

  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама



Crysis Remastered

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Cyberpunk 2077

  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Project CARS 3

  • Версия 1.0.0.0591u2.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Карта окружающего мира - ультра высокая.
    • Детализация машин - ультра высокая.
    • Детализация трассы - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Размытие в движении - ультра высокое.
    • Детализация травы - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Упреждающий рендеринг - 1.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Total War Saga: TROY

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала модель Core i7-10700KF. На второй позиции расположилась два CPU: Core i7-10700F и Ryzen 7 3800XТ. Третью строчку разделили три ЦП: Core i7-9700KF, Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X.

Участники тестирования обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i7-10700КF - 28 650 рублей;
  • Core i7-10700F - 24 000 рублей;

  • Core i7-9700KF - 24 300 рублей;
  • Core i7-9700F - 23 200 рублей;

  • Core i7-8700 - 27 500 рублей;

  • Ryzen 7 3800XТ - 34 000 рублей;
  • Ryzen 7 3800X - 32 000 рублей;
  • Ryzen 7 3700X - 24 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров

1920х1080

1% low и average FPS

По соотношению цена/производительность лидировали процессоры Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X.

Данное тестирование показало, что оптимальным вариантом для приобретения является восьми ядерная модель Core i7-10700F. Она показала высокие результаты во всех играх, вдобавок лидировала по привлекательности для покупки.

Хорошей альтернативой станет процессор Ryzen 7 3700X, который по привлекательности для покупки ни в чем не уступил синему сопернику. Однако по среднегеометрической производительности в восьми играх он отстал от Core i7-10700F на 4-5%.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
22
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
160
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
23
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
74

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 301
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 160
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 23


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
124
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
45
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
11
Покупатели Redmi Note 10 жалуются на проблемы с дисплеями
8
Основатель Биткоина оказался владельцем состояния в 61 миллиард долларов в Биткоинах
16
Токенизированные акции Tesla появились на криптовалютной бирже Binance
9
В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
17
Аналитики раскритиковали спутниковый интернет Starlink от Илона Маска
23
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
22
Троян Joker заражает устройства Huawei
1
События GTA 6 развернутся в современности, а в игру встроят отдельный внутренний мир
+
6 флагманов Xiaomi 2018 года получат стабильную прошивку MIUI 12.5
1
Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
3
Встроенную графику Intel UHD Graphics 750 процессора intel Core i7-11700K сравнили с GeForce GT 1030
2
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
133
80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
14
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
16
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
73
Sony перед скорым закрытием магазина PSN для PlayStation 3 запретила владельцам консоли загружать обновления для игр
12
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
46

Сейчас обсуждают

Roditch
09:42
Майнеров должно стать ещё больше.
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
Филипп Киркоров
09:38
Ебнутые цены на карты, а давайте ка поднасрем ещё гамерам и майнерам снизив гарантию. Божественно:D
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
qot
09:38
Норм ценник с новой гарантией)))))))))))) https://www.citilink.ru/product/videokarta-msi-pci-e-4-0-rtx-3080-ventus-3x-10g-oc-ru-nv-rtx3080-10240-1487652/properties/
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
AngryBeer
09:37
Майнеры, вы слышали? Очень хорошая новость!!!
NVIDIA пообещала увеличивать поставки чипов на протяжении всего года
shanghai100500
09:37
мде. брать этот мусор за 35к, когда на тао кофелейки 8 ядер 16 потоков с разблокированным множителм стоят 1500юаней. а комет лейки 10 ядер и 20 потоков 2000юаней. спасибо НО НЕТ. =)
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
LEVAK
09:36
Это тебе телевизор рассказал. В инете тонна инфы что и как, если не дебил, то разберёшься. Собственно на ММВБ за 2020 год куча новых регистраций.
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
Владимир Захаров
09:35
А кому он нужен
Выпущены OEM-процессоры AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 Zen 3 для настольных ПК
hiveliberty
09:30
Один вопрос.. Зачем оно здесь?
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
Виктор Шторм
09:29
Самое обидное что вылезать не собирается.
10 неплохих RPG игр последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
Виктор Шторм
09:28
Ох спасибо тебе дружище. Даже не знал про мобильную версию Атома.
10 неплохих RPG игр последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем