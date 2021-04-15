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Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5

Сравниваем Arctic MX-5 с MX-4 и Gelid GC-Extreme.
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Оглавление

Вступление

Безо всякого преувеличения термопасты серии Arctic MX можно назвать самыми известными в мире. Не факт, что наиболее популярными – все-таки они достаточно дорогие, – но самыми известными точно.

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У нас в стране с ними по данному параметру может поспорить разве что легендарная КПТ-8. Но сейчас ее время уже давно прошло. А термоинтерфейсы Arctic MX, кажется, более чем уверенно шагают в третье десятилетие 21-го века.

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С первой версией мне сталкиваться вроде бы не пришлось, но Arctic Cooling MX-2 (да, тогда компания еще не сменила свое название на лаконичное Arctic) в 2000-е годы стала настоящим хитом у энтузиастов. Активно продается она до сих пор – а значит, и по сей день не потеряла привлекательности по соотношению характеристик и цены.

В отличие от MX-3, которая быстро была снята с производства и исчезла из продажи. Это неудивительно, учитывая не самое большое ее преимущество по чистой эффективности над предыдущей версией, но при этом гораздо бо́льшие сложности с ее равномерным нанесением – паста получилась слишком густая. А, полежав год, моя, помнится, вообще стала больше походить на пластилин.

В 2010 году – страшно подумать, уже больше десяти лет назад! – вышел компромиссный вариант – MX-4. Эта серая термопаста, хоть и была гуще совсем уж сметанообразной MX-2, но наносилась неплохо, демонстрируя при этом отличную эффективность. Неудивительно, что уже столько лет она отлично чувствует себя на рынке и является настоящей точкой отсчета для всех остальных продуктов в данной категории.

И вот нынешней весной производитель выпускает долгожданное обновление термопасты – Arctic MX-5. Ну а мы спешим ее для вас протестировать.

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Варианты и поставка

Arctic MX-5 – это полностью новый продукт. Однако в плане упаковки производитель не изменяет проверенному варианту – пластиковому шприцу с завинчивающимся колпачком.

Термопаста выходит на рынок аж в восьми различных вариантах поставки. По массе опций всего пять: 2, 4, 8, 20 или 50 граммов. Зато первые три можно купить, в том числе с удобным шпательком для нанесения.

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Двухграммового шприца хватит на несколько применений. А уж 50-граммовый, пожалуй, даже у меня не кончится и за год.

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Нам производитель прислал на тест средний восьмиграммовый вариант. Без шпателя – все-таки такой на пол-евро дороже!

Зато в целом цены ожидаются даже чуть более низкие, чем на Arctic MX-4: 2, 4, 8, 20 и 50-граммовые упаковки без шпателька оцениваются в 7.5, 9.5, 12.5, 22 и 37 евро соответственно. А оный добавляет к стоимости первых двух полтора, а к третьему, как я уже упоминал, пол-евро.

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Коробка, как и шприц, примерно аналогичны тем, что были у производителя ранее. Никаких громких обещаний, лишь наименование да изображение продукта. В случае с термоинтерфейсами Arctic они говорят сами за себя. Еще есть упоминание какого-то конкурса, но я не стал вникать.

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Внутри – никаких инструкций, лишь одинокий шприц с термопастой. Впрочем, это самое главное и есть.

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Чтобы отыскать характеристики Arctic MX-5, пришлось идти на сайт производителя. Заявляются вот такие:

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Главное здесь – что термопаста диэлектрическая, и можно не бояться, что она что-то замкнет. Также температурный диапазон явно не предполагает использования Arctic MX-5 в экспериментах со сверхнизкими температурами. Ну, и голубой цвет интригует.

А теплопроводность и вовсе не заявлена. Впрочем, возможно, оно и правильно – само по себе это число вовсе не гарантирует эффективности. Главное, как термопаста работает по прямому назначению. Это и будем сегодня выяснять.

Методика тестирования

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Термопасты тестировались на CPU AMD Ryzen 9 5950X с системой охлаждения Arctic Liquid Freezer II 280 на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Hero. Тестовый стенд был открытым (без корпуса), температура воздуха в помещении все время тестов поддерживалась на уровне 23–24 °C.

CPU автоматически разгонялся при помощи Precision Boost Overdrive с сопутствующим даунвольтингом на 0.075 В. В результате частоты AMD Ryzen 9 5950X составили 4.1/5.1 ГГц (все ядра/одно ядро).

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В качестве соперников Arctic MX-5 выступали:

  • Предыдущая топ-модель компании в виде Arctic MX-4;
  • Наша штатная термопаста Gelid GC-Extreme.

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Все термопасты были свежими, а упаковка каждой распечатывалась специально для данного теста. В ходе испытаний термопаста наносилась на процессор заранее, после чего ПК работал около суток с регулярным «прогревом» CPU. И лишь после этого делались контрольные замеры температур под нагрузкой в Prime95.

Результаты тестирования

Но прежде – несколько слов про нанесение термоинтерфейсов. Надеюсь, что для большинства наших читателей в этом деле давно нет никаких хитростей.

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Обезжириваешь и очищаешь от пыли поверхности теплораспределительной крышки процессора и основания системы охлаждения, наносишь небольшое количество термопасты на CPU и каким-нибудь плоским и упругим куском пластика (к примеру, пластиковой картой или вырезанной из нее полоской) – также чистым! – распределяешь тонким слоем по крышке процессора. Дальше при установке системы охлаждения можно немного «притереть» ее легкими движениями. Но у качественных СО нынче крепеж таков, что сам выдавит все остатки пасты. Если, конечно, она у вас не совсем «пластилиновая».

В случае с Arctic MX-5 этого не понадобится – она наносится и распределяется просто идеально:

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А цвет, как и обещано, – светло-бирюзовый. Уолтер Уайт бы одобрил.

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C Arctic MX-4 все давно известно. Свежеоткрытая термопаста – не такая густая, как становится за несколько месяцев, но все равно разница с новинкой заметна сразу же.

Впрочем, серьезных трудностей нанесение MX-4 не вызывает – не зря же она остается бестселлером на рынке уже более десяти лет. Но при прямом сравнении с MX-5 предыдущая модель по этому показателю проигрывает. Да и серый цвет не такой эффектный…

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Gelid GC-Extreme еще светлее. Десятиграммовые баночки (аналогичные используются у нас в редакции) в чем-то удобнее шприцев, а в чем-то проигрывают тем.

Зато тут производитель не скупится на шпателек – им действительно удобно размазывать термопасту практически идеальной консистенции. По этому показателю GC-Extreme также немного впереди MX-4 и идет примерно вровень с MX-5.

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Но это все вторично, ведь главное – эффективность термопаст. И вот что получилось у меня при прогреве AMD Ryzen 9 5950X в разгоне до 4.1/5.1 (вам нужны значения справа вверху в колонке Maximum):

Arctic MX-5:

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Arctic MX-4:

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Gelid GC-Extreme:

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То, что Gelid GC-Extreme уступает Arctic MX-4 два-четыре градуса в зависимости от специфики тестирования – давно не новость. А вот MX-5 смогла удивить.

Новинка Arctic опережает предшественницу примерно на полградуса (причем эта разница сохранялась при повторных тестах и даже после повторных нанесений термопасты, так что ее можно считать статистически подтвержденной), но при этом обладает лучшей консистенцией – легче наносится и распределяется, а главное, должна быть даже дешевле. Да, абсолютная разница в эффективности мала, но по сумме параметров перед нами существенный шаг вперед.

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Заключение

Собственно, все выводы этого короткого обзора уже изложены в предыдущем абзаце. Перед нами новый очевидный хит на рынке термопаст. Главное, чтобы Arctic MX-5 попала в широкую продажу и по ценам, не выше, чем у предшественницы.

А так у новинки есть все, чтобы принести ей заслуженную популярность: отличная эффективность, удобство применения… ну, и не будем забывать эффектный внешний вид. Я вот, как только появится возможность по более или менее адекватной цене обзавестись 20- или 50-граммовой упаковкой Arctic MX-5, незамедлительно это сделаю.

Евгений Яковлев

По итогам обзора термоинтерфейс Arctic MX-5 получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании Arctic за предоставленный на тестирование термоинтерфейс.

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Теги

обзор тест термоинтерфейсы arctic ryzen 9 5950x евгений яковлев gelid gc-extreme arctic mx-4 arctic mx-5

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warmuza
10:25
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Kuzmic14
10:25
Kryonaut самые первые были годными, дальше помойка.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
LastAtlant
10:23
вполне нормальная мх4 19 года, еще thermal grizzly kryonaut отличная паста, только очень дорогая.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
sljoker
10:23
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Kuzmic14
10:21
Сейчас топ - NT-H2. PK3 ещё неплоха. MX4 подпортилась. Версия 2019 больше на мусор похожа.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
LastAtlant
10:21
Потихоньку начинаем привыкать радоваться что новое поколения какого-либо продукта просто не хуже прошлого. Такими темпами вполне можно дойти до стагнации.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
HREN
10:16
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