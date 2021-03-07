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Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Сводный тест десяти конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами AMD и NVIDIA) в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне от 40 000 до 50 000 рублей.

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Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War

  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080

1% low и average FPS

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Crysis Remastered

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемногоо освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1920х1080

1% low и average FPS

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Cyberpunk 2077

  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1920х1080

1% low и average FPS

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Project CARS 3

  • Версия 1.0.0.0591u2.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Карта окружающего мира - ультра высокая.
    • Детализация машин - ультра высокая.
    • Детализация трассы - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Размытие в движении - ультра высокое.
    • Детализация травы - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Упреждающий рендеринг - 1.

1920х1080

1% low и average FPS

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Total War Saga: TROY

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Качество тумана - высокое.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество солнечных лучей - высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество ландшафта - максимальное.
    • Качество построек - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Качество травы - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество интерактивной воды - высокое.
    • Виньетирование - включено.
    • Резкость - включена.
    • Зона резкости - включена.
    • Свечение - включено.
    • Марево - включено.
    • Тени от облаков - включены.
    • Интерактивная трава - включена.

1920х1080

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что обоих режимах работы уверенно лидировала система Core i3-10100F & GeForce GTX 1660. Второе место заняла связка Core i3-10100F & Radeon RX 5500 ХТ. На третьей строчке разместилась конфигурация Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 ХТ.

Трио лидеров показало высокие результаты в таких проектах, как Call of Duty: Black Ops Cold War, Mafia Remastered и Total War Saga: TROY. В оставшихся пяти играх у них наблюдались заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

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Соотношение стоимости и производительности систем

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность "пальму первенства" отстояла связка Core i3-10100F & GeForce GTX 1660. На втором месте расположилась конфигурация Core i3-10100F & Radeon RX 5500 ХТ. Третью позицию разделили системы Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 ХТ и Core i3-10100F & GeForce GTX 1650 Super.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что оптимальными вариантами для приобретения будет связка Core i3-10100F & GeForce GTX 1660. Она уверенно лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Вдобавок процессор Core i3-10100F поддерживает 4/8 потоков, что является неплохим заделом на ближайшее будущее. Правда, во всем этом "празднике жизни" присутствует большая ложка дегтя. Игровой компьютер стоимостью 50 000 рублей с трудом обеспечивает приемлемую производительность в половине современных игр. К сожалению, такова наша российская реальность, в которой электроника стоит немалых денег.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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amd intel nvidia тест phoenix

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