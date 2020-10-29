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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)

Анонс графических ускорителей NVIDIA 30-й серии оставил смешанные впечатления. И многие пользователи решили подождать доступную GeForce RTX 3070… Из всех рассмотренных мной видеокарт GeForce RTX 3080 больше всего понравилась версия ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming, и это было объективно. Посмотрим, что инженеры ASUS придумали на этот раз и сильно ли отличается новинка от своего старшего брата.
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Оглавление

Вступление

Анонс графических ускорителей NVIDIA 30-й серии оставил смешанные впечатления. И сейчас начинает подходить вторая волна хайпа, которая связана с ожиданием многими более доступной модели GeForce RTX 3070. Ее ожидают как спасителя по нескольким причинам. Начнем с дефицита GeForce RTX 3080 и даже GeForce RTX 3090. Даже тем, кто готов переплачивать, не всегда удается достать новинку Ampere.

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Вторая причина ожидания – цена. Ни для кого не секрет, что чем дешевле и производительнее – тем лучше. Многие изучили возможности старших версий и пришли к выводу, что для разрешений Full HD и 2K такой производительности просто не нужно, достаточно ускорителя среднего уровня из последнего поколения. Возможно, произойдет смещение в сторону 4K, но пока предпосылок к этому мало. 1920 x 1080 остается самым распространенным и доступным разрешением. Понятно, что при массовом переходе консолей на 4K не удастся избежать революции на рынке телевизоров и мониторов, но вся прелесть GeForce RTX 3070 как раз и заключается в том, что она тоже достойно вытягивает 4K. А если не хватит памяти, всегда можно снизить качество и выйти из положения.

И еще одна причина – массовость и доступность. В компании NVIDIA обещают, что на этот раз все будет в полном объеме и хватит всем страждущим. Есть сомнения, поскольку спрос может оказаться огромным из-за смещения потенциальных покупателей GeForce RTX 3080 в сторону RTX 3070, но пока об этом ничего подлинно не известно.

Из всех рассмотренных мной видеокарт на базе GeForce RTX 3080 больше всего понравилась версия ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming компании ASUS, это было объективно и небезосновательно. Поэтому сейчас я взял на тест видеокарту попроще – ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (артикул ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming).

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Посмотрим, что инженеры компании ASUS придумали на этот раз и сильно ли отличается модель от своего старшего брата в виде ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона. Внешняя поверхность похожа на пластифицированную рельефную. Внутри нас ждет обычная картонная коробка. Снаружи оформление уже знакомо хотя бы по ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming. Просто копия.

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Фон упаковки преимущественно черный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на фоне еще светится логотип серии ASUS ROG. В левом верхнем углу еще один логотип и надпись Republic Of Gamers. Рядом крупными символами указано, что это видеокарта семейства ROG Strix Gaming. Внизу мы видим логотип компании ASUS, значок ASUS Aura Sync, упоминание о том, что это версия с заводским разгоном и 8 Гбfqn видеопамяти типа GDDR6 на борту. Справа находится крупная вставка с обозначением графического процессора.

Посмотрим на обратную сторону.

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Здесь сверху опять видим надпись ROG Strix Gaming и название графического ускорителя RTX 3070. Ниже – четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. По-моему, даже такие же, как на ASUS ROG Strix GeForce RTX3080 Gaming.

Есть изображение самой видеокарты и схематичное изображение видеовыходов на задней панели. Еще есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования не указаны.

Внутри скрывается черная картонная коробка с надписью Strix.

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Открыв ее, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, а под ним видеокарту, зажатую в каркасе из такого же материала. Снизу предусмотрен отсек для аксессуаров, а под видеокартой есть углубление для конверта с информационными носителями.

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Комплект небольшой: две липучки, брелок-сувенир и конверт с бумагой. На брелоке указаны координаты: 25.07295, 121.28156. Они указывают на объект в Тайване (кстати, на самой видеокарте тоже есть координаты, мы к этому еще вернемся).

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Внутри конверта нет ничего интересного. Руководство пользователя, благодарственная карта, и снова карточка для какой-то внутренней игры, где у данной видеокарты все характеристики набирают только 4 балла из 5.

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Дизайн и особенности видеокарты

Новинку не назовешь скромной. Ее габариты согласно спецификации, составляют 318.5 х 140.1 х 57.8 мм. Да и масса способна удивить.

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Все пока указывает на то, что это копия ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming. Модель занимает 2.9 слота. Это говорит о том, что система охлаждения просто огромная и производитель не стал мудрить, а сделал ее общей для RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Был ли смысл? Видимо, да. И забегая вперед, скажу, что это действительно так.

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Все дело в том, что сама NVIDIA обозначила уровень TDP в 220 Вт для этого графического процессора, но для крупных производителей оставила простор для творчества, и уже они сами решили расширить границы: кто до 250 Вт, а кто и до 280 Вт. А между 320 Вт TDP RTX 3080 и 280 Вт разница уже не так ощутима, поэтому нет смысла изобретать что-то новое. Теперь точно нет никаких сомнений в том, что охлаждение будет одним из самых эффективных.

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Видеовыходы и разъем PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками. На пластиковом кожухе сверху снова можно заметить координаты: 25.124839, 121.471145. Они отличаются, но это снова Тайвань и это точно офис ASUS.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты и отвода тепла, а также в соединительных целях. Раньше я предполагал, что цены на текстолит взлетели до небес, но оказалось все серьезнее. В компании NVIDIA решили пересмотреть движение воздушных потоков внутри корпуса, и теперь часть его должна проходить через радиатор видеокарты вверх прямо на процессор.

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Многие тестеры уже поняли, что это не самая лучшая идея потому, что тогда начинает сильнее греться процессор, но это мало кого волнует. А тем временем производители необслуживаемых СЖО начали потирать руки потому, что это не коснется подобных решений.

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И производители видеокарт пошли по стопам NVIDIA (возможно, у них не было вариантов) и стали делать устройства, которые продуваются насквозь, а для этого пришлось укоротить печатную плату и увеличить радиатор, чтобы часть воздуха проходила через радиатор и отверстия в задней пластине. Вот и весь секрет заговора.

Некоторые производители, правда, положили в комплект заглушку, чтобы при надобности можно было прикрыть прореху.

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Опять мы видим, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как бы наращивает.

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Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. В ней проделано несколько отверстий. С внешней стороны на ней можно заметить декоративные пластинки и защитную пленку, которую рекомендуется снять перед использованием. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату.

Крепление такое же странное потому, что часть винтов с головкой под крест, а часть с Torx. Еще здесь находится наклейка со штрих-кодом и надпись GeForce RTX. Есть одна защитная наклейка на винте крепления кулера. А внутри видно несколько терморезинок в местах контакта пластины с печатной платой. Сверху к ней крепится декоративный пластиковый уголок с надписью GeForce RTX.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и еще открутить два винта со стороны видеовыходов.

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С передней стороны видно, что есть еще вспомогательная металлическая рама, к которой крепится задняя пластина. Посередине между ними оказывается печатная плата и оба эти элемента усиливают ее жесткость.

В целом конструкция получается очень прочная. Кулер выполнен по классической схеме.

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Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора, замаскированные под одну потому, что некоторые трубки пронизывают оба массива. Кулер такой же, как на ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming. Он и там был с запасом, а здесь вообще огромный.

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Мы уже заметили, что производитель решил отказаться от прямого контакта и поставил лучший кулер на рынке. Да, он огромный, тяжелый, но зато тихий и производительный.

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Здесь также установлено три вентилятора. Два крайних состоят из 11 лопастей и крутятся против часовой стрелки, а центральный из 13 лопастей крутится по часовой стрелке. Производитель говорит, что это улучшает потоки воздуха.

При этом двигатели абсолютно одинаковые. Изготовлены компанией Champion, модель CF1010U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Вентиляторы крепятся к специальной металлической пластине на радиаторе.

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Как уже сообщалось, сама печатная плата короче кулера. Однако тут это оправдано. Видно много пустых площадок, которые не заняты элементами. При этом все сфокусировано на нескольких участках.

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Модули памяти находятся очень близко к графическому процессору. Это не только на данной карте, а везде, и дело тут в уменьшении расстояния трасс между контроллером и микросхемами для лучшей стабильности.

Питание графического процессора и памяти здесь разделено на три части.

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Две находятся слева от GPU, одна большая – справа. Схема заметно усилена и количество фаз увеличено по сравнению с референсной версией. Восемь фаз находятся справа и шесть слева от графического процессора.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности. Здесь используются две разные модификации. Часть сборок ON Semiconductor NCP303151, другая и основная – это Texas Instruments CSD95481RWJ. Точно такие же компоненты были на ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming

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Спереди распаян один ШИМ-контроллер Monolithic Power Systems MP2888A.

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Он может обеспечить до 10 фаз. И еще один контроллер uPI Semiconductor uP9512Q.

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Однако это еще не все: сзади находится еще одна микросхема uPI Semiconductor uS5650Q. Это еще один дополнительный 2-фазный контроллер.

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По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3070, он же GA104-300-A1. GPU изготовлен на 36-й неделе 2020 года. Понятно, что он припаян шарами BGA, но по углам он дополнительно проклеен специальным прочным клеем.

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На плате распаяно восемь микросхем памяти типа GDDR6. Снизу и справа по три, а сверху – две. Здесь используется 256-битная шина. Теоретически может появиться продвинутая версия, где объем будет в два раза выше, но скорее всего этого не будет, иначе никто не будет покупать GeForce RTX 3080 c 10 Гбайт памяти.

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Используются микросхемы производства компании Samsung.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin PCI-e. Подключать обязательно все. Есть индикаторы подключения, и если не задействовать хотя бы один – видеокарта не запустится.

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На задней панели находится не совсем обычный набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Два HDMI.

Еще можно обнаружить переключатель двух разных режимов работы: производительный и тихий. Он находится сверху.

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Кроме того, есть два коннектора 4-Pin Fan для подключения дополнительных вентиляторов.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X570-Pro, версия BIOS 2602;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC 8 Гбайт (1500/ 1905 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 26.3 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты все проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». Результат предсказуем, ведь кулер мощный и легко справляется со своей задачей.

Вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 68% что соответствует 1637 об/мин. Шум при этом составляет 34.2 дБ с расстояния 1 м. Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы можно настроить в приложении ASUS AURA Sync.

Посмотрим на работу видеокарты в приложении 3DMark Time Spy.

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3DMark Port Royale:

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3DMark Sky Diver:

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Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет Ultra, разрешение FHD):

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Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX+RTX Ultra, разрешение FHD):

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Если б был включен DLSS, результаты были бы еще выше. Хотя даже так в FHD играть очень комфортно. Это говорит о том, что эта модель избыточна для FHD и нужно минимум 1440p.

Проверим разгон.

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Информация сообщает, что максимум по питанию может быть до 350 Вт. Это многое объясняет, включая то, почему производитель решил оставить именно такой кулер.

Разгон есть, но почувствовать от него какой-то смысл в разрешении FHD невозможно. И так сплошь и рядом высокий FPS, разницу между 100 или 110 кадров на глаз не заметить.

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Посмотрим на модель ASUS через тепловизор. Самое горячее место, которое удалось обнаружить – катушка.

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Даже пластина, которая контактирует с транзисторными сборками, вполне холодная. Вывод прост – охлаждение очень хорошее.

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С обратной стороны самое горячее место – обратная сторона графического процессора, там, где находятся конденсаторы.

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Напоследок приведу график зависимости температуры от оборотов крыльчаток вентиляторов.

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Игровая производительность GeForce RTX 3070 уже была изучена нами в соответствующем обзоре. Не думаю, что различие в частотных характеристиках способно сказаться на итоговых результатах.

Заключение

Перед нами отличная видеокарта, но крупная и тяжелая. Кулер достался от старшей модели, в итоге все остальное пришлось подгонять под него. В этом есть как плюсы, так и минусы.

Возможно, со временем компания ASUS выпустит версии наподобие Dual (на момент подготовки было неизвестно), которые будут компактнее и не менее эффективны. Зато тут система охлаждения уже с солидным запасом по мощности. И разгон упирается не в возможности СО, а в установленные лимиты.

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Сама ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 очень тихая и холодная. Порой кажется, что она может работать в пассиве, но это не так, поскольку тепловыделение у графического процессора хоть и меньше, чем у RTX 3080, но доходит до 280 Вт без разгона. Уже не так страшно, как в случае ROG Strix GeForce RTX 3080 Gaming, где три восьмиконтактных разъема питания и необходим солидный блок питания.

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На видеокарте предусмотрен переключатель режимов: тишина и производительность. Есть RGB-подсветка, коннекторы 4 Pin для подключения дополнительных вентиляторов и два разъема 8-Pin PCI-e для дополнительного питания, причем подключать обязательно оба.

Что касается разгона, я бы не сказал, что он дает какую-то ощутимую прибавку. Производительности и так должно быть достаточно везде, кроме тяжелых режимов 4K или каких-то профессиональных задач, в которых все будет упираться в объем памяти. Сама модель явно не будет массовой, она большая и сможет поместиться далеко не в любой корпус.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC.

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Еще бы она была по рекомендованной цене + НДС у нас. По факту теперь все будет решать реальная розница с наличием и ценами у барыг. Но 3090 за 160-180т.р. в любом случае брать теперь будет странно, ес...
Итоговые результаты Radeon RX 6000, GeForce RTX 30 и RTX 2080 Ti в 10 играх на одном графике
Аркадий Соколов
16:52
его скорее всего еще не существует как такового, по началу будут только продукты оверпрайс, а потом когда спрос начнет падать, будут подвозить версии подешевле. вроде как Msi Ventus будет самой коротк...
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Joe Smith
16:52
Вася пупкин, нет карт от амд за 1000$ И никогда не будет. Плюс она слабее, без ртх и длсс аналогов. Пустышка для лохов
В России закончился дефицит видеокарт GeForce RTX 3090
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