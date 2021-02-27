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Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ

Мы протестируем два модуля SO-DIMM, основанных на микросхемах Samsung и поддерживающих работу на повышенных частотах.
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Оглавление

Вступление

Мы живем в такое время, когда одно устройство используют для разных задач несколько человек в семье. И время на него зачастую расписано по минутам. Не все могут позволить себе несколько компьютеров или ноутбуков, а заниматься и работать иногда необходимо дистанционно. Даже после очных занятий нужно выполнять различные задания и проекты. А еще давно вошел в жизнь видеоблогинг, и многие спешат поделиться со всем миром своими успехами и достижениями. Поэтому домашний компьютер частенько превращается в рабочую станцию.

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Одновременно происходят чудеса с оперативной памятью, которая исчезает. Один оставил 20 вкладок открытыми, другой – незаконченный проект на несколько гигабайт, да и сама операционная система становится прожорливее чуть ли не с каждым обновлением. Вспоминаю времена, когда 32 Мбайт (да, именно мегабайт) это было круто и жирно – под управлением Windows 95 где-то в 1997 году. Был тогда у меня Pentium II Slot1 и плата-мутант на чипсете 440FX с поддержкой модулей SIMM. Тогда у меня было четыре планки по 8 Мбайт. Заморочек с ними было много, и я вздохнул с облегчением, когда пересел на 440BX и память DIMM.

Сегодня 32 Гбайт – это один модуль памяти, а для двухканального режима лучше использовать 2 по 16 Гбайт. Такие модули уже доступны, а с учетом возросших нагрузок и объемов иногда просто необходимы для комфортной работы. Многие часто спрашивают: почему тормозит компьютер, ведь он был куплен буквально вчера? Вроде все как обычно: «4 ядра, 4 гига». В чем проблема? Она в этих 4 «гига». Возможно, на 32-разрядной операционной системе этого достаточно, но на 64 станет тормозом. Поэтому иногда лучше переплатить и взять нужный объем для комфортного использования.

Бывает так, что купил какое-то устройство и привык к нему за время использования, но при увеличении объема задач оно уже плохо справляется, и все дело лишь в объеме памяти, тогда разумно сделать апгрейд и увеличить объем. Кстати, так даже выгодно иногда делать на новом ноутбуке. Ведь бывает, что нет нужной комплектации, а переплата за топовую версию может достигать внушительной суммы. При том, что нужен просто большой объем памяти для профессиональных задач, а не мощная видеокарта для игр. Отсюда родилась идея увеличить объем и посмотреть, что из этого получилось.

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Помогать нам будет оперативная память фирмы Patriot. Это известная американская компания. Долгое время этот бренд ассоциировался с производством памяти, сегодня она продолжает развивать это направление, а еще производит SSD накопители и различную периферию для геймеров. В один прекрасный момент вектор развития этой фирмы поменялся на игровой, и сейчас она производит большой ассортимент продукции специально для любителей игр.

Для этого было создано специальное подразделение Viper Gaming. И теперь уже под этой вывеской происходит дальнейшее развитие и выпуск флагманских продуктов. Среди них есть даже модули памяти для ноутбуков, баребонов, NUC и прочих устройств со слотами стандарта SO-DIMM DDR4. Ассортимент огромный, но сегодня мы рассмотрим одну модель из линейки Viper Steel с артикулом PVS416G300C8S.

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Упаковка и комплектация

В описании компании сказано следующее:

Модули памяти серии Viper Steel от Patriot созданы с расчетом на высокую производительность. Они демонстрируют высочайшую скорость и стабильность работы, совместимы со всеми современными платформами Intel и AMD. Радиатор превосходно рассеивает тепло и поддерживает стабильность работы системы даже при использовании самых требовательных приложений, а его уникальный дизайн придаст вид стальной машины любой материнской плате. Модули памяти серии Viper Steel от Patriot, производятся из высококачественных компонентов и проходят ручное тестирование, в том числе на совместимость с современными платформами. Поддержка XMP 2.0. Частота от 3000MHz до 4400MHz.

В линейке Viper Steel есть как стандартные модули DIMM DDR4, так и компактные SODIMM DDR4, которые предназначены для ноутбуков и различных компактных устройств.

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Для обновления своей системы я выбрал два модуля по 16 Гбайт с заявленной частотой 3000 МГц. Они поставляются в специальных блистерах. Сверху находится картонное обрамление, а внутри заклеена пластиковая капсула с модулем памяти. Открыть такую конструкцию, не повредив упаковку невозможно.

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Спереди мы видим то самое пластиковое окошко, через которое виднеется сама планка памяти. Да, такой маленький модуль и уже 16 Гбайт. Тут как раз удивляться не приходится потому, что уже вошли в обиход microSD карты на 1 Тбайт. Дорого, но есть и ничего не поделаешь.

Сверху не очень яркое оформление. Темный фон и абстрактные узоры. В левом верхнем углу находится красный логотип Viper Gaming.

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С обратной стороны находится техническая информация на разных языках.

Дизайн и особенности модулей

Выглядят сами планки очень интересно, несмотря на то, что по сути это обычные планки формата SODIMM DDR4 260-pin. Другое дело, что сами модули изготовлены на печатной плате темно-коричневого цвета.

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Поверхность матовая. С каждой стороны распаяны микросхемы памяти. Всего их восемь штук. Сверху они заклеены симпатичными теплораспределительными пластинами с символикой.

На одной находится надпись Viper Steel SODIMM Performance memory.

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С другой стороны – наклейка с штрих-кодом. Кроме этого, на ней находится артикул модели и часть технических характеристик модуля. Указана частота, объем, тайминги и напряжение.

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Также сообщается, что гарантии конец, если снять эту наклейку. Действительно, их лучше не снимать, но мне было любопытно посмотреть на чипы, и я думал, что никакого криминала в этом не будет и снимется все незаметно. Однако это не так.

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Основная наклейка состоит из толстого верхнего слоя больше похожего на пластик. Под ним находится тонкая цветная пленка с клеевой основой.

Смысл в том, что при снятии клеевая основа с тонкой пленкой предпочитает остаться на чипах и охотнее отделяется от внешней твердой оболочки. Она растягивается и уже видно, что наклейку снимали.

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На самом деле здесь смотреть особо не на что. Модель печатной платы видно с одного края. Количество слоев металлизации – с другого. Кстати, их восемь.

Под наклейкой только сами микросхемы, которые можно было посмотреть через программное обеспечение.

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Чипы распаяны только с двух сторон по 4 штуки с каждой. В моем случае это были микросхемы Samsung K4A8G085WB-BCTD, но производитель специально подчеркивает, что это не гарантировано. Планки с такими чипами самого производителя тоже продаются.

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Мне попадались обычные DIMM DDR4 модули на 32 Гбайт, где таких чипов было 16. Если говорить про экономическую составляющую, то вариант Patriot будет ничуть не дороже. Удивительно, но факт.

Тестовый стенд

Для тестирования модулей оперативной памяти Patriot Viper Steel PVS416G300C8S использовался ноутбук ASUS TUF Gaming A15:

  • Материнская плата: ASUS FX506IV, версия BIOS 314;
  • Процессор: AMD Ryzen 9 4900H (3300 / 4400 МГц база/турбо);
  • Оперативная память: 2 x 16 Гбайт Patriot Viper Steel PVS416G300C8S (Samsung);
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 Гбайт GDDR6;
  • Накопитель: SSD M.2 Intel 660p 1 Тбайт.

Тестирование

Сначала открываю корпус и осуществляю замену памяти. Для этого достаточно открутить несколько винтов, благо корпус ноутбука очень удобный и располагает к замене компонентов.

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Модули снимаются и устанавливаются без каких-либо сложностей. После смены ОЗУ можно закрывать корпус и сразу запускать систему.

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Мой ноутбук не позволил выставить XMP профиль – это ни в коей мере не вина тестируемой памяти. Да это и не так страшно, ведь главное – объем увеличился в два раза. Посмотрим, сильно ли пострадала производительность?

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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WinRAR 5.80:

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7-zip 19.00:

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3DMark Time Spy:

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Заметные изменения есть только в тестах AIDA64 Cache & Memory Benchmark. Остальные программы показывают, что изменения незначительные, но при этом вырос объем и компьютер стал работать плавнее при открытии большого количества окон и приложений.

Тут каждый решит сам, что ему нужно. Но для профессиональных задач выбор вполне очевиден: сегодня объем оперативной памяти 32 Гбайт является комфортным и необходимым.

Заключение

Хорошая современная память, которая поддерживает повышенные частоты. В таком формате разгон осуществляют крайне редко, поэтому приходится руководствоваться только поддержкой профилей XMP.

Объем 32 Гбайт сегодня является необходимостью для профессионального использования компьютера. Для обычного домашнего использования пока еще хватает двух планок по 8 Гбайт, но ситуация может измениться, поэтому для уверенности лучше использовать два модуля по 16 Гбайт. Благо цены на такаю память снизились и не так сильно выделяются, как раньше, поэтому есть смысл рассмотреть вопрос апгрейда, особенно когда цены на память низкие.

Память Patriot Viper Steel PVS416G300C8S хорошо себя показала при тестировании. Это качественные планки на хороших микросхемах памяти, которые стоят своих денег. Никаких проблем с совместимостью на разных устройствах не наблюдалось. Даже если не подцепился профиль XMP на 3000 МГц, волноваться не стоит, ведь у вас будет хотя бы 2666 МГц железно с неплохими таймингами. А потери в производительности практически нет.

И поскольку я делал апгрейд, то не потерял вообще ничего, а лишь приобрел увеличенный вдвое объем, которого точно хватит на пару лет, даже если 16 Гбайт будет съедать операционная система, 8 Гбайт отъест браузер и 6 Гбайт – офис. Нет, тогда уже надо будет думать о покупке двух модулей по 32 Гбайт, но надеюсь, это будет еще не скоро, хотя бы на DDR5.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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