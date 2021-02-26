В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне от 3 000 до 8 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели ЦП:

Core i3-10100F;

Pentium G6600;

Pentium G6500;

Pentium G6400;



Ryzen 3 2200G;

Athlon 240GE;

Athlon 220GE;

Athlon 200GE.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты процессоров проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200;

ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200; Материнская плата №2: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4;

ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 3080 10240 Мбайт - 1905/19000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3080 10240 Мбайт - 1905/19000 МГц (NVIDIA); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU Процессоры: Core i3-10100F - 3600-4300 МГц;

Pentium G6600 - 4200 МГц;

Pentium G6500 - 4100 МГц;

Pentium G6400 - 4000 МГц;



Ryzen 3 2200G - 3500-3700 @ 4000 МГц;



Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

Athlon 220GE - 3400 @ 4000 МГц;

Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64.

Windows 10 x64. Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 461.40 WHQL.

NVIDIA GeForce 461.40 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. реклама Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Call of Duty: Black Ops Cold War.

Crysis Remastered.

Cyberpunk 2077.

Mafia Remastered.

Project Cars 3.

Total War Saga: Troy.

Watch Dogs Legion.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.1.1.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War

Версия 1.4.1.8305760.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество моделей - высокое.



Текстуры и модели HD - установлены.



Качество спецэффектов - высокое.



Отражения в экранном пространстве - высокие.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество объемного освещения - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Динамические тени - все.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.



Трассировка лучей: локальные тени - отключены.



Трассировка лучей: затенение - отключено.



NVIDIA DLSS - отключено.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Качество затенения - ультра высокое.



Эффект скорости - включен.



Качество эффекта скорости - высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080 1% low и average FPS

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Crysis Remastered

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - ТАА.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество объектов - максимально высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество физики - максимально высокое.



Качество шейдеров - максимально высокое.



Трассировка лучей - выключена.



Качество объемного освещения - максимально высокое.



Качество спецэффектов - максимально высокое.



Качество пост-обработки - максимально высокое.



Качество частиц - максимально высокое.



Качество воды - максимально высокое.



Качество растительности - максимально высокое.



Размытие в движении - выключено.

1920х1080 1% low и average FPS

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Cyberpunk 2077

Версия 1.12.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальних теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - выключена.



Отражения с трассировкой лучей - выключены.



Тени с трассировкой лучей - /выключены.



Освещение с трассировкой лучей - выключено.



DLSS 2.0 - выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080 1% low и average FPS

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Mafia Remastered

Версия 1.01.

DirectX 11.

Угол обзора - 65.



Глубина резкости - выключена.



Размытие в движении - выключено.



Качество геометрической детализации - высокое.



Качество растительности - высокое.



Качество декалей - высокое.



Качество прямого освещения - высокое.



Качество непрямого освещения - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество объемных эффектов - высокое.



Качество сглаживания - высокое.

1920х1080 1% low и average FPS

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Project Cars 3

Версия 1.0.0.0591u2.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество отражений - ультра высокое.



Карта окружающего мира - ультра высокая.



Детализация машин - ультра высокая.



Детализация трассы - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Размытие в движении - ультра высокое.



Детализация травы - высокая.



Качество частиц - высокое.



Упреждающий рендеринг - 1.

1920х1080 1% low и average FPS

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Total War Saga: Troy

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Качество тумана - высокое.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество солнечных лучей - высокое.



Глубина резкости - включена.



Качество ландшафта - максимальное.



Качество построек - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Качество травы - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество интерактивной воды - высокое.



Виньетирование - включено.



Резкость - включена.



Зона резкости - включена.



Свечение - включено.



Марево - включено.



Тени от облаков - включены.



Интерактивная трава - включена.

1920х1080 1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1920х1080 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров видно, что безоговорочным лидером была модель Core i3-10100F. В зависимости от разрешения и режима работы ее отрыв от ближайшего преследователя (Ryzen 3 2200G) составлял впечатляющие 64-81%.

Лидер обеспечил комфортную производительность во всех играх без исключения. Занявшая второе место модель Ryzen 3 2200G показала высокие результаты в проектах Call of Duty: Black Ops Cold War, Mafia Remastered, Project Cars 3 и Watch Dogs Legion.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i3-10100F - 7 150 рублей;

Pentium G6600 - 7 900 рублей;

Pentium G6500 - 7 100 рублей;

Pentium G6400 - 5 150 рублей;



Ryzen 3 2200G - 8 000 рублей;

Athlon 240GE - 4 850 рублей;

Athlon 220GE - 4 600 рублей;

Athlon 200GE - 4 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров 1920х1080 1% low и average FPS

По соотношению цена/производительность первое место оккупировал процессор Core i3-10100F.

Данное тестирование показало, что лучшим вариантом для приобретения является четырехъядерная модель компании Intel. Пусть для бюджетного сегмента она стоит немалых денег, однако более доступные конкуренты показали удручающе низкие результаты в большинстве игр. На их фоне процессор Core i3-10100F, поддерживающий 4/8 потоков, был безоговорочным лидером, как в «чистой» производительности, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

