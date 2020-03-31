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Вступление

Хотя флагманской игровой серией являются ноутбуки под брендом Republic Of Gamers, для любителей компьютерных игр есть и более доступные варианты. Среди них можно отметить линейку TUF Gaming той же компании ASUS.

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Сегодня мы расскажем о новинке этой серии, ведь рассказать есть о чем. Здесь полностью обновился корпус, внедрены новые аппаратные компоненты и есть к чему присмотреться.

Одним из самых интересных моментов является применяемый здесь процессор нового поколения от компании AMD. А вот с графикой всё гораздо типичнее – применяются два дискретных модуля от компании NVIDIA.

Наше внимание обращено на модель ASUS TUF Gaming A15. Также, эта модель имеет название FX506, а в Европе продается под индексом FA506. Тем не менее, речь идет об одной и той же модели, а названия определяют лишь принадлежность к различным рынкам.

Технические характеристики

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Модель ASUS TUF Gaming A15 FX506 Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 5 4600H /

AMD Ryzen 7 4800H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti /

NVIDIA GeForce RTX 2060 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 32 Гбайт, DDR4 3200 МГц Встроенная память SSD, до 1 Тбайт Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080, 60 Гц / 144 Гц Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 Емкость аккумулятора 45 / 90 Вт*ч Размеры 360 х 256 х 24.7 мм Масса 2.3 кг Цена Н/Д*

Как видим, более доступная модельная серия не подразумевает обязательного компромисса с точки зрения аппаратной платформы. Наш герой оснащен современными компонентами и не отличается какими-то заметными "послаблениями", в сравнении с флагманскими моделями.

Внешний вид и конструкция

Новое поколение ноутбуков TUF Gaming получило два варианта оформления корпуса – в металле и в пластике. Нам досталась версия в металлическом корпусе. На крышке красуется логотип серии, а вот привязки к производителю здесь не наблюдается.

Панель плоская и не нагружена рельефом или текстурой. По углам выполнена стилизация крепежных винтов, а сама поверхность матовая, она не будет собирать отпечатки пальцев или заметно пачкаться.

В основании крышки выполнен трапециевидный выступ, под ним можно увидеть название данной линейки и светодиодные индикаторы активности. Текст выполнен отформовкой панели, но никак не выделен цветом и потому не виден отчетливо на снимках.

Нижняя часть корпуса целиком закрыта единой пластиковой крышкой черного цвета. Вентиляционные решетки стилизованы в соты и украшены двумя значками радиационной активности в центре. Общая "ломанная" поверхность крышки добавляет всей конструкции жесткости и позволяет лучше сопротивляться механическим нагрузкам. Она крепится винтами и защелками по периметру, а также, в центральной части.

В качестве опор выступают крупные резиновые ножки, способные надежно зафиксировать ноутбук на поверхности.

Топкейс изготовлен из металлической панели, а рамка вокруг дисплея – из пластика. Здесь также преобладает черный цвет, а в качестве элементов дизайна выступает рельефная зона над клавиатурой.

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На нижней рамке дисплея разместился единственный логотип производителя, да и он не привлекает к себе чрезмерного внимания.

Максимальный угол раскрытия крышки нельзя назвать поразительным, но его вполне хватит для большинства сценариев использования. Сама крышка крепится двумя петлями по краям, никаких подъемных механизмов корпуса не предусмотрено.

На левом торце можно найти неплохой ассортимент различных интерфейсов. Так, здесь расположился круглый разъем для блока питания и стандартный порт RJ-45. Для подключения внешнего монитора предусмотрен полноразмерный HDMI 2.0b. Далее видим два порта USB-A 3.2 Gen 1 и многофункциональный USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой интерфейса Display Port 1.4. Ближе всего к пользователю расположился комбинированный аудиоразъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры.

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Контрастно смотрится правый торец. Здесь нашлось место лишь для одного USB-A 2.0. Основную часть пространства занимает вентиляционная решетка.

По традиции демонтируем нижнюю крышку и оценим "внутренний мир" нашего героя. Эта работа потребует лишь одну отвертку и не станет проблемой для большинства пользователей.

Как видим, компоновка внутри корпуса достаточно плотная и свободное место практически отсутствует. Также, становится логичным размещение лишь одного порта на правом торце – внутри попросту не нашлось месте для чего-то еще.

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Хотя новая модель относится к игровой серии, дизайн получился достаточно сдержанным и такая модель неплохо впишется в самую разную обстановку. Качественный корпус обеспечивает хорошие показатели надежности. Также, порадовал обширный набор интерфейсов. Например, не все современные ноутбуки располагают портом RJ-45 для подключения к местной локальной сети, а здесь он есть.

Клавиатура и тачпад

Присмотримся внимательнее к рабочей зоне ноутбука – клавиатуре и тачпаду. Никаких дополнительных устройств ввода не предусмотрено. Да, всё верно, имеется ввиду сенсорное управление. Впрочем, эта функция среди игровых ноутбуков не встречается вовсе и причиной тому низкая практичность при существенном удорожании.

Как уже упоминалось выше, топкейс выполнен из металлической панели и украшен рельефными элементами.

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Клавиатура островного типа занимает практически всю ширину корпуса. Это позволило добиться максимального размера клавиш и удобства в работе. Также ,такое решение позволило обеспечить достаточные промежутки между кнопками и избежать случайных нажатий.

Сами кнопки имеют небольшой ход и четкую обратную связь. В левой части можно увидеть выделенные цветом клавиши WASD. Такое дизайнерское решение характерно для игровых решений, где данная комбинация клавиш наиболее востребована.

Среди оптимизации для игровых задач, можно выделить также расширенную кнопку "пробел".

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В правой части находится цифровой блок клавиш. Хотя физически он не отделен он основной части клавиатуры, никаких затруднений с его определением не возникает. В этом также помогают выделенные клавиши со стрелками – они немного выступают за пределы остального блока.

Клавиатура оснащена многоцветной светодиодной подсветкой с возможностью настраивать режимы работы.

А вот тачпад ничем особенным не выделяется и это тоже вполне понятно. Как и сенсорное управление, тачпад не является важным элементом управления, заменяясь удобной игровой мышью. Фактически, он нужен только для решения базовых задач при использовании ноутбука вне дома.

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Тем не менее, никаких нареканий к работе сенсорной панели нет, она отличается приятной отзывчивостью и корректно понимает все жесты.

Клавиатура получилась комфортной при работе в самых разных условиях. Она одинаково хорошо показывает себя при длительной работе с текстовыми документами и в процессе игры. Выделение клавиш WASD создаёт игровой акцент, а расширенная клавиша пробел увеличивает комфорт в играх. Также, игровое настроение создаст многоцветная подсветка с возможностью выбора режимов.

Дисплей

Диагональ дисплея стандартная – 15.6 дюйма. Это классическая матрица с разрешением 1920 х 1080 точек и широкими углами обзора. В спецификациях модели указывается возможность выбора между дисплеями с частотой обновления 60 и 144 Гц. Наш герой укомплектован "скоростным" вариантом.

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Боковые рамки дисплея минимальны. Только сверху в центре наблюдается расширение для размещения веб-камеры. Здесь же размещена пара микрофонов, работающих в режиме стерео.

Цвета отображаются приятно и воспринимаются натурально. Не наблюдается заметного преобладания того или иного оттенка. Также, дисплей отличается широкими углами обзора, без заметных изменений контрастности или цветопередачи.

Белый цвет отображается натурально, отсутствуют отклонения в цветовой температуре. Нет заметных изменений гаммы и при взгляде под углом.

А вот черный цвет немного отливает синевой, проявляя традиционные особенности дисплеев такого типа. Тем не менее, в процессе эксплуатации, никаких нареканий не возникает. Отметим также достаточно высокий уровень равномерности подсветки, без заметных "горящих" зон.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах. А также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 292 0.256 1141 50 84 0.073 1151 0 13 0.012 1083

Весьма высокий уровень контрастности достигается минимальной яркостью отображения черного цвета. Запас яркости достаточный, хотя и не кажется удивительно высоким.

На обоих графиках обращает на себя внимание равномерность показателей каждого из цветов. Это говорит о применении качественной матрицы и тщательности настройки ее работы.

Цветовая температура завышена минимально, визуально заметить такое отклонение невозможно.

А вот с цветовым диапазоном не всё идеально. Он заметно меньше общепринятого RGB пространства. Для повседневного использования и применения в играх это никак не помешает, а вот искателям точной цветопередачи стоит учесть этот момент.

Точки серого клина сгруппировались внутри границ дельты. Паразитные оттенки не будут заметны пользователю.

Использованный дисплей является отличным примером оптимального использования бюджета. Оптимальное разрешение и качественная калибровка позволяют обеспечит комфортную эксплуатацию и полное отсутствие каких-либо неудобств. При этом, необходимо отметить не самый широкий цветовой диапазон. Производитель выбрал оптимальный вариант в рамках имеющегося бюджета и хорошо поработал над достижением максимума из возможного.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно, в качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. Предусмотрено использование домашней или профессиональной версии, в зависимости от модификации.

Среди дополнений производителя, можно отметить фирменную утилиту Armoury Crate для отслеживания состояния ноутбука и управления различными параметрами.

Так, здесь можно контролировать активность использования и температуру основных компонентов – процессора и видеокарты. На момент тестирования, работы по оптимизации работы приложения с процессорами нового поколения еще не были завершены и полная функциональность не была доступна.

В других разделах пользователь сможет найти меню настройки подсветки клавиатуры и других аксессуаров, поддерживающих функцию Aura Sync.

В отдельной вкладке представлен график производительности и нагрузки на аппаратную часть ноутбука.

Приложение получилось функциональным и наглядным, хорошо помогающим в контроле состояния ноутбука. Особенно, такая возможность может потребоваться геймерам.

Аппаратная платформа и производительность

Отличительной особенностью новой модели выделяется использование процессора нового поколения от компании AMD. Чипы нового поколения обозначаются числовым индексом с цифрой 4 в начале.

ASUS TUF Gaming FX506 может комплектоваться несколькими вариантами процессоров. В нашем случае использован флагманский AMD Ryzen 4800H. В состав процессора входит восемь ядер, способных работать одновременно в 16 потоков. Базовая тактовая частота составляет 2,9 ГГц с возможностью увеличения до отметки в 4,2 ГГц.

Новый чип изготовлен по 7 нм техпроцессу, а номинальный уровень TDP составляет 45 Вт.

Объем оперативной памяти в максимальной версии может достигать 32 Гбайт. Используются два съемных модуля DDR4 с частотой 3200 МГц.

Пара модулей работает в двухканальном режиме, обеспечивая возможность использовать весь их потенциал.

За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайтами собственной памяти формата GDDR6.

Обратимся к нескольким тестовым программам и оценим общий уровень производительности системы.

Как видим, уровень производительности весьма высокий и нет сомнений, что вычислительной мощности будет достаточно для любых современных игр. Да, не все последние игры будут работать на максимальном уровне качества графики, но это и не флагманское устройство.

Такие результаты показал встроенный бенчмарк в игре Forza 4 Horizon. Настройки графики установлены на уровне "Ultra". Как видно, ноутбук обеспечивает весьма высокие показатели, с солидным запасом.

Немаловажным условием стабильной работы игрового ноутбука является достаточное охлаждение. А вот поместить эффективную систему отвода тепла в компактном корпусе – весьма непростая задача. В случае с нашим героем, конструкторы не стали экономить на тепловых трубках и здесь их четыре, две из которых тянутся от одной стороны корпуса, до другой.

Самые нагревающиеся элементы снабжены теплосъемными площадками и сообщаются с радиаторами через тепловые трубки. Охлаждение радиаторов поручено двум вентиляторам. Они расположены слева и справа в корпусе. Причем, один из них занимается охлаждением сразу двух радиаторов.

Получилась весьма развитая система из тепловых трубок, радиаторов и двух вентиляторов. Выглядит солидно, а вот эффективность ее работы можно оценить по тестам, результаты приведены ниже.

Как видно, ноутбук обеспечивает неплохие показатели стабильности работы, а также способен сохранять работоспособность при длительном использовании под нагрузкой. Именно этот показатель отличает игровые ноутбуки от обычных домашних моделей, пусть и со сравнимым оснащением.

Даже при длительной работе с максимальной загрузкой процессора, частоты лишь немного снижаются до отметки около 3,9 Ггц. Дальше, частота стабильно удерживается на данном уровне, а температура лишь изредка превышает отметку 80 градусов в пиковых моментах.

Тесты процессора нового поколения заставляют порадоваться приверженцев процессоров AMD и забеспокоиться сторонников продукции Intel. Все дело в солидном уровне производительности, предлагаемом по весьма адекватной стоимости. Да и в остальных технологиях новый процессор нисколько не отстаёт от конкурентов.

Так, каждое ядро способно работать в два потока, процессор поддерживает технологию Turbo Boost? Да и склонностью к существенному нагреву он не отличается. Если точнее, нагрев естественно присутствует, но он успешно контролируется системой охлаждения.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает два стерео динамика. Они расположены слева и справа от пользователя и направлена вниз. Отличительной особенностью работы этих динамиков является направленность звука в две стороны на каждый динамик.

Таким образом, звук направляется как в стороны, так и на пользователя, позволяя получить более объемное звучание и добиться большего погружения в игровой процесс.

Коммуникация и безопасность

Подключение к интернету может осуществляться посредством Wi-Fi модуля с поддержкой диапазона 802.11ac. Для стабильного соединения применяется каскад антенн в формате 2х2. При необходимости доступно подключение к проводной локальной сети через стандартный порт RJ-45.

Отметим высокую стабильность работы с беспроводными сетями и достаточную дальность. В рамках квартиры ноутбук без проблем работал с роутером, расположенными за несколькими стенами.

Каких-либо дополнительных средств аутентификации пользователя не предусмотрено – традиционно для игровых решений. Так, здесь нет дактилоскопического сканера или системы распознания по лицу. Защитить систему от несанкционированного доступа призван только пароль.

Файловая система

Дл хранения данных используется твердотельный накопитель формата M.2 с интерфейсом PCI-e. Будут доступны модификации с различными объемами, вплоть до 1 Тбайта. Именно в таком варианте ноутбук достался нам для тестирования.

Обратимся к результатам тестирования в приложении Crystal Disk Mark и посмотрим на результаты замеров скорости работы с файлами различных объемов.

Накопитель достаточно быстрый и не будет создавать дискомфорта при использовании. Да, его не получится назвать флагманским, а его скоростные показатели – топовыми. Но он совершенно точно обеспечивает достаточный уровень быстродействия.

Кроме того, на материнской плате предусмотрен еще один пустой слот для установки дополнительного накопителя. В случае с максимальной версией ноутбука, такая возможность едва ли окажется необходимой. А вот возможность приобрести версию подешевле и со временем дооснастить более крупным накопителем – может прийтись кстати.

Время автономной работы

В рамках данной модели предусмотрено два варианта оснащения жесткими дисками и в зависимости от модификации – различается конфигурация аккумулятора. Так, в случае использования только твердотельных накопителей формата M.2 – емкость батареи составит 90 Вт*ч – именно такой вариант мы сегодня тестируем.

Однако, в случае использования стандартного жесткого диска в форм-факторе 2,5", часть пространства будет занято накопителем и тогда емкость аккумулятора окажется вдвое меньше. Немного позднее, такие версии также появятся в российской рознице.

Новая аппаратная платформа отличается достаточно сдержанным энергопотреблением и это делает вопрос автономности гораздо интереснее. Давайте обратимся к результатам тестирования и постараемся определить способности новинки.

Для начала, нагрузим ноутбук "на все деньги" и запустим тест автономности в режиме максимальной нагрузки.

В таком режиме результат составил чуть менее полутора часов. Как видно из графика, система не позволяет разрядить ноутбук абсолютно, а также – обеспечивает стабильную производительность на всём протяжении тестирования.

Однако, представить себе ситуацию, когда бы потребовалось без остановки загружать ноутбук до максимального уровня при использовании от аккумулятора, довольно сложно. А вот длительная работа в задачах среднего уровня – это вполне возможно.

Именно для имитации работы в базовых задачах и предусмотрен режим чтения.

Результат оказался гораздо внушительнее и составил практически 15 часов! Весьма неплохо, особенно по меркам игровой модели.

Наконец, завершающий тест выполнялся в режиме простоя с выключенным дисплеем и отсутствием фоновых приложений.

Здесь результат немого превзошел отметку в 17 часов – солидно.

Получается, эра игровых ноутбуков, в которых аккумулятор был нужен исключительно для транспортировки во включенном состоянии до соседней комнаты, окончательно ушла в историю. Современные игровые модели способны обеспечить не только солидный запас производительности, но и весьма приличный уровень автономности.

А вот о скорости восполнения заряда сказать ничего не получится – тестовый образец комплектовался блоком питания от ноутбука другой модели.

ASUS TUF Gaming FX506 сможет одинаково успешно выполнять роль игровой станции дома и офисного инструмента – на работе. При работе с офисными программами, его хватит на весь рабочий день с запасом. Причем, это будет не "игра на выживание" и стремление как можно лучше экономить заряд. Нет, пользователь сможет вполне комфортно работать в привычном режиме.

Заключение

Доступная линейка игровых ноутбуков ASUS развивается, некоторые модификации и вовсе мало чем отличаются от старшего семейства Republic Of Gamers. Вот и герой обзора укомплектован процессором AMD Ryzen нового поколения и дискретной графикой из серии GeForce RTX. Среди предлагаемых модификаций доступна лишь младшая из моделей данной серии, но ее возможностей хватит для любых современных игр.

Отметим применение развитой системы охлаждения, позволяющей успешно контролировать тепловой режим комплектующих даже при длительных нагрузках. Кстати, здесь немалую роль сыграло и снижение тепловыделения процессора – развитие процессоров AMD очевидно. Рост эффективности работы и качества оптимизации работы ЦП позволило добиться высоких показателей автономности. Да и емкость встроенного аккумулятора солидная. В результате удалось добиться неплохих показателей автономности, и если раньше приходилось выбирать между производительностью или полным рабочим днем без подзарядки, то теперь эти параметры объединяются в рамках одного ноутбука.

Да и в целом, все комплектующие успешно подобраны по своим характеристикам для достижения стабильной и эффективной работы всего ноутбука. При этом, разработчики учитывали необходимость уложиться в определенные рамки бюджета, чтобы получился ноутбук с привлекательной стоимостью. Да, он не такой тонкий и легкий как модели ROG Zephyrus, но его габариты позволят пользоваться как дома, так и в дороге.

Ноутбук получился весьма интересный и вполне способный претендовать на звание хорошо сбалансированного универсального устройства на все случаи жизни. С учетом использования процессоров AMD и принадлежности к линейке TUF Gaming, есть повод рассчитывать на весьма интересное предложение по стоимости. Тем не менее, оценивать степень интереса к данной модели можно будет только после появления ноутбука в розничной продаже и только с учетом финальной стоимости.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS TUF Gaming A15 получает награду:

Выражаем благодарность: