Оглавление

Вступление

В лабораторию не так часто попадают на тестирование периферийные устройства, но иным оборудованием приходится пользоваться даже чаще, чем всем остальным. Любой современный компьютер нельзя представить без устройств ввода: клавиатуры и мыши. Кстати, они бывают не только геймерские, но даже офисные, профессиональные и те, что дают на сдачу в магазине.

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Сейчас разнообразных устройств очень много, что затрудняет выбор. Иногда для какой-то определенной задачи лучше использовать один вариант, а для остальных другой. Существуют универсальные решения, но не везде ими пользоваться комфортно. В обычном офисе часто достаточно лишь навести курсор или выделить область. И больше ничего не требуется. И сейчас уже сложно представить, что когда-то колеса для скроллинга не было. Лично я придерживаюсь консервативных взглядов и считаю, что для большинства случаев хватит трех кнопок, хотя парочка под большой палец всегда напрашивается.

Привычка – вот ключевое слово. Мы действительно привыкаем к чему-то и переучиваться потом сложнее, чем с самого начала к чему-то привыкнуть, особенно если это удобно. Я давно слежу за продукцией компании Logitech, поскольку это один из крупнейших и старейших брендов по производству качественной периферии. Зачастую у этой компании выходят интересные решения, у которых просто нет аналогов. Вспоминаю первую G7, G9, клавиатуру G15 первой ревизии, первую Illuminated. Трудно поверить, но до сих пор у меня это все есть и работает (в G9 только недавно поменял переключатель и ножки). Это говорит о высоком качестве изготовления и надежности оборудования. Эти устройства меня никогда не подводили, а некоторые пострадали лишь от механических повреждений или интенсивного использования. Сегодня ассортимент компании Logitech стал еще больше, а логотип теперь выглядит как просто Logi, но я надеюсь, что от перемены ничего не поменялось.

Сейчас я пользуюсь относительно современным беспроводным комплектом K270+M185, и он меня всем устраивает. Однако бывают случаи, когда сразу подключено много оборудования и постоянно приходится перетыкать приемник, что не всегда удобно, и я решил посмотреть, что современного предлагает Logitech для таких случаев. Оказывается, есть целая линейка продуктов, которая называется MX Master и ориентирована в первую очередь на профессиональное использование в разных прикладных сферах. Сегодня я планирую рассмотреть мышку Logitech MX Master 3 и выяснить, насколько она подходит для моих целей.

Модель не самая бюджетная, но я планирую использовать ее для работы, а сейчас даже на геймерские мышки люди тратят больше денег. А что, если она их вообще не стоит, тем более не хочется переплачивать за ненужные функции? Посмотрим, как обстоят дела.

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Упаковка и комплектация

Для начала попробуем понять, для кого это устройство и как оно позиционируется производителем.

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Серия Logitech Master — линейка продуктов, которые помогут вам эффективнее творить, создавать контент и решать практические задачи. Начните свой следующий проект, используя инструменты, которые полностью изменят ваше представление о работе. Вы сможете сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на мелочи, и решать творческие задачи совершенно по-новому.

Позиционирование — мышь MX Master 3 отличается высокой точностью и обладает огромными возможностями. Она разработана специально для программистов, а также представителей творческих профессий, и является наиболее совершенной мышью серии Master. Эта модель позволяет реализовать то, о чем раньше можно было только мечтать.

Удобство использования — мышь MX Master 3 работает быстрее и в 5 раз точнее, чем базовая модель, а значит, пользователь всегда попадет указателем в нужный пиксель. Технология Logitech Darkfield позволяет выполнять отслеживание практически на любой поверхности, в том числе на стекле, обеспечивая максимальный для устройств этого класса уровень чувствительности — 4000 точек на дюйм.

Комфорт — форма корпуса мыши идеально соответствует очертаниям ладони, а значит, работать с ней невероятно удобно. Благодаря новому колесику для большого пальца, а также исключительно удачному расположению кнопки жестов и кнопок перемещения вперед и назад, пользователь сможет работать и творить гораздо увереннее, чем прежде.

Прокрутка — электромагнитное колесико MagSpeed позволяет управлять перемещением курсора с точностью до пикселя и прокручивать 1000 строк в секунду. Кроме того, оно работает практически бесшумно. Колесико изготовлено из механически обработанной стали, поэтому дает приятные тактильные ощущения и обеспечивает ощутимую инерцию при абсолютно беззвучной работе.

Автономность — при полностью заряженной батарее мышь MX Master может проработать до 70 дней, а быстрой зарядки в течение одной минуты хватит на 3 часа работы. Для подзарядки используется кабель USB-C из комплекта поставки.

Индивидуальные настройки — мышь MX Master 3 позволяет настроить каждое действие в рамках конкретных рабочих процессов. Она полностью настраивается практически в каждом используемом приложении. Благодаря предварительно заданным настройкам, оптимизированным для популярных приложений, таких как Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Edge, вы сможете работать значительно продуктивнее.

Пользователь может подключить мышь сразу к трем устройствам и с легкостью переключаться между ними нажатием кнопки Easy-Switch. Одну мышь MX Master 3 можно одновременно использовать с ноутбуком, а также домашним и офисным компьютером. Благо она работает в ОС Windows, macOS и Linux. Также в продаже встречается специальная версия мышки под Mac Apple.

Но вернемся к герою обзора. Коробка небольшая. Внешняя оболочка изготовлена из тонкого картона с цветной полиграфией, а внутри уже настоящая картонная коробка. Традиционно для компании особо развита информационная поддержка.

На упаковке присутствует практически вся информация об устройстве и его особенностях. Спереди мы видим крупное изображение мышки. Причем на матовой поверхности находится глянцевая вставка с картинкой.

В левом верхнем углу зеленым цветом указано наименование модели MX Master 3. Справа есть информация об использовании технологии MagSpeed. Ее суть заключается в быстром скроллинге. Это достигается благодаря специальному колесу.

С противоположной стороны размещена информация об особенностях устройства. Есть небольшое изображение и несколько вставок. Еще тут присутствует наклейка на русском языке с контактной информацией. Заклеена часть описания про технологию скроллинга.

Однако ниже есть четыре вставки. Они сообщают о комфортном дизайне, использовании специальных профилей для быстрой работы, технология Flow для работы с несколькими устройствами и о чудо-сенсоре с разрешением 4000 точек на дюйм.

На официальном сайте приведены следующие характеристики мышки.

Модель Logitech MX Master 3 Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, Bluetooth Емкость аккумулятора 500 мА*ч Время автономной работы До 70 дней Чувствительность (разрешение) 4000 точек/дюйм Тип сенсора Оптический Масса без кабеля 141 г Кнопки 7 шт. Колесо прокрутки 2, (основное с технологией MagSpeed) Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 уровня Размеры 124.9 х 84.3 х 51.0 мм

Как уже упоминалось, внутри цветной оболочки скрывается черная картонная коробка. Это основной защитный каркас мыши.

Внутри на крышке есть специальный силовой элемент, который фиксирует устройство в корпусе и не дает ему свободно перемещаться внутри.

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Сама мышь с радио-модулем Unifying размещены на специальном пластиковом лотке. Под ними находится небольшая коробка с комплектом поставки. Вынув ее, можно заметить, что это не коробка, а чехол из картона.

В нем лежат кабель и информационные носители, которые образуют комплект поставки. К слову сказать, он не такой большой.

Радует, что USB Type-C можно устанавливать любой стороной. Это очень удобно в плане подключения устройства, поскольку не надо пытаться как-то попасть. Есть специальное углубление в передней части мыши, туда без проблем вставляется коннектор кабеля и надежно там фиксируется. Кабель нужен только для зарядки.

Еще есть пара листовок и одна книжечка: информация об утилизации аккумулятора, информация о зарядном устройстве потому, что его нет в комплекте, информация о гарантии. Это не все. После дальнейших поисков находится еще одна карточка предлагающая купить еще и клавиатуру MX.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка MX Master 3 изготовлена из пластика. Корпус состоит из двух основных частей: верхней и нижней. Верхняя приятна на ощупь. Она выполнена со специальным покрытием, которое предотвращает скольжение. Похоже на soft-touch, но скорее аналог.

Клавиши заходят под верхний корпус. Все детали хорошо подогнаны. Зазоры ровные, люфта и скрипа в основных клавишах нет. Нажатия четкие и ровные, усилие небольшое, а сам щелчок не очень звонкий.

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Сама мышка достаточно тихая, но нажатия не бесшумны. Кстати, остальные кнопки нажимаются практически беззвучно.

Корпус ассиметричный, с выраженной эргономикой для правшей. Я правша, и поэтому меня почти все устраивает в плане комфорта. Рука ложится очень удобно, поверхность приятная.

Однако выступ под хват крупный и все отлично, когда вся ладонь лежит на мышке. Я же привык, что нижняя часть ладони находится на столе. Тогда все неплохо, но до левой кнопки приходится тянуться или жать в основание клавиши. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Оно металлическое, сверху есть насечки против проскальзывания пальца. Конечно, надо тестировать устройство в разных условиях, но при обычном применении все хорошо. Ничего не скользило.

Колесико удобное и предлагает два режима работы. Первый можно назвать автоматическим. При плавном скроллинге один шаг листает нужное число строк, согласно настройкам. Щелчков нет, все тихо, но при этом каждый шаг ровный и отчетливо ощущается. Неизвестно, как это достигается, но воспринимается здорово.

Если же колесо сильно крутануть, то оно переключается в режим реактивной скорости перемотки. Раз крутанул, и уже конец документа. Иногда это очень удобно, если надо быстро перемотать сразу на 100500 страниц. Кнопка выше колеса просто включает последний режим, и колесо ходит без шагов.

Спереди мыши предусмотрен тоннель с разъемом для подключения кабеля USB Type-C. Он держится достаточно надежно и вынимается с усилием.

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На брюшке мыши расположены четыре крупных ножки для надежной опоры. Я использовал ее на обычном ламинированном ДСП, но не гладком, а шероховатом. Все скользит отлично.

Еще внизу находится механический выключатель и кнопка-переключатель устройств для обнаружения/сопряжения. Посередине размещен сенсор. Вокруг наклейка с информацией.

Сбоку есть две кнопки: обычно вперед/назад; колесо горизонтальной прокрутки, маленький индикатор, а внизу на опоре кнопка для жестов. Позже я объясню, что это значит.

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Тестирование

Мышь Logitech легко находится операционной системой, и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без ОС, например, в оболочке BIOS она также работает.

Все отлично до тех пор, пока не придет время настроек. Для этого уже понадобится программное обеспечение. Их два: Logitech Options и Logitech Flow. Так указано на сайте производителя, но лично мне показалось, что второе просто элемент первого (возможно, раньше было иначе).

Первая предназначена для настройки самого устройства. Сперва нам предлагают небольшое введение, после которого предложат загрузить специальные профили для базового набора программ, таких как браузеры, офисные и прикладные программы.

Но ничего не мешает настроить профиль и переназначить функции кнопок в этих приложениях потом. Однако это еще не все. Можно добавлять другие приложения, например игры, и присваивать кнопкам функции или даже «забендить» (назначить) клавиши клавиатуры.

Отдельно описывается работа с нижней кнопкой и жестами. Их немного, но можно настроить очень интересные режимы. Например, это может быть запуск кнопки «Пуск» или переключение между рабочими столами.

Кроме того, предусмотрена тонкая настройка других важных функций. Среди них: чувствительность, режим прокрутки, перемена левой и правой клавиш местами, и многое другое. Настроек действительно много и не всем это может понадобиться, но это есть и хорошо.

Еще можно ознакомиться с информацией об устройстве, узнать версию прошивки и сохранить профиль настроек в облако, чтобы потом синхронизировать.

Функциональность просто огромная, а еще есть справка и обратная связь с поддержкой. Я попробовал ввести «не могу переназначить клавиши», и там сразу выплывает 100500 статей на разные темы, которые с этим связаны так себе.

Ну и самое главное – функция Flow. Это самая главная фишка MX Master 3, но для ее работы вам понадобятся два компьютера в одной сети (даже Wi-Fi), ПО должно стоять на обоих. На одном устройстве может быть приемник, а на втором Bluetooth. Может быть на каждом Bluetooth, а вот на счет двух модулей не уверен.

Говорить можно много, но лучше один раз увидеть.

Что касается остального, то мышь хорошо скользит на разных поверхностях. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Сигнал начинает терять стабильность на удалении более 2.8 м. Вблизи прием уверенный, несмотря на множество помех в виде Wi-Fi, Bluetooth, смартфона, беспроводных наушников и еще одного беспроводного комплекта. Как я не пытался, повлиять на сигнал не получилось.

Скорость хорошая, и при тестировании лагов не отмечалось, но я не киберспортсмен, да и мышь явно не для игр. С мышкой удобно работать, но в динамичных шутерах лучше использовать что-то другое. Во влажных руках она не скользит, сама рука во время использования не потеет.

Заряда хватает надолго, и за время использования аккумулятор так и не разрядился даже на один пункт.

Заключение

Все работает так, как и должно. И для многих пользователей MX Master 3 станет подарком в плане функциональности. В основном это относится к профессионалам, у которых несколько устройств, и нужно постоянно между ними переключаться, переносить информацию, а также совершать разные манипуляции. Да, системный администратор «расшарит» папку, настроит сеть, выдаст права, настроит локальные политики, отредактирует реестр, и только тогда может быть… ах нет, нужно было еще включить SMB 1.0, и вот теперь уже почти точно…

Все это так, но не все специалисты, и даже для них есть решение в виде Logitech MX Master 3. Приемник в компьютере, Bluetooth в ноутбуке, включаем функцию Flow – и все. Получается как бы один виртуальный рабочий стол, позволяющий переносить данные без проблем. Не было под рукой Мака, чтобы проверить, как переносится информация с него, но с двумя компьютерами на Windows проблем не было никаких. Есть только одно ограничение – компьютеры должны находиться в одной сети.

Что касается эргономики, то здесь все индивидуально. Мне пришлось впору: я правша с достаточно крупной рукой. И все же предпочел бы классическую форму. Выступ между большим и указательным пальцем массивен, поэтому последний должен быть длинным, чтобы хорошо прожимать переключатель левой кнопки. Она прожимается почти у корпуса, но усилие надо больше, и палец приходится тянуть; не для всех такое будет комфортно. Перед покупкой стоит попробовать, как мышь располагается в руке. Для моих знакомых с длинными музыкальными пальцами все было идеально и удобно. Эргономика специфичная, и поэтому надо просто учитывать сей факт.

В остальном никаких нареканий не было. Отдельного внимания заслуживает колесо прокрутки. Оно тут лучшее из тех, что мне когда-либо встречалось, и это без преувеличения. Очень классная, продуманная автоматика; само колесико металлическое, тяжелое и инертное. Можно крутить построчно, щелчки четкие и ровные, не громкие. А можно просто сильно крутануть и за секунду пролистать 1000 строк. Сенсор у мышки очень хорош и работает на любой поверхности. Самые распространенные: голая коленка, штанина, стол, живот, коробка, книга или журнал (хотя какой журнал в 2021?). Коврик? Нет, это не поверхность – это роскошь.

В итоге перед нами интересная мышка, но со своей эргономикой, которая подойдет не всем. А кому окажется по руке – тем и праздник, и комфорт от кучи удобных функций и технологий.

Андрей Понкратов aka wildchaser