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Обзор мыши Logitech MX Master 3

Новинка Logitech предлагает не только улучшенные возможности, но и ряд новых функций.
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Оглавление

Вступление

В лабораторию не так часто попадают на тестирование периферийные устройства, но иным оборудованием приходится пользоваться даже чаще, чем всем остальным. Любой современный компьютер нельзя представить без устройств ввода: клавиатуры и мыши. Кстати, они бывают не только геймерские, но даже офисные, профессиональные и те, что дают на сдачу в магазине.

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Сейчас разнообразных устройств очень много, что затрудняет выбор. Иногда для какой-то определенной задачи лучше использовать один вариант, а для остальных другой. Существуют универсальные решения, но не везде ими пользоваться комфортно. В обычном офисе часто достаточно лишь навести курсор или выделить область. И больше ничего не требуется. И сейчас уже сложно представить, что когда-то колеса для скроллинга не было. Лично я придерживаюсь консервативных взглядов и считаю, что для большинства случаев хватит трех кнопок, хотя парочка под большой палец всегда напрашивается.

Привычка – вот ключевое слово. Мы действительно привыкаем к чему-то и переучиваться потом сложнее, чем с самого начала к чему-то привыкнуть, особенно если это удобно. Я давно слежу за продукцией компании Logitech, поскольку это один из крупнейших и старейших брендов по производству качественной периферии. Зачастую у этой компании выходят интересные решения, у которых просто нет аналогов. Вспоминаю первую G7, G9, клавиатуру G15 первой ревизии, первую Illuminated. Трудно поверить, но до сих пор у меня это все есть и работает (в G9 только недавно поменял переключатель и ножки). Это говорит о высоком качестве изготовления и надежности оборудования. Эти устройства меня никогда не подводили, а некоторые пострадали лишь от механических повреждений или интенсивного использования. Сегодня ассортимент компании Logitech стал еще больше, а логотип теперь выглядит как просто Logi, но я надеюсь, что от перемены ничего не поменялось.

Сейчас я пользуюсь относительно современным беспроводным комплектом K270+M185, и он меня всем устраивает. Однако бывают случаи, когда сразу подключено много оборудования и постоянно приходится перетыкать приемник, что не всегда удобно, и я решил посмотреть, что современного предлагает Logitech для таких случаев. Оказывается, есть целая линейка продуктов, которая называется MX Master и ориентирована в первую очередь на профессиональное использование в разных прикладных сферах. Сегодня я планирую рассмотреть мышку Logitech MX Master 3 и выяснить, насколько она подходит для моих целей.

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Модель не самая бюджетная, но я планирую использовать ее для работы, а сейчас даже на геймерские мышки люди тратят больше денег. А что, если она их вообще не стоит, тем более не хочется переплачивать за ненужные функции? Посмотрим, как обстоят дела.

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Все подробности об онлайн-курсе есть на странице мероприятия.

Упаковка и комплектация

Для начала попробуем понять, для кого это устройство и как оно позиционируется производителем.

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Серия Logitech Master — линейка продуктов, которые помогут вам эффективнее творить, создавать контент и решать практические задачи. Начните свой следующий проект, используя инструменты, которые полностью изменят ваше представление о работе. Вы сможете сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на мелочи, и решать творческие задачи совершенно по-новому.

  • Позиционирование — мышь MX Master 3 отличается высокой точностью и обладает огромными возможностями. Она разработана специально для программистов, а также представителей творческих профессий, и является наиболее совершенной мышью серии Master. Эта модель позволяет реализовать то, о чем раньше можно было только мечтать.
  • Удобство использования — мышь MX Master 3 работает быстрее и в 5 раз точнее, чем базовая модель, а значит, пользователь всегда попадет указателем в нужный пиксель. Технология Logitech Darkfield позволяет выполнять отслеживание практически на любой поверхности, в том числе на стекле, обеспечивая максимальный для устройств этого класса уровень чувствительности — 4000 точек на дюйм.
  • Комфорт — форма корпуса мыши идеально соответствует очертаниям ладони, а значит, работать с ней невероятно удобно. Благодаря новому колесику для большого пальца, а также исключительно удачному расположению кнопки жестов и кнопок перемещения вперед и назад, пользователь сможет работать и творить гораздо увереннее, чем прежде.
  • Прокрутка — электромагнитное колесико MagSpeed позволяет управлять перемещением курсора с точностью до пикселя и прокручивать 1000 строк в секунду. Кроме того, оно работает практически бесшумно. Колесико изготовлено из механически обработанной стали, поэтому дает приятные тактильные ощущения и обеспечивает ощутимую инерцию при абсолютно беззвучной работе.
  • Автономность — при полностью заряженной батарее мышь MX Master может проработать до 70 дней, а быстрой зарядки в течение одной минуты хватит на 3 часа работы. Для подзарядки используется кабель USB-C из комплекта поставки.
  • Индивидуальные настройки — мышь MX Master 3 позволяет настроить каждое действие в рамках конкретных рабочих процессов. Она полностью настраивается практически в каждом используемом приложении. Благодаря предварительно заданным настройкам, оптимизированным для популярных приложений, таких как Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Edge, вы сможете работать значительно продуктивнее.
  • Пользователь может подключить мышь сразу к трем устройствам и с легкостью переключаться между ними нажатием кнопки Easy-Switch. Одну мышь MX Master 3 можно одновременно использовать с ноутбуком, а также домашним и офисным компьютером. Благо она работает в ОС Windows, macOS и Linux. Также в продаже встречается специальная версия мышки под Mac Apple.

Но вернемся к герою обзора. Коробка небольшая. Внешняя оболочка изготовлена из тонкого картона с цветной полиграфией, а внутри уже настоящая картонная коробка. Традиционно для компании особо развита информационная поддержка.

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На упаковке присутствует практически вся информация об устройстве и его особенностях. Спереди мы видим крупное изображение мышки. Причем на матовой поверхности находится глянцевая вставка с картинкой.

В левом верхнем углу зеленым цветом указано наименование модели MX Master 3. Справа есть информация об использовании технологии MagSpeed. Ее суть заключается в быстром скроллинге. Это достигается благодаря специальному колесу.

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С противоположной стороны размещена информация об особенностях устройства. Есть небольшое изображение и несколько вставок. Еще тут присутствует наклейка на русском языке с контактной информацией. Заклеена часть описания про технологию скроллинга.

Однако ниже есть четыре вставки. Они сообщают о комфортном дизайне, использовании специальных профилей для быстрой работы, технология Flow для работы с несколькими устройствами и о чудо-сенсоре с разрешением 4000 точек на дюйм.

На официальном сайте приведены следующие характеристики мышки.

Модель Logitech MX Master 3
Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, Bluetooth
Емкость аккумулятора 500 мА*ч
Время автономной работы До 70 дней
Чувствительность (разрешение) 4000 точек/дюйм
Тип сенсора Оптический
Масса без кабеля 141 г
Кнопки 7 шт.
Колесо прокрутки 2, (основное с технологией MagSpeed)
Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 уровня
Размеры 124.9 х 84.3 х 51.0 мм

Как уже упоминалось, внутри цветной оболочки скрывается черная картонная коробка. Это основной защитный каркас мыши.

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Внутри на крышке есть специальный силовой элемент, который фиксирует устройство в корпусе и не дает ему свободно перемещаться внутри.

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Сама мышь с радио-модулем Unifying размещены на специальном пластиковом лотке. Под ними находится небольшая коробка с комплектом поставки. Вынув ее, можно заметить, что это не коробка, а чехол из картона.

В нем лежат кабель и информационные носители, которые образуют комплект поставки. К слову сказать, он не такой большой.

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Радует, что USB Type-C можно устанавливать любой стороной. Это очень удобно в плане подключения устройства, поскольку не надо пытаться как-то попасть. Есть специальное углубление в передней части мыши, туда без проблем вставляется коннектор кабеля и надежно там фиксируется. Кабель нужен только для зарядки.

Еще есть пара листовок и одна книжечка: информация об утилизации аккумулятора, информация о зарядном устройстве потому, что его нет в комплекте, информация о гарантии. Это не все. После дальнейших поисков находится еще одна карточка предлагающая купить еще и клавиатуру MX.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка MX Master 3 изготовлена из пластика. Корпус состоит из двух основных частей: верхней и нижней. Верхняя приятна на ощупь. Она выполнена со специальным покрытием, которое предотвращает скольжение. Похоже на soft-touch, но скорее аналог.

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Клавиши заходят под верхний корпус. Все детали хорошо подогнаны. Зазоры ровные, люфта и скрипа в основных клавишах нет. Нажатия четкие и ровные, усилие небольшое, а сам щелчок не очень звонкий.

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Сама мышка достаточно тихая, но нажатия не бесшумны. Кстати, остальные кнопки нажимаются практически беззвучно.

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Корпус ассиметричный, с выраженной эргономикой для правшей. Я правша, и поэтому меня почти все устраивает в плане комфорта. Рука ложится очень удобно, поверхность приятная.

Однако выступ под хват крупный и все отлично, когда вся ладонь лежит на мышке. Я же привык, что нижняя часть ладони находится на столе. Тогда все неплохо, но до левой кнопки приходится тянуться или жать в основание клавиши. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Оно металлическое, сверху есть насечки против проскальзывания пальца. Конечно, надо тестировать устройство в разных условиях, но при обычном применении все хорошо. Ничего не скользило.

Колесико удобное и предлагает два режима работы. Первый можно назвать автоматическим. При плавном скроллинге один шаг листает нужное число строк, согласно настройкам. Щелчков нет, все тихо, но при этом каждый шаг ровный и отчетливо ощущается. Неизвестно, как это достигается, но воспринимается здорово.

Если же колесо сильно крутануть, то оно переключается в режим реактивной скорости перемотки. Раз крутанул, и уже конец документа. Иногда это очень удобно, если надо быстро перемотать сразу на 100500 страниц. Кнопка выше колеса просто включает последний режим, и колесо ходит без шагов.

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Спереди мыши предусмотрен тоннель с разъемом для подключения кабеля USB Type-C. Он держится достаточно надежно и вынимается с усилием.

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На брюшке мыши расположены четыре крупных ножки для надежной опоры. Я использовал ее на обычном ламинированном ДСП, но не гладком, а шероховатом. Все скользит отлично.

Еще внизу находится механический выключатель и кнопка-переключатель устройств для обнаружения/сопряжения. Посередине размещен сенсор. Вокруг наклейка с информацией.

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Сбоку есть две кнопки: обычно вперед/назад; колесо горизонтальной прокрутки, маленький индикатор, а внизу на опоре кнопка для жестов. Позже я объясню, что это значит.

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Тестирование

Мышь Logitech легко находится операционной системой, и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без ОС, например, в оболочке BIOS она также работает.

Все отлично до тех пор, пока не придет время настроек. Для этого уже понадобится программное обеспечение. Их два: Logitech Options и Logitech Flow. Так указано на сайте производителя, но лично мне показалось, что второе просто элемент первого (возможно, раньше было иначе).

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Первая предназначена для настройки самого устройства. Сперва нам предлагают небольшое введение, после которого предложат загрузить специальные профили для базового набора программ, таких как браузеры, офисные и прикладные программы.

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Но ничего не мешает настроить профиль и переназначить функции кнопок в этих приложениях потом. Однако это еще не все. Можно добавлять другие приложения, например игры, и присваивать кнопкам функции или даже «забендить» (назначить) клавиши клавиатуры.

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Отдельно описывается работа с нижней кнопкой и жестами. Их немного, но можно настроить очень интересные режимы. Например, это может быть запуск кнопки «Пуск» или переключение между рабочими столами.

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Кроме того, предусмотрена тонкая настройка других важных функций. Среди них: чувствительность, режим прокрутки, перемена левой и правой клавиш местами, и многое другое. Настроек действительно много и не всем это может понадобиться, но это есть и хорошо.

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Еще можно ознакомиться с информацией об устройстве, узнать версию прошивки и сохранить профиль настроек в облако, чтобы потом синхронизировать.

Функциональность просто огромная, а еще есть справка и обратная связь с поддержкой. Я попробовал ввести «не могу переназначить клавиши», и там сразу выплывает 100500 статей на разные темы, которые с этим связаны так себе.

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Ну и самое главное – функция Flow. Это самая главная фишка MX Master 3, но для ее работы вам понадобятся два компьютера в одной сети (даже Wi-Fi), ПО должно стоять на обоих. На одном устройстве может быть приемник, а на втором Bluetooth. Может быть на каждом Bluetooth, а вот на счет двух модулей не уверен.

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Говорить можно много, но лучше один раз увидеть.

Что касается остального, то мышь хорошо скользит на разных поверхностях. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Сигнал начинает терять стабильность на удалении более 2.8 м. Вблизи прием уверенный, несмотря на множество помех в виде Wi-Fi, Bluetooth, смартфона, беспроводных наушников и еще одного беспроводного комплекта. Как я не пытался, повлиять на сигнал не получилось.

Скорость хорошая, и при тестировании лагов не отмечалось, но я не киберспортсмен, да и мышь явно не для игр. С мышкой удобно работать, но в динамичных шутерах лучше использовать что-то другое. Во влажных руках она не скользит, сама рука во время использования не потеет.

Заряда хватает надолго, и за время использования аккумулятор так и не разрядился даже на один пункт.

Заключение

Все работает так, как и должно. И для многих пользователей MX Master 3 станет подарком в плане функциональности. В основном это относится к профессионалам, у которых несколько устройств, и нужно постоянно между ними переключаться, переносить информацию, а также совершать разные манипуляции. Да, системный администратор «расшарит» папку, настроит сеть, выдаст права, настроит локальные политики, отредактирует реестр, и только тогда может быть… ах нет, нужно было еще включить SMB 1.0, и вот теперь уже почти точно…

Все это так, но не все специалисты, и даже для них есть решение в виде Logitech MX Master 3. Приемник в компьютере, Bluetooth в ноутбуке, включаем функцию Flow – и все. Получается как бы один виртуальный рабочий стол, позволяющий переносить данные без проблем. Не было под рукой Мака, чтобы проверить, как переносится информация с него, но с двумя компьютерами на Windows проблем не было никаких. Есть только одно ограничение – компьютеры должны находиться в одной сети.

Что касается эргономики, то здесь все индивидуально. Мне пришлось впору: я правша с достаточно крупной рукой. И все же предпочел бы классическую форму. Выступ между большим и указательным пальцем массивен, поэтому последний должен быть длинным, чтобы хорошо прожимать переключатель левой кнопки. Она прожимается почти у корпуса, но усилие надо больше, и палец приходится тянуть; не для всех такое будет комфортно. Перед покупкой стоит попробовать, как мышь располагается в руке. Для моих знакомых с длинными музыкальными пальцами все было идеально и удобно. Эргономика специфичная, и поэтому надо просто учитывать сей факт.

В остальном никаких нареканий не было. Отдельного внимания заслуживает колесо прокрутки. Оно тут лучшее из тех, что мне когда-либо встречалось, и это без преувеличения. Очень классная, продуманная автоматика; само колесико металлическое, тяжелое и инертное. Можно крутить построчно, щелчки четкие и ровные, не громкие. А можно просто сильно крутануть и за секунду пролистать 1000 строк. Сенсор у мышки очень хорош и работает на любой поверхности. Самые распространенные: голая коленка, штанина, стол, живот, коробка, книга или журнал (хотя какой журнал в 2021?). Коврик? Нет, это не поверхность – это роскошь.

В итоге перед нами интересная мышка, но со своей эргономикой, которая подойдет не всем. А кому окажется по руке – тем и праздник, и комфорт от кучи удобных функций и технологий.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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