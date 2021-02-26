Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14

Новое поколение ZenBook Duo предлагает конструкцию ScreenPad Plus, работает на базе последнего поколения процессоров Intel и сертифицировано по программе Intel Evo.
1
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
RTX 3070 в наличии, смотри цены
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti

Оглавление

Вступление

Компания ASUS известна поиском новых решений и регулярно предлагает новые модели ноутбуков, отличающихся нестандартным подходом к обычным вопросам. Так появляются концептуальные и неожиданные устройства, обладающие своими особенностями, преимуществами и компромиссами.

реклама

Модели с приставкой Duo отличаются использованием двух дисплеев, позволяющих расширить рабочее пространство для пользователя. Время идет, и в наступившем году свет увидело новое поколение таких устройств.

450x328 221 KB. Big one: 911x665 625 KB

В частности обновился ультрабук ASUS ZenBook Duo с диагональю основного дисплея 14 дюймов. Именно о нем мы и сегодня. Обсудим изменения в конструкции, обновление аппаратного оснащения и оценим практичность такого решения. Начнем стандартно – с рассмотрения технических характеристик новинки.

Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook Duo 14
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i5-1135G7 / Intel Core i7-1165G7
Видеопроцессор Intel Iris Xe Graphics
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память До 32 Гбайт
Встроенная память До 1 Тбайт
Экран 14.0" FHD 100% sRGB Touch + 12.6" FHD Touch
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0
Аккумулятор 70 Вт*ч
Размеры 324 x 222 x 16.9 мм
Масса 1.6 кг
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.
анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Помимо очевидного отличия в виде дополнительного дисплея, отметим доступность внушительного объема оперативной памяти и емкий аккумулятор. Посмотрим, какой автономности удалось добиться при использовании процессоров Intel Core 11-го поколения.

Внешний вид и конструкция

С первого взгляда, ультрабук выглядит как типичный представитель линейки ASUS ZenBook. Верхняя крышка украшена фирменным логотипом и расходящейся от него круговой шлифовкой.

450x344 27 KB. Big one: 1500x1146 159 KB

реклама

Может привлечь внимание, разве что нетипичная для данной диагонали толщина. Также над разъемами видим наличие отдельной детали.

450x127 17 KB. Big one: 1500x424 72 KB

Крышка поднимается с усилием, петлевой механизм плотный и отлично сохраняет выбранное положение. А вот одной рукой его открыть не получится – такова цена плотности петель и подъемного механизма второго дисплея

450x446 38 KB. Big one: 1500x1486 229 KB

Открываем крышку и сразу понимаем, что за модель перед нами, а также откуда в названии приставка Duo.

450x178 23 KB. Big one: 1500x594 106 KB

Дополнительный дисплей теперь выполнен подъемным такое решение мы уже видели на примере игрового ROG Zephyrus DUO. Высота подъема не регулируется, опустить дисплей при работе также не получится.

450x252 38 KB. Big one: 1500x841 188 KB

Такое решение обусловлено жесткой связью петлевого и подъемного механизмов в единое целое. А также подъем дополнительного дисплея обеспечивает корректную работу системы охлаждения, так как она использует освободившееся пространство. Да и никакой потребности в опускании дисплея при работе не возникает, в приподнятом положении он более удобен для работы или восприятия отображаемой информации.

450x249 35 KB. Big one: 1500x831 163 KB

На левой грани можно увидеть полноразмерный порт HDMI и два равнозначных USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.

450x242 32 KB. Big one: 1500x805 154 KB

На правой грани находим один полноразмерный USB-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и слот для карт памяти формата microSD. Здесь же предусмотрены светодиодные индикаторы питания и активности.

450x364 33 KB. Big one: 1500x1213 199 KB

Тыльная сторона полностью закрыта металлической крышкой. Она крепится защелками и винтами по периметру. Края выполнены со скосами, создавая визуальный эффект что корпус тоньше, чем есть на самом деле.

реклама



В качестве опор выступают сплошные резиновые полосы с двух сторон корпуса.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

450x272 61 KB. Big one: 1500x905 374 KB

Внутреннее пространство использовано насколько возможно – максимум свободного места занимает аккумулятор. Слева и справа от него наблюдаем достаточно крупные динамики, а пространство ближе к основанию дисплея занято материнской платой.

Возможности апгрейда ограничены только заменой твердотельного накопителя. Оперативная память распаяна с обратной стороны материнской платы.

реклама

Комплект поставки включает в себя специальную подставку, который приклеивается на крышку корпуса и в сложенном виде практически не влияет на общую толщину.

450x299 31 KB. Big one: 1500x997 183 KB

Поскольку к нам на тестирование попал тестовый образец, нас попросили не приклеивать подставку и позволить "коллегам по цеху" также протестировать аппарат в изначальном виде. Поэтому, мы не можем сказать точно, будет ли пригодна подствка для многократного приклеивания и отклеивания. Однако, судя по виду, для крепления используется не клеевой состав, а что-то наподобие автомобильных резиновых силиконовых на панель, к которым исправно прилипает телефон или какая-то мелочевка.

Если здесь применено такое же решение, подставки можно будет многократно устанавливать или снимать, без потери клеевых свойств.

450x313 31 KB. Big one: 1500x1044 175 KB

реклама

Подставка может раскладываться, приподнимая корпус ультрабука по направлению к пользователю. Такое расположение призвано облегчить и сделать комфортнее работу с текстом. А вот подставка под запястья, как была у модели ZenBook Pro Duo, не появилась, хотя есть вероятность, что она будет доступна в продаже как отдельный аксессуар.

Также в комплекте поставки предусмотрено фирменное сенсорное перо активного типа. Оно питается от батарейки типа АААА. Оно позволит работать с двумя экранами и не только в художественных приложениях, но и в стандартном интерфейсе.

450x219 32 KB. Big one: 1500x730 191 KB

450x227 35 KB. Big one: 1500x756 198 KB

реклама

В целом, новинка оказалась следующим этапом развития ультрабуков с двумя дисплеями. В таком варианте, дополнительный дисплей располагается под более удобным углом к пользователю и позволяет комфортнее с ним работать. К качеству сборки корпуса не возникает никаких нареканий – все элементы прочно зафиксированы на своем месте, петлевой механизм не имеет люфтов.

Клавиатура и тачпад

Для освобождения места под второй дисплей клавиатуру сдвинули ближе к пользователю, а тачпад расположился справа.

450x287 58 KB. Big one: 1500x957 378 KB

Клавиатура немного утоплена в топкейс, а сами кнопки получились максимально большого размера, насколько это было возможно в рамках данного корпуса. Отзывчивость клавиш и четкость нажатий типична для моделей данной линейки, в процессе набора текста не возникает каких-либо нареканий или большого количества ошибочных нажатий.

реклама

450x323 46 KB. Big one: 1500x1076 247 KB

А вот сенсорная панель выполнена максимально классической. Так, здесь нет функции NumberPad, а левая и права кнопки выполнены отдельно от сенсорной панели.

Над сенсорной панелью расположилась кнопка питания и две кнопки управления работой дополнительного дисплея. Одна из них может активировать или отключать его, а вторая - менять местами приложения, перенося их с одного дисплея на другой.

Кстати, дополнительный дисплей также получил возможность работать в формате тачпада. Для этого нужно просто коснуться тремя пальцами и панель перейдет в режим управления курсором. Для этого, данную функцию потребуется предварительно активировать в настройках.

450x152 26 KB. Big one: 1500x508 98 KB

реклама

Естественно, клавиатура получила светодиодную подсветку белого цвета с функцией регулировки яркости. Это позволит с комфортом работать независимо от и яркости внешнего освещения.

Дисплей

Основной дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для современных условий. Частота обновления составляет 60 Гц, а сама матрица относится к типу IPS-level и обладает широкими углами обзора. Дисплей поддерживает сенсорное управление и закрыт стеклянной панелью. Однако, в отличие от всех прежних моделей, здесь применено специальное антибликовое покрытие.

450x446 88 KB. Big one: 1500x1487 567 KB

Раньше, перед пользователем был выбор между матовой поверхностью классического дисплея или поддержка сенсорного управления со стеклянной поверхностью матрицы, но исключительно глянцевой поверхностью. И пользователю приходилось выбирать, чем он хочет пожертвовать. Теперь же выбирать не придется – антибликовое покрытие решило вопрос.

Боковые рамки тонкие, а площадь дисплея составляет 93% от общей площади корпуса. На практике, дисплей воспринимается безрамочным, не отставая от современных смартфонов.

450x273 68 KB. Big one: 1500x909 266 KB

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству sRGB с подтверждением сертификации Pantone.

450x340 196 KB. Big one: 907x686 664 KB

Дополнительный дисплей получил диагональ 12,6 дюйма и аналогичен основному по ширине. Разрешение составляет 1920 х 515 точек. Поверхность также выполнена матовой и поддерживает сенсорное управление с возможностью использования активного стилуса ASUS Pen.

450x344 86 KB. Big one: 1500x1145 365 KB

450x407 69 KB. Big one: 1500x1355 303 KB

Углы обзора широкие, а цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. На фотографии можно заметить разницу яркости, но это лишь следствие разного угла расположения дисплеев. В процессе использования, яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается.

Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат достаточно близкий.

450x258 14 KB. Big one: 1500x859 54 KB

450x416 16 KB. Big one: 1500x1386 74 KB

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

450x276 18 KB. Big one: 1500x919 56 KB

450x412 25 KB. Big one: 1500x1373 104 KB

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 331 0.232 1427
50 125 0.088 1420
0 17 0.012 1417

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает весьма приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию, отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

450x300 22 KB. Big one: 1500x1000 18 KB

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

450x300 17 KB. Big one: 1500x1000 12 KB

Здесь ситуация гораздо оптимистичнее. Все цвета отличаются стабильностью и минимальной удаленностью от референса.

450x300 11 KB. Big one: 1500x1000 11 KB

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Кроме того, этот параметр пользователь может самостоятельно скорректировать в приложении MyASUS.

450x300 123 KB. Big one: 1500x1000 258 KB

Цветовой диапазон совпадает с общепринятым RGB стандартом – как и заявляет производитель. Это подразумевает точность отображения оттенков и будет важно при работе с мультимедийным контентом.

450x279 146 KB. Big one: 1147x710 253 KB

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Также мы провели аналогичные тесты для дисплея ScreenPad Plus. Посмотрим на полученные результаты и составим своё впечатление.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 425 0.285 1491
50 209 0.146 1432
0 16 0.011 1456

Максимальный уровень яркости оказался даже больше, чем у основного. Правда, за счет чуть более высокой яркости черного цвета – контрастность оказалась на аналогичном уровне.

450x300 18 KB. Big one: 1500x1000 17 KB

450x300 17 KB. Big one: 1500x1000 12 KB

Оба графика отличаются стабильностью всех графиков и минимальными отклонениями от референсных значений. Это очень хороший результат.

450x300 11 KB. Big one: 1500x1000 10 KB

Цветовая температура также отличилась минимальными отклонениями от референса.

450x300 123 KB. Big one: 1500x1000 258 KB

А вот цветовой диапазон оказался заметно скромнее, чем площадь треугольника RGB. Впрочем, производитель и не заявляет каких-либо отличительных особенностей данного модуля, по части цветового пространства. Да и для выполнения предусмотренных задач, этот вопрос не является критичным.

450x267 136 KB. Big one: 995x591 169 KB

Точки серого клина сгруппированы внутри дельты. Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя.

Как видим, оба дисплея выполнены качественно и с вниманием к деталям. Основной дисплей получил качественную матрицу с сертификацией Pantone и качественным антибликовым покрытием. Последнее, выгодно выделяет новинку среди всех прежних моделей с сенсорным управлением. Хочется верить, что подобное решение мы будем видеть и в других моделях.

Дополнительный ScreenPad Plus хотя и не отличается тем же цветовым диапазоном, но радует весьма приличным качеством калибровки цветопередачи. За счет подъемного механизма, он располагается максимально удобно для работы с дополнительными инструментальными панелями.

Программное обеспечение и прошивка

Новинка поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно, доступны профессиональная или домашняя версии.

450x181 23 KB. Big one: 531x213 10 KB

Интерфейс системы дополнен фирменной утилитой MyASUS, позволяющей контролировать состояние девайса и обновлять ПО.

450x242 61 KB. Big one: 1500x805 308 KB

Также в отдельных разделах предусмотрены средства для несложных диагностических процедур или настройки некоторых функций.

450x242 63 KB. Big one: 1500x805 346 KB

450x242 62 KB. Big one: 1500x805 416 KB

450x242 57 KB. Big one: 1500x805 387 KB

450x242 62 KB. Big one: 1500x805 421 KB

450x242 55 KB. Big one: 1500x805 356 KB

Например, пользователь может ограничить предельную степень заряда аккумулятора для сохранения его ресурса, выбрать режим производительности и активности системы охлаждения, а также – скорректировать режим работы дисплея.

Используя технологии искусственного интеллекта, разработчики реализовали специальные алгоритмы шумоподавления микрофонов, сделав комфортнее проведение различных конференций и переговоров.

Дополнительный дисплей называется ScreenPad Plus и может работать в различных режимах. Например, он может служить для расширения рабочего пространства, объединяясь с основным.

450x374 431 KB. Big one: 1500x1246 4666 KB

Пользователь может размещать здесь специальные приложения для быстрого использования комбинаций клавиш, рукописного ввода.

450x338 124 KB. Big one: 580x435 114 KB

Помимо этого, здесь можно отобразить цифровую клавиатуру или иные приложения. Постепенно, многие разработчики включают в свои программы поддержку ScreenPad Plus, для превращения его в панель инструментов с быстрым доступом к самым необходимым параметрам и функциям.

450x257 156 KB. Big one: 888x507 425 KB

В меню ScreenPad Plus предусмотрена отдельная панель настроек, где собраны именно настройки дополнительного дисплея.

450x338 44 KB. Big one: 580x435 25 KB

В нашем случае, меню настроек на английском языке, так как вся операционная система на английском языке. Коммерческие образцы будут полностью русифицированы.

Аппаратная платформа и производительность

Наиболее существенным обновлением является применение аппаратной платформы нового поколения. Здесь применяются процессоры Intel Core i5 или Intel Core i7 исключительно 11-го поколения. Соответствующая наклейка на корпусе говорит о сертификации новинки по программе Intel Evo. Это подразумевает соответствие целому комплексу условий, среди также и требования по использованию только старших процессоров Intel нового поколения.

450x247 37 KB. Big one: 586x321 18 KB

Тестовый образец получил чип Intel Core i7-1165G7 с базовой тактовой частотой 2,8 ГГц. Это самый современный низковольтажный процессор старшего уровня. Он выполнен по техпроцессу 10нм SuperFIN. Четыре ядра способны работать в восемь потоков одновременно.

450x450 194 KB. Big one: 502x502 145 KB

450x450 117 KB. Big one: 502x502 83 KB

За обработку графики отвечает интегрированное видеоядро Intel Iris Xe Graphics. Это новый адаптер, используемый в процессорах 11-го поколения, и его производительность существенно выросла.

450x450 94 KB. Big one: 502x502 68 KB

Посмотрим на результаты тестирования в различных приложениях и оценим общий уровень производительности используемой платформы именно в рамках данной конструкции.

450x450 105 KB. Big one: 502x502 73 KB

450x432 228 KB. Big one: 829x796 227 KB

316x450 226 KB. Big one: 615x876 296 KB

450x126 17 KB. Big one: 1500x419 88 KB

450x215 120 KB. Big one: 1500x715 1032 KB

450x199 100 KB. Big one: 1500x664 861 KB

450x218 126 KB. Big one: 1500x727 1098 KB

450x281 273 KB. Big one: 1016x635 708 KB

450x308 118 KB. Big one: 1252x858 231 KB

450x281 101 KB. Big one: 1255x785 191 KB

450x66 22 KB. Big one: 1252x183 42 KB

450x414 86 KB. Big one: 505x465 17 KB

375x450 85 KB. Big one: 383x460 55 KB

Уровень производительности высокий по меркам ультрабуков и низковольтажных процессоров. Естественно, говорить про сравнение с игровыми решениями не приходится, но даже для мультимедийных задач базового уровня он подойдет вполне успешно.

450x224 96 KB. Big one: 972x483 406 KB

Для охлаждения используется активная система охлаждения, построенная на базе тепловой трубки, радиатора и двух небольших вентиляторов. Такое решение нетипично для устройств ASUS и, скорее всего, было продиктовано условиями по габаритам и форме системы охлаждения, так как требовалось плотно скомпоновать между собой все элементы. Дополнительным преимуществом такого исполнения будет возможность более точно и плавно управлять работой охлаждения.

450x240 53 KB. Big one: 1500x799 325 KB

Осталось только выяснить эффективность такой системы и для этого мы провели ряд тестов.

450x194 24 KB. Big one: 1500x646 123 KB

В тесте Time Spy Stress Test наш герой получил результат в 99,5 % - отличный результат. А как он проявит себя в длительной работе с максимальной нагрузкой? Определить это нам поможет приложение OCCT. Для начала, проведем тестирование с нагрузкой только на центральный процессор средствами самой программы.

450x259 55 KB. Big one: 1440x830 152 KB

За 35 минут работы под непрерывной нагрузкой, температура не превысила отметку в 80 градусов, а частота процессора поддерживалась на отметке в 3 ГГц. Получается, даже при столь серьезной нагрузке, процессор сохранил возможность работать в режиме TurboBoost.

Усложним задачу, загрузив на 100% также и видеокарту с помощью приложения FurMark. Теперь ультрабук поставлен в максимально трудную задачу.

450x259 57 KB. Big one: 1440x830 162 KB

Частота процессора снизилась до отметки около 2,5 ГГц, а следом за ней снизилась и температура – до 70 градусов. Стоит отметить, что столь серьезная и длительная нагрузка реализуема в рамках теста, но практически никогда не достигается в процессе реальной эксплуатации.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара стерео-динамиков, расположенных слева и справа в районе клавиатуры. Они направлены под углом вниз и в стороны от пользователя. Вывод звука осуществляется через решетки на скосах задней крышки.

Звуковая часть сертифицирована компанией Harman/Kardon – соответствующий логотип расположен под дополнительным дисплеем.

450x230 196 KB. Big one: 1327x677 1152 KB

Аппарат обладает достаточно неплохим запасом громкости и обеспечивает весьма неплохое качество звука. Конечно, о студийном качестве Hi-Fi уровня говорить не приходится, но этого и не ожидается от компактного ноутбука. А вот для любых повседневных задач его вполне хватит.

Коммуникация и безопасность

Подключение к беспроводным сетям осуществляется адаптером Intel Wi-Fi 6 гигабитного класса. К дальности и стабильности приема сигнала не возникает никаких нареканий – компьютер успешно поддерживает стабильное соединение даже через несколько стен от роутера.

А вот подключение к проводной локальной сети не предусмотрено. Впрочем, для этого можно использовать внешний сетевой адаптер с интерфейсом USB, если возникнет такая необходимость.

450x270 238 KB. Big one: 1052x632 1108 KB

Традиционно для современных моделей ZenBook, сканер отпечатков пальцев отсутствует. Заменить его, призвана система разблокировки по лицу, работающая в составе службы Windows Hello.

450x257 16 KB. Big one: 1500x857 75 KB

Данная функция реализована с использованием специальной инфракрасной камеры, позволяющей сделать процесс разблокировки быстрее и увеличить стабильность срабатывания. Также это позволяет минимизировать влияние уровня внешнего освещения на качество работы системы.

Файловая система

Для хранения файлов предусмотрен один твердотельный накопитель формата M.2 NVMe с интерфейсом PCIe 3.0. Точных данных о предусмотренных вариантах накопителя нет, но известно, что максимальным вариантом предусмотрен накопитель с объемом 1 Тбайт.

Именно такой модуль и установлен в тестовом экземпляре и именно его мы сможем протестировать.

Для тестирования скорости использовалось приложение CrystalDiskMark.

200x182 50 KB. Big one: 501x457 74 KB 200x182 50 KB. Big one: 501x457 75 KB 200x182 50 KB. Big one: 501x457 75 KB

Как видим, скорость сохраняется на стабильно высоком уровне, независимо от условий тестирования. Это позволяет компьютеру обеспечивать максимально быстрый запуск операционной системы и приложений, а также оперативно обрабатывать большие объемы данных.

Время автономной работы

Емкость аккумулятора составляет 70 Вт*ч – это единственно возможный вариант. Демонтаж батареи для замены возможен, но потребует снять крышку корпуса.

Это достаточно солидный показатель, да и современные компоненты радуют достаточно скромным энергопотреблением. Однако, есть у нашего героя и факторы дополнительного энергопотребления – дополнительный дисплей и сенсорное управление.

Обратимся к результатам тестирования в различных сценариях и с различными нагрузками, чтобы определить возможности ASUS ZenBook Duo 14.

Для начала, протестируем автономность с использованием двух дисплеев одновременно. Начнем с режима чтения, в котором имитируется работа с офисными приложениями. Яркость подсветки дисплеев минимальная, активирован режим энергосбережения, Wi-Fi соединение активно.

450x435 73 KB. Big one: 752x727 42 KB

В таком формате, ультрабук отключился через 20 часов и 13 минут. Этот результат позволяет гарантировать достаточный запас энергии для нескольких дней работы в офисных программах.

Второй тест усложняет задачу – в качестве нагрузки запустим постоянное воспроизведение видеороликов на YouTube в качестве 1080р. Используется браузер Microsoft Edge, активирован режим оптимальной производительности, яркость подсветки на уровне 50 процентов.

450x425 65 KB. Big one: 748x707 40 KB

Практически 8 часов воспроизведения видео показывают, что даже при активном использовании в режиме средних нагрузок, запаса энергии хватит на полный рабочий день.

Наконец, имитируем нагрузку на центральный процессор около 70 процентов. Выбран режим максимальной производительности, а яркость подсветки на максимальном уровне. Остается активным и Wi-Fi соединение.

450x436 70 KB. Big one: 748x725 40 KB

Практически 2 часа и 40 минут – весьма солидно, с учетом условий теста. Особенно, если учесть, что обычно столь серьезные и ресурсоемкие задачи выполняются с использованием внешнего источника питания.

Теперь отключим дополнительный дисплей и повторим две последних теста, чтобы сравнить показатели и определить разницу.

450x423 47 KB. Big one: 750x705 40 KB

В режиме чтения, результат увеличился на половину – до 11 часов и 33 минут. В таком сценарии, влияние дополнительного дисплея весьма существенно и при его отключении пользователь сможет выиграть несколько часов работы.

450x438 74 KB. Big one: 747x727 40 KB

А вот на работе при серьезной нагрузке, отключение дополнительного дисплея практически не повлияло на результат – выиграть удалось примерно десять минут.

Комплектное зарядное устройство стандартное для всех современных ультрабуков ZenBook с интерфейсом USB-С. Он обладает достаточно компактными габаритами и способен осуществлять зарядку с мощностью до 65 Вт.

450x314 42 KB. Big one: 752x525 25 KB

На весь цикл заряда от 0 до 100 процентов потребуется чуть более двух часов. При этом за первый час уровень заряда достигнет 60 процентов, а еще через час – 90. По мере заполнения аккумулятора скорость заряда снижается для уменьшения нагрузки и экономии ресурса батареи.

Заключение

Сказать, что аппараты с двумя дисплеями нужны всем, наверное, не совсем правильно. Такая конфигурация расширяет рабочее пространство, но не всем это требуется. Зато некоторым пользователям может не так удобно пользоваться клавиатурой, сдвинутой вниз. Есть немало и тех, кто действительно нуждались в таком решении и успели по достоинству оценить его в первом поколении. Об этом говорили и неплохие продажи таких устройств сразу после появления.

Новая модель получила подвижную конструкцию ScreenPad Plus, сделав работу с ним еще удобнее, а также порадовала появлением антибликового покрытия на основном дисплее. Это позволило добиться большего удобства использования и универсальности применения.

450x193 199 KB. Big one: 1500x643 2076 KB

Существенно обновился ZenBook Duo 14 и внутри – теперь он работает на базе процессоров Intel последнего поколения и сертифицирован по программе Intel Evo. А это автоматически означает соответствие целому ряду требований относительно коммуникационных возможностей, производительности, автономности и других параметров.

Отметим возможность использовать второй дисплей как большой тачпад для управления курсором. Хотя эта функция может показаться бесполезной, на практике именно так зачастую и хотелось управлять курсором на основном экране. Разве что отсутствие панели NumberPad немного расстроило, ведь многие пользователи привыкли видеть цифровую клавиатуру справа от основной. Да и отсутствие в комплекте специальной подставки под запястья может оказаться неудобством для пользователей, которые работают с текстом. Однако такая накладка должна продаваться отдельно как аксессуар. А для различных презентационных и мультимедийных задач пригодится специальная подставка, крепящаяся на задней крышке корпуса.

Порадовала новинка общим качеством исполнения, хорошей калибровкой дисплея и приличным уровнем автономности. Причем это актуально и при одновременном использовании двух дисплеев.

В итоге ноутбук получился современным и весьма интересным. Хотя не всем пользователям его функциональность будет необходима, а некоторым она окажется лишней, найдутся те, кто оценят такой формат по достоинству и смогут извлечь из него максимум пользы.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ZenBook Duo 14 получает награду:

200x109 15 KB

Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS ZenBook Duo 14.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus windows 10 алексей пащук ноутбук iris xe graphics core i7-1165g7 zenbook duo asus zenbook duo 14

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
1
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
6
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
108
Обзор мыши Logitech MX Master 3
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
8
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
36

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 206
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 108
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 36


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
6
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
72
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
43
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером (дополнено)
40
Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях
60
Полиция арестовала самую известную девушку-хакера, взломавшую MK 11, RDR 2 и множество других игр
27
NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
30
Первая видеокарта NVIDIA RTX 3060 12 GB уже в продаже в российском магазине
59
Клиенты криптобиржы PDAX купили Биткоины за 6000 $ и не хотят их возвращать обратно
7
Новая версия AGESA ускорит L3 кэш процессоров AMD Ryzen
15
Резкое падение курса Эфира увеличило время окупаемости GeForce RTX 3060 Ti на 2 месяца
58
Несмотря на проблемы в CD Projekt RED, февральское обновление Cyberpunk 2077 всё же может выйти в срок
14
Взломов игр с защитой Denuvo больше не будет - хакер EMPRESS сообщила о своём аресте
60
Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
15
Аналитики из SuperData показали, какие игры принесли больше всего выручки в январе, World of Tanks— в десятке лучших на PC
23
Представлены доступные наушники Xiaomi Redmi AirDots 3
1
Блокировка против майнеров на GeForce RTX 3060 бесполезна, карта окупается за 82 дня – Tomshardware
18
Трассировка лучей доступна только половине владельцев видеокарт NVIDIA GeForce
15
Activision предупреждает: обновления Call of Duty Modern Warfare, Warzone и Black Ops Cold War уже могут не поместиться на 500-гигабайтный накопитель PS4
14
OnePlus 9E получит Snapdragon 690, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч и будет стоить от 400 долларов
9

Сейчас обсуждают

LorDex
12:21
Так он может и сам майнить на своих же картах. А на публику про майнеров говорит. Что может остановить производителя видеокарт от майнинга в свой карман на своих же картах? Он их потом подшаманит и в ...
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
Зеновий Радеонович
12:20
и сколько она выдавала в control/rdr2 и при каких настройках?
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
Inttz
12:18
Чтобы ты новое слово узнал и его значение
Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
Anton Stonvald
12:18
Ни страны, ни города. ни фамилии с именем.. Типичный фейк-ньюз. Непонятно кто арестовал непонятно кого непойми где.
Полиция арестовала самую известную девушку-хакера, взломавшую MK 11, RDR 2 и множество других игр
Zak Preston
12:17
полностью согласен, у мепня вообще до недавнего времени стояла древняя 290Х, которая тянула все что мне нужно на 1080р@60Гц
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
Зеновий Радеонович
12:16
"1 карту относил в ремонт", багагашеньки. Продолжайте рассказывать о глюпых геймерах и умных майнерах, у которых картам живется значительно лучше, чем у геймеров.
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
Zak Preston
12:15
Классный обзор, прям как глоток свежего воздуха после бложиков про разводы и майнеров от зелота и зистакса.
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
Syber
12:15
Пользуюсь MX Master 3 уже почти год на работе - минимум по 8 часов в день. Заряда хватает даже больше чем заявлено - где-то раз в 3 месяца подключаю провод.
Обзор мыши Logitech MX Master 3
omoikane
12:12
ну в прошлый раз вроде так же падал, равномерно вниз, причем тоже в феврале все началось. Майнеры могут вообще ситуация не решать, а решать крупные инвесторы. Так как не майнеры вливают фиат в крипту...
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
Николай Хваткин
12:07
Надо было назвать: Битва инвалидов... Этим картам уже 100 лет в обед
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем