Оглавление

Вступление

Компания ASUS известна поиском новых решений и регулярно предлагает новые модели ноутбуков, отличающихся нестандартным подходом к обычным вопросам. Так появляются концептуальные и неожиданные устройства, обладающие своими особенностями, преимуществами и компромиссами.

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Модели с приставкой Duo отличаются использованием двух дисплеев, позволяющих расширить рабочее пространство для пользователя. Время идет, и в наступившем году свет увидело новое поколение таких устройств.

В частности обновился ультрабук ASUS ZenBook Duo с диагональю основного дисплея 14 дюймов. Именно о нем мы и сегодня. Обсудим изменения в конструкции, обновление аппаратного оснащения и оценим практичность такого решения. Начнем стандартно – с рассмотрения технических характеристик новинки.

Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook Duo 14 Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-1135G7 / Intel Core i7-1165G7 Видеопроцессор Intel Iris Xe Graphics Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 32 Гбайт Встроенная память До 1 Тбайт Экран 14.0" FHD 100% sRGB Touch + 12.6" FHD Touch Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 70 Вт*ч Размеры 324 x 222 x 16.9 мм Масса 1.6 кг Цена Н/Д*

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Помимо очевидного отличия в виде дополнительного дисплея, отметим доступность внушительного объема оперативной памяти и емкий аккумулятор. Посмотрим, какой автономности удалось добиться при использовании процессоров Intel Core 11-го поколения.

Внешний вид и конструкция

С первого взгляда, ультрабук выглядит как типичный представитель линейки ASUS ZenBook. Верхняя крышка украшена фирменным логотипом и расходящейся от него круговой шлифовкой.

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Может привлечь внимание, разве что нетипичная для данной диагонали толщина. Также над разъемами видим наличие отдельной детали.

Крышка поднимается с усилием, петлевой механизм плотный и отлично сохраняет выбранное положение. А вот одной рукой его открыть не получится – такова цена плотности петель и подъемного механизма второго дисплея

Открываем крышку и сразу понимаем, что за модель перед нами, а также откуда в названии приставка Duo.

Дополнительный дисплей теперь выполнен подъемным такое решение мы уже видели на примере игрового ROG Zephyrus DUO. Высота подъема не регулируется, опустить дисплей при работе также не получится.

Такое решение обусловлено жесткой связью петлевого и подъемного механизмов в единое целое. А также подъем дополнительного дисплея обеспечивает корректную работу системы охлаждения, так как она использует освободившееся пространство. Да и никакой потребности в опускании дисплея при работе не возникает, в приподнятом положении он более удобен для работы или восприятия отображаемой информации.

На левой грани можно увидеть полноразмерный порт HDMI и два равнозначных USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.

На правой грани находим один полноразмерный USB-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и слот для карт памяти формата microSD. Здесь же предусмотрены светодиодные индикаторы питания и активности.

Тыльная сторона полностью закрыта металлической крышкой. Она крепится защелками и винтами по периметру. Края выполнены со скосами, создавая визуальный эффект что корпус тоньше, чем есть на самом деле.

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В качестве опор выступают сплошные резиновые полосы с двух сторон корпуса.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Внутреннее пространство использовано насколько возможно – максимум свободного места занимает аккумулятор. Слева и справа от него наблюдаем достаточно крупные динамики, а пространство ближе к основанию дисплея занято материнской платой.

Возможности апгрейда ограничены только заменой твердотельного накопителя. Оперативная память распаяна с обратной стороны материнской платы.

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Комплект поставки включает в себя специальную подставку, который приклеивается на крышку корпуса и в сложенном виде практически не влияет на общую толщину.

Поскольку к нам на тестирование попал тестовый образец, нас попросили не приклеивать подставку и позволить "коллегам по цеху" также протестировать аппарат в изначальном виде. Поэтому, мы не можем сказать точно, будет ли пригодна подствка для многократного приклеивания и отклеивания. Однако, судя по виду, для крепления используется не клеевой состав, а что-то наподобие автомобильных резиновых силиконовых на панель, к которым исправно прилипает телефон или какая-то мелочевка.

Если здесь применено такое же решение, подставки можно будет многократно устанавливать или снимать, без потери клеевых свойств.

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Подставка может раскладываться, приподнимая корпус ультрабука по направлению к пользователю. Такое расположение призвано облегчить и сделать комфортнее работу с текстом. А вот подставка под запястья, как была у модели ZenBook Pro Duo, не появилась, хотя есть вероятность, что она будет доступна в продаже как отдельный аксессуар.

Также в комплекте поставки предусмотрено фирменное сенсорное перо активного типа. Оно питается от батарейки типа АААА. Оно позволит работать с двумя экранами и не только в художественных приложениях, но и в стандартном интерфейсе.

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В целом, новинка оказалась следующим этапом развития ультрабуков с двумя дисплеями. В таком варианте, дополнительный дисплей располагается под более удобным углом к пользователю и позволяет комфортнее с ним работать. К качеству сборки корпуса не возникает никаких нареканий – все элементы прочно зафиксированы на своем месте, петлевой механизм не имеет люфтов.

Клавиатура и тачпад

Для освобождения места под второй дисплей клавиатуру сдвинули ближе к пользователю, а тачпад расположился справа.

Клавиатура немного утоплена в топкейс, а сами кнопки получились максимально большого размера, насколько это было возможно в рамках данного корпуса. Отзывчивость клавиш и четкость нажатий типична для моделей данной линейки, в процессе набора текста не возникает каких-либо нареканий или большого количества ошибочных нажатий.

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А вот сенсорная панель выполнена максимально классической. Так, здесь нет функции NumberPad, а левая и права кнопки выполнены отдельно от сенсорной панели.

Над сенсорной панелью расположилась кнопка питания и две кнопки управления работой дополнительного дисплея. Одна из них может активировать или отключать его, а вторая - менять местами приложения, перенося их с одного дисплея на другой.

Кстати, дополнительный дисплей также получил возможность работать в формате тачпада. Для этого нужно просто коснуться тремя пальцами и панель перейдет в режим управления курсором. Для этого, данную функцию потребуется предварительно активировать в настройках.

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Естественно, клавиатура получила светодиодную подсветку белого цвета с функцией регулировки яркости. Это позволит с комфортом работать независимо от и яркости внешнего освещения.

Дисплей

Основной дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для современных условий. Частота обновления составляет 60 Гц, а сама матрица относится к типу IPS-level и обладает широкими углами обзора. Дисплей поддерживает сенсорное управление и закрыт стеклянной панелью. Однако, в отличие от всех прежних моделей, здесь применено специальное антибликовое покрытие.

Раньше, перед пользователем был выбор между матовой поверхностью классического дисплея или поддержка сенсорного управления со стеклянной поверхностью матрицы, но исключительно глянцевой поверхностью. И пользователю приходилось выбирать, чем он хочет пожертвовать. Теперь же выбирать не придется – антибликовое покрытие решило вопрос.

Боковые рамки тонкие, а площадь дисплея составляет 93% от общей площади корпуса. На практике, дисплей воспринимается безрамочным, не отставая от современных смартфонов.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству sRGB с подтверждением сертификации Pantone.

Дополнительный дисплей получил диагональ 12,6 дюйма и аналогичен основному по ширине. Разрешение составляет 1920 х 515 точек. Поверхность также выполнена матовой и поддерживает сенсорное управление с возможностью использования активного стилуса ASUS Pen.

Углы обзора широкие, а цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. На фотографии можно заметить разницу яркости, но это лишь следствие разного угла расположения дисплеев. В процессе использования, яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается.

Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат достаточно близкий.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 331 0.232 1427 50 125 0.088 1420 0 17 0.012 1417

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает весьма приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию, отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Здесь ситуация гораздо оптимистичнее. Все цвета отличаются стабильностью и минимальной удаленностью от референса.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Кроме того, этот параметр пользователь может самостоятельно скорректировать в приложении MyASUS.

Цветовой диапазон совпадает с общепринятым RGB стандартом – как и заявляет производитель. Это подразумевает точность отображения оттенков и будет важно при работе с мультимедийным контентом.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Также мы провели аналогичные тесты для дисплея ScreenPad Plus. Посмотрим на полученные результаты и составим своё впечатление.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 425 0.285 1491 50 209 0.146 1432 0 16 0.011 1456

Максимальный уровень яркости оказался даже больше, чем у основного. Правда, за счет чуть более высокой яркости черного цвета – контрастность оказалась на аналогичном уровне.

Оба графика отличаются стабильностью всех графиков и минимальными отклонениями от референсных значений. Это очень хороший результат.

Цветовая температура также отличилась минимальными отклонениями от референса.

А вот цветовой диапазон оказался заметно скромнее, чем площадь треугольника RGB. Впрочем, производитель и не заявляет каких-либо отличительных особенностей данного модуля, по части цветового пространства. Да и для выполнения предусмотренных задач, этот вопрос не является критичным.

Точки серого клина сгруппированы внутри дельты. Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя.

Как видим, оба дисплея выполнены качественно и с вниманием к деталям. Основной дисплей получил качественную матрицу с сертификацией Pantone и качественным антибликовым покрытием. Последнее, выгодно выделяет новинку среди всех прежних моделей с сенсорным управлением. Хочется верить, что подобное решение мы будем видеть и в других моделях.

Дополнительный ScreenPad Plus хотя и не отличается тем же цветовым диапазоном, но радует весьма приличным качеством калибровки цветопередачи. За счет подъемного механизма, он располагается максимально удобно для работы с дополнительными инструментальными панелями.

Программное обеспечение и прошивка

Новинка поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно, доступны профессиональная или домашняя версии.

Интерфейс системы дополнен фирменной утилитой MyASUS, позволяющей контролировать состояние девайса и обновлять ПО.

Также в отдельных разделах предусмотрены средства для несложных диагностических процедур или настройки некоторых функций.

Например, пользователь может ограничить предельную степень заряда аккумулятора для сохранения его ресурса, выбрать режим производительности и активности системы охлаждения, а также – скорректировать режим работы дисплея.

Используя технологии искусственного интеллекта, разработчики реализовали специальные алгоритмы шумоподавления микрофонов, сделав комфортнее проведение различных конференций и переговоров.

Дополнительный дисплей называется ScreenPad Plus и может работать в различных режимах. Например, он может служить для расширения рабочего пространства, объединяясь с основным.

Пользователь может размещать здесь специальные приложения для быстрого использования комбинаций клавиш, рукописного ввода.

Помимо этого, здесь можно отобразить цифровую клавиатуру или иные приложения. Постепенно, многие разработчики включают в свои программы поддержку ScreenPad Plus, для превращения его в панель инструментов с быстрым доступом к самым необходимым параметрам и функциям.

В меню ScreenPad Plus предусмотрена отдельная панель настроек, где собраны именно настройки дополнительного дисплея.

В нашем случае, меню настроек на английском языке, так как вся операционная система на английском языке. Коммерческие образцы будут полностью русифицированы.

Аппаратная платформа и производительность

Наиболее существенным обновлением является применение аппаратной платформы нового поколения. Здесь применяются процессоры Intel Core i5 или Intel Core i7 исключительно 11-го поколения. Соответствующая наклейка на корпусе говорит о сертификации новинки по программе Intel Evo. Это подразумевает соответствие целому комплексу условий, среди также и требования по использованию только старших процессоров Intel нового поколения.

Тестовый образец получил чип Intel Core i7-1165G7 с базовой тактовой частотой 2,8 ГГц. Это самый современный низковольтажный процессор старшего уровня. Он выполнен по техпроцессу 10нм SuperFIN. Четыре ядра способны работать в восемь потоков одновременно.

За обработку графики отвечает интегрированное видеоядро Intel Iris Xe Graphics. Это новый адаптер, используемый в процессорах 11-го поколения, и его производительность существенно выросла.

Посмотрим на результаты тестирования в различных приложениях и оценим общий уровень производительности используемой платформы именно в рамках данной конструкции.

Уровень производительности высокий по меркам ультрабуков и низковольтажных процессоров. Естественно, говорить про сравнение с игровыми решениями не приходится, но даже для мультимедийных задач базового уровня он подойдет вполне успешно.

Для охлаждения используется активная система охлаждения, построенная на базе тепловой трубки, радиатора и двух небольших вентиляторов. Такое решение нетипично для устройств ASUS и, скорее всего, было продиктовано условиями по габаритам и форме системы охлаждения, так как требовалось плотно скомпоновать между собой все элементы. Дополнительным преимуществом такого исполнения будет возможность более точно и плавно управлять работой охлаждения.

Осталось только выяснить эффективность такой системы и для этого мы провели ряд тестов.

В тесте Time Spy Stress Test наш герой получил результат в 99,5 % - отличный результат. А как он проявит себя в длительной работе с максимальной нагрузкой? Определить это нам поможет приложение OCCT. Для начала, проведем тестирование с нагрузкой только на центральный процессор средствами самой программы.

За 35 минут работы под непрерывной нагрузкой, температура не превысила отметку в 80 градусов, а частота процессора поддерживалась на отметке в 3 ГГц. Получается, даже при столь серьезной нагрузке, процессор сохранил возможность работать в режиме TurboBoost.

Усложним задачу, загрузив на 100% также и видеокарту с помощью приложения FurMark. Теперь ультрабук поставлен в максимально трудную задачу.

Частота процессора снизилась до отметки около 2,5 ГГц, а следом за ней снизилась и температура – до 70 градусов. Стоит отметить, что столь серьезная и длительная нагрузка реализуема в рамках теста, но практически никогда не достигается в процессе реальной эксплуатации.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара стерео-динамиков, расположенных слева и справа в районе клавиатуры. Они направлены под углом вниз и в стороны от пользователя. Вывод звука осуществляется через решетки на скосах задней крышки.

Звуковая часть сертифицирована компанией Harman/Kardon – соответствующий логотип расположен под дополнительным дисплеем.

Аппарат обладает достаточно неплохим запасом громкости и обеспечивает весьма неплохое качество звука. Конечно, о студийном качестве Hi-Fi уровня говорить не приходится, но этого и не ожидается от компактного ноутбука. А вот для любых повседневных задач его вполне хватит.

Коммуникация и безопасность

Подключение к беспроводным сетям осуществляется адаптером Intel Wi-Fi 6 гигабитного класса. К дальности и стабильности приема сигнала не возникает никаких нареканий – компьютер успешно поддерживает стабильное соединение даже через несколько стен от роутера.

А вот подключение к проводной локальной сети не предусмотрено. Впрочем, для этого можно использовать внешний сетевой адаптер с интерфейсом USB, если возникнет такая необходимость.

Традиционно для современных моделей ZenBook, сканер отпечатков пальцев отсутствует. Заменить его, призвана система разблокировки по лицу, работающая в составе службы Windows Hello.

Данная функция реализована с использованием специальной инфракрасной камеры, позволяющей сделать процесс разблокировки быстрее и увеличить стабильность срабатывания. Также это позволяет минимизировать влияние уровня внешнего освещения на качество работы системы.

Файловая система

Для хранения файлов предусмотрен один твердотельный накопитель формата M.2 NVMe с интерфейсом PCIe 3.0. Точных данных о предусмотренных вариантах накопителя нет, но известно, что максимальным вариантом предусмотрен накопитель с объемом 1 Тбайт.

Именно такой модуль и установлен в тестовом экземпляре и именно его мы сможем протестировать.

Для тестирования скорости использовалось приложение CrystalDiskMark.

Как видим, скорость сохраняется на стабильно высоком уровне, независимо от условий тестирования. Это позволяет компьютеру обеспечивать максимально быстрый запуск операционной системы и приложений, а также оперативно обрабатывать большие объемы данных.

Время автономной работы

Емкость аккумулятора составляет 70 Вт*ч – это единственно возможный вариант. Демонтаж батареи для замены возможен, но потребует снять крышку корпуса.

Это достаточно солидный показатель, да и современные компоненты радуют достаточно скромным энергопотреблением. Однако, есть у нашего героя и факторы дополнительного энергопотребления – дополнительный дисплей и сенсорное управление.

Обратимся к результатам тестирования в различных сценариях и с различными нагрузками, чтобы определить возможности ASUS ZenBook Duo 14.

Для начала, протестируем автономность с использованием двух дисплеев одновременно. Начнем с режима чтения, в котором имитируется работа с офисными приложениями. Яркость подсветки дисплеев минимальная, активирован режим энергосбережения, Wi-Fi соединение активно.

В таком формате, ультрабук отключился через 20 часов и 13 минут. Этот результат позволяет гарантировать достаточный запас энергии для нескольких дней работы в офисных программах.

Второй тест усложняет задачу – в качестве нагрузки запустим постоянное воспроизведение видеороликов на YouTube в качестве 1080р. Используется браузер Microsoft Edge, активирован режим оптимальной производительности, яркость подсветки на уровне 50 процентов.

Практически 8 часов воспроизведения видео показывают, что даже при активном использовании в режиме средних нагрузок, запаса энергии хватит на полный рабочий день.

Наконец, имитируем нагрузку на центральный процессор около 70 процентов. Выбран режим максимальной производительности, а яркость подсветки на максимальном уровне. Остается активным и Wi-Fi соединение.

Практически 2 часа и 40 минут – весьма солидно, с учетом условий теста. Особенно, если учесть, что обычно столь серьезные и ресурсоемкие задачи выполняются с использованием внешнего источника питания.

Теперь отключим дополнительный дисплей и повторим две последних теста, чтобы сравнить показатели и определить разницу.

В режиме чтения, результат увеличился на половину – до 11 часов и 33 минут. В таком сценарии, влияние дополнительного дисплея весьма существенно и при его отключении пользователь сможет выиграть несколько часов работы.

А вот на работе при серьезной нагрузке, отключение дополнительного дисплея практически не повлияло на результат – выиграть удалось примерно десять минут.

Комплектное зарядное устройство стандартное для всех современных ультрабуков ZenBook с интерфейсом USB-С. Он обладает достаточно компактными габаритами и способен осуществлять зарядку с мощностью до 65 Вт.

На весь цикл заряда от 0 до 100 процентов потребуется чуть более двух часов. При этом за первый час уровень заряда достигнет 60 процентов, а еще через час – 90. По мере заполнения аккумулятора скорость заряда снижается для уменьшения нагрузки и экономии ресурса батареи.

Заключение

Сказать, что аппараты с двумя дисплеями нужны всем, наверное, не совсем правильно. Такая конфигурация расширяет рабочее пространство, но не всем это требуется. Зато некоторым пользователям может не так удобно пользоваться клавиатурой, сдвинутой вниз. Есть немало и тех, кто действительно нуждались в таком решении и успели по достоинству оценить его в первом поколении. Об этом говорили и неплохие продажи таких устройств сразу после появления.

Новая модель получила подвижную конструкцию ScreenPad Plus, сделав работу с ним еще удобнее, а также порадовала появлением антибликового покрытия на основном дисплее. Это позволило добиться большего удобства использования и универсальности применения.

Существенно обновился ZenBook Duo 14 и внутри – теперь он работает на базе процессоров Intel последнего поколения и сертифицирован по программе Intel Evo. А это автоматически означает соответствие целому ряду требований относительно коммуникационных возможностей, производительности, автономности и других параметров.

Отметим возможность использовать второй дисплей как большой тачпад для управления курсором. Хотя эта функция может показаться бесполезной, на практике именно так зачастую и хотелось управлять курсором на основном экране. Разве что отсутствие панели NumberPad немного расстроило, ведь многие пользователи привыкли видеть цифровую клавиатуру справа от основной. Да и отсутствие в комплекте специальной подставки под запястья может оказаться неудобством для пользователей, которые работают с текстом. Однако такая накладка должна продаваться отдельно как аксессуар. А для различных презентационных и мультимедийных задач пригодится специальная подставка, крепящаяся на задней крышке корпуса.

Порадовала новинка общим качеством исполнения, хорошей калибровкой дисплея и приличным уровнем автономности. Причем это актуально и при одновременном использовании двух дисплеев.

В итоге ноутбук получился современным и весьма интересным. Хотя не всем пользователям его функциональность будет необходима, а некоторым она окажется лишней, найдутся те, кто оценят такой формат по достоинству и смогут извлечь из него максимум пользы.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ZenBook Duo 14 получает награду:

Выражаем благодарность: