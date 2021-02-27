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Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R

Подтвердит ли модель MAG CoreLiquid, оснащенная меньшим радиатором, впечатление, оставшееся после знакомства со старшей версией?
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Оглавление

Вступление

Компания MSI анонсировала новую линейку систем жидкостного охлаждения CoreLiquid серии K семейства MPG, которые относятся к старшему сегменту и отличаются встроенным экраном. И пока новинки находятся на пути в нашу лабораторию, мы познакомимся с младшей моделью – MAG CoreLiquid 240R с радиатором 240 мм.

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На первый взгляд новинка выглядит интереснее предшественницы MAG CoreLiquid 360R, несмотря на идентичные за исключением теплосъемника характеристики. Но моя интуиция подсказывает, что была проделана колоссальная работа и проведена оптимизация, которая обязательно скажется на результатах.

Обзор MSI MAG CoreLiquid 240R

Упаковка и комплектация

Новинка MSI поставляется в белоснежной упаковке с характерной полиграфией и изображением конструкции СЖО. Производителя стоит похвалить за приятную сдержанность в оформлении.

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На торец коробки вынесены детальные технические характеристики, позволяющие оценить особенности продукта и узнать возможности.

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Красочная часть описания ожидает на обороте. MSI MAG CoreLiquid 240R предлагает фирменную подсветку Mystic Light с поворотным механизмом, встроенную в тело радиатора помпу и простую установку.

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Упаковка системы жидкостного охлаждения выполнена в лучших традициях жанра: простая картонная коробка, мягкий вспененный материал, каждый элемент расфасован по антистатическим пакетам.

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Комплектация новинки условно разделяется на две составляющие. В первую входит руководство пользователя, Y-разветвитель для вентиляторов, переходник для вентиляторов на Molex в случае отсутствия лишнего разъема на плате или при желании зафиксировать обороты, тюбик с термопастой на пару нанесений и крепежные рамки.

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К следующей части относятся винты крепления вентиляторов, винты крепления водоблока, пружины, фиксаторы и два держателя-фиксатора AMD Socket AM4.

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Внешний вид и особенности конструкции

Младшая модель MSI MAG CoreLiquid принадлежит к популярной касте решений «3-в-1» и включает выносной радиатор типоразмера 240 мм и водоблок, все это соединено шлангами в нейлоновой оплетке.

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С дизайнерской точки зрения изучаемая СЖО в первую очередь делает акцент на «шайбе» с логотипом производителя, к которой мы еще вернемся. Интересна другая особенность – встроенная помпа в тело радиатора.

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По заявлению производителя, удаление ротора помпы из водоблока (подальше от горячего источника тепла) благотворно сказывается на ресурсе мотора. От себя добавлю, что при паразитных шумах и вибрациях помпы при таком расположении последняя прячется и «маскируется» за вентиляторами, что делает весь контур тише.

В помпе используется трехфазный двигатель с керамическим подшипником. Скорость вращения не регулируется и составляет 4200 об/мин при силе тока 0.34 А.

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В качестве теплосъемника использован радиатор 274 х 120 х 27 мм с 14 плоскими каналами, между которыми располагаются ряды гофрированной ленты. Он рассчитан на установку двух 120 мм вентиляторов с возможностью расширения до четырех.

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Плотность расположения ребер составляет 19-20 FPI. Толщина рабочего тела – классические 17 мм.

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Производитель пересмотрел строение тела радиатора и направление потока жидкости для улучшения температурного режима ротора помпы.

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Структура радиатора переработана: два основных направления пролегают по каналам, где горячий хладагент протекает по бокам и охлаждается воздушным потоком, а по центральному охлажденная жидкость попадает на ротор помпы для комфортной работы последней и увеличения срока службы.

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Сбоку располагается заправочное отверстие с пломбой без гарантийного стикера.

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Водоблок и основной радиатор соединяет пара шлангов длиной 340 мм в качественной нейлоновой оплетке. Производитель не указывает диаметр шлангов, но замеры в лаборатории показывают 11 мм.

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Вторая интересная особенность MSI MAG CoreLiquid 240R заключена в оригинальном дизайне корпуса водоблока с логотипом дракона.

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Многие пользователи неоднократно сталкивались с трудностями монтажа и необходимостью установки водоблока повернутым на 90 градусов или верх ногами.

В компании MSI исправили недостаток поворотных механизмов и обеспечили поворот логотипа на 270°, что делает собранную систему целостнее. От подсветки можно отказаться, отключив съемный провод.

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Основание водоблока защищено специальной наклейкой от царапин при транспортировке. Подошва обработана до зеркального состояния, уровень обработки – хороший.

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Тест с линейкой выявил небольшую неровность в центре (отпечаток слегка смазан при демонтаже).

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Вентиляторы

За активную часть охлаждения MSI MAG CoreLiquid 240R отвечает пара новых вентиляторов MSI Torx Fans с адресуемой подсветкой.

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Вентиляторы выполнены в черном корпусе с антивибрационными вставками и полупрозрачными лопастями. Перед нами модель MSI APA1225M12 с силой тока 0.35 А и потреблением 4.2 Вт.

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Заявленная скорость вращения крыльчатки составляет 500 – 2000 об/мин с погрешностью в 10%, в случае тестируемого образца это 600 – 1980 об/мин.

Вентиляторы поддерживают ШИМ-регулировку оборотов и построены на двойном подшипнике качения.

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Для помпы соответствующие показатели выглядят так:

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Подсветка RGB

MSI MAG CoreLiquid 240R оснащена адресуемой подсветкой корпуса водоблока и двух вентиляторов. Управление можно организовать синхронное при последовательном подключении или параллельное – при независимом.

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Краткие технические характеристики

Модель MSI MAG CoreLiquid 240R
Тип радиатора Двухсекционный
Материал рассеивающей части радиатора Алюминий
Внешние габариты радиатора, мм 274 х 120 х 27
Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~8 000
Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 4 х 120
Вентиляторов в комплекте, шт. 2
Маркировка вентиляторов MSI APA1225M12
Диапазон скоростей вращения, об/мин ~500-2000 ±150
Масса системы с вентиляторами, г н/д
Материал основания водоблока Медь
Тип водоблока Микроканальный
Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~4200 ±200
Высота подъема жидкости, мм H2O н/д
Максимальная производительность, л/ч н/д
Максимальное энергопотребление помпы, Вт 4.08
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200;
AMD TR4, sTRX, SP3, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Тестовый стенд

В очередной раз тестовая система претерпела некоторые изменения из-за постоянного обновления стенда и наличия необходимого оборудования.

Тестирование СЖО MSI MAG CoreLiquid 240R проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Системы охлаждения процессора:
    • MSI MAG CoreLiquid 240R;
    • Deepcool Castle 240 RGB V2;
    • EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
    • Noctua NH-U12A;
    • Noctua NH-D15S chromax.black;
  • Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti;
  • Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W, 850 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры с помощью ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Начнем тесты. Первые результаты снимались с процессора Intel Core i5-10600K в штатном состоянии с уровнем потребления ~118 Вт. В таком режиме в стресс-тесте LinX версии 0.9.5 он демонстрировал стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1.15 В.

Для конкурентной борьбы были добавлены два топовых воздушных кулера Noctua NH-U12A и Noctua NH-D15S chromax.black, честь бюджетных необслуживаемых СЖО защищал Deepcool Castle 240 RGB V2, а в качестве кастома выступил контур компании EKWB модель EK-KIT Classic RGB P240.

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На первом этапе MSI MAG CoreLiquid 240R приятно отличилась по сравнению с моделью с радиатором 360 мм: вентиляторы капельку тише, помпа – без вибраций, общая эффективность выше на 1°C. В общих чертах мысль, что передо мной улучшенная версия, оказалась верна.

Штатные частоты

Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5

Теперь разгоним процессор Intel Core i5-10600K до частоты 5000 МГц при напряжении 1.35 В, что суммарно поднимет уровень потребления до отметки 190 Вт.

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В таком режиме у ранее рассмотренной модели MSI MAG CoreLiquid 360R наблюдается паритет с новинкой, что я лично считаю хорошим результатом. Стоит только выяснить, в чем причина преимущества: в более ровной подошве водоблока или в других оптимизациях?

Разогнанный процессор

Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5

MSI MAG CoreLiquid 240R использует вентиляторы MSI APA1225M12 с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумными до 1100 об/мин, тихими – до 1450 об/мин, комфортными – до 1650 об/мн.

Тест с комплектными вентиляторами

Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.3 м

Несмотря на различные попытки и коннектор 4-Pin, скорость помпы не регулируется и составляет 4000-4200 об/мин.

Тестирование помпы

Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5

Помпа встроена в радиатор и работает тихо. Заметен электрический гул, который уже при малой мощности теряется за работой вентиляторов, поэтому он не беспокоит.

Тестирование помпы

Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.1 м

Заключение

По итогам обзора система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 240R подтверждает приятное впечатление, оставшееся после знакомства со старшей версией. Новинка демонстрирует хорошую эффективность с меньшим радиатором, оказывается капельку тише и отлично подойдет для построения красивой игровой системы.

С одной стороны, производитель делает ставку на простой внешний вид и фирменные особенности. С другой, несмотря на них, придраться к рассмотренному экземпляру MSI MAG CoreLiquid 240R сложно. Единственная претензия может возникнуть к фиксированной скорости помпы. Обычно в случае СВО при невысокой нагрузке обороты лучше понижать до 2000-2500 об/мин и не повышать до 100%.

В завершение стоит сказать, что MSI MAG CoreLiquid 240R мне понравилась. Ее стоимость составляет 8-9 тысяч рублей, что больше цены среднестатистической СЖО такого класса, но отзывы положительные, да и общая эффективность чуть выше. Настоящие фанаты бренда и энтузиасты не будут разочарованы.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 240R.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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