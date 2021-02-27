Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI MAG CoreLiquid 240R
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Компания MSI анонсировала новую линейку систем жидкостного охлаждения CoreLiquid серии K семейства MPG, которые относятся к старшему сегменту и отличаются встроенным экраном. И пока новинки находятся на пути в нашу лабораторию, мы познакомимся с младшей моделью – MAG CoreLiquid 240R с радиатором 240 мм.
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На первый взгляд новинка выглядит интереснее предшественницы MAG CoreLiquid 360R, несмотря на идентичные за исключением теплосъемника характеристики. Но моя интуиция подсказывает, что была проделана колоссальная работа и проведена оптимизация, которая обязательно скажется на результатах.
Обзор MSI MAG CoreLiquid 240R
Упаковка и комплектация
Новинка MSI поставляется в белоснежной упаковке с характерной полиграфией и изображением конструкции СЖО. Производителя стоит похвалить за приятную сдержанность в оформлении.
На торец коробки вынесены детальные технические характеристики, позволяющие оценить особенности продукта и узнать возможности.
Красочная часть описания ожидает на обороте. MSI MAG CoreLiquid 240R предлагает фирменную подсветку Mystic Light с поворотным механизмом, встроенную в тело радиатора помпу и простую установку.
Упаковка системы жидкостного охлаждения выполнена в лучших традициях жанра: простая картонная коробка, мягкий вспененный материал, каждый элемент расфасован по антистатическим пакетам.
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Комплектация новинки условно разделяется на две составляющие. В первую входит руководство пользователя, Y-разветвитель для вентиляторов, переходник для вентиляторов на Molex в случае отсутствия лишнего разъема на плате или при желании зафиксировать обороты, тюбик с термопастой на пару нанесений и крепежные рамки.
К следующей части относятся винты крепления вентиляторов, винты крепления водоблока, пружины, фиксаторы и два держателя-фиксатора AMD Socket AM4.
Внешний вид и особенности конструкции
Младшая модель MSI MAG CoreLiquid принадлежит к популярной касте решений «3-в-1» и включает выносной радиатор типоразмера 240 мм и водоблок, все это соединено шлангами в нейлоновой оплетке.
С дизайнерской точки зрения изучаемая СЖО в первую очередь делает акцент на «шайбе» с логотипом производителя, к которой мы еще вернемся. Интересна другая особенность – встроенная помпа в тело радиатора.
По заявлению производителя, удаление ротора помпы из водоблока (подальше от горячего источника тепла) благотворно сказывается на ресурсе мотора. От себя добавлю, что при паразитных шумах и вибрациях помпы при таком расположении последняя прячется и «маскируется» за вентиляторами, что делает весь контур тише.
В помпе используется трехфазный двигатель с керамическим подшипником. Скорость вращения не регулируется и составляет 4200 об/мин при силе тока 0.34 А.
В качестве теплосъемника использован радиатор 274 х 120 х 27 мм с 14 плоскими каналами, между которыми располагаются ряды гофрированной ленты. Он рассчитан на установку двух 120 мм вентиляторов с возможностью расширения до четырех.
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Плотность расположения ребер составляет 19-20 FPI. Толщина рабочего тела – классические 17 мм.
Производитель пересмотрел строение тела радиатора и направление потока жидкости для улучшения температурного режима ротора помпы.
Структура радиатора переработана: два основных направления пролегают по каналам, где горячий хладагент протекает по бокам и охлаждается воздушным потоком, а по центральному охлажденная жидкость попадает на ротор помпы для комфортной работы последней и увеличения срока службы.
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Сбоку располагается заправочное отверстие с пломбой без гарантийного стикера.
Водоблок и основной радиатор соединяет пара шлангов длиной 340 мм в качественной нейлоновой оплетке. Производитель не указывает диаметр шлангов, но замеры в лаборатории показывают 11 мм.
Вторая интересная особенность MSI MAG CoreLiquid 240R заключена в оригинальном дизайне корпуса водоблока с логотипом дракона.
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Многие пользователи неоднократно сталкивались с трудностями монтажа и необходимостью установки водоблока повернутым на 90 градусов или верх ногами.
В компании MSI исправили недостаток поворотных механизмов и обеспечили поворот логотипа на 270°, что делает собранную систему целостнее. От подсветки можно отказаться, отключив съемный провод.
Основание водоблока защищено специальной наклейкой от царапин при транспортировке. Подошва обработана до зеркального состояния, уровень обработки – хороший.
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Тест с линейкой выявил небольшую неровность в центре (отпечаток слегка смазан при демонтаже).
Вентиляторы
За активную часть охлаждения MSI MAG CoreLiquid 240R отвечает пара новых вентиляторов MSI Torx Fans с адресуемой подсветкой.
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Вентиляторы выполнены в черном корпусе с антивибрационными вставками и полупрозрачными лопастями. Перед нами модель MSI APA1225M12 с силой тока 0.35 А и потреблением 4.2 Вт.
Заявленная скорость вращения крыльчатки составляет 500 – 2000 об/мин с погрешностью в 10%, в случае тестируемого образца это 600 – 1980 об/мин.
Вентиляторы поддерживают ШИМ-регулировку оборотов и построены на двойном подшипнике качения.
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Для помпы соответствующие показатели выглядят так:
Подсветка RGB
MSI MAG CoreLiquid 240R оснащена адресуемой подсветкой корпуса водоблока и двух вентиляторов. Управление можно организовать синхронное при последовательном подключении или параллельное – при независимом.
Краткие технические характеристики
|Модель
|MSI MAG CoreLiquid 240R
|Тип радиатора
|Двухсекционный
|Материал рассеивающей части радиатора
|Алюминий
|Внешние габариты радиатора, мм
|274 х 120 х 27
|Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка)
|~8 000
|Максимальное количество / типоразмер вентиляторов
|4 х 120
|Вентиляторов в комплекте, шт.
|2
|Маркировка вентиляторов
|MSI APA1225M12
|Диапазон скоростей вращения, об/мин
|~500-2000 ±150
|Масса системы с вентиляторами, г
|н/д
|Материал основания водоблока
|Медь
|Тип водоблока
|Микроканальный
|Скорость вращения ротора помпы, об/мин
|~4200 ±200
|Высота подъема жидкости, мм H2O
|н/д
|Максимальная производительность, л/ч
|н/д
|Максимальное энергопотребление помпы, Вт
|4.08
|Совместимость с процессорными разъемами
| Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200;
AMD TR4, sTRX, SP3, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Тестовый стенд
В очередной раз тестовая система претерпела некоторые изменения из-за постоянного обновления стенда и наличия необходимого оборудования.
Тестирование СЖО MSI MAG CoreLiquid 240R проводилось со следующими компонентами:
- Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Системы охлаждения процессора:
- MSI MAG CoreLiquid 240R;
- Deepcool Castle 240 RGB V2;
- EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
- Noctua NH-U12A;
- Noctua NH-D15S chromax.black;
- Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti;
- Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;
- Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W, 850 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64.
Инструментарий и методика тестирования
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры с помощью ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.
Результаты тестирования
Начнем тесты. Первые результаты снимались с процессора Intel Core i5-10600K в штатном состоянии с уровнем потребления ~118 Вт. В таком режиме в стресс-тесте LinX версии 0.9.5 он демонстрировал стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1.15 В.
Для конкурентной борьбы были добавлены два топовых воздушных кулера Noctua NH-U12A и Noctua NH-D15S chromax.black, честь бюджетных необслуживаемых СЖО защищал Deepcool Castle 240 RGB V2, а в качестве кастома выступил контур компании EKWB модель EK-KIT Classic RGB P240.
На первом этапе MSI MAG CoreLiquid 240R приятно отличилась по сравнению с моделью с радиатором 360 мм: вентиляторы капельку тише, помпа – без вибраций, общая эффективность выше на 1°C. В общих чертах мысль, что передо мной улучшенная версия, оказалась верна.
Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5
Теперь разгоним процессор Intel Core i5-10600K до частоты 5000 МГц при напряжении 1.35 В, что суммарно поднимет уровень потребления до отметки 190 Вт.
В таком режиме у ранее рассмотренной модели MSI MAG CoreLiquid 360R наблюдается паритет с новинкой, что я лично считаю хорошим результатом. Стоит только выяснить, в чем причина преимущества: в более ровной подошве водоблока или в других оптимизациях?
Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5
MSI MAG CoreLiquid 240R использует вентиляторы MSI APA1225M12 с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумными до 1100 об/мин, тихими – до 1450 об/мин, комфортными – до 1650 об/мн.
Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.3 м
Несмотря на различные попытки и коннектор 4-Pin, скорость помпы не регулируется и составляет 4000-4200 об/мин.
Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5
Помпа встроена в радиатор и работает тихо. Заметен электрический гул, который уже при малой мощности теряется за работой вентиляторов, поэтому он не беспокоит.
Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.1 м
Заключение
По итогам обзора система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 240R подтверждает приятное впечатление, оставшееся после знакомства со старшей версией. Новинка демонстрирует хорошую эффективность с меньшим радиатором, оказывается капельку тише и отлично подойдет для построения красивой игровой системы.
С одной стороны, производитель делает ставку на простой внешний вид и фирменные особенности. С другой, несмотря на них, придраться к рассмотренному экземпляру MSI MAG CoreLiquid 240R сложно. Единственная претензия может возникнуть к фиксированной скорости помпы. Обычно в случае СВО при невысокой нагрузке обороты лучше понижать до 2000-2500 об/мин и не повышать до 100%.
В завершение стоит сказать, что MSI MAG CoreLiquid 240R мне понравилась. Ее стоимость составляет 8-9 тысяч рублей, что больше цены среднестатистической СЖО такого класса, но отзывы положительные, да и общая эффективность чуть выше. Настоящие фанаты бренда и энтузиасты не будут разочарованы.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 240R.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
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