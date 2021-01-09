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Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)

Мы изучим один из самых производительных Intel NUC и проверим, на что он способен – в базовом варианте и с GeForce RTX 2070.
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Оглавление

Вступление

Компания Intel регулярно выпускает новые модели своих мини-компьютеров под наименованием Intel NUC. Когда-то под этим наименованием выпускались миниатюрные «поллитровые» коробочки, но затем Intel перешла к более производительным решениям. А вместе с ростом производительности стали расти масса и габариты.

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Выпуская модель за моделью, компания Intel постепенно добралась до той модели, которая будет героем нашего обзора: Intel NUC BXNUC9I7QNX1. Изделие получилось совсем не маленькое (масса 3.7 кг) и вплотную приблизилось к той границе, когда из названия «Мини-ПК» придется убрать первую часть наименования (Мини). Но на данный момент наименование «Мини-ПК» все-таки оправдано.

Итак, представляем героя обзора:

450x450 48 KB. Big one: 1350x1350 482 KB

В обзоре будет дан анализ производительности этого мини-ПК для двух конфигураций: базовой (без дискретного видеоадаптера) и пользовательской (с дискретным видеоадаптером, установленным для проверки производительности в игровом варианте).

Дискретный видеоадаптер в комплектацию не входит, приобретается отдельно. Официальная страница этого мини-ПК – на сайте Intel.

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Технические характеристики

Тестируемый мини-компьютер Intel является одним из представителей в серии из пяти устройств, которая выпускается в одинаковых корпусах, но с разной процессорной «начинкой».

Наименования этих мини-компьютеров – следующие (по нарастанию производительности процессора): NUC9i5QNX, NUC9i7QNX, NUC9i9QNX, NUC9V7QNX, NUC9VXQNX. В наименованиях моделей «зашифровано» и наименование процессора. Последняя из перечисленных моделей – это модель серверного класса и основана на процессоре Xeon.

Тестируемое устройство Intel NUC относится к числу «младших» моделей серии и имеет следующие основные технические характеристики:

Модель NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1) (стандартная конфигурация) NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1) (тестируемая конфигурация)
Процессор Intel Core i7-9750H (6 Cores, 12M Cache, up to 4.5 GHz), TDP 45 W Intel Core i7-9750H (6 Cores, 12M Cache, up to 4.5 GHz), TDP 45 W
Видеопроцессор Intel HD Graphics 630, max 1150 MHz (встроен в процессор) Intel HD Graphics 630, max 1150 MHz (встроен в процессор) + дискретный ASUS DUAL-RTX2070-O8G-MINI
Операционная система Устанавливается пользователем Устанавливается пользователем
ОЗУ 2 x SO-DIMM DDR4-2666, устанавливается пользователем 2 x 16 GB SO-DIMM DDR4 15CL HyperX HX426S15IB2K2/32
Накопитель 2 слота для SSD М.2, устанавливается пользователем Intel SSD серия 760p SSDPEKKW010T8 (1 ТБ) + свободный слот M.2
Поддержка SD-карт Есть Есть
Беспроводная передача данных Intel Wi-Fi 6 AX200 (2.4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.1 Intel Wi-Fi 6 AX200 (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.1
Проводная связь (LAN) 2 x LAN 10/100/1000 2 x LAN 10/100/1000
Интерфейсы USB 3.1g2 (6 шт. Type A) + Thunderbolt 3 (2 шт.), HDMI 2.0a (1 шт.), 3.5 mm jack (2 шт., наушники/гарнитура + оптика) USB 3.1g2 (6 шт. Type A) + Thunderbolt 3 (2 шт.), HDMI 2.0a (1 шт.), 3.5 mm jack (2 шт., наушники/гарнитура + оптика) + на видеокарте: DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4
Габариты 238 x 216 x 96 мм 238 x 216 x 96 мм
Масса Не указана (~3.1 кг) 3.7 кг
Гарантия 3 года 3 года
Цена, руб. ~85000 ~150000

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Примечание 1. В составе цены не включена стоимость лицензии Windows (приобретается отдельно).
Примечание 2. Установка в мини-компьютер дискретного видеоадаптера не является обязательной.

Теперь – технические характеристики примененного видеоадаптера ASUS DUAL-RTX2070-O8G-MINI:

Модель ASUS DUAL-RTX2070-O8G-MINI
Видеокарта GeForce RTX 2070
Частота ядра 1410 МГц (Boost 1680 МГц)
Объем памяти (ОЗУ) 8 ГБ
Тип ОЗУ GDDR6
Частота ОЗУ 14000 МГц
Количество дисплеев До 4-х
Максимальное разрешение До 7680 x 4320
Интерфейсы HDMI 2.0b (1 шт.), DisplayPort (1 шт.), DVI-D (1 шт.)
Рекомендуемая мощность блока питания 550 Вт
Габариты, мм 197 x 121 x 39

Ключевая особенность видеоадаптера – его укороченная длина. Этот и подобные ему видеоадаптеры разрабатывались специально для установки в мини-компьютеры. Из-за этого объем их производства – не высокий, и могут быть затруднения с их поиском в торговой сети (но проблема – решаемая).

Обзор близкого по возможностям полноразмерного аналога этого видеоадаптера (ASUS GeForce RTX 2070 Dual 8G OC) уже был представлен на нашем сайте.

Упаковка, комплектация и внешний вид Intel BXNUC9I7QNX1

Упаковка мини-компьютера – коробка в стиле «черный ящик»; она - крупная и обладает ощутимым весом: 5.4 кг (вместе с содержимым).

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Комплектность устройства – небольшая: шнур питания и стандартный набор «бумажек».

Среди «бумажек» есть и одна крайне полезная: Quick Start Guide. В этом документе описан процесс разборки мини-компьютера, что поможет пользователю избежать ошибок при этой операции и не допустить механических поломок.

Теперь изучим внешний вид мини-ПК. Диагональный вид на переднюю панель и левую сторону:

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На боковой стороне заметно стилизованное изображение черепа, которым Intel украшает свои наиболее производительные мини-ПК.

Вид с противоположной диагонали:

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После изучения общего вида осмотрим детально со всех сторон.

Левая сторона:

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Левая сторона защищена решетчатой стенкой, причем площадь отверстий значительно больше площади перемычек между отверстиями. В связи с последним фактом можно считать стенку «прозрачной» для воздушных потоков, что очень полезно для теплоотвода. Впрочем, она и в оптическом отношении тоже почти прозрачная: сквозь нее хорошо видны вентиляторы видеоадаптера.

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Правая сторона:

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Правая стороны выглядит аналогично левой, только сквозь решетку в этом случае просвечивает обратная сторона материнской платы.

Лицевая панель:

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В верхней части лицевой панели – продолговатая кнопка включения мини-ПК. При включенном компьютере вокруг нее светится тонкая белая рамка.

Затем под ней – слот для полноразмерной карты памяти типа SD. Для подключения карты micro-SD требуется стандартный переходник с SD на micro-SD (в продаже имеется, стоит недорого). Далее вниз идут два порта USB 3.1g2, а под ними – джек 3.5 мм комбинированного назначения наушники/гарнитура.

Вид сзади:

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Эта часть компьютера по максимуму украшена различными разъемами. Разъемы на левой половине задней панели принадлежат материнской плате, а на правой половине – видеоадаптеру.

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На материнской плате расположены четыре разъема USB 3.1g2, два разъема Thunderbolt 3 (электрически совместимых с USB 3.1g2), один разъем HDMI, две розетки RJ45 для подключения кабельной сети Ethernet со скоростью до 1000 Gbit/s и небольшой круглый разъем для подключения аудио по оптике. На видеоадаптере – три разнотипных видеовыхода: DisplayPort, HDMI, DVI-D. В нижней части мини-компьютера находится разъем для подключения кабеля питания и решетка вентилятора блока питания компьютера.

Весьма интересен будет и вид сверху:

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Наверху компьютера в верхнюю крышку встроены два вентилятора, выталкивающие наружу теплый воздух. Мораль: на верхнюю крышку компьютера нельзя ничего класть!

На нижней стороне компьютера никаких аппаратных устройств нет, там только обозначены реквизиты изделия:

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Конструкция Intel BXNUC9I7QNX1 и его разборка

Разборка тестируемого мини-ПК делается очень просто, если сначала ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к компьютеру. А если действовать «наугад», то можно много чего натворить…

Итак, снимаем верхнюю крышку и левую боковую стенку:

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Видеоадаптер – короткий, зато «толстенький» и занимает два слота.

Извлекаем его; вот что видим далее:

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За видеоадаптером находится материнская плата, защищенная кожухом с вентилятором для охлаждения содержимого. На этой фотографии мы видим мини-компьютер в таком виде, в котором он продается в основной комплектации (видеоадаптер – это опция).

Производитель называет эту материнскую плату не материнской платой, а «Compute Element», т.е. «Вычислительный элемент». Эта плата тоже может быть снята и заменена на другую, например, с более мощным процессором (т.е. апгрейд возможен, хотя и не дешев).

Снимем часть кожуха, на которой установлен вентилятор, и посмотрим, что скрывается за ним:

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Здесь виден массивный медный теплоотвод для процессора, передающий тепло на ребристый радиатор в верхней части платы. Кстати, процессор не установлен в сокет, а припаян к материнке, и потому заменить его нельзя.

Доступ к оперативной памяти и накопителю SSD достаточно легкий для их замены или первичной установки (в основной комплектации мини-ПК они отсутствуют). Обращают на себя внимание две светлые полосы на той части кожуха, которая снята вместе с вентилятором. Это – термоинтерфейс, нанесенный на радиаторы для накопителей SSD (их может быть два).

Также надо обратить внимание, что ни на плате, ни в других местах мини-ПК не предусмотрено карманов для дисков SATA. Пора потихоньку привыкать к мысли об их уходе в прошлое, хотя этот процесс и растянется еще надолго.

Посмотрим на модули оперативной памяти:

450x450 63 KB. Big one: 1350x1350 479 KB

В данной конфигурации установлены два модуля SO-DIMM DDR4 HyperX HX426S15IB2K2/32, продающиеся в торговых сетях только попарно и имеющие суммарную емкость 32 ГБ (базовая конфигурация продается без установки ОЗУ).

Теперь изучим, что за SSD установлен в этом мини-ПК (он тоже опциональный):

450x268 75 KB. Big one: 1350x804 342 KB

В один из слотов M.2 установлен SSD Intel SSDPEKKW010T8 (1 ТБ) серии 760p в качестве системного.

Эта серия SSD вышла относительно давно, ей уже свыше 2-х лет; и на место в числе рекордсменов она не претендует. Но в обзорах установленному SSD давали позитивную оценку, и здесь он будет «к месту». Еще один разъем M.2 свободен; потребитель может установить в него дополнительный SSD с типоразмером до 22 x 110 мм.

В нижней части корпуса расположен блок питания:

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Его номинальная мощность – 500 Вт. Если учесть, что используемый процессор имеет относительно небольшую тепловую мощность (45 Вт), то получаем, что в мини-ПК можно установить весьма мощный видеоадаптер (правда, выбор будет ограничен геометрической совместимостью с корпусом мини-ПК).

Досмотрим еще отдельные элементы конструкции. Обратная стороны верхней крышки компьютера:

450x261 46 KB. Big one: 1350x782 281 KB

Здесь расположены два 80-миллиметровых вентилятора, один из них частично закрыт защитной решеткой.

И, наконец, посмотрим сверху на кросс-плату этого мини-ПК:

450x248 47 KB. Big one: 1350x744 294 KB

Здесь видно, что после установки материнской платы (Compute Element) на кросс-плате остаются свободными два слота PCIe: один – x16 (для дискретного видеоадаптера), а второй – x4 (для различной периферии). Однако же, в случае установки в первый слот двухслотового видеоадаптера второй слот (PCIe x4) будет недоступным (как это и произошло в нашем случае).

Продолжаем осмотр, теперь переходим к видеоадаптеру. Надо хотя бы просто посмотреть на видеоадаптер, хотя бы за его необычный «укороченный» дизайн.

450x317 57 KB. Big one: 1350x952 365 KB

450x310 65 KB. Big one: 1350x929 431 KB

450x318 56 KB. Big one: 1350x955 385 KB

В отношении конструкции видеоадаптера надо заметить, что в его конструкции нет элементов, явно направляющих поток теплого воздуха в сторону решетки на задней стороне адаптера. Значительная часть нагретого воздуха будет рассеиваться по другим направлениям, т.е. внутрь корпуса мини-компьютера.

Так что вся надежда остается на вентиляторы в верхней крышке компьютера: им будет принадлежать главная роль по отводу нагретого воздуха.

BIOS, операционная система и коммуникации Intel BXNUC9I7QNX1

Перед тестированием мини-ПК на нем было выполнено обновление BIOS до последней версии. Делается это несложно.

Настройки BIOS достаточно стандартны, разобраться в них не сложно. Разве что в BIOS не обнаружилось возможности делать его скриншоты, поэтому здесь представлены изображения BIOS в виде фотографий.

Главный экран BIOS выглядит так:

450x249 50 KB. Big one: 1024x566 147 KB

Интерес представляют возможности настройки в БИОСе параметров системы охлаждения: от «тихого» варианта до варианта максимального охлаждения, когда вентиляторы работают непрерывно на максимальных оборотах. Впрочем, последний вариант вряд ли когда потребуется, так как и на установках охлаждения в рамках «разумной достаточности» система охлаждения хорошо справляется со своими задачами.

450x251 52 KB. Big one: 1024x571 161 KB

Загрузка компьютера из полностью выключенного состояния оказалась не быстрой и занимала чуть менее минуты. Обычно загрузка компьютеров с процессорами подобного класса укладывается в 20-40 секунд.

С операционной системой все не просто. Мини-компьютер поставляется без лицензии на какую-либо операционную систему. Пользователь сам волен выбрать, какую операционную систему он желает установить. Но я вряд ли ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство пользователей выберут тот или иной вариант Windows 10.

Установка Windows 10, как обычно, заканчивается тем, что некоторых компонентов для работы системы не хватает (например, панели управления NVIDIA, графики Intel и некоторых других). Все они легко скачиваются с помощью Центра обновления Windows.

После завершения этих работ видим такую картину в Диспетчере устройств (некоторые пункты для наглядности раскрыты):

204x450 43 KB. Big one: 375x829 142 KB

В диспетчере устройств видно и оба видеоядра (встроенное и дискретное), и все шесть ядер процессора, работающих в два потока каждое.

В качестве узла беспроводных используется модуль Intel Wi-Fi 6 AX200, обеспечивающий работу Wi-Fi в двух диапазонах (2.4 + 5 GHz) с полосой до 160 МГц, и попутно осуществляющий связь Bluetooth 5.1. Протокол Wi-Fi 6, он же – 6-ое поколение Wi-Fi, – это синоним IEEE 802.11ax, самого быстроходного протокола связи Wi-Fi из числа применяемых в серийных изделиях на сегодняшний день.

Настройки устройства в Диспетчере устройств подтверждают поддержку протокола 802.11ax:

381x450 54 KB. Big one: 400x473 63 KB

Практически же для использования этого протокола необходимо, чтобы и в сопряженном устройстве (чаще всего – роутере) тоже присутствовала поддержка этого протокола.

В тоже время большая часть используемых сегодня роутеров этот протокол еще не поддерживает, и потому его применение в тестируемом мини-компьютере скорее «на вырост», чем на реальное применение прямо сегодня. Но техника развивается быстро, и, если ничего не случится, то роутеры с Wi-Fi 6 скоро станут широко распространенными.

Если говорить о подключении к кабельным сетям, то два порта LAN – это хорошо, но, пожалуй, представляет собой некоторое «архитектурное излишество». Обычные пользовательские компьютеры крайне редко используются с подключением одновременно по двум или более портам LAN.

Производительность Intel BXNUC9I7QNX1

Производительность тестируемого мини-компьютера будет оценена в двух вариантах. В базовом варианте (без дискретного видеоадаптера) производительность будет оценена для случая применения мини-компьютера «как есть». А с дополнительным видеоадаптером класса NVIDIA RTX 2070 будет оценена производительность для тех случаев, когда потребитель захочет довести систему до игрового уровня.

В тестах использовалось самое «ходовое» на сегодня разрешение экрана – Full HD (1920 x 1080). Об исключениях будет упомянуто особо.

Начнем с картинок в «статике» - информации от утилиты CPU-Z о системе и процессоре:

450x299 63 KB. Big one: 1209x804 353 KB

В компьютере применен процессор Intel Core i7-9750H, чипсет CM246. Этот процессор, хотя и принадлежит к мобильному сегменту, имеет высокую вычислительную мощность: 6 ядер (каждое работает в 2 потока), макс. частота 4.5 ГГц, 12 МБ встроенного КЭШа.

Отдельно посмотрим на свойства графических процессоров с помощью утилиты Geeks 3D Caps Viewer. Сначала – свойства ASUS DUAL-RTX2070-O8G-MINI:

368x450 58 KB. Big one: 432x528 101 KB

368x450 43 KB. Big one: 432x528 72 KB

А теперь взглянем на свойства встроенного видеоядра Intel HD Graphics 630:

368x450 45 KB. Big one: 432x528 75 KB

Далее – запускаем тест стабильности OCCT v6.2.2 и посмотрим, не наступит ли перегрев процессора и/или видеоадаптера, а вслед за ним – троттлинг (пропуск тактов с целью снижения перегрузки).

В этом тесте и во всех последующих тестах производительности режим охлаждения в настройках BIOS-а устанавливался на «Cool». Этот режим охлаждения – почти самый сильный в устройстве. Сильнее него – только постоянное включение вентиляторов на максимум, но этот режим не использовался за ненадобностью.

Кстати, о шуме. В режиме охлаждения «Cool» мини-компьютер при слабой нагрузке работал беззвучно, так как вентиляторы включались только при температуре процессора 50 градусов и более. Но если включить высокую нагрузку, то шум, естественно, нарастал.

Тем не менее, даже при максимальной нагрузке на процессор и видеоадаптер шум не доходил до некомфортного уровня. Даже при таких условиях возможно было одновременно слушать на колонках радио на невысокой громкости. В отношении шума надо отметить значительный прогресс по сравнению с предыдущими моделями NUC-ов, в которых при высокой вычислительной нагрузке свист воздуха в системе охлаждения ощущался очень сильно.

Температура окружающей среды во время нагрузочных тестов была 20-21°C, корпус устройства свободно проветривался естественной конвекцией.

Сначала был запущен тест с нагрузкой только на процессор, продолжительность теста – 30 минут. Его результат:

450x259 29 KB. Big one: 1440x830 190 KB

Затем – нагрузочный тест на процессор и дискретный видеоадаптер одновременно. Для загрузки видеоадаптера одновременно был запущен нагрузочный тест FurMark v1.24. Тестирование также проводилось в течение 30 минут; результат:

450x259 37 KB. Big one: 1440x830 179 KB

В обоих случаях троттлинг не возник, сбрасывать нагрузку на процессор или видеоадаптер системе не пришлось. Иными словами, система охлаждения со своими обязанностями полностью справилась.

Теперь проверим производительность мини-ПК типовыми тестовыми утилитами, не забывая сравнивать производительность системы со встроенным видеоядром с производительностью на дискретном видеоадаптере.

Популярный тест Geekbench, сначала – только для процессора:

429x450 32 KB. Big one: 840x882 98 KB

Теперь – тест Geekbench в OpenCL, который проводится уже с участием видеоядра.

На первом скриншоте – результат со встроенным ядром Intel, на втором – с ядром NVIDA RTX 2070 (почувствуйте разницу):

429x450 38 KB. Big one: 840x882 94 KB

426x450 38 KB. Big one: 840x888 94 KB

Как видим, разница в результатах получилась более, чем на порядок (что ожидаемо).

Далее – популярный тест Cinebench R15, который многим нравится за то, что дает в качестве результата всего лишь два значения, удобных для сравнения.

Результаты Cinebench R15; на первом скриншоте – результат со встроенным ядром Intel, на втором – с ядром NVIDA RTX 2070:

383x318 30 KB. Big one: 416x364 37 KB

394x317 32 KB. Big one: 404x366 38 KB

Пара результатов тестов из пакета AIDA (тест памяти и тест GPGPU, активны оба графических ядра):

450x433 61 KB. Big one: 580x558 94 KB

312x450 57 KB. Big one: 422x608 99 KB

Далее – тесты в тесте 3DMark, имитирующем игры различной сложности. Тесты Time Spy Extreme и Fire Strike Ultra имитируют «сверхтяжелые» игры, тест Sky Diver – игры средней тяжести.

Сначала – результаты тестирования с участием дискретного видеоадаптера NVIDIA RTX 2070:

450x283 36 KB. Big one: 1386x873 259 KB

450x125 14 KB. Big one: 1386x393 53 KB

450x311 38 KB. Big one: 1386x957 282 KB

450x62 9 KB. Big one: 1386x188 32 KB

450x314 35 KB. Big one: 1386x967 253 KB

450x114 12 KB. Big one: 1386x342 45 KB

Последний тест (Sky Diver), имитирующий игру средней тяжести, проведем также на встроенном графическом ядре. Предыдущие «свертяжелые» тесты на встроенном видеоядре проводить не будем ввиду заведомой полной безнадежности этой затеи.

Результат:

450x314 35 KB. Big one: 1386x967 251 KB

450x113 12 KB. Big one: 1386x342 48 KB

При сравнении результатов теста в Sky Diver для вариантов со встроенным видеоядром и с дискретным видеоадаптером получаем примерно ту же разницу в результатах почти на порядок, что и в синтетическом тесте Geekbench.

Далее приступаем к игровым тестам. Первый тест будет сделан с использованием только собственного графического ядра Intel. Он нам пригодится, чтобы оценить эффективность дискретного видеоадаптера NVIDIA RTX 2070 в реальных играх, с которыми мы будем далее проверять этот мини-ПК.

В качестве игрового теста для встроенного видеоядра Intel запускаем встроенный бенчмарк игры Far Cry 5 в минимальных настройках и с пониженным разрешением (1280 x 720), и вот – результат:

450x174 18 KB. Big one: 1350x522 111 KB

Средний FPS составил 17 кадра в секунду. На этом вопрос о пригодности встроенного графического ядра от Intel для сколь-нибудь требовательных игр исчерпан окончательно.

Далее будут проведены несколько игровых тестов мини-компьютера с использованием дискретного видеоадаптера.

Игра Far Cry 5 (встроенный бенчмарк) в минимальных, средних и максимальных настройках (разрешение – Full HD 1920 x 1080):

450x175 25 KB. Big one: 1350x526 129 KB

450x175 25 KB. Big one: 1350x526 129 KB

450x175 25 KB. Big one: 1690x658 178 KB

Теперь – аналогичная серия тестов для игры Assassin Creed Origins:

450x282 41 KB. Big one: 1084x680 166 KB

450x282 41 KB. Big one: 1084x680 166 KB

450x282 42 KB. Big one: 1084x680 167 KB

Из встроенного в игру GTA V бенчмарка посмотрим на его три сцены: тяжелая, средняя и легкая.

Настройки игры: сглаживание FXAA – включено, остальные настройки – «Высокие» (самые максимальные настройки там именуются «Оч.высокие»). То есть, настройки можно охарактеризовать как «чуть выше средних».

Внизу кадра видно значение FPS для текущего момента.

450x253 41 KB. Big one: 1350x759 411 KB

450x253 39 KB. Big one: 1350x759 424 KB

450x253 29 KB. Big one: 1350x759 285 KB

С дискретным видеоадаптером NVIDIA RTX 2070 даже требовательные игры идут с хорошим FPS даже при высоких настройках качества графики.

Напротив, при использовании встроенного видеоядра Intel тяжелые игры будут практически неработоспособны, но в малотребовательные и некоторые старые игры поиграть можно будет. С небольшим обзором игр, которые более-менее играбельны на встроенном графическом ядре Intel HD Graphics 630, можно ознакомиться на нашем сайте в этой статье.

Вместе с тем можно тестируемый мини-ПК довести и до вполне игрового уровня, установив дискретный видеоадаптер в соответствии с содержимым своего кошелька. :)

Заключение

Если попытаться сформулировать общий итог тестирования одной фразой, можно сказать, что этот мини-компьютер Intel хорош почти во всех отношениях, кроме цены.

Теперь подробнее об итогах. Протестированный мини-компьютер в стандартной конфигурации (без дискретного видеоадаптера) предлагает достаточно высокую производительность. Он подходит для решения большинства задач, не связанных с 3D-графикой.

Ему под силу не только типовые офисные задачи, но и работа с массовой обработкой мультимедиа. Этот мини-компьютер можно довести и до уровня игрового ПК среднего класса, установив в него дискретный видеоадаптер. При этом надо отметить серьезные успехи Intel в борьбе с шумом мини-компьютеров. Протестированный NUC даже в игровой конфигурации не будет слишком шумным, в отличие от моделей предыдущих поколений.

Дополнительный плюс компьютера – легкость разборки и легкий доступ к системе охлаждения. Рано или поздно она будет нуждаться в чистке; и при должной аккуратности пользователя этот процесс не будет сложным. В итоге конструкцию устройства можно назвать даже изящной.

И несколько слов о недостатках. К их числу надо отнести относительно длительную загрузку. Более серьезный недостаток – цена: сборка компьютера с эквивалентными возможностями в обычном десктопном корпусе будет заметно дешевле. Высокая цена в данном случае – это плата за изящную конструкцию, а также результат относительно небольшого объема выпуска мини-компьютеров (чем меньше объем производства, тем выше цена каждого изделия в отдельности – закон экономики).

Виктор Ющенко aka Kilimanjaro

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Выражаем благодарность:

  • Компании Intel за предоставленный на тестирование мини-ПК Intel NUC NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1).

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