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Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2

Тест 40 видеокарт (от GeForce GTX 950 до GeForce RTX 2080 Ti, от Radeon RX 460 до Radeon RX 5700 ХТ) в четырех разрешениях и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и Tom Clancy's The Division 2, основанных на движке Snowdrop.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Tom Clancy's The Division

  • Версия 1.8.1.
  • DirectX 12.
    • Пост-эффект сглаживания - SMAA 1x - высокое.
    • Временное сглаживание - избыточная выборка.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Количество локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - все высокие.
    • Масштабируемое разрешение - 100%.
    • Резкость изображения - 70%.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Влияние ветра на падающий снег - включено.
    • Качество объемного тумана - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество локальных отражений - высокое.
    • Внутреннее рассеивание - включено.
    • Карты параллакса - высокие.
    • Фоновое затенение - максимальное.
    • Глубина резкости - высокая.
    • Детализация объектов - 100%.
    • Увеличение дальности трансляции - 100%.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Блик линзы - включен.
    • Виньетирование - включено.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080


2560х1080


2560х1440

Разгон

3440х1440

Разгон
1% low и average FPS

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Tom Clancy's The Division 2

  • Версия 3022703.
  • DirectX 12.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Локальные тени - высокие.
    • Разрешение локальных теней - максимальное.
    • Контактные тени - все высокие.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Эффект резкости - 07.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество объемного тумана - максимально высокое.
    • Качество локальных отражений - очень высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Внутреннее рассеивание - включено.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Карты параллакса - включены.
    • Фоновое затенение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество объектов - 60.
    • Увеличение дальности отрисовки - 10.
    • Нейтральное освещение - выключено.
    • Блеск линз - включен.
    • Виньетирование - включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Разрешение проецируемых текстур - 512.
    • Качество воды - высокое.
    • Высокое разрешение неба - включено.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Сглаживание - максимальное.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080


2560х1080


2560х1440

Разгон

3440х1440

Разгон
1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix the division 2 the division tom clancy s tom clancy s the division snowdrop massive entertainment tom clancy s the division 2

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