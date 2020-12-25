Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и Tom Clancy's The Division 2, основанных на движке Snowdrop.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Tom Clancy's The Division
- Версия 1.8.1.
- DirectX 12.
- Пост-эффект сглаживания - SMAA 1x - высокое.
- Временное сглаживание - избыточная выборка.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Разрешение теней - высокое.
- Количество локальных теней - высокое.
- Качество локальных теней - ультра высокое.
- Контактные тени - все высокие.
- Масштабируемое разрешение - 100%.
- Резкость изображения - 70%.
- Качество частиц - максимальное.
- Влияние ветра на падающий снег - включено.
- Качество объемного тумана - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество локальных отражений - высокое.
- Внутреннее рассеивание - включено.
- Карты параллакса - высокие.
- Фоновое затенение - максимальное.
- Глубина резкости - высокая.
- Детализация объектов - 100%.
- Увеличение дальности трансляции - 100%.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Блик линзы - включен.
- Виньетирование - включено.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
2560х1080
2560х1440Разгон
3440х1440Разгон
1% low и average FPS
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Tom Clancy's The Division 2
- Версия 3022703.
- DirectX 12.
- Качество теней - очень высокое.
- Локальные тени - высокие.
- Разрешение локальных теней - максимальное.
- Контактные тени - все высокие.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Эффект резкости - 07.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество объемного тумана - максимально высокое.
- Качество локальных отражений - очень высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Внутреннее рассеивание - включено.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Карты параллакса - включены.
- Фоновое затенение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Качество объектов - 60.
- Увеличение дальности отрисовки - 10.
- Нейтральное освещение - выключено.
- Блеск линз - включен.
- Виньетирование - включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Разрешение проецируемых текстур - 512.
- Качество воды - высокое.
- Высокое разрешение неба - включено.
- Качество ландшафта - высокое.
- Сглаживание - максимальное.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
2560х1080
2560х1440Разгон
3440х1440Разгон
1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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