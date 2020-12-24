Оглавление

Вступление

Мы рассматриваем не так много периферийных устройств, но часто пользуемся ими в жизни, и они играют важную роль. Выбрать себе устройство ввода не так просто. Очень важно, чтобы было не только красиво, но и удобно. И удобство использования выходит на первый план. На самом деле все модели делятся по своему назначению на несколько категорий.

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Сейчас все геймерские, но это не значит, что их нельзя использовать для профессиональных нужд. С мышками это может сработать, а вот работать за игровой клавиатурой бывает неудобно по ряду причин. Например, яркая подсветка или высокие клавиши с длинным ходом не способствуют высокой скорости печати. Поэтому под конкретную задачу люди выбирают то, что удобнее. С играми все понятно, но они тоже бывают разные. Есть динамические, есть логические, темп игры может различаться. Где-то важнее скорость, где-то – точность и четкость, поэтому производители стараются делать устройства относительно универсальными, подстраивая разрешение сенсора.

Многие современные игровые мыши способны на переключение режимов прямо во время игры, чтобы не терять ни секунды. Функциональные возможности устройств тоже достигли определенной вершины, и не всем удобно пользоваться сразу десятью кнопками. Достаточно трех сверху и двух под большой палец. А еще лично мне нравятся беспроводные мыши. Это все дело вкуса и привычки, но я сразу приобрел беспроводную мышь Logitech MX700, как только она появилась в продаже. Тогда это было дорогое удовольствие (и не очень удобное), но с тех пор прогресс шагнул вперед, все стало лучше и удобнее.

Компания ASUS развивает линейку Republic Of Gamers, выпуская полный набор периферии для любителей игр. Есть клавиатуры, мониторы, гарнитуры, мыши, роутеры, ноутбуки, материнские платы, футболки… Даже не знаю, есть ли какой-то продукт из компьютерной индустрии, которого бы не нашлось в линейке ASUS ROG. И сейчас мы познакомимся с беспроводной мышкой ROG Strix Impact II Wireless.

На первый взгляд это модель среднего уровня без особых изысков, но в отличном исполнении. Она не претендует на лавры самой-самой, но может прекрасно подойти для большого числа пользователей благодаря универсальности и привлекательной цене.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надежная упаковка. Она исполнена в стиле многих продуктов серии ASUS ROG. В оформлении используется красно-черная палитра.

В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом – ASUS AURA. По центру размещено изображение самого устройства. Внизу указано полное наименование модели, а также сообщается, что это беспроводная игровая мышь.

С обратной стороны сверху мы видим такую же надпись.

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Ниже находится крупное изображение устройства. От его компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации.

В самом низу приведена таблица спецификаций. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Strix Impact II Wireless Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, проводное USB 2.0 Максимальное ускорение 40 g Максимальная скорость 400 дюйм/с Чувствительность (разрешение) 16 000 точек/дюйм Тип сенсора Оптический Частота опроса 1000 Гц Масса без кабеля 93 г Программируемые кнопки 5 шт. Боковые кнопки 2 шт. Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 уровня Размеры 120 х 62.5 х 39.5 мм

Одна из интересных особенностей, которая здесь указана – наличие сменных блоков переключателей нажатий. Это удобная функция, поскольку в случае выхода из строя их можно легко заменить, не прибегая к помощи паяльника.

Посмотрим, что находится внутри.

Здесь мы видим каркас из картона с прозрачной пластиковой капсулой. С обратной стороны предусмотрена небольшая ниша для комплекта поставки.

Он небольшой и состоит из инструкции, гарантийной карты и кабеля USB Type-A – USB Type-C. Нетрудно догадаться, что кабель служит для подзарядки и для работы устройства в режиме с кабелем.

Радует, что USB Type-C можно устанавливать любой стороной. Это очень удобно в плане подключения устройства, ведь не надо пытаться как-то попасть. Есть специальное углубление в передней части мыши и туда без проблем вставляется коннектор кабеля и надежно там фиксируется.

Конструкция и особенности мыши

Мышка изготовлена из пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из двух основных частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип ASUS ROG.

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Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна, а боковыми кнопками можно пользоваться безымянным пальцем. Можно приноровиться даже безымянным и мизинцем. Поэтому мышь можно считать универсальной. Нет какой-то особой эргономики под правую руку.

Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое кольцо с маленькими диагональными канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. По бокам находится ободок из белого молочного пластика и это значит, что именно здесь осуществляется подсветка.

Внутри мы видим слоты для смены переключателей. Это отличная функция, которая позволяет просто заменить их, если они выйдут из строя. Изначально на двух основных кнопках используются переключатели OMRON D2FC-F-K(50M). На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они используются гораздо реже.

В середине мы видим Li-ion аккумулятор на 3.7 В, 800 мАч. Хватает его очень надолго, и я даже толком не успел его разрядить во время тестирования. Это неудивительно потому, что производитель заявляет о 96 часах без подсветки и 48 часов с подсветкой.

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Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии ASUS AURA Sync. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение.

Нижние боковины корпуса изготовлены с небольшими канавками. Кроме того, сама поверхность пластика шероховатая и получается уверенный хват и ничего не скользит.

Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

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Спереди мыши находится тоннель с разъемом для подключения кабеля USB Type-C. Он держится достаточно надежно и вынимается с усилием.

Можно использовать устройство с кабелем, но мне не понравилось. Начнем с того, что я привык к беспроводным устройствам, а здесь кабель относительно мягкий, но толстый. Возить его по столу нет абсолютно никакого желания.

Сзади мышки внизу находится еще один тоннель и там скрывается беспроводной модуль. Он очень компактный.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши по середине находится сенсор. Здесь он оптический с разрешением 16000 точек на дюйм.

Также здесь находится шесть тефлоновых ножек, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности.

Еще здесь можно заметить одну кнопку и выключатель. Кнопка осуществляет динамическое переключение режима чувствительности, а выключатель включает устройство.

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Четыре резиновые вставки закрывают монтажные отверстия с саморезами. Мы знаем, что здесь мышка обслуживаемая и можно менять даже переключатели основных кнопок. Также теперь становится очевидно, что ее легко чистить. Кроме всего прочего на брюшке находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Тестирование

Мышь ROG Strix Impact II Wireless легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает.

Все отлично, пока вы не планируете заниматься ее настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение. Утилит две: AURA Creator и Armoury Crate.

Первая предназначена для создания сценариев подсветки. Для мышки это не так актуально, и поэтому проще обойтись стандартными эффектами без их последовательностей и комбинаций. В этой студии можно создать свою последовательность эффектов, и она будет повторяться с какой-то периодичностью.

Ну а пакет Armoury Crate мне знаком по другим устройствам серии ASUS ROG, он содержит настройки синхронизации и подсветки.

Приложение большое и громоздкое, устанавливается долго. Однако при этом у него большая функциональность. Например, есть своя новостная лента.

Есть свой магазин игр.

Есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру.

Есть профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого.

И, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы изучим настройки ASUS ROG Strix Impact II Wireless. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

Тут все понятно и в пояснениях не нуждается, благо все на русском языке.

Следующая страница посвящена настройкам чувствительности и производительности.

Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Это удобно, ведь можно сразу выбрать четыре самых нужных режима и «забить» их под профиль.

Внизу настраивается частота опроса и время отклика кнопки. Далее регулируются эффекты подсветки.

Их не очень много, но мне больше понравилась функция определенного цвета для уровня заряда аккумулятора. Это действительно важно и помогает определить состояние зарядки устройства.

В пункте калибровки можно настроить расстояние работы сенсора до отрыва. Я опробовал два разных режима, и они реально работают.

Далее настраиваются режимы питания. Устанавливается время, после которого устройство переходит в спящий режим.

Здесь же можно обновить прошивку мыши. Я проделал эту процедуру без особых усилий. Единственное, что нужно – подключение устройства кабелем к компьютеру.

Кстати, отдельно прошивается беспроводной модуль и отдельно – само устройство. Вся процедура заняла около 5 минут.

После того, как мы разобрали софт, можно оценить работу подсветки устройства.

Синхронизация с другими компонентами работает хорошо.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться комфортно, но переключать режимы в реальном времени кнопкой на брюшке не всегда удобно. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато не получится сделать случайно.

В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Что от кабеля, что от провода мышь работает одинаково. Сигнал начинает терять стабильность на расстоянии 1.6 м. Вблизи прием уверенный, несмотря на множество помех в виде Wi-FI, Bluetooth, смартфона, беспроводных наушников и еще одного беспроводного комплекта. Как я не пытался, но повлиять на сигнал не получилось.

Скорость хорошая, и лично я лага не заметил, но я не киберспортсмен. С мышкой удобно как играть, так и работать. Во влажных руках она не скользит, а рука во время использования не потеет. Заряда хватает надолго (и за время использования АКБ так и не разрядилась).

Заключение

Так совпало, что на момент тестирования самая низкая цена на мышку ASUS ROG Strix Impact II Wireless была в компании Регард. И она приемлема для устройства такого уровня.

Подчеркну, модель ориентирована на правшей. Однако левой рукой ее также можно использовать, если привыкнуть к управлению боковыми кнопками безымянным пальцем. В остальном новинка практически симметрична и удобно лежит в обеих руках. У нее нет утяжеляющих грузиков, но и без них она очень удобная в движении. Масса небольшая, поскольку аккумулятор встроенный и, судя по весу, Li-ion. Во времена Logitech MX700 были два пальчиковых аккумулятора, и та была тяжеленькая и инертная, а еще достаточно крупная. Ныне все компактно и удобно для любой руки.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились ребристые боковины. Они надежно фиксируются даже влажными пальцами. Эргономика, возможно, не самая удачная, но упор сделан на универсальность, и с небольшой оговоркой можно пользоваться любой рукой. Колесо прокрутки очень удобное. Сама прокрутка четкая без ошибок и промахов, и без громкого треска. Применена мягкая резина с неглубокими рельефными бороздками. Что касается долговечности кнопок, то пока что-то конкретное сказать сложно.

ASUS ROG Strix Impact II Wireless хорошо лежит на ровной твердой поверхности, оторвать или перевернуть ее сложно. На мягком коврике тоже все отлично за счет крупных передних ножек. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток таких ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. За все время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор; похоже, его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить время работы. Софт удобный, настраиваются все основные параметры. Возможно, нет тонких профессиональных регулировок, но они встречаются в моделях иного класса.

Если кратко подвести итог, то перед нами хорошая беспроводная мышка среднего уровня, которая универсальна и подойдет большинству пользователей.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: