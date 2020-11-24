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Вступление

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC принадлежит к славной серии The Ultimate Force компании ASUS. Ее представители предлагают сбалансированные характеристики и ориентированы на бескомпромиссных геймеров, с трепетом относящихся к акустическому комфорту.

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Технические характеристики

Полное название: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC; код производителя: TUF-RTX3070-O8G-GAMING.

Модель TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC GeForce RTX 3070 Founders Edition Производитель ASUS NVIDIA Графический процессор GA104-300 GA104-300 Частота ядра, МГц 1500 1500 Частота ядра (Turbo), МГц 1815 1730 Заводской разгон ядра, МГц 85 – Частота памяти, МГц 14 000 14 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 8 Шина памяти, бит 256 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, 2 х HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 + 8 12 Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 2 х 85 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 10 + 2 8 + 2 Power Limit (штат/макс), Ватт 240 / 270 220 / - Формат СО 2.7 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 300 х 127 242 х 112

Внешний вид и дизайн

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Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC выполнена в полноформатном дизайне с тремя вентиляторами типоразмера 90 мм, стандарт ставший классическим. Производитель постарался акцентировать внимание на качестве изготовления и оптимальной конструкции, нежели хвастать компактными габаритами, а потом выслушивать сообщения пользователей «маленькая да горячая».

Внешний вид новинки практически копирует ранее рассмотренную модель ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: длина видеокарты составляет 300 мм с тройкой вентиляторов, где центральный вращается в противоположном направлении во избежание паразитных завихрений.

Рекламный подход, имеющий положительное основание и необходимый прирост эффективности. Выступающая часть является носителем фирменной подсветки ASUS Aura логотипа серии.

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Поворачиваем ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC и знакомимся с массивным металлическим каркасом – бэкплейтом. Он добавляет жесткости конструкции и некой солидности. Дизайном опорная пластина также не обделена.

Новинка слегка перешагивает заветы компании NVIDIA и оснащает видеокарту двумя коннекторами питания 8-Pin для обеспечения достаточной мощности. Потребление модели ограничено рамками 240-270 Вт, хотя лимит по питанию у новинки гораздо выше и составляет 375 Вт: хотелось бы видеть отдельную версию BIOS.

Благо ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC одной из немногих оснащена двойным переключателем BIOS с режимами «Производительный» и «Тихий», и всегда есть возможность резервной копии.

Видеокарта оснащена не четырьмя, а пятью видеовыходами – тремя DisplayPort 1.4a и двумя HDMI 2.1. Поддерживается мультиконфигурация из четырех мониторов.

Система охлаждения

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC оснащена новой системой охлаждения, способной справится с топовыми графическими ускорителя, не говоря о модели старшего звена с показателем TDP равным 240 Вт, что говорит о желании производителя доминировать в данном сегменте и оставить отличный запас эффективности.

Новинка оснащена трехсекционным радиатором, пронизанный пятью тепловыми трубками. Вентиляторы диаметром 87 мм вращаются в диапазоне 0 – 3000 об/мин.

В основании располагается медная никелированная пластина, подошва кулера накрывает и микросхемы видеопамяти, а третья секция радиатора охлаждает мосфеты питания.

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Основание отполировано до зеркального блеска и может являться эталоном для всех систем охлаждения. Технология получила наименование MaxConnect.

Вторую цепочку силовых элементов охлаждает укрепительная пластина-радиатор без оребрения. Это решение уже не самое эффективное, но и фаз питания GPU здесь значительно меньше.

Декоративный кожух ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC выполнен из металла и несет на борту подсветку видеокарты.

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Финальный штрих – бэкплейт. Он выполнен тоже из толстого листа металла, но здесь производитель постеснялся уже использовать термопрокладки для пассивного охлаждения обратной стороны текстолита.

Печатная плата

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC построена на оригинальной печатной плате собственной разработки. Инженеры прибегнули к хитрой задумке разделению мосфетов на несколько зон в шахматном порядке, что позитивно отражается на их рабочей температуре.

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Обратная сторона печатной платы ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC.

Сердцем героя обзора стал графический процессор GA104-300-A1. Он произведен по 8 нм те процессу на 35-й неделе 2020 года и включает 5888 шейдеров, 96 блоков растеризации и 184 текстурных блока.

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В сравнении с референсом подсистема питания усилена двумя фазами и насчитывает общее количество 12, где десять фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять. Используются силовые каскады On Semiconductor NCP302150 с номинальным током 50 А.

Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Упаковка и комплектация

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC поставляется в огромной черной упаковке с изображением виновницы торжества.

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Ключевые особенности приведены на обратной стороне, среди них можно выделить оригинальный кожух, новую систему охлаждения и повышенное качество компонентов с автоматизированной сборкой.

А вот комплектация немного подкачала для такого серьезного продукта. Она содержит лишь руководство пользователя, благодарственную брошюру и карточку с позиционированием модели.

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Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Стандартные частоты

По умолчании активирован производительный режим, где видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC оснащена заводским разгоном +85 МГц к частоте буста, что можно считать отличным показателем!

Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии.. Получаем следующие показатели:

35°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

38°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC. Показатель уровня TDP составляет 240 Вт с возможностью увеличения до 270 Вт.

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC чувствует себя хозяином положения и задает новые границы качества. Новинка бустит до 1920 МГц в любых тестах при температуре графического процессора 61°C. Скорость вентиляторов составляет комфортные 1600 об/мин при низком уровне шума.

Подсистема питания VRM #1 и VRM#2 прогревается до 60°C и 66°C соответственно, что связано практически с прямым обдувом первой и небольшой пластины у второй части.

При максимальной скорости вращения вентиляторов ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC уровень шума возрастает до выше среднего, но еще в рамках приемлемого, что стало приятной неожиданностью.

Температурные показатели стали лучше, отыграв около 6-8°C по ключевым показателям. Нагрев графического процессора снизился до 54°C, а мосфетов областей VRM #1 и VRM #2 соответственно до 53°C и 57°C.

Дааунвольтинг видеокарте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC нравится. При понижении рабочего напряжения с 1000 мВ до 875 мВ потребление видеокарты опускается на 65 Вт до отметке 175 Вт, рабочие частоты немного приподнимаются.

Вентиляторы лениво крутятся при 1250 об/мин и почти бесшумном уровне, а температуры составляют 57°C, 57°C и 62°C для GPU, VRM #1 и VRM #2.

Тихий режим

В тихом режиме основные частотные показатели видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC не изменяются, активируется лишь более лояльный профиль настроек кривой кулера.

Версия BIOS изменяется с «40.E9» на «40.E1».

Подробные характеристики Silent BIOS модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC. Показатель уровня TDP составляет прежние 240-270 Вт.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC с выбранным Silent BIOS становится немного тише и лишь капельку горячее, что связано с понижением оборотов лишь на 200 об/мин. Температура составляет комфортные 65°C, что даже с таким показателем новинка является одной из лучших в своем сегменте.

Разгон

Оверклокинг видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC производится с активированным Performance BIOS для лучшего охлаждения. При максимально выставленном Power Limit данная модель легко покоряет рубеж 2 ГГц и держит отметку 2025-2050 МГц. Память разгоняется с 1750 МГц до 2100 МГц.

Температура графического процессора увеличилась на 3°C, зоны подсистемы питания прогреваются до 68°C и 71°C соответственно. Вентиляторы покоряют отметку 1900 об/мин при среднем комфортном уровне шума.

Прирост производительности составляет 8-9%.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарту ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC можно назвать настоящим открытием и одним из лучших решений в своем классе. Она демонстрирует высокую производительность GeForce RTX 2080 Ti при меньшем потреблении энергии.

Отдельной похвалы заслуживают инженеры компании, решившие наделить новинку бесподобной системой охлаждения с потрясающей эффективностью, благодаря которой можно достичь и удержать частоту ядра 2 ГГц.

Придраться к новой модели при внимательном изучении сложно. Все замечания стандартны для линейки NVIDIA GeForce RTX 30 – высокие требования к блоку питания и немаленькие размеры.

При разработке новой модели специалистам компании удалось добиться необходимого баланса. Видеокарту ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC можно смело рекомендовать самым требовательным геймерам.

Александр Андерсон

По итогам обзора видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC получает награду:

Выражаем благодарность: