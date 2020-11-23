Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 1.2.0.
DirectX 11.
Сглаживание - ТАА.
Качество текстур - максимально высокое.
Качество объектов - максимально высокое.
Качество теней - максимально высокое.
Качество физики - максимально высокое.
Качество шейдеров - максимально высокое.
Трассировка лучей - выключена.
Качество объемного освещения - максимально высокое.
Качество спецэффектов - максимально высокое.
Качество пост-обработки - максимально высокое.
Качество частиц - максимально высокое.
Качество воды - максимально высокое.
Качество растительности - максимально высокое.
Размытие в движении - выключено.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
ВидеопамятьОперативная памятьМбайт
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
РазгонНоминал
2560х1080
РазгонНоминал
2560х1440
РазгонНоминал
3440х1440
РазгонНоминал
3840х2160
РазгонНоминал1% low и average FPS
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
НоминалРазгон
Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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