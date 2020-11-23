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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered

Тест 19 видеокарт (GeForce GTX 1650 – GeForce RTX 2080 Ti, Radeon RX 570 – Radeon RX 5700 ХТ) и 44 процессоров (Pentium G5400 – Core i7-10700KF, Athlon 200GE – Ryzen 7 3800XТ).
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Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered, основанной на движке CryEngine 5.6.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-3450 или AMD Ryzen 3 1300X.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 5 3600.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Гбайт или AMD Radeon Vega 56 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемного освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон Номинал

2560х1080

Разгон Номинал

2560х1440

Разгон Номинал

3440х1440

Разгон Номинал

3840х2160

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал Разгон

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix crytek crysis remastered cryengine 5.6

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