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Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S266

Компания Philips выпустила доступный смартфон с добротной функциональностью и функцией разблокировки по лицу.
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Оглавление

Вступление

Ультрабюджетные смартфоны неизменно сохраняют популярность благодаря низкой стоимости. Но выбор оптимального устройства при ограниченном бюджете может быть достаточно проблематичным, поскольку многие модели выпущены под брендами неизвестных производителей.

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Компания Philips знакома нам уже давно и официально представлена на российском рынке с незапамятных пор. Причем ее модельный ряд активно пополняется доступными устройствами.

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Об одном из таких мы и поговорим. Сегодня речь пойдет о модели Philips Xenium S266. Посмотрим, удастся ли обеспечить нужную функциональность за такие деньги и получится ли поддержать устоявшуюся репутацию о том, что смартфоны Xenium отличаются впечатляющей автономностью.

Технические характеристики

Модель Philips Xenium S266
Тип устройства Смартфон
Процессор Spreadtrum SC9863
Видеопроцессор PowerVR GE8322
Память, Гбайт Оперативная: 2;
Основная: 32
Экран 6.08" IPS, 1560 x 720
Камеры, Мпикс Фронтальная: 5;
Основная: 12, 12
Поддержка MicroSD Да
NFC Нет
Батарея, мАч 4 000
Размеры, мм 155.6 х 72.8 х 8.8
Масса, г 168
Цена, руб. 6 990*
* Стоимость, рекомендованная производителем.
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Невысокая стоимость неизменно обуславливает и скромное оснащение. Так получилось и в случае с героем обзора. В первую очередь отметим неплохой объем основной памяти и достаточно емкий аккумулятор. Объем ОЗУ может показаться небольшим, но для данного ценового сегмента он неплох, да и не нужно тут больше памяти для данного процессора и дисплея.

Упаковка и комплектация

Упаковка смартфонов и мобильных телефонов компании Philips подчинена общему стилю и оформляется схожим образом. Это желтая картонная коробка с крупными фирменными логотипами производителя.

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На лицевой стороне можно увидеть фирменный слоган «Всегда на связи». Судя по всему, это отсылка к солидной автономности, которой отличается большинство продуктов компании. А вот крупная пиктограмма камеры вызвала смешанные чувства. Это намек, что смартфон относится к камерофонам? Или что он обладает камерами? Непонятно.

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Сзади находим сервисную и идентификационную информацию, а также краткий перечень комплектации. Хочется похвалить компанию Philips за наличие заводских стикеров-пломб, позволяющих убедиться, что упаковка не была вскрыта ранее. К сожалению, далеко не все производители заботятся об этой копеечной мелочи.

Внутри пространство разделено картонными перегородками, составляющими подставку для самого смартфона. Внизу расположился базовые комплект поставки.

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В комплект поставки входит:

  • Адаптер питания;
  • Кабель USB-microUSB;
  • Ключ скрепка;
  • Документация.

Каких-либо дополнительных аксессуаров не предусмотрено. А ведь было бы очень приятно увидеть здесь хотя бы простой силиконовый чехол. Ведь поиск его в магазинах может быть сопряжен с определенными трудностями.

В целом, упаковка исправно выполняет свои прямые обязанности по защите содержимого при транспортировке. Дизайн упаковки узнаваем и легко определяется именно как продукция Philips. А большего ожидать от бюджетного устройства и не приходится, ведь производитель вынужден экономить и вполне логично начать экономию бюджета с вторичных моментов, вроде упаковки.

Внешний вид и конструкция

Аппарат выполнен в классическом форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Корпус изготовлен из пластика и собран максимально качественно. Все стыки выполнены плотными, нигде не наблюдается люфта или зазоров, отсутствуют посторонние скрипы или похрустывания при нагрузках.

Корпус обладает неплохим запасом жесткости и успешно сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание.

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Лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом. В выключенном состоянии, границы дисплея незаметны и панель выглядит равномерно черной.

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Верхняя и боковые рамки одинаковы по ширине и обладают достаточно внушительными размерами, по современным меркам, хотя назвать их критично широкими не получится.

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В верхней части расположена фронтальная камера. Выступ для нее выполнен в форме полукруга. Разговорный динамик вписан в место стыка стекла и рамки корпуса.

Внизу дисплея можно увидеть расширение рамки. А вот каких-либо конструктивных элементов на этом расширении нет – пространство абсолютно свободно.

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Сам корпус представлен единой крышкой, накрывающей торцы и тыльную сторону корпуса. Между стеклом и крышкой предусмотрена тонкая пластиковая рамка, призванная гасить вибрацию при падении смартфона, увеличивая шансы стекла не повредиться.

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Торцы по всему периметру скруглены и не доставляют дискомфорта при удержании одной рукой и даже если достаточно сильно сжимать смартфон в ладони.

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Кнопки управления расположились на правой грани, как и в подавляющем большинстве современных моделей.

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Слева можно увидеть слот для SIM-карт и карты памяти, а верхняя грань занята аудиоразъемом 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.

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Нижний торец оформлен симметрично – решетки основного динамика и разговорного микрофона по краям, а разъем micro-USB в центре.

Кстати, отверстия для дополнительного микрофона системы шумоподавления найдено не было, видимо таковой здесь отсутствует.

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Сзади корпус также оформлен достаточно стандартно. Поверхность гладкая и полуматовая, без каких-либо текстур или рисунков.

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В верхней части можно увидеть сдвоенный модуль основной камеры и одиночную светодиодную вспышку. Чуть ниже посередине расположился круглый сканер отпечатков пальцев.

Центр крышки украшен логотипом производителя, а в нижней части – линейки Xenium.

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В целом, корпус не оставляет сомнений в бюджетности модели, но он и не вызывает негатива по качеству исполнения. Конструкция выполнена добротной и практичной, материалы корпуса не элитные, но прочные. Отметим также плавные очертания корпуса, позволяющие комфортно держать его в руке.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 6,08 дюйма с разрешением 1560х720 точек. Плотность пикселей составляет 283 ppi. Разглядеть отдельные точки на изображении не составит труда, но при повседневном использовании это не будет создавать какого-либо дискомфорта.

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Используется IPS матрица с широкими углами обзора. Даже при взгляде под углом картинка сохраняет цветопередачу и контрастность. Не наблюдается выцветания или искажения оттенков.

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Белый цвет также смотрится максимально натуральным, он яркий и без выраженных отклонений цветовой температуры.

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Черный цвет обладает синеватым оттенком, более заметным под углом – это стандартная ситуация для дисплеев такого типа. А вот равномерность подсветки хочется отметить отдельно – не наблюдается каких-либо выраженных засветок или пятен.

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С помощью колориметра, мы провели замеры яркости подсветки и тестирование качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 430 0.280 1536
75 329 0.210 1567
50 219 0.138 1587
25 107 0.067 1597
0 3,5 0 ?

Солидный диапазон яркости обеспечил и высокую контрастность изображения. Также, достаточно большой запас яркости обеспечивает комфортную читаемость в ясную солнечную погоду.

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Графики разместились максимально близко к референсному показателю.

450x300 21 KB. Big one: 1500x1000 19 KB

Все цвета показали неплохую стабильность, только синий чуть сильнее удалился от референса. Результат хороший.

450x300 12 KB. Big one: 1500x1000 15 KB

Цветовая температура немного завышена в угоду контрастности изображения – типичная ситуация для современных дисплеев.

450x300 125 KB. Big one: 1500x1000 263 KB

А вот цветовой диапазон очень порадовал – практически полное соответствие цветовому диапазону RGB это не самая типичная картина для смартфонов данного ценового сегмента.

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Точки серого клина выстроились в ряд неподалеку от дельты – паразитные оттенки не будут создавать неудобств пользователю.

Дисплей искренне удивил своими показателями. Да, он не отличается высоким разрешением, но зато по всем остальным параметрам он выделяется в лучшем смысле. Здесь солидный диапазон яркости подсветки, точная цветопередача и даже практически полное соответствие стандарту sRGB! Для смартфона за такую стоимость, подобные показатели даже удивляют.

Аппаратная платформа и производительность

В качестве центрального процессора используется бюджетный чип Spreadtrum SC9863. Это восьмиядерный чип, выполненный по 28 нм техпроцессу. Максимальная тактовая частота может достигать отметки в 1,6 ГГц.

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За обработку видео отвечает графический адаптер PowerVR Rogue GE8322. А также, производитель чипов обращает внимание на использование алгоритмов искусственного интеллекта, но более точных сведений не приводится.

Объем оперативной памяти оставляет 2 Гбайт – немного, но для бюджетного смартфона может оказаться приемлемым результатом.

Обратимся к нескольким приложениям-бенчмаркам и постараемся оценить общий уровень производительности системы.

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Как можно убедиться, удивительными показаниями производительности наш герой отличиться не сможет, да и на оперативное решение каких-либо серьезных задач лучше не рассчитывать. А вот для повседневных задач его в целом хватает, хотя и есть понимание, что скорость могла бы быть и повыше.

Даже при работе под нагрузкой, температурный режим сохраняется в оптимальных пределах, не вызывая дискомфорта у пользователя и не вынуждая аппарат существенно ограничивать производительность чипа.

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Когда речь идет о доступном смартфоне, многие вещи становятся нормой. Так, пользователю придется смириться с невысоким уровнем производительности и применением не самого современного оснащения. Но все это оправдывает доступная стоимость. Для выполнения базовых задач в повседневном режиме использования, Philips S266 вполне подойдет, выполняя самые необходимые функции

Программное обеспечение и прошивка

Наш герой работает под управлением операционной системы Google Android 10. Это самая актуальная версия и для бюджетного смартфона данный факт весьма позитивен. Он подразумевает актуальность программной части аппарата на момент покупки и освобождает от переживаний о наличие или отсутствии обновлений, которые для бюджетных устройств выходят не всегда.

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В нашем же случае пользователь уверен, что все актуальные приложения будут поддерживаться еще какое-то время.

Интерфейс оставлен максимально стандартным и не обременен дополнительными модификациями от производителя. Он будет максимально прост в освоении и знаком большинству пользователей, даже если ранее не приходилось пользоваться смартфонами Philips.

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Интерфейс получил классические экран блокировки и настраиваемое количество рабочих столов.

Весь список приложений расположен в меню приложений, а на рабочие столы можно добавлять только необходимые ярлыки.

Меню настроек скомпоновано логично и понятно, каждый пункт обладает своей пиктограммой и комментариями. Последние, помогают максимально быстро отыскивать нужный пункт настроек, не просматривая раздел за разделом.

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Хотя управление жестами еще не внедрено в бюджетных смартфонах, для многих пользователей будет удобной возможность выбрать расположение кнопок управления.

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Кроме того, смартфон умеет распознавать некоторые движения,

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В целом, за все время тестирования, аппарат показал себя хорошо, интерфейс работает стабильно и плавно, не наблюдалось зависаний или подтормаживаний при решении повседневных задач.

Безопасность

Набор средств защиты стандартный для подавляющего большинства современных смартфонов и включает в себя всё необходимое.

Пользователь может использовать стандартные пароль или графический ключ или воспользоваться дактилоскопическим сканером.

Считывание отпечатка происходит быстро и безошибочно. За все время тестирования разблокировка с первого раза не удалась лишь несколько раз. Причем такие сложности были связаны с влажностью или загрязненностью рук, а не работой системы.

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Есть здесь и функция разблокировки по лицу, но она построена на базе классической фронтальной камеры и работает на достаточно стандартных алгоритмах.

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А вот ее работа искренне удивила. При достаточном освещении разблокировка занимает буквально доли секунд, не срабатывая только при закрытых глазах. Если же освещенности недостаточно, скорость разблокировки немного увеличивается, но в большинстве случаев разблокировка все-таки происходит, так как хватает яркости подсветки дисплея.

Если же говорить о надежности работы, лидером по-прежнему остается классический сканер отпечатков пальцев.

Мультимедиа

Для начала, обратимся к результатам тестирования в приложении Antutu Video Tester и оценим "всеядность" аппарата относительно различных форматов видео.

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450x208 30 KB. Big one: 1500x692 159 KB

450x208 30 KB. Big one: 1500x692 162 KB

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В целом, с поддержкой большинства популярных форматов никаких проблем не возникнет. Да, с видео в высоком разрешении могут быть трудности, но это типично для смартфонов подобного уровня.

Основной динамик обладает средним уровнем громкости и в большинстве условий использования его будет достаточно. Здесь нет каких-то открытий, но и разочарований не будет. Естественно, с учетом стоимости девайса.

А вот "подружить" внешнюю звуковую карту с данным смартфоном не удалось – он попросту отказывался определять наличие подключения.

Тем не менее, с точки зрения субъективных ощущений, можно провести аналогию с основным динамиком. В повседневном использовании, наушники позволят скоротать время за просмотром кино или создать музыкальный фон в дороге.

Беспроводные интерфейсы и связь

Набор беспроводных интерфейсов для подавляющего большинства современных смартфонов остается типичным. Поддерживается установка двух nano-SIM. Они устанавливаются в общий слот.

Сотовая связь работает в диапазонах GSM, WCDMA и LTE. Каких-либо трудностей с работой мобильной связи в условиях Москвы и ближайшего Подмосковья не возникало.

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К скорости интернет-соединения не возникло каких-либо нареканий. При прямом сравнении можно заметить, что веб-страницы загружаются немного медленнее, но это не оказывает влияния на общие впечатления от использования.

Работа навигации осуществляется по спутникам систем GPS и ГЛОНАСС. «Холодный» старт занял около минуты, после чего смартфон корректно определил местоположение. С дальнейшим позиционированием никаких затруднений не возникало.

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Модуля NFC здесь нет. Конечно, смартфон относится к сегменту доступных устройств и здесь данный интерфейс еще не столь широко представлен. Но иногда он все-таки встречается и хотелось бы, видеть его в большем количестве доступных смартфонов.

Файловая система

Объем встроенной памяти составляет 32 Гбайт. Каких-либо иных модификаций модели с другим объемом памяти не предусмотрено.

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Расширить доступный объем хранилища можно с помощью использования карты памяти microSD. Правда, она устанавливается в комбинированный слой и для этого придется отказаться от использования второй SIM-карты.

Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.

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Как видим, скорость не стремится к показателям флагманов, да и нет смысла ожидать этого от бюджетного смартфона. Тем не менее, обработка файлов не будет занимать слишком много времени и заметно сказываться на общем быстродействии устройства.

Время автономной работы

Автономность, это качество, которому компания Philips уделяет внимание на протяжении своей истории. Многие выбирали и выбирают продукцию компании Philips именно за это.

Наш герой комплектуется аккумулятором с емкостью 4000 мАч – стандартный показатель для современных моделей. А вот составить примерный прогноз относительно автономности довольно сложно. С одной стороны, небольшой дисплей с не самым высоким разрешением позволяют говорить о скромном энергопотреблении. А с другой – далеко не самый современный процессор заставляет сомневаться в его энергоэффективности.

Обратимся к результатам тестирования автономности и посмотрим на объективные цифры.

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Отметим также стабильность разряда аккумулятора. Это говорит о правильной калибровки батареи.

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Показатели далеки от рекордных, но запаса энергии хватит, чтобы аппарат сохранял работоспособность в течение всего дня.

А вот быстро восполнить заряд не получится – комплектный адаптер питания обладает мощностью в 5 Ватт и на полный цикл зарядки потребуется порядка четырех с половиной часов.

В настройках можно отслеживать состояние аккумулятора и активировать режим энергосбережения при низком заряде.

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Пользователю придется вспомнить те славные времена, когда перед сном нужно было подключить смартфон к подзарядке, чтобы утром он был заряжен полностью. Такая ситуация достаточно обыденна для смартфонов такого ценового сегмента и не является существенным недостатком – просто быстрая зарядка пока еще является атрибутом более дорогих моделей.

Камера

Смартфон комплектуется фронтальной камерой с разрешением 5 Мпикс. А вот основная камера получила два модуля – на 12 Мпикс каждый. Основная камера дополнительно снабжена одиночной светодиодной вспышкой.

450x146 18 KB. Big one: 1500x487 99 KB

Модуль основной камеры немного возвышается над поверхностью крышки. Объективы прикрыты общей стеклянной панелью с небольшой выступающей рамкой по периметру.

Приложение камеры обеспечено базовым функционалом и здесь есть всё необходимое. В целом, интерфейс понятен и не вызывает каких-либо неудобств при использовании.

208x450 143 KB. Big one: 692x1500 1397 KB

Доступен небольшой список различных режимов, призванных оптимизировать алгоритмы работы камер под те или иные условия и задачи.

208x450 96 KB. Big one: 692x1500 957 KB

Доступен даже ручной режим съемки. Правда, количество настраиваемых параметров достаточно скромное.

208x450 146 KB. Big one: 692x1500 1396 KB

Посмотрим на примерные снимки и постараемся дать оценку качеству получаемых снимков.

Тест камеры Philips S266

Дневная съемка:

450x338 80 KB. Big one: 4000x3000 4221 KB

450x338 97 KB. Big one: 4000x3000 4727 KB

450x338 82 KB. Big one: 4000x3000 3876 KB

450x338 78 KB. Big one: 4000x3000 3644 KB

Ночная съемка. Автоматический режим:

450x338 44 KB. Big one: 4000x3000 2022 KB

Режим ночной съемки:

450x338 60 KB. Big one: 4000x3000 3031 KB

Как видим, ожидать каких-то удивительных результатов от используемых камер не приходится. Чудес не бывает и бюджетный смартфон остается таковым. Невозможно установить качественные камеры и оптику в доступную модель. В целом, при условиях достаточного освещения, Philips S266 может получить снимки приемлемого качества, но при снижении освещенности – ситуация заметно ухудшается.

И это не является проблемой данной модели, нет. Просто нет смысла ожидать от доступной модели отличных результатов при использовании камеры. Зато, наш герой неплохо сгодится для создания каких-либо фотографических заметок или напоминаний.

Сравнение с конкурентами

Посмотрим, с какими моделями других производителей предстоит бороться за выбор покупателей герою обзора. Какие параметры схожи, а какие будут отличаться, и можно ли найти что-то более интересное без необходимости расширять бюджет.

Модель Philips S266 Nokia 2.3 Vsmart Joy 2+ BQ 6036L Strike Power MAX
Процессор Spreadtrum SC9863 MediaTek Helio A22 Qualcomm Snapdragon 450 Spreadtrum SC9863A
Видеопроцессор PowerVR GE8322 PowerVR GE8320 Adreno 506 PowerVR GE8322
Память, Гбайт Оперативная: 2;
Основная: 32		 Оперативная: 2;
Основная: 32		 Оперативная: 2;
Основная: 32		 Оперативная: 2;
Основная: 32
Экран 6.08" IPS,
1560 x 720		 6.2" IPS,
1520 x 720		 6.2" IPS,
1520 x 720 		6.0" IPS,
2160 x 1080
Камеры, Мпикс Фронтальная: 5;
Основная: 12, 12		 Фронтальная: 5;
Основная: 13, 2		 Фронтальная: 8;
Основная:13, 5		 Фронтальная: 8;
Основная: 13, 2
Поддержка MicroSD Да Да Да Да
NFC Нет Нет Нет Да
Батарея, мАч 4 000 4 000 4 500 6 000
Размеры, мм 155.6 х 72.8 х 8.8 157.7 х 75.4 х 8.68 157.0 х 76.0 х 8.7 154.3 х 75.3 х 10.9
Масса, г 168 183 176 197
Цена, руб. 6 990* ~7 000 ~6 500 ~7 000
* Официальная рекомендованная стоимость.

Компания Nokia предлагает свои смартфоны в разных ценовых сегментах и в данном случае, нас интересует модель Nokia 2.3. Она предлагается в рознице по цене около 7 тысяч рублей.

386x450 330 KB

За эти деньги характеристики тоже будут достаточно схожи. Дисплей будет чуть крупнее и сравним по разрешению, объемы памяти аналогичны. Процессор начального уровня, но от компании MediaTek. При аналогичном объеме аккумулятора, масса корпуса будет чуть больше у Nokia. В целом, аппараты можно назвать аналогами.

Второй конкурент называется Vsmart Joy 2+ и здесь уже отличий больше. Дисплей совпадает по характеристикам с вышеупомянутой Nokia 2.3.

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А вот процессор уже от компании Qualcomm – Snapdragon 450. Это достаточно интересный вариант для столь доступного аппарата. Объемы памяти аналогичны, а вот емкость аккумулятора несколько выше. Но более интересным здесь является заявленная поддержка функции быстрой заряди по стандарту Qualcomm QuickCharge 3.0. При этом, конкурент от Vsmart тяжелее всего на 8 граммов и даже обладает более тонким корпусом. Да и цена немного ниже нашего героя. Однако, согласится ли пользователь отдать предпочтение смартфону с абсолютно неизвестным названием? Это вопрос и ответить на него может только статистика продаж.

Последним конкурентом выбран смартфон от российской компании – BQ 6036L Strike Power MAX. И этот аппарат кажется самым интересным вариантом для сравнения.

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Он базируется на аналогичной аппаратной платформе и даже диагональ дисплея практически не отличается. А вот разрешение дисплея здесь уже 2160 х 1080 точек и это очень сильно сказывается на ощущениях от использования. Правда, этот же фактор негативно скажется на производительности и автономности устройства.

Среди прочих отличий отметим наличие модуля NFC, который стремительно набирает всё больше популярности у пользователей. Хотя дисплей предполагает более высокое энергопотребление, аккумулятор здесь вполовину больше и это способно нивелировать увеличившееся энергопотребление. А вот на массогабаритные параметры этот факт оказал негативное влияние, сделав смартфон BQ толще и тяжелее. В общем и целом, модель от BQ кажется весьма интересной альтренативой, но окончательное решение за покупателем.

Заключение

По итогам обзора смартфон Philips Xenium S266 можно назвать типичным представителем моделей этого ценового сегмента. Он достойно выполняет повседневные задачи и позволяет оставаться на связи, как мобильной, так и в интернете.

Качественный корпус оставляет приятные ощущения от использования, а компактные габариты обеспечивают удобство и практичность. Да и строгий сдержанный дизайн пошел новинке на пользу. Что касается аппаратной платформы, то смартфон просто выполняет базовые задачи и не пытается заявлять, что справится с чем-то более серьезным.

Что на самом деле удивило – функция разблокировки по лицу. При достаточном свете сканирование происходит практически мгновенно, а в темноте процесс лишь немного замедляется. Подсветки дисплея хватает для того, чтобы аппарат увидел лицо пользователя и просканировал его. Этого от данной модели мы точно не ожидали, привыкнув, что эта функция не всегда работает корректно даже в более дорогих моделях, не говоря уже о бюджетном сегменте.

Отметим приятную цветопередачу дисплея с широкими углами обзора, неплохую автономность и оптимальный объем основной памяти. И пусть «звезд с неба» герой обзора не хватает, он успешно отрабатывает каждый рубль своей стоимости, без каких-либо накладок справляясь с прямыми функциями. А это самое важное в случае с доступными моделями.

Плюсы Philips S266:

  • Качественный корпус;
  • Приятная цветопередача дисплея;
  • Быстрая работа функции разблокировки по лицу;
  • Неплохой уровень автономности;
  • Оптимальная стоимость.

Минусы смартфона:

  • Отсутствие NFC;
  • Посредственное качество камер.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании Philips в Москве за предоставленный на тестирование смартфон Philips Xenium S266.

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