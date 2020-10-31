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Вступление

Компания AeroCool продолжает выпускать новые интересные модели корпусов, и мы даже не успеваем их все рассматривать настолько их много. Какие-то модели приходят взамен старых, и этот круговорот не остановить. Видимо, объемы производства компании очень большие и они могут позволить себе выпускать в каждом отдельном случае собственное шасси. Пожалуй, за все время тестирования лишь раз я заметил унификацию, и то неполную. В основном все делается с нуля, как будто сделали модель тиражом один миллион штук и начали делать следующую, и так далее. Самое главное, что корпуса бренда часто стоят своих денег. Они выглядят красиво, есть прозрачная боковая панель из акрила или стекла, есть RGB-подсветка, и это все продается по привлекательной цене.

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Поначалу критики жаловались на глухие передние панели. Сейчас огромное количество модификаций, где спереди сетка, а за ней находятся вентиляторы с подсветкой. Получается и красиво, и функционально. Кстати, именно такие модели набирают все большую популярность, а значит производитель не останется без дела и будет продолжать наводнять рынок все большим числом новых и новых корпусов.

Да и оснащение устройств тоже не отстает. Приличное количество штатно оборудовано несколькими вентиляторами для лучшей вентиляции. Видимо, в компании AeroCool вспомнили, как называется их фирма, и решили, что продув должен быть достаточен. А то в случае Aero и глухой передней панели недалеко до когнитивного диссонанса. Что касается Cool, то с этим обычно заморочек не бывает, если понимать это в значении «круто». Все корпуса смотрятся неплохо, некоторые – просто здорово. Видно, что трудится целая команда дизайнеров и они постоянно в поиске.

Сегодня мы рассмотрим еще одну интересную модель, которая обречена на успех: она не очень дорогая, с комплектом RGB-вентиляторов, сетчатой передней панелью и прозрачной боковиной, а значит это 100% попадание в сегмент «бюджетный гейминг». Можно офисное «железо» установить в красивый корпус с подсветкой и это автоматически превращает его в «игровой» компьютер. Один из таких волшебных корпусов – AeroCool Hive. На тестировании версия с закаленным стеклом (Hive-G-BK-v2).

Существует модификация с акрилом, поэтому каждый может подобрать для себя наиболее оптимальный вариант, а сам корпус получается универсальным. Посмотрим, что нового и интересного в этой модели.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно компактная для корпуса размера Mid Tower и относительно легкая для модели с закаленным стеклом. А еще есть прорези в картоне, которые образуют ручки для переноски. Одному с ней обращаться очень комфортно. Она изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 510 х 263 х 457 мм, масса – 5.8 кг.

Если б не закаленное стекло, то вес был бы еще меньше. Однако, за ним проще ухаживать, и оно практически не царапается в отличие от акрила.

Оформление уже привычно, но к нему до сих пор есть претензии. Самая главная заключается в том, что есть несколько изображений корпуса на упаковке, но по ним невозможно понять суть этого устройства, как оно устроено и что внутри и снаружи. Вот опять получается, что по этому схематичному изображению видно закрытую переднюю панель без вентиляторов. На самом же деле там сетка и три вентилятора.

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Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

Несмотря на небольшие габариты коробки, корпус относится к формату Mid Tower, а еще в описании обозначено, что передняя панель сетчатая. Также нам сообщают, что в корпусе есть поддержка дополнительных вентиляторов над тоннелем блока питания, а также есть поддержка систем СЖО.

На другой боковой поверхности мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. Как раз там, где находится глухая стальная панель В левой части опять находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, что похоже на правду. Передняя панель сделана из пластика ABS и стальной сетки, цвет черный, глубина ниши для укладки кабелей справа – 17,7 мм. Также тут много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 8;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 157 мм;

Поддержка видеокарт премиум класса длиной до 317 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек. Открыв коробку сверху, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью верх.

В качестве каркаса используется вспененных полиэтилен. Статика не образуется. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем, но для начала надо выпрямить картон в местах, где он прорезан под ручки.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек;

Втулки для крепления материнской платы к шасси;

Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели. Вставляющихся запасных в комплекте нет.

Дизайн и особенности

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Корпус выглядит строго, лаконично и красиво. Он относительно компактный и удобный. Сразу видно, что у него крупные ножки, а сам объем не очень большой. Габариты устройства, согласно спецификации, составляют 206 х 457 х 380 мм. Масса – 4.5 кг.

В данном случае все параметры приблизительно соответствует действительности. Только корпус получается немного шире из-за винтов крепления стекла, которые выпирают сбоку.

В описании не указано, что одна боковая стенка из стекла, но есть маркер в обозначении комплектации. Это указывает на то, что могут быть различные модификации. Сам корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама стальная, передняя панель с пластиковым обрамлением и узором в виде ячеек. Однако большинство из них выполнены стальной сеткой. Грани со всех сторон скошены в сторону центра. Эти полосы выполнены с фактурой под карбон. В местах соединения каркаса рамы и других элементов используются заклепки.

Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но не похож на фольгу. Он не мнется и не гнется так просто, но есть слабое место – винтовые соединения. В местах фиксации винтом карт расширения металл такой же как везде. В итоге крепление получается одноразовым. Это касается не данной конкретной модели, а многих, в том числе премиальных, где используют тонкий металл.

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В остальном ничего не гнется, не мнется и нет люфтов между элементами. Изготовление очень хорошее: все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

В описании сказано, что корпус высокопроизводительный (речь скорее о системе охлаждения) и предназначается для мощных геймерских комплектующих. Отчасти я с этим утверждением согласен потому, что испытал это устройство, но сама формулировка размыта и не совсем понятно, что считать мощным?

Например, видеокарта GTX 295 уже давно не мощная, а немощная, но очень горячая. RX 5700 XT или RTX 2070 Super греются меньше, но гораздо мощнее и корпус с ними хорошо справляется. Приблизительно такая же картина с процессорами. Все очень относительно и надо разумно подходить к каждой конкретной ситуации. Внешний вид необычный, особенно это касается передней панели, которая сделана ячейками. Какие-то из них заняты сеткой, а какие-то пластиком. Смотрится очень интересно, особенно с подсветкой от вентиляторов.

Боковая стеклянная панель здесь крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в стекле. На самих барашках есть резиновые втулки, которые фиксируются в стекле, а еще на раме есть резиновые шайбы.

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Стекло сверху заклеено защитной пленкой. Оно немного тонировано и поэтому смотрится еще лучше, чем просто прозрачное.

Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется ими, а также Г-образным выступом спереди. Он вставляется в переднюю стойку рамы.

Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 17,7 мм для комфортной укладки кабеля. Я не мерил, но мне показалось немного маловато, поэтому разводить нужно аккуратнее не перехлестывая кабели.

Каждый раз я пытаюсь найти два одинаковых шасси, где отличались бы только панели. И вот уже на этот раз думал, что это оно, но нет. Очень похоже на Cylon Pro, на Ore, а больше всего на Menace, но там разъемы в передней панели, а здесь в верхней металлической крышке, а в панели их нет.

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Понятно, что используются заклепки и какие-то элементы отдельно наверняка продублированы в нескольких моделях, например, здесь и в Menace очень похоже все, кроме верхней детали и передней панели. Пожалуй, на данный момент - это рекорд по совпадениям. Заметно, что рама здесь тонкая, легкая и в ней много отверстий и проемов.

Внутреннее убранство компактное, поэтому объем скромный и нужна хорошая вентиляция при использовании производительной системы.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Для начала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно она вставляется в металлические направляющие.

Сетка расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Как обычно, она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

Корпус опирается на четыре пластиковые ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

Каждая из них крепится при помощи саморезов непосредственно к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала.

Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится еще более устойчивый.

Сверху картина тоже привычная. Здесь находится стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она легко сдвинется.

Сверху можно установить два вентилятора 120 мм, а вот радиатор СЖО уже не влезет. Сетка здесь больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли потому, что теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус. Еще сверху находятся кнопки, разъемы и индикаторы.

Здесь они смонтированы в один модуль, который крепится к верхней панели корпуса. Есть кнопки Power, Reset, два USB 2.0, два USB 3.0, два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют из себя две точки. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика и стальной сетки. После панели нет больше никакой дополнительной сетки для улавливания пыли. Прямо за передней панелью находится рама, куда крепятся вентиляторы.

Их можно установить три штуки диаметром 120 мм спереди и один сзади. Здесь как раз полный комплект из вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB, включая задний. Сзади каждого устройства указаны характеристики: 12В, 0,15А. Вентиляторы со статичной подсветкой и без управления скоростью вращения.

Подключаются они через разъем MOLEX. У каждого устройства он двухсторонний, поэтому сначала они подключаются друг к другу, а затем к блоку питания.

Сзади находятся семь заглушек для карт расширения. Все нужно выламывать, а вместо них устанавливаемых в комплекте нет.

Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

За правой боковой панелью находится ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 17,7 мм и это на грани комфорта. Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков размера 3.5”. Один устанавливается внутрь, а другой сверху.

Еще два накопителя 2.5” можно закрепить на боковую панель, для чего предусмотрены специальные места. Оба монтируются изнутри и это не совсем удобно.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Hive проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS 2602;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));;

Накопитель SSD M.2 Samsung 981 1Тб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Сборка системы

Не могу сказать, достаточно ли мощное я подобрал железо по меркам производителя, но думаю, что вполне, чтобы проверить этот корпус как следует. Надо отметить, что со сборкой не возникло никаких сложностей.

Нижняя корзина для установки жесткого диска мне показалась не очень удобной. Один вниз еще можно поставить, а вот сверху корзины уже не очень потому, что нужно снимать саму корзину. Еще одной важной особенностью является первоочередное подключение коннектора 8-pin дополнительного питания ATX. Если этим пренебречь, то потом придется снимать плату и проделывать эту операцию.

Блок питания просто устанавливается сбоку в нижний тоннель и закручивается саморезами через отверстия в корпусе.

Последовательность установки компонент в корпус такая: диск 3,5”, блок питания, Материнская плата в сборе с кулером, памятью и накопителем, в последнюю очередь видеокарта.

Однако, сначала предлагаю посмотреть видео работающей сборки.

Результаты тестов

Для разогрева процессора и видеокарты использовался AIDA64 Stress Test, который неплохо справляется с этой задачей. Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов AeroCool Hive и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (Open stand);

Все корпусные вентиляторы включены (AeroCool Hive ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (AeroCool Hive OFF).

Уровень шума

Уровень шума 10 см, дБ



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Меньше – лучше





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Уровень шума 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Меньше – лучше





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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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Видно, что корпусные вентиляторы не очень мощные и качают воздух слабо, зато не так шумно. Одним словом – компромисс.

Заключение

Понятно, что AeroCool Hive не рассчитан на топовые конфигурации с видеокартами уровня GeForce RTX 3090 и 16-ядерными процессорами. Вот та сборка, которую я сделал – это оптимальное решение для него. Можно собрать систему среднего уровня, и она отлично впишется в корпус, и будет хорошо работать. Если же посмотреть на цену, станет понятно, что и для бюджетных сборок он отлично подходит.

Главное – понимать, что такое решение плохо сочетается с серверными компонентами. Сейчас происходит очередной бум, связанный с наполнением рынка серверными процессорами для платформы Intel X99. Смысл тут прост: много ядер, недорого. У меня у самого есть платформа на Intel X99 c процессором Core i7-5960X, установленная в корпус AeroCool Cylon с глухой передней панелью еще до этого бума. Все влезло без проблем, включая кулер Noctua NH-D14.

В процессе эксплуатации выясняется, что десять портов SATA на плате никак не реализовать. В лучшем случае можно поставить два диска в корпус. Большой блок питания не влезает, а питания для самой платформы нужно прилично, не говоря уж о видеокарте. Разводить все в корпусе при большом количестве дополнительных устройств становится неудобно, начинаются проблемы с охлаждением.

Итог прост. Этот корпус предназначен для современного «железа» среднего уровня с умеренным тепловыделением. Если нужно что-то мощное, то и корпус надо выбирать соответствующий. AeroCool Hive ориентирован исключительно на конфигурации с одной видеокартой уровня Radeon RX 5700 XT или GeForce RTX 2070 Super и процессором AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10400. Поэтому он легко справится со своей задачей.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: