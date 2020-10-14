Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
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В данном обзоре будет изучена производительность видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT.
Их соперниками стали следующие графические ускорители:
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Видеокарты:
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1650 4096 Mбайт;
- Radeon RX 590 8192 Мбайт;
- Radeon RX 580 8192 Мбайт.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
1920х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
Battlefield V
- Версия 1.0 сборка 25990.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая абберация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптичемкая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
1920х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трасировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
1920х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
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Far Cry New Dawn
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
1920х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
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Hitman 2
- Версия 2.72.0.
- DirectX 12.
- Сглаживание - SSAA 1.00.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество теней - ультра высокое.
- Контактные тени - включены.
- Качество отражений - высокое.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Динамическое увеличение резкости - сильное.
- Качество моделирования - наилучшее.
1920х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
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