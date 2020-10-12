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Вступление

Игровые модели ноутбуков прочно вошли в жизнь многих пользователей, их популярность только растет. Это обусловлено хорошим сочетанием высокой производительности и оптимальных габаритов современных устройств. Если раньше игровой ноутбук был внушительных размеров и его мобильность ограничивалась возможностью переноски из одной комнаты в другую, то теперь он может быть еще и компактным, и весьма автономным.

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С акцентом на мобильность разрабатывается линейка ROG Zephyrus. Ноутбуки этой серии выполнены в компактных корпусах, отличаются сравнительно небольшой массой, но не отстают по производительности от более крупных моделей.

Сегодня мы познакомимся с одним из таких вариантов. ROG Zephyrus M15 предлагается в достаточно широком диапазоне комплектаций. Есть варианты и для геймеров, и для создателей мультимедийного контента. Начнем стандартно – с таблицы характеристик.

Технические характеристики

Тип устройства Ноутбук Модель ROG Zephyrus M15 Процессор Intel Core i7-10750H, Intel Core i7-10875H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX1660Ti, NVIDIA GeForce RTX2060, NVIDIA GeForce RTX2070 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память, Гбайт До 48 Встроенная память, Тбайт До 1 Основной дисплей 15,6" 4K 60 Hz Adobe RGB, FHD 240Hz sRGB, FHD 144 Hz Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6; Bluetooth 5.1 Блок питания, Вт 230 Размеры, мм 360 х 252 х 18,9-19,9 Масса, кг 1,9 Цена, руб н/д

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Как видно, оснащение нашего героя подразумевает его принадлежность к флагманским решениям. Например, он предусматривает комплектацию исключительно процессорами модели Intel Core i7, а более простых вариантов не предусмотрено. Также, производитель предлагает несколько вариантов дисплеев, каждый из которых обладает своими особенностями, а широкий выбор графических адаптеров позволит найти оптимальное соотношение стоимости и необходимой производительности.

Внешний вид и конструкция

Ноутбуки Republic Of Gamers хорошо узнаваемы за счет общего стиля в дизайне и фирменных логотипов. Корпус выполнен из металлических панелей и повторяет в дизайне прочие модели бренда. Верхняя крышка украшена логотипом и двунаправленной шлифовкой.

Причем, нам досталась базовая версия исполнения корпуса. Среди модификаций также доступен вариант специальной отделки крышки под названием Prism. Крышка украшается специальным рисунком с призматическим эффектом и красивым отблеском при попадании света. Такая крышка будет на 1 мм толще, из-за особенностей конструкции.

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Снизу корпус закрыт единой крышкой, крепящейся на винты и защелки. Крышка надежно фиксируется на своем месте, не люфтит и не прогибается под нагрузкой. В качестве опор выступают крупные резиновые ножки.

Панель топкейс выполнена металлической с приятной бархатистой поверхностью, она придает стильный внешний вид и создает приятные тактильные ощущения.

Все интерфейсы расположены слева и справа от пользователя. Так, слева можно увидеть круглый разъем питания, порт RJ-45 для подключения к проводной локальной сети, полноразмерные HDMI 2.0b и USB-A 3.2 Gen 2. Для подключения звукового оборудования предусмотрены отдельные разъемы 3,5 мм для наушников и микрофона.

На правой стороне находим слот под кенсингтоновский замок, два порта USB-A 3.2 Gen 1 и один USB-C 3.2 Gen 2. Последний, поддерживает подзарядку со стандартом Power Delivery и DisplayPort 1.4.

Применяются классические петли, без каких-либо дополнительных особенностей. Угол открытия крышки не самый большой, но диапазона вполне хватит для выбора удобного положения. Сама крышка без проблем открывается одной рукой, придерживать корпус не приходится. Выбранное положение фиксируется достаточно надежно.

Стремясь к созданию надежного и прочного корпуса, не увеличивая его массу и габариты, производитель выполнил несущую часть корпуса с сотовой структурой на внутренней стороне. Это позволило увеличить жесткость, не увеличивая массогабаритные показатели.

Такое решение уже было опробовано и применяется в ноутбуках ASUS не впервые, показывая хорошую эффективность.

В целом, наш герой поддержал традицию крепкого и стильного устройства с использованием качественных материалов. Разрабатывая прогрессивное и не самое дешевое устройство, конструкторы с ответственностью подошли к вопросу ресурса, заложив в корпус солидный запас прочности.

Клавиатура и тачпад

Панель «топкейс» матовая и бархатистая, для клавиатуры выполнено небольшое углубление, точно на высоту кнопок.

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Сама клавиатура островного типа с достаточно крупными клавишами и оптимальными промежутками между ними. Конструкция такой клавиатуры не нова и применяется также в других моделях ROG.

Нажатие кнопок точно определяется, а ошибки происходят крайне редко. Для удобства верхний ряд функциональных кнопок разделен на группы, что позволяет быстро находить нужную кнопку.

Над основной клавиатурой раcположены четыре "горячих" клавиши для управления громкостью, активностью микрофона и запуска фирменной утилиты ROG Armoury Crate.

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В зависимости от версии, клавиатура получит разные варианты подсветки. Так, с крышкой в дизайне Prism, клавиатура будет обладать одноцветной подсветкой. А вот версия Brushed Black получила поклавишную RGB подсветку с возможностью индивидуальное настройки подсветки каждой клавиши. Например, с помощью подсветки можно выделить определенные кнопки или комбинации и таким образом упростить их поиск в процессе использования.

Тачпад объединен с кнопками управления и получил скругленные углы. Сама панель гладкая, с хорошей отзывчивостью и корректным распознанием жестов мультитач.

В игровом процессе, тачпад задействуется крайне редко и для игрового ноутбука он практически не востребован. Однако, ноутбуки Zephyrus ориентированы не только на игры, но и на применение в повседневных задачах, работе или поездках. В данном случае, все повседневные задачи можно с легкостью решать без подключения внешней мыши.

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Дисплей

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма – стандартное и наиболее популярное значение для современных ноутбуков. А вот вариантов дисплея предусмотрено три.

Базовый вариант обладает разрешением 1920 х 1080 точек и частотой обновления 144 Гц. Промежуточное положение занимает матрица с разрешением 1920 х 1080 точек, частотой обновления 240 Гц и соответствием цветового диапазона стандарту sRGB. Максимальная модификация подразумевает разрешение 3840 х 2160 точек с частотой обновления 60 Гц и соответствием цветового диапазона стандарту AdobeRGB.

К нам на тестирование попала именно максимальная версия и ее мы сможем рассмотреть в ходе этого обзора.

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Боковые рамки дисплея действительно весьма тонкие, сама панель выполнена из матового шершавого пластика. По периметру крышка обладает резиновым кантом для плотного прилегания к корпусу в закрытом положении.

Углы обзора широкие, а изображение сохраняет цветопередачу и контрастность при взгляде под углом.

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Белый цвет смотрится максимально натуральным и не обладает выраженными отклонениями цветовой температуры.

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А вот с черным цветом все оказалось не столь оптимистично. Присутствуют выраженная неравномерность подсветки. В процессе использования это не вызывает неудобств, но периодически может быть заметно.

Воспользуемся колориметром и проведем замеры яркости подсветки в различных режимах. А также, протестируем качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 358 0.261 1372 50 141 0.102 1382 0 19 0.014 1357

Запас яркости достаточно большой и его хватит даже при использовании на улице. Также, стоит отметить высокие значения контрастности, за счет также и минимального уровня яркости подсветки.

Графики точно повторяют референсное значение, совпадая друг с другом – хороший показатель.

Аналогично, все три графика минимально отклоняются от референсного показателя и лишь едва заметно показывают нестабильность. На впечатлениях от использования это никак не отразится.

Цветовая температура завышена совсем немного – примерно на 500К. Это типичный показатель, выполненный в угоду большему ощущению контрастности. А вот заметить данное отклонение в процессе эксплуатации точно не получится и оттенки будут выглядеть эталонными.

Как и заявляет производитель, цветовой диапазон заметно шире стандарта sRGB и соответствует диапазону AdobeRGB. Данное соответствие также подтверждается сертификацией Pantone.

Точки серого клина сгруппированы в пределах дельты – паразитные оттенки не будут докучать пользователю.

Широкий выбор вариантов дисплеев позволит пользователю выбрать наиболее подходящий вариант по характеристикам и стоимости. Причем, каждый из дисплеев обладает действительно хорошими показателями и будет комфортен, а дальше всё зависит от пожеланий пользователя.

Касательно протестированного варианта можно упомянуть отличную калибровку цветопередачи с точным отображением оттенков. Такой дисплей будет комфортен как для работы с мультимедийными файлами, так и для игр. Правда, в случае с последними, высокое разрешение может оказаться фактором дополнительной нагрузки на аппаратную платформу. А вот что вызвало досаду, так это равномерность отображения черного цвета – при сплошной заливке выявляются светлые пятна. В реальном использовании это проблем не создает, но встречать такую особенность у столь продвинутого устройства попросту обидно.

Программное обеспечение и прошивка

Все ноутбуки данной модели комплектуются лицензионными копиями операционной системы Microsoft Windows 10. Предусмотрены домашняя или профессиональная версии.

В нашем случае, используется домашняя версия для одного языка. Каких-то нововведений со стороны производителя здесь нет. Но присутствуют классические фирменные утилиты.

Так, с помощью MyASUS можно контролировать состояние ноутбука и проводить базовые диагностические мероприятия, а также обновлять встроенное ПО.

Приложение Armoury Crate предлагает обширную информацию о состоянии и активности использования компонентов, позволяет переключать режимы работы ноутбука и конфигурировать его работу.

Отдельный раздел посвящен управлению подсветкой клавиатуры и эффектами. При подключении аксессуаров с поддержкой технологии AURA – они также будут управляться в данном приложении.

Для продвинутых пользователей доступно отслеживание задействуемых ресурсов в режиме реального времени с записью графика по выбранным параметрам.

Создавая отдельные профили, можно точно настроить ноутбук под нужды конкретного пользователя или определенных задач.

Фирменные приложения ASUS позволяют с комфортом контролировать состояние ноутбука и управлять его работой. Это способствует удобству использования компьютера в самых разных условиях и сценариях.

Аппаратная платформа и производительность

Варианты оснащения новой модели позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант для большинства пользователей, но неизменно обеспечивают высокий уровень производительности.

Пользователь может выбрать между процессорами Intel Core i7-10750H или Intel Core i7-10875H. Нам для тестирования достался первый вариант, выполненный по 14 нм техпроцессу и обладающий шестью физическими ядрами. Поддерживается работа в 12 потоков с базовой тактовой частотой 2,6 ГГц. Максимальная частота в режиме TurboBoost составляет 5,0 ГГц.

Максимальный уровень TDP определен на отметке в 45 Вт и это достаточно стандартный показатель.

Объем оперативной памяти может достигать 48 Гбайт в максимальном варианте. В нашем случае установлен объем 16 Гбайт. Из них, 8 Гбайт распаяны на материнской плате и еще 8 – установлены в качестве съемного модуля.

Используется модуль DDR4-3200 от Samsung. Производитель отдельно обращает внимание на строгий отбор комплектующих для максимально стабильной и эффективной работы, предупреждая, что самостоятельный выбор комплектующих для замены или апгрейда может не обеспечить такой же эффективности.

Для работы с графикой может применяться три варианта дискретных видеокарт. Минимальная комплектация подразумевает видеокарту NVIDIA GeForce GTX1660Ti c 6 Гбайтами собственной памяти. По мере увеличения уровня оснащения, она заменяется на NVIDIA GeForce RTX2060 или NVIDIA GeForce RTX2070 Max-Q. Оба варианта оснащаются памятью GDDR6 объемом 8 Гбайт.

Тестовая модификация обладает старшей версией графики.

Обратим внимание на результаты различных тестов производительности. Они позволят сделать выводы о скорости работы в различных задачах.

Как видно, используемая аппаратная платформа обеспечивает весьма неплохой уровень производительности и позволит с легкостью справляться даже с тяжелыми и ресурсоемкими задачами. Конечно, в самых современных играх ноутбуку может быть непросто справляться с разрешением UHD, но оптимальный профиль настроек удастся найти в любом приложении.

Если же мы говорим о применении ноутбука в рабочем режиме или выполнении большинства мультимедийных задач – никаких сложностей не возникнет, а параметры дисплея лишь добавят комфорта.

Несмотря на активное развитие энергоэффективных компонентов и снижение их нагрева, тепловыделение под нагрузкой остается типичным обстоятельством и требует наличия системы охлаждения с соответствующей эффективностью.

Для отвода тепла в ROG Zephyrus M15 предусмотрены два кулера с увеличенным количеством лопастей, каждый из которых обдувает два радиатора.

Тепло к ним передается от самых теплонагруженных компонентов через набор тепловых трубок. В последних поколениях ноутбуков данной серии с процессорами Intel 10-го поколения, в качестве термоинтерфейса применяется жидкий металл, позволивший добиться снижения общего температурного режима примерно на 10 градусов, по заявлениям производителя.

Посмотрим на результаты тестов стабильности работы под нагрузкой. Первый цикл проводился под нагрузкой только средствами приложения OCCT и обеспечивает нагрузку на центральный процессор.

Можно увидеть кратковременные снижения частот, но на общем уровне производительности это не сказывается и кроме как на графике, никак не проявляется на быстродействии ноутбука. При этом, температурный режим поддерживается около 80 градусов.

Добавим нагрузку на графическую часть с помощью стресс-теста FurMark и оценим способности системы охлаждения справляться с максимальной нагрузкой на всю аппаратную платформу.

Мы видим, что температурный режим немного снизился и стал стабильнее, но существенно показатели не изменились. Также наблюдается небольшое снижение частот процессора.

Общие результаты показывают способность ноутбука длительно поддерживать стабильную работоспособность даже в режиме максимальной нагрузки. При этом, отметим, что с имеющимся запасом вычислительной мощности, обеспечить столь серьезную нагрузку будет реально лишь в специализированных стресс-тестах, а в реальных задачах нагрузка будет заметно меньше.

В результате мы получаем компактную игровую модель с большим запасом производительности и достаточной эффективностью системы охлаждения. При этом, тестовая модификация обладает максимальным вариантом дискретной графики и есть основания ожидать, что в более простых комплектация нагрев будет меньше.

Мультимедиа

Для вывода звука предусмотрены два динамика, расположенных слева и справа от пользователя. Они направлены вниз – звук будет распространяться, отражаясь от поверхности стола.

Динамики снабжены интеллектуальным усилителем, призванным снизить количество искажений и увеличить максимальный уровень громкости.

Производитель заявляет, что использование усилителя позволило увеличить максимальную громкость в два раза, а басы в три с половиной раза. Расширение динамического диапазона также в три с половиной раза.

Благодаря использованию цифроаналогового преобразователя ESS Sabre для наушников, обеспечена поддержка аудиформатов Hi-Res Audio и режима виртуального пространственного 7.1 звука.

Коммуникация и безопасность

Для передачи данных может применяться стандартная проводная сеть Ethernet или модуль Intel Wi-Fi 6 802.11ax. Благодаря использованию качественных и правильно расположенных антенн, ноутбук радует хорошей дальностью и стабильностью приема сигнала.

Для синхронизации с беспроводными аксессуарами и передачи файлов, предусмотрен модуль Bluetooth 5.1.

А вот дополнительных средств аутентификации не предусмотрено. Так уж сложилось, что подобный функционал для игровых моделей считается невостребованным. Хотя, подобное решение представляется не слишком логичным, в формате позиционирования современных ноутбуков ROG как универсальные станции для игр, создания контента и работы.

Правда, первым положительным сдвигом в сторону безопасности явился ROG Zephyrus G14 с встроенным в кнопку питания сканером. Очень сильно ждем появления сканеров и в других моделях.

Файловая система

Вариантов оснащения накопителями два – на 512 Гбайт или 1 Тбайт. Причем, во втором случае будет применяться два модуля памяти по 512 Гбайт, объединенных в RAID0 массив. Именно такой вариант используется в тестовом образце.

Ноутбук укомплектован двумя накопителями формата M.2 NVMe с интерфейсом PCIe 3.0. Оба накопителя дополнительно накрыты теплорассеивающей пленкой для защиты от перегрева.

Скорость работы файловой системы можно оценить по результатам тестирования в приложении Crystal Disk Mark.

Как видим, независимо от объема обрабатываемых файлов, ноутбук радует высокой скоростью чтения и записи. Для пользователя это будет означать отсутствие заметных задержек на загрузку данных, а также быстрый старт операционной системы и каких-либо приложений.

Время автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора составляет 76 Вт*ч. Это достаточно солидный показатель, но и про используемую аппаратную платформу забывать не стоит. Высокий уровень производительности, неизменно требует соответствующего питания.

Тем не менее, инженеры ASUS прилагают немало усилий для достижения большей автономности. Например, разрабатываются специальные профили питания, призванные максимально эффективно использовать запас энергии при работе от аккумулятора.

Посмотрим на несколько замеров и тестов, чтобы оценить уровень автономности в различных сценариях использования.

Первый тест проведен в режиме нагрузки на процессор и видеокарту, имитируя работу в ресурсоемких мультимедийных задачах. Ноутбук работает в режиме максимальной производительности и с яркостью подсветки 100%. Активно Wi-Fi соединение и подсветка клавиатуры, а дополнительное энергопотребление обусловлено активной работой системы охлаждения.

Результат составил чуть больше полутора часов – достаточно неплохо для игровой модели.

Второй тест в режиме чтения позволяет оценить запас автономности при работе в режиме чтения. Яркость подсветки дисплея на минимальном уровне, отключена подсветка клавиатуры, ноутбук переведен в режим энергосбережения. Соединение Wi-Fi остается активным.

Практически 12 часов непрерывной работы позволяют с уверенностью рассчитывать на полный рабочий день без подзарядки. Весьма неплохо, по меркам игровых моделей.

Последний тест оценивает время автономной работы в режиме простоя. Ноутбук работает без каких-либо активных задач и с отключенным дисплеем. Остальные параметры соответствуют предыдущему тестированию.

Результат чуть менее 27 часов. Получается, ноутбук может отработать в режиме ожидания более суток. Совсем недавно такой результат был достижим только для ультрабуков с энергоэффективными процессорами и интегрированным видео.

Время заряда от 0% до 100% составляет порядка двух с половиной часов. Причем, около часа потребуется для зарядки до 65 процентов, а примерно за полтора часа уровень заряда достигнет отметки в 90 градусов.

Для подзарядки применяется блок питания мощностью 230 Вт, аналогичный с большинством современных ноутбуков ROG. Он достаточно крупный, но и брать его с собой всегда нет необходимости. Как показали результаты тестов, при использовании ноутбука в работе с офисными задачами – запаса энергии вполне хватит на весь рабочий день.

Для обеспечения максимальной мобильности и независимости от запаса энергии, пользователь может использовать для зарядки блок питания мощностью 65 Вт с разъемом USB-C. Такие блоки питания поставляются в комплекте с некоторыми ультрабуками семейства ZenBook, а также продаются отдельно.

Заключение

Новый ROG Zephyrus M15 верен традициям и ценностям бренда. Качественный корпус из металла и с высокими показателями жесткости выполнен компактным и легким. Это позволяет не только использовать ноутбук в пределах дома или работы, но и брать его с собой. Благо уровень автономности позволит решать многие задачи на протяжении всего рабочего дня без подключения к зарядному устройству.

А достаточно большой выбор разных комплектаций позволит выбрать наиболее подходящий вариант. Правда, на мой взгляд, выбор модификации с видеокартой нового поколения GeForce RTX будет оптимальным, поскольку это обеспечит существенный запас на будущее.

И хотя новинка получилась интересной и достойной внимания, без замечаний не обошлось. Так, в случае с дисплеем UltraHD наблюдаются засветки при отображении черного цвета. Пусть в процессе использования это практически не заметно, для ноутбука такого уровня хотелось бы не сталкиваться с такими особенностями.

Для тех, кто беспокоится о безопасности своих данных, досадным окажется отсутствие дополнительных средств аутентификации. Правда, справедливости ради отметим, что их отсутствие типично для абсолютного большинства современных игровых моделей. Исключение разве что ROG Zephyrus G14.

Алексей Пащук

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