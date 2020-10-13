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Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500

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Оглавление

Вступление

Очень много сейчас разнообразных компьютерных корпусов и выбрать что-то стоящее становится все сложнее. Я сам сторонник того, чтобы купить один раз на несколько лет и больше не возвращаться к этому вопросу долгое время. Корпуса устаревают не так быстро, как остальное «железо», и в целом основная его задача – просто коробка. Главное, чтобы была какая-нибудь вентиляция, все работало и не грелось.

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Дальше уже начинаются детали: защита от пыли, защита от шума, стекло или акрил, а может глухой полностью. А еще хочется, чтобы выглядело современно, но при этом строго и стильно. Чтобы это была классика, и она не выходила из моды. Передняя панель должна быть с сеточкой, чтобы продувалась легко. А еще за сеточкой можно разместить вентиляторы с RGB подсветкой. Отключил ее и получаешь строгий классический вид, включаешь – новомодная елка.

Даже со всеми перечисленными мною изысками разнообразных моделей предостаточно. Только в одной компании их будет штук 10, а еще столько же в другой. Я тестировал несколько кулеров компании Deepcool, но корпусов никогда не видел, они мне не попадались. А сегодня на тесты как раз попал корпус высокого уровня, предлагаемый по приемлемым ценам. Эта модель называется Deepcool CL500. Выглядит он практически как машина с таким же обозначением.

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Судя по внешнему виду, корпус хорошо вентилируемый потому, что верхняя и передняя панель представляют собой массивные решетки с сеткой. Посмотрим на устройство более детально и оценим его возможности. А чтобы частично раскрыть его потенциал, воспользуемся дополнительным вентилятором Deepcool RF120.

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Как вместе будет работать этот набор, выяснится по результатам тестирования, а пока рассмотрим упаковку и комплектацию устройства.

Упаковка и комплектация

Коробка крупная, но не очень тяжелая. Она изготовлена из обычного картона. Для удобства транспортировки по бокам есть вырезы, из которых получаются ручки. Габариты упаковки составляют (Д х Ш х В): 565 х 285 х 535 мм. Вес – 9,7 кг.

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Упаковка выглядит в стиле аскетичного минимализма. На упаковке нет практически ничего. Да, есть логотип компании и наименование модели. Только с одного бока есть небольшая спецификация и два схематичных изображения устройства сбоку и спереди.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем. Открыв ее, мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх.

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По бокам расположен пенопласт. Он целый и никаких крошек не видно, что очень странно. Упаковка отлично справляется со своей задачей.

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Весь комплект поставки находится внутри устройства. Он состоит из инструкции, нескольких нейлоновых стяжек, комплекта винтов, гарантийного талона, двух ушек фиксаторов боковых панелей и трех наклеек для них.

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Инструкция не очень информативная хотя бы потому, что процесс установки последних двух компонент не описан. Остальная информация тоже могла бы быть подробнее, ведь не всегда устройства попадают в руки специалистам. Должно быть максимально понятно для всех.

Дизайн и особенности корпуса

Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 473 х 226 х 519 мм, Midi Tower, для полноразмерных ATX плат. Он изготовлен из стали, пластика ABS и закаленного стекла толщиной 4 мм. О толщине стали ничего не сказано, похоже, что она местами отличается. Краска черная и серая. Обе матовые. Они нанесены ровным слоем. Этот слой достаточно толстый и прочный потому, что в процессе эксплуатации никаких царапин не было. Даже когда передняя панель при снятии выпала и упала на пол, никаких следов не осталось.

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Внешне корпус выглядит симпатично и немного необычно. Стиль передней панели развивается и переходит в верхнюю, поэтому передняя панель не выглядит чужой. Все получается гармонично и хорошо совмещаются черный и серый цвета. Черного в оформлении больше, но нельзя сказать, что он доминирует. Здесь действительно сочетание цветов, и это хорошо обыграно визуально.

Еще одно отличное решение – скосы передней панели. Она очень крупная и сильно выступает вперед. Если бы она было прямая без скосов, то выглядело бы очень массивно и грубо, как сверху, но там это не так заметно потому, что корпус просто кажется чуть выше. Спереди все удачно скошено и поэтому удалось разместить массивную решетку со стальной сеткой.

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С левого бока корпуса находится стеклянная боковая панель. Толщина этого закаленного стекла 4 мм. По периметру находится рамка из черной пленки. С ней стекло смотрится гораздо интереснее. А еще стекло заклеено защитной пленкой с двух сторон, чтобы его случайно не поцарапать чем-нибудь.

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Крепится стекло при помощи магнита сверху. Снизу оно вставляется в специальный желоб. Очень простое и эффективное крепление. Если вы переживаете, что вдруг что-то упадет и разобьется, то есть специальные петли-фиксаторы боковых панелей. С их помощью можно закрепить панель к раме винтом, через отверстие.

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Ясное дело, что стекло само по себе не магнитится и поэтому сверху есть стальная полоса с выступами под два магнита. Магниты очень сильные и хорошо держат. А с другой стороны стекла есть длинная пластиковая ручка, за которую нужно потянуть, чтобы снять панель. Да, они крепятся вместе со стальной пластиной через стекло.

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С правого бока находится стальная панель. Крепление очень похоже. Снизу длинный желоб, куда вставляется панель, а сверху два магнита. Держится все отлично.

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На одном углу панели находится специальная планка, которая выступает за границы корпуса. Она служит ручкой, за которую нужно тянуть, чтобы снять стальную боковину. Крепление очень простое, удобное и надежное.

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Посмотрим теперь на этот корпус со всех сторон.

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Рама стальная со сложным профилем окрашена в черный цвет. В местах соединения элементов используются клепки. В конструкции устройства предусмотрен тоннель снизу, где скрывается блок питания и корзина для жестких дисков. Последняя немного двигается в диапазоне 15 мм. Изначально она стоит практически в центральном положении. Смысл такой, что при установке длинного блока питания ее придется снять потому, что она будет ему мешать. С обычным блоком никаких проблем нет.

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Вместо обычных ножек здесь вдоль нижней плоскости проходят две пластиковые «лыжи». На них есть четыре резиновые вставки, которые выполняют функцию ножек. Стоит корпус очень устойчиво.

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Еще внизу находится решетка и сетка для блока питания. Сетка стальная, но очень гибкая и прочная. Она легко снимается ее можно мыть и пылесосить. Крепится она за несколько выступов нижней стальной панели.

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Сверху находится массивная пластиковая конструкция. Благодаря ей корпус становится выше почти на 4 см. Этот каркас предназначен для установки вентиляторов или радиатора СЖО сверху. Для этого есть специальный проем и отверстия креплений. Устанавливаются два вентилятора по 120 мм или соответствующий радиатор.

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Также сверху находится большая панель с решеткой и сеткой. Она легко снимается нажатием на кнопку прямо по середине.

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Этот элемент изготовлен из пластика и металла. Дизайн повторяет переднюю решетку, поэтому они как бы дополняют друг друга. К верхней панели она крепится при помощи трех выступов сзади и паза спереди, куда вставляется защелка замка.

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Разъемы и кнопки находятся на верхней панели. Здесь мы видим кнопку включения Power, два порта USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, один разъем типа mini-jack для гарнитуры и кнопка Reset. Индикатора питания нет, но зато есть индикатор активности диска. На самом деле этот индикатор ничего не мешает использовать и по другому назначению. Переходим к передней панели. Если верхняя в толщину больше четырех см, то эта больше пяти, но есть скосы и поэтому она не кажется такой огромной.

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Она легко снимается. Крепление стандартное: пластиковые втулки с расширением, вставляются в круглые отверстия и фиксируются в них. Здесь мы видим только пластик и стальную сетку для улавливания пыли, хотя сами ячейки не очень мелкие и пыль может проникнуть.

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За панелью находится рама для крепления вентиляторов. Можно установить три по 120 мм или два по 140 мм. Первый вариант предпочтительнее потому, что обеспечит максимальный поток воздуха. Дело в том, что ширина передней решетки из-за скосов как раз около 12 см. Три вентилятора 120 мм с подсветкой будут смотреться очень красиво.

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В комплекте спереди вентиляторов нет. Есть только один 120 мм сзади. На нем нет никакой информации, а подключается он или через MOLEX, или через 3-pin разъем.

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Сзади находится семь проемов для карт расширения и каждый со своей заглушкой. Они не выламываются, а прикручены винтами. Для доступа к монтажной панели нужно сначала демонтировать металлический кожух, который ее закрывает. Также есть вырез под заглушку разъемов задней панели материнской платы.

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Внизу находится проем для блока питания. Он устанавливается изнутри и крепится к стандартным монтажным отверстиям в корпусе.

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За правой боковой панелью находится углубление около 2 см. Здесь осуществляется основная разводка кабелей. Для удобства здесь предусмотрены две липучки, чтобы собрать кабели в ровные пучки. Проемы основного и потайного отсека закрыты резиновыми шторками, через них аккуратно можно протягивать кабеля к материнской плате.

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Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков или SSD накопителей размером 3,5” или 2,5”.

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Сначала диск крепится к салазкам, а потом они вставляются в корзину и фиксируются винтом.

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И еще есть две монтажные пластины для установки устройств 2,5”.

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Здесь также предусмотрены специальные монтажные пластины. Накопитель крепится сначала к ним, а сами они фиксируются на панели.

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Сверху находится небольшой хаб-разветвитель для вентиляторов. Всего к нему можно подключить четыре устройства. Удобно, но отсутствует управление и мониторинг, поэтому использовать можно только если нет других вариантов.

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Основные элементы устройства рассмотрели. Теперь можно переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Deepcool CL500 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8Гб A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX 700 Вт.

Установка Deepcool RF120, тестирование

Собирать систему в корпусе – одно удовольствие. Тут даже описывать нечего. Все настолько просто и понятно, что справится может любой, но отвертка пригодится, хотя бы для крепления материнской платы. Еще я совсем забыл упомянуть про специальную планку для поддержки видеокарты. Она регулируется по высоте и поворачивается так, что можно опереть на нее любое устройство, хотя это больше актуально для длинных тяжелых карт. ASUS TUF GAMING RX5700 оказалась слишком легкой и короткой, но даже ее удалось «поддержать».

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Благодаря хорошему кабель-менеджменту и глубокой нише, удалось аккуратно разместить все кабели. Мой блок питания с фиксированными проводами, а лучше использовать со съемными, чтобы лишнего ничего не было внутри.

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Для начала я собрал систему в базовой комплектации. Запустил и все протестировал. Штатный вентилятор, который находится в задней части работает в диапазоне 840-1050 об/мин. Он достаточно тихий и шум от него не превышает 31 дБ. Гораздо громче в системе работает процессорный кулер.

Со штатным вентилятором корпус использовать тоже можно, но не получится такой эффективности. Ведь спереди большая сетка и если поставить туда хотя бы один вентилятор, то будет гораздо лучше. Поэтому я решил сразу дооснастить устройство еще одним вентилятором Deepcool RF120, чтобы можно было сравнить хотя бы какие-то результаты. Вентилятор поставляется в красочной упаковке.

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Сзади перечислены основные его достоинства:

  • Шесть RGB светодиодов;
  • ШИМ-функция
  • Антивибрационная резиновая конструкция;
  • Множество режимов управления;
  • Сбалансированная производительность.

Здесь же есть таблица со спецификацией.

Вентилятор Deepcool RF120
Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 500-1500
Тип коннектора 4-pin FAN + 4-pin RGB
Пусковое напряжение вентилятора, В 6
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0.11
Потребляемая мощность, Вт 1.32
Воздушное давление, мм водяного столба 1.66
Воздушный поток, CFM 56.5
Уровень шума, дБ 27
Тип подшипника Гидравлический
Масса, г 152

Внутри помимо вентилятора находится комплект поставки. Он включает в себя питающий кабель подсветки с пультом, комплект винтов для крепления и инструкция.

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Сам кулер оборудован тремя коннекторами на двух кабелях. С кабелем подключения двигателя 4-pin PWM FAN все ясно. Оставшиеся два относятся к RGB подсветке. Кабель один, а коннекторов на нем два (папа/мама). Системой, видимо, предусмотрено последовательное соединение.

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Некоторые характеристики и наименование модели указаны на наклейке с обратной стороны корпуса двигателя. Вентилятор монтируется без каких-либо сложностей, поэтому сразу собираем и смотрим.

Как видно, режимов подсветки много, а вот синхронизации с материнской платой нет потому, что коннектор специфический и не подходит к стандартному разъему на материнской плате.

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За решеткой вентилятор смотрится еще лучше. Его самого не видно, зато отчетливо заметна подсветка.

Пора переходить к тестированию. Оно проводилось в нескольких режимах.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Штатный вентилятор (Base);
  • Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 MAX);
  • Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 Silent);
  • Все вентиляторы выключены (OFF).

В режиме Silent скорость вращения крыльчатки вентиляторов составляет 840 об/мин, в режиме MAX – 1050 и 1500 об/мин соответственно.

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Даже без тестов было понятно, что корпус эффективнее вентилируется, если его дооснастить хотя бы одним вентилятором спереди. О результатах такого эксперимента с комплектом Deepcool MF120 GT можно прочитать на страницах нашей лаборатории.

Заключение

С моей точки зрения получилось здорово. Deepcool CL500 – это эталон корпуса класса Midi Tower для производительной системы. Очень красивая, удобная и функциональная модель. И с очень хорошей вентиляцией, но не в базовом виде, а значит, есть неплохие возможности расширения и модернизации. В комплекте идет всего один вентилятор, и для полноценного функционирования его недостаточно.

Сам корпус задумывался инженерами как максимально продуваемый. Поэтому спереди и сверху предусмотрены крупные решетки с сетками, где воздух проходит без особых усилий. Другая сторона медали – повышенный шум, но это зависит от используемых компонентов и вентиляторов. Можно подобрать такие комплектующие, что слышно вообще ничего не будет.

Удобство сборки находится на очень высоком уровне, и производитель не лукавит, когда говорит: «Создано для создателей систем». Я бы день и ночь собирал системы в таких корпусах. Все грамотно сделано и везде можно подлезть, монтаж легкий, за исключением установки накопителей 3.5” и 2.5”. Там без отвертки не обойтись. При сборке она все равно будет нужна, поэтому это мелочи, а некоторые и вовсе уже не ставят диски, предпочитая M.2 накопители. Штатно подсветки RGB нет, но ее можно организовать самостоятельно. Боковая панель стеклянная, спереди и сверху сетка – вывод: свет проходит идеально.

Вентилятор Deepcool RF120 – прекрасное дополнение, чтобы доукомплектовать этот корпус, но всегда хочется чего-то большего. И, на мой взгляд, лучше использовать комплект Deepcool MF120 GT, включающий три производительных вентилятора с RGB подсветкой и хабами питания устройств и подсветки.

Тем не менее, с вентилятором Deepcool RF120 система заиграла в прямом смысле новыми красками, и сразу получается другой внешний вид. У вентилятора отличное качество изготовления и хороший комплект поставки. Скорость оборотов регулируется материнской платой, а подсветкой легко управлять при помощи проводного пульта, который можно аккуратно вывести и спрятать снизу передней панели корпуса.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool CL500.

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peppery
11:59
Говнище же. Брать по факту нечего под зен3 такими темпами, только дарк хиро, которая будет рублей 40 стоить у нас; походу надо снова на интел с перспективой апгрейда до рокет-лейка. Приплыли, чё.
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Gunnar
11:59
Правда чо ли?)
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Alex Ivanov
11:58
пруфы или балабол?
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Gunnar
11:57
Ой, иди в жопу, а!) Такие же как ты отбитые фонаты- малолетки может и кричали. Адекватные люди топят за свой кошелек, а не цвет лагеря и берут что выгоднее здесь и сейчас. Проблема в том, что 450-470 ...
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Danil Shtern
11:57
Лизе Су и делать то не надо ни фига . конкуренты сами лажают по полной.
Датский магазин подтвердил удручающую статистику доступности видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30
Alex Ivanov
11:56
Это тут причем? Не наблюдаю логики. При чем тут AMD к политике ASUS? Штеуд головного мозга? А насчет попадоса с ASUS, претензии к ней. Я с 2002-го больше не пользуюсь мат. платами данной фирмы.
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Иван Иванович
11:56
хихихихихи
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
peppery
11:55
Tuf всегда позиционировался как бюджетный суббренд. О чем ты.
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
GumanoidT
11:54
Написано же, Maximus XII, т.е. LGA1200
Эксклюзивная материнская плата ASUS ROG Maximus XII Extreme GUNDAM появилась на первых фотографиях
Y0!
11:54
Сначала был вброс от АМД - сообщество встретило негативно и получило небольшую подачку - поддержка только для чипсета 400 серии и только в статусе "БЕТА". Может, эта бета настолько кривая, что асус не...
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
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