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Вступление

Очень много сейчас разнообразных компьютерных корпусов и выбрать что-то стоящее становится все сложнее. Я сам сторонник того, чтобы купить один раз на несколько лет и больше не возвращаться к этому вопросу долгое время. Корпуса устаревают не так быстро, как остальное «железо», и в целом основная его задача – просто коробка. Главное, чтобы была какая-нибудь вентиляция, все работало и не грелось.

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Дальше уже начинаются детали: защита от пыли, защита от шума, стекло или акрил, а может глухой полностью. А еще хочется, чтобы выглядело современно, но при этом строго и стильно. Чтобы это была классика, и она не выходила из моды. Передняя панель должна быть с сеточкой, чтобы продувалась легко. А еще за сеточкой можно разместить вентиляторы с RGB подсветкой. Отключил ее и получаешь строгий классический вид, включаешь – новомодная елка.

Даже со всеми перечисленными мною изысками разнообразных моделей предостаточно. Только в одной компании их будет штук 10, а еще столько же в другой. Я тестировал несколько кулеров компании Deepcool, но корпусов никогда не видел, они мне не попадались. А сегодня на тесты как раз попал корпус высокого уровня, предлагаемый по приемлемым ценам. Эта модель называется Deepcool CL500. Выглядит он практически как машина с таким же обозначением.

Судя по внешнему виду, корпус хорошо вентилируемый потому, что верхняя и передняя панель представляют собой массивные решетки с сеткой. Посмотрим на устройство более детально и оценим его возможности. А чтобы частично раскрыть его потенциал, воспользуемся дополнительным вентилятором Deepcool RF120.

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Как вместе будет работать этот набор, выяснится по результатам тестирования, а пока рассмотрим упаковку и комплектацию устройства.

Упаковка и комплектация

Коробка крупная, но не очень тяжелая. Она изготовлена из обычного картона. Для удобства транспортировки по бокам есть вырезы, из которых получаются ручки. Габариты упаковки составляют (Д х Ш х В): 565 х 285 х 535 мм. Вес – 9,7 кг.

Упаковка выглядит в стиле аскетичного минимализма. На упаковке нет практически ничего. Да, есть логотип компании и наименование модели. Только с одного бока есть небольшая спецификация и два схематичных изображения устройства сбоку и спереди.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем. Открыв ее, мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх.

По бокам расположен пенопласт. Он целый и никаких крошек не видно, что очень странно. Упаковка отлично справляется со своей задачей.

Весь комплект поставки находится внутри устройства. Он состоит из инструкции, нескольких нейлоновых стяжек, комплекта винтов, гарантийного талона, двух ушек фиксаторов боковых панелей и трех наклеек для них.

Инструкция не очень информативная хотя бы потому, что процесс установки последних двух компонент не описан. Остальная информация тоже могла бы быть подробнее, ведь не всегда устройства попадают в руки специалистам. Должно быть максимально понятно для всех.

Дизайн и особенности корпуса

Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 473 х 226 х 519 мм, Midi Tower, для полноразмерных ATX плат. Он изготовлен из стали, пластика ABS и закаленного стекла толщиной 4 мм. О толщине стали ничего не сказано, похоже, что она местами отличается. Краска черная и серая. Обе матовые. Они нанесены ровным слоем. Этот слой достаточно толстый и прочный потому, что в процессе эксплуатации никаких царапин не было. Даже когда передняя панель при снятии выпала и упала на пол, никаких следов не осталось.

Внешне корпус выглядит симпатично и немного необычно. Стиль передней панели развивается и переходит в верхнюю, поэтому передняя панель не выглядит чужой. Все получается гармонично и хорошо совмещаются черный и серый цвета. Черного в оформлении больше, но нельзя сказать, что он доминирует. Здесь действительно сочетание цветов, и это хорошо обыграно визуально.

Еще одно отличное решение – скосы передней панели. Она очень крупная и сильно выступает вперед. Если бы она было прямая без скосов, то выглядело бы очень массивно и грубо, как сверху, но там это не так заметно потому, что корпус просто кажется чуть выше. Спереди все удачно скошено и поэтому удалось разместить массивную решетку со стальной сеткой.

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С левого бока корпуса находится стеклянная боковая панель. Толщина этого закаленного стекла 4 мм. По периметру находится рамка из черной пленки. С ней стекло смотрится гораздо интереснее. А еще стекло заклеено защитной пленкой с двух сторон, чтобы его случайно не поцарапать чем-нибудь.

Крепится стекло при помощи магнита сверху. Снизу оно вставляется в специальный желоб. Очень простое и эффективное крепление. Если вы переживаете, что вдруг что-то упадет и разобьется, то есть специальные петли-фиксаторы боковых панелей. С их помощью можно закрепить панель к раме винтом, через отверстие.

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Ясное дело, что стекло само по себе не магнитится и поэтому сверху есть стальная полоса с выступами под два магнита. Магниты очень сильные и хорошо держат. А с другой стороны стекла есть длинная пластиковая ручка, за которую нужно потянуть, чтобы снять панель. Да, они крепятся вместе со стальной пластиной через стекло.

С правого бока находится стальная панель. Крепление очень похоже. Снизу длинный желоб, куда вставляется панель, а сверху два магнита. Держится все отлично.

На одном углу панели находится специальная планка, которая выступает за границы корпуса. Она служит ручкой, за которую нужно тянуть, чтобы снять стальную боковину. Крепление очень простое, удобное и надежное.

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Посмотрим теперь на этот корпус со всех сторон.

Рама стальная со сложным профилем окрашена в черный цвет. В местах соединения элементов используются клепки. В конструкции устройства предусмотрен тоннель снизу, где скрывается блок питания и корзина для жестких дисков. Последняя немного двигается в диапазоне 15 мм. Изначально она стоит практически в центральном положении. Смысл такой, что при установке длинного блока питания ее придется снять потому, что она будет ему мешать. С обычным блоком никаких проблем нет.

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Вместо обычных ножек здесь вдоль нижней плоскости проходят две пластиковые «лыжи». На них есть четыре резиновые вставки, которые выполняют функцию ножек. Стоит корпус очень устойчиво.

Еще внизу находится решетка и сетка для блока питания. Сетка стальная, но очень гибкая и прочная. Она легко снимается ее можно мыть и пылесосить. Крепится она за несколько выступов нижней стальной панели.

Сверху находится массивная пластиковая конструкция. Благодаря ей корпус становится выше почти на 4 см. Этот каркас предназначен для установки вентиляторов или радиатора СЖО сверху. Для этого есть специальный проем и отверстия креплений. Устанавливаются два вентилятора по 120 мм или соответствующий радиатор.

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Также сверху находится большая панель с решеткой и сеткой. Она легко снимается нажатием на кнопку прямо по середине.

Этот элемент изготовлен из пластика и металла. Дизайн повторяет переднюю решетку, поэтому они как бы дополняют друг друга. К верхней панели она крепится при помощи трех выступов сзади и паза спереди, куда вставляется защелка замка.

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Разъемы и кнопки находятся на верхней панели. Здесь мы видим кнопку включения Power, два порта USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, один разъем типа mini-jack для гарнитуры и кнопка Reset. Индикатора питания нет, но зато есть индикатор активности диска. На самом деле этот индикатор ничего не мешает использовать и по другому назначению. Переходим к передней панели. Если верхняя в толщину больше четырех см, то эта больше пяти, но есть скосы и поэтому она не кажется такой огромной.

Она легко снимается. Крепление стандартное: пластиковые втулки с расширением, вставляются в круглые отверстия и фиксируются в них. Здесь мы видим только пластик и стальную сетку для улавливания пыли, хотя сами ячейки не очень мелкие и пыль может проникнуть.

За панелью находится рама для крепления вентиляторов. Можно установить три по 120 мм или два по 140 мм. Первый вариант предпочтительнее потому, что обеспечит максимальный поток воздуха. Дело в том, что ширина передней решетки из-за скосов как раз около 12 см. Три вентилятора 120 мм с подсветкой будут смотреться очень красиво.

В комплекте спереди вентиляторов нет. Есть только один 120 мм сзади. На нем нет никакой информации, а подключается он или через MOLEX, или через 3-pin разъем.

Сзади находится семь проемов для карт расширения и каждый со своей заглушкой. Они не выламываются, а прикручены винтами. Для доступа к монтажной панели нужно сначала демонтировать металлический кожух, который ее закрывает. Также есть вырез под заглушку разъемов задней панели материнской платы.

Внизу находится проем для блока питания. Он устанавливается изнутри и крепится к стандартным монтажным отверстиям в корпусе.

За правой боковой панелью находится углубление около 2 см. Здесь осуществляется основная разводка кабелей. Для удобства здесь предусмотрены две липучки, чтобы собрать кабели в ровные пучки. Проемы основного и потайного отсека закрыты резиновыми шторками, через них аккуратно можно протягивать кабеля к материнской плате.

Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков или SSD накопителей размером 3,5” или 2,5”.

Сначала диск крепится к салазкам, а потом они вставляются в корзину и фиксируются винтом.

И еще есть две монтажные пластины для установки устройств 2,5”.

Здесь также предусмотрены специальные монтажные пластины. Накопитель крепится сначала к ним, а сами они фиксируются на панели.

Сверху находится небольшой хаб-разветвитель для вентиляторов. Всего к нему можно подключить четыре устройства. Удобно, но отсутствует управление и мониторинг, поэтому использовать можно только если нет других вариантов.

Основные элементы устройства рассмотрели. Теперь можно переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Deepcool CL500 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;

Память: 2 x 8Гб A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX 700 Вт.

Установка Deepcool RF120, тестирование

Собирать систему в корпусе – одно удовольствие. Тут даже описывать нечего. Все настолько просто и понятно, что справится может любой, но отвертка пригодится, хотя бы для крепления материнской платы. Еще я совсем забыл упомянуть про специальную планку для поддержки видеокарты. Она регулируется по высоте и поворачивается так, что можно опереть на нее любое устройство, хотя это больше актуально для длинных тяжелых карт. ASUS TUF GAMING RX5700 оказалась слишком легкой и короткой, но даже ее удалось «поддержать».

Благодаря хорошему кабель-менеджменту и глубокой нише, удалось аккуратно разместить все кабели. Мой блок питания с фиксированными проводами, а лучше использовать со съемными, чтобы лишнего ничего не было внутри.

Для начала я собрал систему в базовой комплектации. Запустил и все протестировал. Штатный вентилятор, который находится в задней части работает в диапазоне 840-1050 об/мин. Он достаточно тихий и шум от него не превышает 31 дБ. Гораздо громче в системе работает процессорный кулер.

Со штатным вентилятором корпус использовать тоже можно, но не получится такой эффективности. Ведь спереди большая сетка и если поставить туда хотя бы один вентилятор, то будет гораздо лучше. Поэтому я решил сразу дооснастить устройство еще одним вентилятором Deepcool RF120, чтобы можно было сравнить хотя бы какие-то результаты. Вентилятор поставляется в красочной упаковке.

Сзади перечислены основные его достоинства:

Шесть RGB светодиодов;

ШИМ-функция

Антивибрационная резиновая конструкция;

Множество режимов управления;

Сбалансированная производительность.

Здесь же есть таблица со спецификацией.

Вентилятор Deepcool RF120 Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 25 Скорость вращения, об/мин 500-1500 Тип коннектора 4-pin FAN + 4-pin RGB Пусковое напряжение вентилятора, В 6 Номинальное напряжение вентилятора, В 12 Номинальная сила тока вентилятора, А 0.11 Потребляемая мощность, Вт 1.32 Воздушное давление, мм водяного столба 1.66 Воздушный поток, CFM 56.5 Уровень шума, дБ 27 Тип подшипника Гидравлический Масса, г 152

Внутри помимо вентилятора находится комплект поставки. Он включает в себя питающий кабель подсветки с пультом, комплект винтов для крепления и инструкция.

Сам кулер оборудован тремя коннекторами на двух кабелях. С кабелем подключения двигателя 4-pin PWM FAN все ясно. Оставшиеся два относятся к RGB подсветке. Кабель один, а коннекторов на нем два (папа/мама). Системой, видимо, предусмотрено последовательное соединение.

Некоторые характеристики и наименование модели указаны на наклейке с обратной стороны корпуса двигателя. Вентилятор монтируется без каких-либо сложностей, поэтому сразу собираем и смотрим.

Как видно, режимов подсветки много, а вот синхронизации с материнской платой нет потому, что коннектор специфический и не подходит к стандартному разъему на материнской плате.

За решеткой вентилятор смотрится еще лучше. Его самого не видно, зато отчетливо заметна подсветка.

Пора переходить к тестированию. Оно проводилось в нескольких режимах.

Открытый стенд (ОС);

Штатный вентилятор (Base);

Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 MAX);

Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 Silent);

Все вентиляторы выключены (OFF).

В режиме Silent скорость вращения крыльчатки вентиляторов составляет 840 об/мин, в режиме MAX – 1050 и 1500 об/мин соответственно.

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Даже без тестов было понятно, что корпус эффективнее вентилируется, если его дооснастить хотя бы одним вентилятором спереди. О результатах такого эксперимента с комплектом Deepcool MF120 GT можно прочитать на страницах нашей лаборатории.

Заключение

С моей точки зрения получилось здорово. Deepcool CL500 – это эталон корпуса класса Midi Tower для производительной системы. Очень красивая, удобная и функциональная модель. И с очень хорошей вентиляцией, но не в базовом виде, а значит, есть неплохие возможности расширения и модернизации. В комплекте идет всего один вентилятор, и для полноценного функционирования его недостаточно.

Сам корпус задумывался инженерами как максимально продуваемый. Поэтому спереди и сверху предусмотрены крупные решетки с сетками, где воздух проходит без особых усилий. Другая сторона медали – повышенный шум, но это зависит от используемых компонентов и вентиляторов. Можно подобрать такие комплектующие, что слышно вообще ничего не будет.

Удобство сборки находится на очень высоком уровне, и производитель не лукавит, когда говорит: «Создано для создателей систем». Я бы день и ночь собирал системы в таких корпусах. Все грамотно сделано и везде можно подлезть, монтаж легкий, за исключением установки накопителей 3.5” и 2.5”. Там без отвертки не обойтись. При сборке она все равно будет нужна, поэтому это мелочи, а некоторые и вовсе уже не ставят диски, предпочитая M.2 накопители. Штатно подсветки RGB нет, но ее можно организовать самостоятельно. Боковая панель стеклянная, спереди и сверху сетка – вывод: свет проходит идеально.

Вентилятор Deepcool RF120 – прекрасное дополнение, чтобы доукомплектовать этот корпус, но всегда хочется чего-то большего. И, на мой взгляд, лучше использовать комплект Deepcool MF120 GT, включающий три производительных вентилятора с RGB подсветкой и хабами питания устройств и подсветки.

Тем не менее, с вентилятором Deepcool RF120 система заиграла в прямом смысле новыми красками, и сразу получается другой внешний вид. У вентилятора отличное качество изготовления и хороший комплект поставки. Скорость оборотов регулируется материнской платой, а подсветкой легко управлять при помощи проводного пульта, который можно аккуратно вывести и спрятать снизу передней панели корпуса.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: