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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200 BE.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или ATI Radeon R9 270X 2 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-4690K или AMD Ryzen 5 1500X.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4 Гбайт или ATI Radeon R9 290X 4 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 8.1.939228.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - 4Х.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимально высокая.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Качество толпы - максимально высокое.


Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Anno 1800 потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Anno 1800 предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что в разрешении 1920 х 1080 у достаточно мощных видеокарт Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 Super возникли проблемы с обеспечением комфортной производительности. Даже после разгона.

В разрешении 2560 х 1080 со схожей ситуацией столкнулись ускорители GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660. В 2560 х 1440 высокие результаты показали только старшие модели.

Разрешение 3440 х 1440 покорилось графическому ускорителю GeForce RTX 2080 Ti и разогнанной видеокарте GeForce RTX 2080 Super. В 3840 х 2160 требования к графической подсистеме настолько возросли, что комфортную производительность обеспечил лишь разогнанный флагман NVIDIA.

В игре Anno 1800 доминировали графические ускорители компании NVIDIA. Так, например, видеокарта Radeon RX 5700 XT соперничала с GeForce RTX 2070, а ускорители Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 64 – с GeForce RTX 2060 Super.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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Проект Anno 1800 настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что большинство подопытных показали высокие результаты. Лишь у младших моделей из обоих лагерей наблюдались проблемы с обеспечением комфортной производительности.

В игре Anno 1800 процессоры компании Intel были заметно быстрее конкурентов из AMD.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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amd intel nvidia тест ubisoft phoenix anno 1800 ubisoft blue byte

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