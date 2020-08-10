Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200 BE.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или ATI Radeon R9 270X 2 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-4690K или AMD Ryzen 5 1500X.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4 Гбайт или ATI Radeon R9 290X 4 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 8.1.939228.
- DirectX 12.
- Сглаживание - 4Х.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимально высокая.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Качество толпы - максимально высокое.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
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Оперативная память
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Мбайт
Для комфортной игры в Anno 1800 потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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Номинал
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2560х1080Разгон
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Номинал
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2560х1440Разгон
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Номинал
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3440х1440Разгон
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Номинал
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3840х2160Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
Игра Anno 1800 предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что в разрешении 1920 х 1080 у достаточно мощных видеокарт Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 Super возникли проблемы с обеспечением комфортной производительности. Даже после разгона.
В разрешении 2560 х 1080 со схожей ситуацией столкнулись ускорители GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660. В 2560 х 1440 высокие результаты показали только старшие модели.
Разрешение 3440 х 1440 покорилось графическому ускорителю GeForce RTX 2080 Ti и разогнанной видеокарте GeForce RTX 2080 Super. В 3840 х 2160 требования к графической подсистеме настолько возросли, что комфортную производительность обеспечил лишь разогнанный флагман NVIDIA.
В игре Anno 1800 доминировали графические ускорители компании NVIDIA. Так, например, видеокарта Radeon RX 5700 XT соперничала с GeForce RTX 2070, а ускорители Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 64 – с GeForce RTX 2060 Super.
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон
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Номинал
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Проект Anno 1800 настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что большинство подопытных показали высокие результаты. Лишь у младших моделей из обоих лагерей наблюдались проблемы с обеспечением комфортной производительности.
В игре Anno 1800 процессоры компании Intel были заметно быстрее конкурентов из AMD.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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