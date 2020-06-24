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Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта - июнь 2020

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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2500X и видеокарты GeForce RTX 2080 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

  • Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060.
  • Core i7-9700KF + Radeon RX 590.
  • Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080.
  • Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.
  • Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.
  • Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590.
  • Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080.
  • Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

F1 2019

Настройки графики:
  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

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1920х1080



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 1% low и average FPS

Far Cry 5

Настройки графики:
  • Версия 1.0.11.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистовть изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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SnowRunner

Настройки графики:
  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1920х1080



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 1% low и average FPS

Strange Brigade

Настройки графики:
  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

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1920х1080



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 1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Настройки графики:
  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

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1920х1080



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 1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

Настройки графики:
  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
  • Сглаживание - TAA (1TX).
  • Размытие в движении - включено.
  • Поле зрения - 90.
  • Качество освещения - очень высокое.
  • Качество теней - высокое.
  • Качество частиц - очень высокое.
  • Качество направленного затенения - высокое.
  • Качество отражений - очень высокое.
  • Качество декалей - очень высокое.
  • Качество размытия в движении - очень высокое.
  • Качество передачи изображения - высокое.
  • Качество воды - очень высокое.
  • Качество объемного изображения - высокое.
  • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
  • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
  • Качество детализации - очень высокое.
  • Отложенный рендеринг - включен.
  • Удаление полигонов - отключено.
  • Асинхронное вычисление - включено.
  • Трассировка лучей - отключена / включена.
  • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
  • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
  • Хроматическая аберрация - включена.
  • Глубина резкости - включена.
  • Сглаживание глубины резкости - включено.
  • HDR свечение - включено.
  • Резкость - 2.0.
  • Зернистость - 1.0.
  • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080



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 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что конфигурации с мощными графическими ускорителями были заметно быстрее связок со старшими процессорами. С учетом текущей подборки игр можно утверждать, что видеокарта играет более важную роль для игрового компьютера, чем процессор.

Однако давайте углубимся в детали.

В случае с видеокартами компании AMD системы "Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-9700K + Radeon RX 590" и "Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590", на 52% - 77%.

В случае с графическими ускорителями компании NVIDIA конфигурации "Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080" и "Ryzen 5 2600X + GeForce RTX 2080" опередили связки "Core i7-9700K + GeForce RTX 2060" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060", на 10% - 25%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и + Radeon RX 590 был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.

Теперь давайте более подробно рассмотрим противостояние конфигураций с видеокартами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось два сценария:

  • Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Control, F1 2019, Far Cry 5, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Wolfenstein: Youngblood.
  • Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в игре Mount & Blade II: Bannerlord.
Лидерство связок со старшей видеокартой и слабым процессором наблюдалось в семи проектах. В оставшейся одной игре важную роль играл мощный процессор.

В данной подборке игр более важную роль играла мощная видеокарта. В 88% протестированных игр уверенно лидировали системы с производительными графическими ускорителями и умеренно мощными процессорами.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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