В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2500X и видеокарты GeForce RTX 2080 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060.

Core i7-9700KF + Radeon RX 590.

Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080.

Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.

Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.

Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590.

Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080.

Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования реклама Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte B450 AORUS PRO, АМ4;

Gigabyte B450 AORUS PRO, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i7-9700K - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2278, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения оперативной памяти игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Control.

F1 2019.

Far Cry 5.

Mount & Blade II: Bannerlord.

SnowRunner.

Strange Brigade.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Wolfenstein: Youngblood.

Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Версия 1.09.

DirectX 12

Уровень детализации - высокий.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Фильтрация теней - средняя.



Объемное освещение - высокое.



Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.



Качество отражений на экране - высокое.



Качество общих отражений - высокое.



Сглаживание (MSAA) - 4X.



Зернистость изображения - включена.



Технология NVIDIA DLSS - выключена.



Качество трассировки лучей - выключено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

F1 2019

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество теней от дыма - высокое.



Дополнительные тени от дыма - включены.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

Настройки графики:

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1920х1080



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1% low и average FPS

Far Cry 5

Версия 1.0.11.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Mount & Blade II: Bannerlord

Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Количество солдат - 750 (320 х 430).



Качество звуковых каналов - высокое (512).



Качество шейдеров - высокое.



Запас потоковой передачи текстур - высокий.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Тип теней - статические и динамические.



Фильтрация теней - PCF.



Детализация частиц - высокая.



Качество частиц - высокое.



Качество листвы - очень высокое.



Детали персонажа - очень высокие.



Детали окружения - очень высокие.



Качество поверхности - высокое.



Количество рэгдолл моделей - неограниченное.



Сложное затенение - TSAO.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Качество высокое - высокое.



Сглаживание - TSMAA x2.



Качество молний - высокое.



Прорисовка деталей - очень высокая.



Глубина резкости - включена.



Пространственные отражения - включены.



Симуляция ткани - включена.



Интерактивная трава - включена.



Солнечные лучи - включены.



Рассеивания на субповерхностях - включены.



Тесселяция - включена.



Блики - включены.



Зернистовть изображения - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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SnowRunner

Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

Strange Brigade

Версия 1.47.22.14.

Vulkan.

Масштаб прорисовки - 100%.



Асинхронные вычисления - включены.



Детализация текстур - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Детализация отражений - ультра высокая.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Размытие в движении - включено.



Преграждение окружающего света - включено.



Тесселяция - включена.



Поля локального затенения - включены.

Настройки графики:

реклама

1920х1080



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1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Версия 4792145.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Сложное затенение - HBAO+.



Дистанция прорисовки - очень высокая.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Качество теней - ультра высокое.



Качество почвы - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Эффект дерна - включен.



Размытие в движении - включено.



Глубина поля прицелов - включена.



Качественная глубина поля - включена.



Свечение - включено.



Объемные лучи - усовершенствованные.



Рассеивание под поверхностью - включено.



Блики линз - включены.



Качество дальних теней - ультра высокое.

Настройки графики:

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1920х1080



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1% low и average FPS

Wolfenstein: Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).

Размытие в движении - включено.

Поле зрения - 90.

Качество освещения - очень высокое.

Качество теней - высокое.

Качество частиц - очень высокое.

Качество направленного затенения - высокое.

Качество отражений - очень высокое.

Качество декалей - очень высокое.

Качество размытия в движении - очень высокое.

Качество передачи изображения - высокое.

Качество воды - очень высокое.

Качество объемного изображения - высокое.

Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.

Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.

Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.

Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.

Качество детализации - очень высокое.

Отложенный рендеринг - включен.

Удаление полигонов - отключено.

Асинхронное вычисление - включено.

Трассировка лучей - отключена / включена.

NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.

Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.

Хроматическая аберрация - включена.

Глубина резкости - включена.

Сглаживание глубины резкости - включено.

HDR свечение - включено.

Резкость - 2.0.

Зернистость - 1.0.

Масштабирование разрешения - отключено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1920х1080



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1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что конфигурации с мощными графическими ускорителями были заметно быстрее связок со старшими процессорами. С учетом текущей подборки игр можно утверждать, что видеокарта играет более важную роль для игрового компьютера, чем процессор.

Однако давайте углубимся в детали.

В случае с видеокартами компании AMD системы "Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-9700K + Radeon RX 590" и "Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590", на 52% - 77%.

В случае с графическими ускорителями компании NVIDIA конфигурации "Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080" и "Ryzen 5 2600X + GeForce RTX 2080" опередили связки "Core i7-9700K + GeForce RTX 2060" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060", на 10% - 25%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и + Radeon RX 590 был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.

Теперь давайте более подробно рассмотрим противостояние конфигураций с видеокартами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось два сценария:

Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Control, F1 2019, Far Cry 5, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Wolfenstein: Youngblood.

Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в игре Mount & Blade II: Bannerlord.

Лидерство связок со старшей видеокартой и слабым процессором наблюдалось в семи проектах. В оставшейся одной игре важную роль играл мощный процессор.

В данной подборке игр более важную роль играла мощная видеокарта. В 88% протестированных игр уверенно лидировали системы с производительными графическими ускорителями и умеренно мощными процессорами.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

