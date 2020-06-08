Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
Страницы материала
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner.
Системные требования
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
- Процессор: Intel Core i3-4130 или AMD Ryzen 3 2200U.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270.
Рекомендованные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
- Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 4.9.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Зернистость - включена.
- FOV от третьего лица - 80.
- Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
- Плотность травы - ультра высокая.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество симуляции - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Рассеянное затенение - включено.
- Качество воды - высокое.
- Объемный туман - включен.
- Солнечные лучи - включены.
- Зеркала - включены.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Оперативная память
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Мбайт
Для комфортной игры в SnowRunner необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной четырьмя гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
3440х1440Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
3840х2160Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Игра SnowRunner предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме.
В разрешении 1920 х 1080 высокие результаты показало большинство видеокарт, за исключением представителей бюджетного ценового сегмента.
В разрешении 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младших графических ускорителей – представителей серий GeForce GTX 1650 и Radeon RX 5хх.
В разрешении 2560 х 1440 помимо младших моделей проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у представителей GeForce GTX 1660 серии. Однако после разгона это «недоразумение» было устранено.
В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты показали старшие видеокарты и графические ускорители среднего ценового сегмента, включая GeForce RTX и Radeon RX Vega. Разрешение 3840 х 2160 осилили все старшие видеокарты, включая разогнанную модель Radeon RX 5700 XT.
В игре SnowRunner доминировали видеокарты компании NVIDIA. Графический ускоритель Radeon RX 5700 XT смог соперничать с GeForce RTX 2070, а модель Radeon RX 5700 – с GeForce RTX 2060.
реклама
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Проект SnowRunner настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования ЦП показали высокие результаты. Тем не менее, младшие модели были в два раза медленнее старших сородичей.
В SnowRunner процессоры Intel были немного быстрее конкурентов из AMD. Поэтому в данной игре правильнее говорить о паритете между продукцией двух крупнейших вендеров, нежели о преимуществе кого-либо из них.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила