В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner.

Системные требования

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Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).

Процессор: Intel Core i3-4130 или AMD Ryzen 3 2200U.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 20 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270.

системные требования:

Рекомендованные системные требования:

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).

Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700.

Оперативная память: 16 Гбайт.

Свободное место на HDD: 20 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). реклама Видеокарты: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Мбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Мбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Мбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Мбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Мбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Мбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Мбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Мбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Мбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Мбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);



Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). Тесты процессоров проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4;

: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;

Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;

Core i5-9600F - 4400-4600;

Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;

Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4900 МГц;

Core i7-8700 - 3200 @ 4300 МГц;

Pentium G5600F - 3900 МГц;

Pentium G5420 - 3800 МГц;

Pentium G5400 - 3700 МГц;



Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;



Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;

Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;

Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;

Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

Athlon 220GE - 3400 @ 4000 МГц;

Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования реклама Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160. Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти Видеопамять



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Оперативная память



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Мбайт

Для комфортной игры в SnowRunner необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной четырьмя гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт 1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3440х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Игра SnowRunner предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме.

В разрешении 1920 х 1080 высокие результаты показало большинство видеокарт, за исключением представителей бюджетного ценового сегмента.

В разрешении 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младших графических ускорителей – представителей серий GeForce GTX 1650 и Radeon RX 5хх.

В разрешении 2560 х 1440 помимо младших моделей проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у представителей GeForce GTX 1660 серии. Однако после разгона это «недоразумение» было устранено.

В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты показали старшие видеокарты и графические ускорители среднего ценового сегмента, включая GeForce RTX и Radeon RX Vega. Разрешение 3840 х 2160 осилили все старшие видеокарты, включая разогнанную модель Radeon RX 5700 XT.

В игре SnowRunner доминировали видеокарты компании NVIDIA. Графический ускоритель Radeon RX 5700 XT смог соперничать с GeForce RTX 2070, а модель Radeon RX 5700 – с GeForce RTX 2060.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров 1920х1080 Номинал



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Разгон



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Проект SnowRunner настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования ЦП показали высокие результаты. Тем не менее, младшие модели были в два раза медленнее старших сородичей.

В SnowRunner процессоры Intel были немного быстрее конкурентов из AMD. Поэтому в данной игре правильнее говорить о паритете между продукцией двух крупнейших вендеров, нежели о преимуществе кого-либо из них.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.



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