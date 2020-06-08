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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner.

Системные требования

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Минимальные системные требования:
  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
  • Процессор: Intel Core i3-4130 или AMD Ryzen 3 2200U.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270.

Рекомендованные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
  • Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в SnowRunner необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной четырьмя гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра SnowRunner предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме.

В разрешении 1920 х 1080 высокие результаты показало большинство видеокарт, за исключением представителей бюджетного ценового сегмента.

В разрешении 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младших графических ускорителей – представителей серий GeForce GTX 1650 и Radeon RX 5хх.

В разрешении 2560 х 1440 помимо младших моделей проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у представителей GeForce GTX 1660 серии. Однако после разгона это «недоразумение» было устранено.

В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты показали старшие видеокарты и графические ускорители среднего ценового сегмента, включая GeForce RTX и Radeon RX Vega. Разрешение 3840 х 2160 осилили все старшие видеокарты, включая разогнанную модель Radeon RX 5700 XT.

В игре SnowRunner доминировали видеокарты компании NVIDIA. Графический ускоритель Radeon RX 5700 XT смог соперничать с GeForce RTX 2070, а модель Radeon RX 5700 – с GeForce RTX 2060.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Проект SnowRunner настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования ЦП показали высокие результаты. Тем не менее, младшие модели были в два раза медленнее старших сородичей.

В SnowRunner процессоры Intel были немного быстрее конкурентов из AMD. Поэтому в данной игре правильнее говорить о паритете между продукцией двух крупнейших вендеров, нежели о преимуществе кого-либо из них.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix focus home interactive saber interactive snowrunner havok

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