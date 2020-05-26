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Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490

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Оглавление

Вступление

Обновленный арсенал материнских плат ASUS, предназначенных для процессоров Comet Lake-S, насчитывает 17 моделей всех категорий: от недорогих вариантов для обычных пользователей до топовых решений с передовыми технологиями. Линейка ROG Maximus относится к флагманам, включает последние наработки инженеров и богатые возможности. Но в данном сегменте особняком стоит одна модель – это Formula.

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Для многих энтузиастов материнская плата семейства ASUS ROG Maximus Formula является глотком свежего воздуха, поскольку располагает установленным на подсистему питания водоблоком и предлагает множество «плюшек» для подключения различного оборудования СЖО. Для удобства пользования данные модели оснащены различной индикацией, POST-блоком и OLED-дисплеем, а монолитная броня обеспечивает простой доступ к внутренним компонентам, например, твердотельным накопителям.

Очередной вехой стала системная плата нового поколения – ASUS ROG Maximus XII Formula, которая получила лучшие черты своих предшественников. Но сначала пробежимся по новой платформе.

Comet Lake-S: что нового

В апреле компания Intel представила процессоры десятого поколения с кодовым именем Comet Lake-S. Это настольные процессоры, использующие знакомую читателям старую архитектуру и улучшенный 14-нанометровый техпроцесс. Прошло пять долгих лет, и компания Intel продолжает совершенствовать микроархитектуру Skylake, постоянно оттачивая дизайн структурных блоков и наращивая IPC (число исполняемых за такт инструкций).

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Основных изменений в поколении Comet Lake-S можно назвать два – это новый сокет LGA1200 и флагманские решения с 10 ядрами. Но все значительно интереснее, чем кажется.

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Модельный ряд Comet Lake-S

Всего компания Intel представила 32 «новых» настольных процессора. Ассортимент Intel Core начинается с i3, продолжается i5 и i7, и заканчивается старшими решениями i9.

Значимое отличие от прошлых поколений заключается в активной поддержке технологии Hyper-Threading для процессоров семейства Core в независимости от числа ядер, что дает им хороший буст производительности. То есть на каждое физическое ядро всегда приходится два вычислительных потока. Таким образом, представители серии Core i9 будут иметь 10 ядер и 20 потоков, процессоры Core i7 получат 8 ядер и 16 потоков, Core i5 — 6 ядер и 12 потоков, а Core i3 — 4 ядра и 8 потоков.

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Поддержкой Hyper-Threading смогут похвастаться и новые Pentium, имеющие лишь по два ядра. Только самые младшие двухъядерные Celeron будут лишены подобной функциональности.

Цены и характеристики процессоров Intel Core (Comet Lake-S)

CPU Ядра / Потоки Частоты, ГГц, номинал Частоты, ГГц, TB 2.0 Частоты, ГГц, TB Max 3.0 Частоты, ГГц, TVB TDP, Ватт Стоимость, $
i9-10900K 10/20 3.7 5.1 5.2 5.3 125 488
i9-10900KF 10/20 3.7 5.1 5.2 5.3 125 472
i9-10900 10/20 2.8 5 5.1 5.2 65 439
i9-10900F 10/20 2.8 5 5.1 5.2 65 422
i9-10900T 10/20 1.9 4.5 4.6 35 439
i7-10700K 8/16 3.8 5 5.1 125 374
i7-10700KF 8/16 3.8 5 5.1 125 349
i7-10700 8/16 2.9 4.7 4.8 65 323
i7-10700F 8/16 2.9 4.7 4.8 65 298
i7-10700T 8/16 2 4.4 4.5 35 325
i5-10600K 6/12 4.1 4.8 125 262
i5-10600KF 6/12 4.1 4.8 125 237
i5-10600 6/12 3.3 4.8 65 213
i5-10600T 6/12 2.4 4 35 213
i5-10500 6/12 3.1 4.5 65 192
i5-10500T 6/12 2.3 3.8 35 192
i5-10400 6/12 2.9 4.3 65 182
i5-10400F 6/12 2.9 4.3 65 157
i5-10400T 6/12 2 3.6 35 182
i3-10320 4/8 3.8 4.6 65 154
i3-10300 4/8 3.7 4.4 65 143
i3-10300T 4/8 3 3.9 35 143
i3-10100 4/8 3.6 4.3 65 122
i3-10100T 4/8 3 3.8 35 122

Цены и характеристики процессоров Intel Pentium (Comet Lake-S)

CPU Ядра / Потоки Частоты, ГГц, номинал Частоты, ГГц, TB 2.0 Частоты, ГГц, TB Max 3.0 Частоты, ГГц, TVB TDP, Ватт Стоимость, $
G-6600 2/4 4.2 58 86
G-6500 2/4 4.1 58 75
G-6500T 2/4 3.5 35 75
G-6400 2/4 4 88 64
G-6400T 2/4 3.4 35 64

Цены и характеристики процессоров Intel Celeron (Comet Lake-S)

CPU Ядра / Потоки Частоты, ГГц, номинал Частоты, ГГц, TB 2.0 Частоты, ГГц, TB Max 3.0 Частоты, ГГц, TVB TDP, Ватт Стоимость, $
G-5920 2/2 3.5 58 52
G-5900 2/2 3.4 58 42
G-5900T 2/2 3.2 35 42

Из новых особенностей свежих чипов компания Intel отмечает поддержку стандарта памяти DDR4-2933 для старших процессоров и DDR4-2666 для моделей Celeron, Pentium и младших Core. Из пресс-релиза мы узнаем, что новая платформа получает поддержку 2,5-гигабитных сетевых интерфейсов и модулей Wi-Fi 6, а также Intel Optane и Thunderbolt 3.

Новая платформа

Процессоры Core 10-го поколения Comet Lake-S устанавливаются в новую платформу. Требуется материнская плата с сокетом LGA1200 и соответствующим чипсетом Z490, H470, H410 и B460. Поддержка разгона будет только на флагманских платах Z490, впрочем, здесь ничего нового.

Процессоры Comet Lake-S обеспечивают 16 линий PCI Express 3.0. Их можно использовать в конфигурациях 1x x16, 2x x8 или 1x x8 + 2x x4. Чипсет подключается через DMI 3.0 с пропускной способностью 8 GT/s на линию, что дает 3,93 Гбайт/с в сумме.

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Старший чипсет Z490 предлагает 24 линии PCI Express. К чипсету Z490 подключаются 6x USB 3.2 Gen 2x1, 10x USB 3.2 Gen 1x1, 14x USB 2.0, 6x SATA, есть встроенный контроллер Gigabit Ethernet и поддержка Intel Wi-Fi 6 (802.11ax). Производителям материнских плат достаточно добавить PHY для сетевого интерфейса, но также есть возможность установки контроллера Intel I225 Ethernet (кодовое название Foxville).

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На текущем этапе компания Intel не сказала ни слова о поддержке PCI Express 4.0 в случае процессоров Comet Lake-S, хотя производители самих материнских плат не столь молчаливы. Более достоверную информацию мы сможем узнать уже в процессе тестирования и свежих обновлений, а пока переходим к обзору.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Maximus XII Formula; код производителя: ROG MAXIMUS XII FORMULA.

Модель ASUS ROG Maximus XII Formula
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4800 МГц (OC)
Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16;
1 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Marvell AQtion AQC107 10G LAN;
Intel I225-V 2.5G LAN
Аудиокодек ROG SupremeFX 8-канальный HD Audio CODEC S1220
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x Clear CMOS Button;
1 x BIOS FlashBack Button;
1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;
6 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
1 x 2.5G LAN;
1 x 10G Super LAN;
3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula является старшим представителем в линейке ROG Maximus с сохранением классического форм-фактора ATX и предтоповым решением модельного ряда, построенного на чипсете Intel Z490.

Владельцы Formula прошлых поколений встретят сходство продуктов, которое удаленно сохраняет общие очертаний. В новой модели ASUS ROG Maximus XII Formula производитель оптимизировал расположение множества коннекторов и перегруппировал позиции слотов PCI Express с учетом актуальной необходимости. В дизайне сохранены мрачные черты строгости и своеобразного великолепия, подчеркивающий внешний вид.

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Металлическая броня новинки окутывает не только лицевую, но и обратную часть материнской платы. Массивная пластина-бэкплейт выступает в роли пассивной системы охлаждения и контактирует с силовой частью посредством теплопрокладок.

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Модель ASUS ROG Maximus XII Formula базируется на новом процессорном разъеме Intel LGA1200, физически не совместимым с процессорами прошлых поколений. Поддерживаются все актуальные процессоры десятой серии Intel.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

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Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4800 МГц при оверклокинге. Дополнительное питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Здесь же расположены кнопки управления (включения и Flexkey) и Q-LED панель для идентифицирования этапов Boot, спрятанная под коннектор доппитания 24-pin. Кнопка Flexkey является настраиваемой и может выполнять роль переключателя перезагрузки, включения/отключения подсветки ASUS Aura, быстрому переходу непосредственно в BIOS и загрузки в безопасном режиме.

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Материнская плата ASUS оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены шесть коннектора SATA-III, развернутые на 90 градусов. Здесь же располагаются разъемы из серии «Water Cooling».

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Помимо замаскированной батарейки и колодок USB-портов, материнская плата ASUS имеет коннекторы датчика температуры, разъемы для вентилятора и помпы, порт TB Header для подключения устройство Thunderbolt, кнопку перезагрузки с предыдущими настройками ..

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.. коннекторы подсветок RGB и A-RGB, колодку для подключения передней звуковой панели.

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Для расширения функциональности ASUS ROG Maximus XII Formula снабжена четырьмя слотами PCIe:

  • PCI Express 3.0 x16 с металлической рамкой;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x8 с металлической рамкой;
  • PCI Express 3.0 x4.

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Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

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Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

  • Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.

ASUS ROG Maximus XII Formula располагает и третьим слотом M.2, расположенным с обратной стороны платы:

  • Третий слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.

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Под многочисленной броней открывается система охлаждения материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula. Отметим, новинка имеет несколько зон сгруппированных разъемов для вентиляторов с PWM управлением, общее число составляет восемь портов и один для подключения потока жидкости.

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Основная маска носит декоративный и информативный характер. Помимо защитной функции панель имеет OLED-дисплей и RGB подсветку.

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Задняя металлическая пластина выступает бэкплейтом и плоским радиатором для ключевых элементов подсистемы питания с обратной стороны текстолита.

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Оголенная печатная плата ASUS ROG Maximus XII Formula во всей своей красе.

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Микросхема системной логики Intel Z490 с внутренним обозначением. Указание даты производства отсутствует.

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Твердотельные накопители с лицевой стороны охлаждаются единым толстым радиатором, в то время как чипсет получил небольшую пластину, расположенную под общим кожухом и элементом подсветки.

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Подсистема питания насчитывает 16 фаз и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой DIGI+ VRM EPU ASP1405I, которая в обычной среде работает по формуле (8+0). Возможно фазы удвоены, тем не менее, удвоители не замечены. В любом случае инженеры компании учли это обстоятельство.

В качестве сборок применены TDA21462 с максимальной силой тока 70 А и рабочей температурой до 125°C, но такой нагрев мосфеты не увидят, что покажет тестирование.

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Ключевым отличием материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula из всего семейства ROG Maximus является предустановленный водоблок EK, совмещенный с основным радиатором подсистемы питания VRM, что позволяет использовать новинку с воздушным или же жидкостным СО.

Отдельный маленький радиатор накрывает четыре фазы питания VCCSA и VCCIO (2+2).

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Основной радиатор представляет собой массивный металлический охладитель, часть которого соединена со второстепенным элементом посредством тепловой трубки диаметром 6 мм. Прижим между подошвой и мосфетами отличный.

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Не каждый производитель рад, что его изделие разбирают до основания: благо компания ASUS не из их числа. Детальное изучение конструкции водоблока EK демонстрирует медную сердцевину с канальной структурой.

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В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

Отдельно располагается 10-гигабитный сетевой контроллер Aquantia AQC107 и 2.5-гигабитный сетевой контроллер Intel I225-V.

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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

  • 1 x кнопка Clear CMOS;
  • 1 x кнопка BIOS FlashBack;
  • 1 x комбинированный порт PS/2;
  • 6 x USB 3.2 Gen1 (Type-A);
  • 3 x USB 3.2 Gen2 (Type-A);
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 1 x 10G Super LAN;
  • 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C);
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula поставляется в огромной упаковке с черно-красной полиграфией, подчеркнутая крупной надписью наименования модели.

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Ранее мы детально изучили комплект поставки новинки в материале «Первый взгляд», поэтому пробежимся по списку что же производитель положил внутрь:

  • Руководство пользователя;
  • Набор фирменных наклеек ROG;
  • Диск с драйверами и программами;
  • Благодарственное письмо;
  • Металлический стикер;
  • Ремешок для ключей ASUS ROG;
  • Четыре классических кабеля SATA 6 Гб/с;
  • Два кабеля SATA 6 Гб/с в тканевой оплетке;
  • Два удлинителя RGB подсветки;
  • Антенна Wi-Fi.

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Возможности BIOS

Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной черно-красной палитрой и набором новых функций. В первую очередь, это улучшенная технология «умного» Ai Overclock Tuner, направленный на достижение максимальной производительности от процессора, также более расширенный перечень опций для оверклокинга.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K. На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula был обновлен до последней актуальной и доступной версии 0508.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

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На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Maximus XII Formula

В последней версии BIOS разработчики оптимизировали работу оперативной памяти на высокой частоте и улучшили алгоритм работы Ai Overclock Tuner.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS ROG Maximus XII Formula с версией BIOS 0508 следующее: CPU бустит до 4823 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4520 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 66-68°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 51 Вт, в выключенном состоянии 4,8 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 182 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS ROG Maximus XII Formula, не превышающее 47°C.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS ROG Maximus XII Formula с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4300 МГц.

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Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 heatsink.

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На промежуточном этапе была протестирована фирменная технология Ai Overclock Tuner от ASUS, активированная в BIOS. В данном случае для всех ядер множитель относительно базового поднимается на пять пунктов, для одного ядра – на шесть пунктов. Средняя частота составляет 5000 МГц. Кольцевая шина по умолчании – 4300 МГц, оперативная память – 2133 МГц.

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Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula порадовала своим максимальным разгоном. Новинка без особых усилий покорила 5200 МГц по всем ядрам, но теряла стабильность в паре бенчмарков. Однако значение 5100 МГц держала очень уверенно, что и можно считать финальным результатом. Что касается оперативной памяти, то у данной модели огромный потенциал.

ASUS ROG Maximus XII Formula достигла 4400 МГц при штатных таймингах XMP профиля, но дополнительные настройки приводили к зависаниям на этапе POST: требуется минимальная доводка микропрограммного обеспечения. Также нам известно, что для нашего экземпляра достижима частота кольцевой шины 4900 МГц, но система автоматически понижала ее до 4800 МГц. Что же, пока BIOS материнских плат обходят обкатку, но уже видимы значимые ориентиры.

Максимальное потребление с технологией Ai Overclock Tuner составляет 231 Вт, ручной разгон – 315 Вт для всего стенда в тесте LinX v0.9.5.

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Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Массивная система охлаждения подсистемы питания ASUS ROG Maximus XII Formula продемонстрировала феноменальную эффективность, однако не будем забывать, что мы использовали воздушный кулер, который частично обдувает радиаторы. Ситуация в корне изменится при кастомном контуре СЖО и более горячем процессора, но вероятно и здесь штатное охлаждение безукоризненно справится. А у модели ASUS ROG Maximus XII Formula еще и козырь в виде водоблока VRM, так что производитель тщательно подготовлися.

Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Согласно документации, потребление чипсета составляет 6 Вт, что позволяет микросхеме системной логики неплохо обходится небольшим радиатором, пусть и замаскированным кучей пластика и подогревающей подсветкой.

Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 heatsink в первом слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


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Заключение

Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula практически не уступает флагману линейки ROG Maximus XII Extreme, а благодаря уникальному отличию в виде предустановленного водоблока подсистемы питания EK в чем-то и превосходит.

По итогам нашего тестирования можно сделать вывод, что новинка справедливо занимает свою позицию. Отличный набор современных технологий и интерфейсов, наличие 10-гигабитного LAN-контроллера и Wi-Fi 6 AX201, высокоскоростных портов USB 3.2 Gen2 и Type-C позволяют задействовать материнскую плату во многих задачах.

А доведенная до более высокого класса функция Ai Overclock Tune позволяет почувствовать себя бывалым оверклокером не только энтузиастам, но и начинающим пользователям. Благо россыпь дополнительных возможностей, переключателей и настраиваемых опций помогут «выжать» из центрального процессора последние мегагерцы и тем самым добиться максимального быстродействия.

Что касается недостатков, то особых минусов выявить не удалось, остаются капризы. Хотелось бы видеть вместо диска с драйверами наконец-то USB-флешку, двойную BIOS и переключатель подсветки, позволяющий в определенных задачах отключать светодиодную индикацию и не любоваться стилем.

Подводя итоги, перед нами отточенная до блеска материнская плата из фирменной серии ROG Maximus Formula. На фоне своих родичей ASUS ROG Maximus XII Formula стоит особняком и выступает бескомпромиссным решением, которое можно смело рекомендовать к приобретению.

Александр Андерсон

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula.

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Теги

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