Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
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1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Odyssey первое место занял процессор Ryzen 5 3600X. При этом в зависимости от разрешения и режима работы он опережал соперника на незначительные 2-4%.
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1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В боевиках Battlefield V и Call of Duty: Modern Warfare модели Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X показали равные результаты.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В фантастическом шутере Far Cry New Dawn в штатном режиме визави продемонстрировали одинаковую производительность. После разгона вперед вышел процессор Core i5-9600KF.
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1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
В боевике с элементами стелса HITMAN 2 сложилась ситуация, схожая с игрой Far Cry New Dawn.
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