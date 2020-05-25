В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Odyssey первое место занял процессор Ryzen 5 3600X. При этом в зависимости от разрешения и режима работы он опережал соперника на незначительные 2-4%.

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1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В боевиках Battlefield V и Call of Duty: Modern Warfare модели Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X показали равные результаты.

1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Far Cry New Dawn в штатном режиме визави продемонстрировали одинаковую производительность. После разгона вперед вышел процессор Core i5-9600KF.

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1920х1080



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2560х1440



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1% low и average FPS

В боевике с элементами стелса HITMAN 2 сложилась ситуация, схожая с игрой Far Cry New Dawn.

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