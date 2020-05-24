Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Страница 1 из 2 +
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

700x600 62 KB

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 80 000 рублей.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже
Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

426x427 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins уверенно лидировали четыре системы, основанные на процессорах Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3500Х.

реклама

445x445 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

В шизоидном боевике Borderlands 3 вне конкуренции была связка Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ. Примечательно, что решающую роль в победе данной конфигурации сыграла старшая видеокарта AMD, которая чувствует себя в API DirectX 12 как рыба в воде. Еще одним важным достижением стало то, что, несмотря на повышенные требования к графической подсистеме, все участники тестирования обеспечили комфортную производительность.

425x694 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

В фантастическом шутере Gears 5 в очередной раз уверенно лидировала конфигурация Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ. На второй позиции расположились связки Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 и Core i5-9400F & GeForce RTX 2070. За третью строчку развернулась нешуточная борьба сразу между четырьмя системами: Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super, Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700, Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 и Core i5-9400F & Radeon RX 5700.

502x508 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

В проекте Grand Theft Auto V в штатном режиме первое место заняли связки Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070, Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ и Core i5-9600KF & Radeon RX 5700. Вторая строчка осталась за системами Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700 и Core i5-9400F & GeForce RTX 2070. Третью позицию оккупировали конфигурации Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super, Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060 и Core i5-9400F & Radeon RX 5700.

реклама



После разгона в лидеры вышли системы с процессорами Core i5-9600KF, на втором месте расположились конфигурации с ЦП компании AMD. Замкнули тройку лидеров сборки, основанные на моделях Core i5-9400F.

740x960 62 KB

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

В вестерне Red Dead Redemption 2 первое место заняли системы Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070. Вторая строчка осталась за связкой Core i5-9400F & GeForce RTX 2070, третью позицию разделили конфигурации Core i5-9600KF & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5700. Игра предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что у части подопытных возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности.

реклама

Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2
The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Three Kingdoms, World War Z, заключение
Страница 1 из 2
следующая страница
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
80
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
126

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется
1
Эксперт в сфере ПК Рич Эдмондс назвал лучшую видеокарту для AMD Ryzen 5 3600X в 2020 году
40
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
436
HUAWEI P30 подешевел в России ещё на 8 тысяч рублей – лучший флагманский камерофон 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
17
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
153
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
192
Новая видеокарта AMD Big Navi будет в 2 раза быстрее Radeon 5700 XT и сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
124
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
175
Увеличение производительности Intel Core i5-10600K с быстрой памятью может достигать 50%
66
Энтузиаст создал программу, демонстрирующую технологию трассировки лучей при помощи обычного блокнота для Windows
11
Выясняем зависимость FPS от разрешения экрана - тестирование 5 различных разрешений экрана от 720p до 4K на одних и тех же GPU от GECID.com
22
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
126
Huawei заменит процессоры HiSilicon на изделия MediaTek и UNISOC
19
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir не поступят в свободную продажу и станут эксклюзивом для ОЕМ-производителей
19
Глава игрового подразделения AMD рассказал о новых технологиях и запуске процессоров Ryzen Renoir 4000-й серии
8
Скорый дебют AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT с повышенными частотами и неизменным количеством ядер подтверждён ещё одним источником — процессоры Intel 10-го поколения под ударом
38
Исходный код игровой приставки Xbox слили в сеть – ожидается выход полноценного эмулятора для сотен популярных проектов
19
Процессоры AMD Matisse Refresh предложат неизменное количество ядер
24
Официальные спецификации 34 бюджетных плат с AMD B550 и PCIe 4.0 для текущих и будущих процессоров Ryzen
47
Samsung снизила цену 8K-телевизора на 1 000 000 млн рублей и предлагает смартфон Galaxy S20 Ultra в подарок
30

Сейчас обсуждают

Собака на Zene
09:00
Посырело бы у тебя между ног, если дать тебе 10900K для твоих любимых игр.
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
mazahakaruss
08:58
Так не надо каждый год менять. Я в марте 2019 взял 1600 и b450. Через год-полтора возьму 4600-4700 когда цены устаканятся. Получается обновлюсь через 2.5-3 года с сохранением материнки, но с существен...
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
Zmey1945
08:58
Про "бедную вольту" маркетологи амд уже рассказывали. С упоением можно слушать новые истории, про карты амд, которые будут в 2 раза мощнее существующих амд.
Новая видеокарта AMD Big Navi будет в 2 раза быстрее Radeon 5700 XT и сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Катерина Стец
08:56
В чем догоняют? Камни амд в работе лучшие и стабильнее чем сырые процессоры от ИНТЕЛ.
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
MriS
08:56
С момента выхода 8700 еще 3 года не прошло, нафига его менять на i5 или r5))
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
ZEN3
08:48
Как в рекламе. Выгодно. Надо брать. Только потом никаких апгрейдов. Разгона у камня нет. Без вариантов сделать быстрее. Для фанатов интела главное FPS, они же хотят быть королями. Вечно и везде доказ...
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
Александр Борисович Челомбитько
08:48
Мой 8700к скорее всего превратится в раритет. Ибо меня жаба задушит продавать сборку за ту цену которая она уже стоит на самом деле
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
Сергей Хомич
08:45
Есть вероятность того, что после обновления система не загрузится и чтобы предотвратить переустановка и нужен "back door". Можно зайти в работающую систему, почитать что-то, команды выписать. То, что ...
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Van Helsing
08:44
Grand Theft Auto V -почему она здесь.уж месяц проходить это жесть.она на пару вечеров если говорить о кампании.Онлайн не в счет можно приписать суда тот же WoW на года). Fallaut 4 со всеми аддонами (и...
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
ZEN3
08:43
А вы смотрели почему позади? По сравнению с 9400, интел накинуло частоты до 4300. Ну и плюс над этой платформой работали три года как никак. У АМД главная проблема сейчас это частота. Их камни быстрее...
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем