В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 80 000 рублей.

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Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins уверенно лидировали четыре системы, основанные на процессорах Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3500Х.

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1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В шизоидном боевике Borderlands 3 вне конкуренции была связка Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ. Примечательно, что решающую роль в победе данной конфигурации сыграла старшая видеокарта AMD, которая чувствует себя в API DirectX 12 как рыба в воде. Еще одним важным достижением стало то, что, несмотря на повышенные требования к графической подсистеме, все участники тестирования обеспечили комфортную производительность.

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Gears 5 в очередной раз уверенно лидировала конфигурация Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ. На второй позиции расположились связки Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 и Core i5-9400F & GeForce RTX 2070. За третью строчку развернулась нешуточная борьба сразу между четырьмя системами: Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super, Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700, Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 и Core i5-9400F & Radeon RX 5700.

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В проекте Grand Theft Auto V в штатном режиме первое место заняли связки Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070, Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ и Core i5-9600KF & Radeon RX 5700. Вторая строчка осталась за системами Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700 и Core i5-9400F & GeForce RTX 2070. Третью позицию оккупировали конфигурации Core i5-9400F & GeForce RTX 2060 Super, Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060 и Core i5-9400F & Radeon RX 5700.

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После разгона в лидеры вышли системы с процессорами Core i5-9600KF, на втором месте расположились конфигурации с ЦП компании AMD. Замкнули тройку лидеров сборки, основанные на моделях Core i5-9400F.

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

В вестерне Red Dead Redemption 2 первое место заняли системы Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070. Вторая строчка осталась за связкой Core i5-9400F & GeForce RTX 2070, третью позицию разделили конфигурации Core i5-9600KF & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5700. Игра предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что у части подопытных возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности.

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