В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019, основанной на движке EGO 4.0 (модифицированной версии Neon).

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Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).

Процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300 BE.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 80 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 2 Гбайт или ATI Radeon R9 280 3 Гбайт.

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).

Процессор: Intel Core i5-9600К или AMD Ryzen 5 2600Х.

Оперативная память: 16 Гбайт.

Свободное место на HDD: 80 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или ATI Radeon RX 590 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти Видеопамять



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Оперативная память



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Мбайт

Для комфортной игры в F1 2019 потребуется игровой компьютер с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восьмью гигабайтами набортной памяти.

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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт 1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3440х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Игра F1 2019 предъявила низкие требования к графической подсистеме. В результате все участники тестирования показали высокие результаты в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080.

В разрешении 2560 х 1440 комфортную производительность продемонстрировало подавляющее большинство видеокарт. Исключением стал младший ускоритель GeForce GTX 1650, работающий в штатном режиме.

Разрешение 3440 х 1440 не стало исключением из уже сложившейся тенденции. Высокие результаты показали графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов. Причем после разгона с этой задачей справились и младшие карты.

В разрешении 3840 х 2160 комфортную производительность уверенно обеспечили старшие видеокарты. После разгона к ним присоединились и модели среднего класса.

В проекте F1 2019 первую скрипку играли графические ускорители из «зеленого» лагеря. Видеокарта Radeon RX 5700 XT составила конкуренцию только ускорителю GeForce RTX 2070, а Radeon RX Vega 64 и Radeon RX 5700 были немного медленнее модели GeForce RTX 2060 Super.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров 1920х1080 Номинал



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Разгон



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Игра F1 2019 оказалась настолько хорошо оптимизирована под многоядерные процессоры, что все модели продемонстрировали высокие результаты. Правда, младшие CPU были почти в два раза медленнее старших сородичей. Также необходимо отметить, что процессоры компании AMD вплотную приблизились к конкурентам из Intel, что означает фактический паритет между продуктами обоих производителей.