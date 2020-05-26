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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019, основанной на движке EGO 4.0 (модифицированной версии Neon).

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Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300 BE.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 2 Гбайт или ATI Radeon R9 280 3 Гбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-9600К или AMD Ryzen 5 2600Х.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или ATI Radeon RX 590 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в F1 2019 потребуется игровой компьютер с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восьмью гигабайтами набортной памяти.

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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра F1 2019 предъявила низкие требования к графической подсистеме. В результате все участники тестирования показали высокие результаты в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080.

В разрешении 2560 х 1440 комфортную производительность продемонстрировало подавляющее большинство видеокарт. Исключением стал младший ускоритель GeForce GTX 1650, работающий в штатном режиме.

Разрешение 3440 х 1440 не стало исключением из уже сложившейся тенденции. Высокие результаты показали графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов. Причем после разгона с этой задачей справились и младшие карты.

В разрешении 3840 х 2160 комфортную производительность уверенно обеспечили старшие видеокарты. После разгона к ним присоединились и модели среднего класса.

В проекте F1 2019 первую скрипку играли графические ускорители из «зеленого» лагеря. Видеокарта Radeon RX 5700 XT составила конкуренцию только ускорителю GeForce RTX 2070, а Radeon RX Vega 64 и Radeon RX 5700 были немного медленнее модели GeForce RTX 2060 Super.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Игра F1 2019 оказалась настолько хорошо оптимизирована под многоядерные процессоры, что все модели продемонстрировали высокие результаты. Правда, младшие CPU были почти в два раза медленнее старших сородичей. Также необходимо отметить, что процессоры компании AMD вплотную приблизились к конкурентам из Intel, что означает фактический паритет между продуктами обоих производителей.

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix codemasters codemasters racing f1 2019 ego 4.0

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