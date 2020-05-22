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Вступление

В арсенале каждого именитого производителя есть несколько модельных серий – от недорогих решений до топовых представителей своего класса. К примеру, у компании MSI в качестве флагманов выступает поколение Gaming X.

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И каждый вендор в первую очередь стремится продемонстрировать лучшие продукты. Со временем их начинают теснить более доступные и оптимальные модели, сбалансированные по всем параметрам.

У компании MSI такие видеокарты выпускаются в рамках серий Ventus и Ventus XS. О представителе последней мы и поговорим на примере видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS, продолжая сводное тестирование графических ускорителей GeForce GTX 1660 Super.

Технические характеристики MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS

Полное название: MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS; код производителя: GEFORCE GTX 1660 SUPER VENTUS XS.

Модель GeForce GTX 1660 Super Ventus XS ROG Strix GeForce GTX 1660 Super GeForce GTX 1660 Super Gaming X GeForce GTX 1660 Super Производитель MSI ASUS MSI NVIDIA Графический процессор TU116 TU116 TU116 TU116 Частота ядра, МГц 1530 1530 1530 1530 Частота ядра (Turbo), МГц 1815 1815 1830 1785 Заводской разгон ядра, МГц 30 30 45 – Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 6 6 6 6 Шина памяти, бит 192 192 192 192 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 2 x DP, 2 x HDMI 3 x DP, HDMI DP, HDMI, DVI Питание, разъемы Pin 8 8 8 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 95 2 х 95 2 х 95 – Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 4 + 2 6 + 2 4 + 2 – Power Limit (штат/макс), Ватт 125 / 125 125 / 150 130 / 140 125 Формат СО 2 слота 2.3 слота 2 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 204 х 128 243 х 129 247 х 127 -

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Внешний вид и дизайн

Модель MSI получила неброский бело-черный дизайн с характерным строением передней части системы охлаждения, напоминающей маску Бэйна из вселенной Бэтмена.

Отметим компактные для двухвентиляторной системы охлаждения габариты видеокарты. Ее длина составляет 204 мм, ширина – 128 мм, в ПК она перекрывает ровно два слота расширения.

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За вентиляторами Torx 2.0 просматривается простая алюминиевая болванка с одной тепловой трубкой.

С противоположной стороны MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS защищает пластмассовый «бэкплейт». Тут он играет скорее декоративную роль, нежели элемент опоры.

За дополнительное питание отвечает восьмиконтактный разъем питания, как и на всей серии GeForce GTX 1660. Энергопотребление видеокарты составляет 125 Вт.

На интерфейсной панели доступны четыре видеопорта – три DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b.

Система охлаждения

Система охлаждения MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS это относительно простая конструкция.

Центральную часть занимает алюминиевый радиатор с одной толстой тепловой трубкой S-образной формы толщиной 10 мм. Ребра разведены максимально удаленно от эпицентра нагрева.

В основании применяется технология прямого контакта и используется фирменная термопаста MSI хорошего качества: многие сравнивают ее с Arctic MX-4.

Подошва радиатора контактирует с микросхемами памяти, но термопрокладки маловаты. Возможно, применяется военная хитрость: тепло снимается с центра, а края микросхем обдуваются вентиляторами. Оставим эту загадку на совести разработчиков.

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Мосфеты расположены в шахматном порядке, что улучшает их положение: нагрев равномернее снимается небольшим радиатором с оребрением.

Опорная пластина не выполняет дополнительной функции. На этом этапе изучения слегка насторожили термопрокладки разной толщины и цвета на элементах подсистемы питания.

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За активную часть отвечают неоднократно встречавшиеся на других видеокартах вентиляторы PLD09210S12HH производства Power Logic, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны.

На MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS вертушки вращаются со скоростью 1400 – 3400 об/мин, технология Zero Frozr отключена, так они запрограммированы. Видимо, для того чтобы пользователь в погоне за функцией Fan Stop обращал внимание на модель MSI Armor.

Печатная плата

Видеокарта MSI построена на оригинальной печатной плате старшей модели, а именно, MSI GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS. Ее внутренний индекс – V375 ver1.2.

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Сохранена компоновка элементов и шахматное расположение элементов подсистемы питания.

Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-300A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 46-й неделе 2019 года и включает 1408 шейдеров, 48 блоков растеризации и 88 текстурных блоков.

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Усиленная подсистема питания насчитывает шесть фаз: четыре отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6 с маркировкой K4Z80325BC-HC14. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14 000 МГц).

Комплектация

MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS поставляется в картонной коробке с бумажным оформлением и фирменной полиграфией. Лицевую часть оживляют изображение видеокарты и наименование модели, а с противоположной стороны – краткое описание основных особенностей.

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Комплект поставки бюджетного графического ускорителя составляет только благодарственная брошюра по регистрации и руководство пользователя по установке.

Тестовый стенд

Конфигурация

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

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Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: NVIDIA GeForce 442.50;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS получила небольшой заводской разгон на 30 МГц. В бусте частота GPU достигает 1965 МГц, во всех играх графический процессор стабильно удерживает планку 1875 МГц.

Вентиляторы в простое не останавливаются, обеспечивая низкие температуры компонентов. Такое решение отлично подойдет владельцам бюджетных корпусов. Получаем следующие показатели:

34°C и ~1500 об/мин при работе с документами MS Office;

34°C и ~1500 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS. Показатель ее уровня TDP равен 125 Вт без возможности увеличения.

В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта MSI равномерно прогревается и повышает скорость оборотов, выходя на пиковые значения 74°C по графическому процессору и 2200 об/мин крыльчатки соответственно.

Уровень шума средний, комфортный для продолжительной работы. Нагрев силовой части достигает 70°C.

С такими показателями MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS успешно завершает тест устойчивости с оценкой 97.8%.

На полных оборотах вентиляторов температура снижается всего на 7°C по видеоядру и на 12°C по подсистеме питания.

MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS прекрасно воспринимает даунвольтинг! В принципе, как и любая видеокарта серии GeForce GTX 1660.

При напряжении 850 мВ тактовая частота ядра держится на отметке 1800-1825 МГц, температуры GPU и VRM не поднимаются выше 64°C и 63°C соответственно. Вентиляторы вращаются при 1850 об/мин, генерируя комфортный уровень шума.

Разгон MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS

Оверклокерский потенциал тестового экземпляра MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS оказался средним: тактовую частоту ядра удается повысить до 1950 МГц. Видеопамять у нас производства Samsung, она отлично держит 2100+ МГц.

Но лимит у видеокарты всего 125 Вт, и при повышении до 2000 МГц частота GPU резко снижается на 50-70 МГц: возможно, активируется новый «страп» с новыми таймингами, что и влияет на внутренние параметры. Поэтому частоту видеопамяти пришлось снизить до 1950 МГц.

Разгон добавляет 4-7% производительности к результатам MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS «из коробки».

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | Heaven BenchMark 4.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Бездействие | Heaven BenchMark 4.0

Меньше – лучше





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Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин

Меньше – лучше





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Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



Heaven BenchMark 4.0

МГц





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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности GeForce GTX 1660 Super, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS не претендует на звание лучшей видеокарты в своем классе, да ей это и не нужно – на данную роль MSI выдвигает модели линеек Gaming X и Armor. Но получить роль второго плана она вполне может.

В иерархии производителя GeForce GTX 1660 Super Ventus XS занимает нижнюю строчку и относится к доступным решениям, что позволяет претендовать на внимание со стороны массового потребителя. И графическому ускорителю это под силу. Отметим неплохую систему охлаждения, которая не выделяется шумом «из-под стола», и сбалансированный режим работы вентиляторов. Что касается недостатков, то значимых минусов отметить не получается.

Видеокарту MSI можно рекомендовать геймеру, который не рвется за подсветкой RGB и расширенным комплектом поставки, а ищет простую рабочую «лошадку», чтобы скрасить досуг.

Александр Андерсон

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