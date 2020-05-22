В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре F1 2018, основанной на движке EGO 4.0 (модифицированной версии Neon).

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Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).

Процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300 BE.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 50 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 2 Гбайт или ATI Radeon R9 280 3 Гбайт.

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).

Процессор: Intel Core i5-8600К или AMD Ryzen 5 2600Х.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 50 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или ATI Radeon RX 580 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти Видеопамять



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Оперативная память



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Мбайт

Для комфортной игры в F1 2018 необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт 1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3440х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Игра F1 2018 предъявила умеренные требования к графической подсистеме, благодаря чему в разрешении 1920 х 1080 все видеокарты показали высокие результаты.

В разрешении 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшего «зеленого» ускорителя GeForce GTX 1650.

В разрешении 2560 х 1440 высокие результаты уверенно продемонстрировали старшие карты и модели среднего ценового сегмента. Небольшие затруднения возникли у ускорителей GeForce GTX 1650 Super, Radeon RX 590 / RX 580, работающих в номинальном режиме. Однако после разгона они улетучились.

Разрешение 3440 х 1440 покорилось всем графическим ускорителям верхнего и среднего ценовых сегментов. Более того, после разгона комфортную производительность показали карты GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 Super.

Игра F1 2018 настолько хорошо оптимизирована, что все старшие видеокарты обеспечили комфортную производительность в разрешении 3840 х 2160. Правда, для достижения подобных высот некоторые модели пришлось разгонять.

В проекте F1 2018 безоговорочно доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, ускоритель Radeon RX 5700 XT смог соперничать только с моделью GeForce RTX 2070, а Radeon RX Vega 64 и Radeon RX 5700 – с GeForce RTX 2060 Super.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров 1920х1080 Номинал



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Разгон



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Игра F1 2018 предъявила низкие требования к мощности процессоров, благодаря чему все участники тестирования ЦП показали высокие результаты. При этом продукция компаний Intel и AMD продемонстрировала очень близкую производительность, особенно после разгона.