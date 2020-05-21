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Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020

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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 100 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

445x445 62 KB

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2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

425x694 62 KB

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

502x508 62 KB

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

415x442 62 KB

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

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434x467 62 KB

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

353x508 62 KB

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2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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 Номинал

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

353x279 62 KB

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2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что по естественным причинам лидировал графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti. На втором месте расположилась модель GeForce RTX 2080 Super, а третье место заняла карта GeForce RTX 2080.

Примечательно, что в зависимости от разрешения и режима работы видеокарта GeForce RTX 2080 Ti была быстрее младшего сородича GeForce RTX 2080 Super на 16-20%. На первый взгляд разрыв в производительности небольшой. Однако не стоит забывать, что в таких процессорозависимых играх, как Assassin's Creed Origins, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt и World War Z процессоры ограничивали потенциал графических ускорителей даже в разрешении 2560х1440.

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Участники тестирования продемонстрировали высокие результаты во всех играх без исключения, что является большим плюсом для них.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 93 000 рублей;
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 62 500 рублей;
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 58 500 рублей;
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 43 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт

2560х1440

Core i7-8700K @ 4900 МГц

Разгон

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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц

Разгон

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 Рублей / average FPS

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По соотношению цена/производительность вне конкуренции была видеокарта GeForce RTX 2070 Super. Второе место разделили ускорители GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080. Из-за высокой цены ожидаемым аутсайдером стал флагман GeForce RTX 2080 Ti.

В случае наличия желания сэкономить, лучшим выбором для пользователя станет видеокарта GeForce RTX 2070 Super. Она обеспечила комфортную производительность во всех протестированных играх, вдобавок показала результаты, очень близкие к старшему сородичу GeForce RTX 2080.

Если покупатель хочет приобрести более мощную видеокарту и готов выложить за нее большую сумму денег, то ему однозначно подойдет графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super.

Из-за своей дороговизны малопривлекательным для покупки является флагман компании NVIDIA - GeForce RTX 2080 Ti. Однако и для него найдется редкий покупатель, так как на сегодняшний день это единственная видеокарта, способная показывать высокие результаты в большинстве игр в разрешении 3840х2160.

740x70 62 KB

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