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Вступление

Модель ASUS Dual-GTX1660S-O6G-Evo – очередная новинка тайваньской компании на базе графического процессора TU116. В отличие от рассмотренной ранее версии Phoenix, это полноразмерная видеокарта, оснащенная системой охлаждения с парой вентиляторов.

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Dual;

Phoenix;

Strix;

TUF Gaming X3.

Если заглянуть на официальный сайт производителя, легко выяснить, что в семейство ASUS GeForce GTX 1660 Super входит десять моделей, разнесенных по нескольким сериям:

Представителей Phoenix можно считать начальным уровнем, наиболее продвинутые относятся к линейке Strix. Остальные расположены где-то посередине.

Судя по ценовой политике ASUS, версии Dual – это мейнстрим. Нам же остается проверить заявленные характеристики в деле.

Технические характеристики

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Характеристика | Модель NVIDIA GeForce GTX 1660 Super ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo Кодовое имя TU116 TU116 Версия GPU Turing Turing Техпроцесс, нм 12 12 Размер ядра/ядер, мм2 284 284 Количество транзисторов, млн 6600 6600 Частота ядра, МГц 1530 1530 Частота ядра (Turbo), МГц 1785 1860 Ядер Cuda, шт. 1408 1408 Тензорных ядер, шт. – – RT ядер, шт. – – Текстурных блоков (TMU), шт. 88 88 Блоков растеризации (ROP), шт. 48 48 Тип памяти GDDR6 GDDR6 Эффективная частота памяти, МГц 3500 3500 Объем памяти, Гбайт 6 6 Шина памяти, бит 192 192 Пропускная способность памяти, Гбайт/с 336 336 Питание, разъемы Pin 6/8 6/8 Потребляемая мощность (2D/3D), Ватт -/125 -/125 CrossFire/Sli – – Рекомендованная цена при анонсе 229$ от 16 000 рублей

Перед нами практически рекомендованные для видеокарты референсного дизайна характеристики. У нее есть два режима, и все они активируются через специальное приложение GPU TweakII.

Внешний вид и размеры

Модель | Параметр A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo 260 110 42 88 260 110 52

А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.

В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.

С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.

D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.

А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.

В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).

С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.

Большинство производителей-партнеров NVIDIA стараются не менять конфигурацию видеовыходов, состоящую из DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b и DL-DVI-D, и здесь мы видим полный аналог.

В зависимости от режима заявленная частота графического ядра (GPU Boost Clock) может быть 1860 или 1830 МГц.

Система питания

Стандартная логическая схема питания видеокарт NVIDIA состоит из нескольких независимых цепей и контролирующей логики.

Питание порта USB C – классическая схема, состоящая из фазы питания и ШИМ-контроллера, подключена к цепи балансировки (о ней позже);

Питание PCIe (иначе называется PLL Voltage – 1.8 В), пара фаз и ШИМ-контроллер;

Питание графического ядра, схема типичная – одна цепь питания, стоящая до Vgpu, преобразует +12 В в +5 В, а далее ШИМ-контроллер + N-количество фаз питания Vgpu, преобразующие +5 В в требуемое для GPU напряжение;

Питание памяти, состоит из ШИМ-контроллера и нескольких фаз.

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Состоит из одного-двух контроллеров (обычно On 45491), они отслеживают через шунты потребляемую мощность из 6-8 pin разъемов и с линии PCIe.

Балансирующая логика цепей питания. Чтобы видеокарта не смогла потребить больше положенного, NVIDIA ввела несколько цепей, балансирующих нагрузку. Логика контролирует pin-коннекторы и шину PCIe. Может перемещать нагрузку между тремя источниками. Обычно стоит пара микросхем uP9651.

Контролирующая логика

Надо добавить, что с новым поколением видеокарт NVIDIA запретила партнерам самостоятельно менять предельное энергопотребление, задав им четкие рамки дозволенного. В ряде исключительных случаев партнеры запрашивают измененную прошивку BIOS с корректированными значениями TDP.

К тому же теперь нельзя размещать на печатной плате элементы, способствующие снятию защит; иными словами, официальный разгон сильно ограничен. И впридачу нельзя маркировать измерительные площадки точными надписями (Vgpu, Vmem и тому подобными). Поэтому пусть у ряда партнеров и предусмотрены площадки, но вместо названий там присутствуют странные буквосочетания. А снятие защит формально есть, но без пояснений, какие цепи стоит замыкать или размыкать.

Для оценки лимитов TDP советую пользоваться встроенными средствами диагностики NVIDIA. Легче всего использовать командную строку nvidia-smi. Более подробная информация о доступных командах приведена в описании NVIDIA System Management Interface. Вы можете извлечь данные о текущем лимите TDP, минимальном и максимальном, введя соответствующие команды.

Например, наиболее актуальная для нас информация запрашивается легким набором строк bat-файла в папке C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI:

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echo oncd C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMInvidia-smi -i 0 --format=csv --query-gpu=power.limitPause

Вместо power.limit можно подставить следующие запросы:

power.default_limit

power.min_limit

power.max_limit/

Печатная плата

Не гоняясь за компактными размерами, инженерам удалось разместить систему питания с обеих сторон графического процессора.

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Слева от него основной преобразователь, справа – питание памяти, плюс некоторая обвязка для контроля входящих напряжений.

Судя по посадочным местам, плата рассчитана на шесть фаз питания, но установлено только четыре. Заявленное потребление – типичное для GeForce GTX 1660 Super – 125 Вт. Поэтому четырех фаз будет достаточно.

Если бы NVIDIA позволяла задействовать 200 и более ватт, то тогда бы две дополнительные фазы пригодились. А так мы видим четыре типичных фазы питания классической сборки: по одному драйверу на фазу и три мосфета. На обоих источниках питания платы установлены шунты для замера потребления и работы балансирной микросхемы.

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Управляет фазами графического процессора ШИМ-контроллер uP9512R, который загружен на 80%, поскольку все фазы подсоединены без удвоителей непосредственно к нему. Свободными остаются еще два канала управления фазами.

Характеристики:

Support NVIDIA’s Open VReg Type 4i+ PWMVID Technology;

SMBus Interface for Performance and Efficiency Optimization;

Dynamic Programmable VR Parameters;

Programmable Protection Thresholds;

VR Output Reporting;

Selectable 8/7/6/5/4/3/2/1-Phase Operation by Hardware Setting;

Support up to 2MHz Operation Frequency;

Continuous Inductor DCR Current Sensing;

Auto-Phase Shedding;

Adjustable Soft-Start Time;

Power State Input (PSI);

Power Good Indication;

Channel Current Limit Protection;

Total Output Over Current Protection;

Over/Under Voltage Protection;

Over Temperature Protection.

Для питания видеопамяти используется две фазы с идентичными мосфетами.

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Микросхема ON Semiconductor – это механизм оценки энергопотребления, выполнена в виде чипа On 45491. Балансирующей логики на видеокарте нет из-за всего одного существующего источника питания – 8 Pin.

С обратной стороны поместили несколько танталовых конденсаторов для сглаживания пульсаций питания GPU.

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В видеокарте установлена вторая конфигурация графического ядра TU116. Все они используются для видеокарт семейства GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 Super - TU116-250-KA-A1, TU116-300-A1, TU116-400-A1.

Система охлаждения

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Перед нами полноценная видеокарта с нормальной системой охлаждения. В ее основе используются улучшенные вентиляторы диаметром 88 мм. Оба управляются раздельно, но важно отметить их общую синхронность по рабочим оборотам.

Кожух легко снимается без нарушения пломб, благодаря чему можно продуть основной радиатор.

Кстати, основной теплорассеиватель занимает почти все пространство под вентиляторами. В его основании лежит пара тепловых трубок с прямым контактом GPU.

Дополнительный радиатор охлаждает систему питания. Нагрузка на нее не сверхъестественная даже с разгоном и поэтому температура не превышает 60-65°C. В качестве термоинтерфейса используется серая термопаста с нормальными характеристиками и свойствами.

Наличие множества ребер и большое расстояние между ними говорит нам о легкой работе вентиляторов. Сам радиатор продувается на отлично и не создает много шума.

Память и дроссели контактируют с радиатором через термопрокладки и здесь они действительно выполняют полезную работу.

В основании кожуха есть RGB-вставка небольших размеров. Через штатную программу ASUS подсветку можно отключить, но после полного выключения компьютера (из сети и от розетки) она снова включится.

Тестовый стенд

Конфигурация:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Hero (Intel Z390, LGA 1151 v2);

Процессор: Intel Core i9-9900К;

Система охлаждения: система водяного охлаждения:

Alphacool NexXxoS Monsta 360;



Scythe Minebea Silent IC 2000 об/мин x3;



EK-XRES 140 Revo D5 PWM;



EK-Supremacy EVO;



Шланги 15/19;

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: DDR4, 3400 CL16, 2 x 8 Гбайт;

Накопители:

SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;



SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;



SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;

Блок питания: ASUS Thor 1200 Ватт.

Программное обеспечение:

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:

Шумомер: Center 320;

Мультиметр: Fluke 289;

Тарификатор электроэнергии: E305EMG.

Разгон

Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.

Частота ядра.

Без вмешательства с моей стороны частота графического процессора в штатном режиме в среднем составила 1856 МГц, достигая пика в 1875 МГц и иногда снижаясь до 1830 МГц. Это полностью подтверждает заявленные характеристики.

В разгоне настройки BIOS и эффективное охлаждение позволили зафиксировать частоту GPU на отметке 2000 МГц. Не подкачала и видеопамять, осилив 1975 МГц.

Энергопотребление.

С номинальными настройками энергопотребление ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo колебалось в диапазоне 119-128 Вт (в среднем 124 Вт). К сожалению, максимальный лимит TDP составил всего 150 Вт, и он практически полностью расходуется в разгоне. 149 Вт – пиковое значение, которое показала видеокарта, но в среднем потребление не превышает 145 Вт.

Максимальная температура GPU.

Отлично показала себя система охлаждения. Ни с разгоном, ни в обычном режиме температура не переваливала за 70°C, причем VRM достиг только 65°C. При столь уверенном отводе тепла немудрено, что видеокарта отлично разгоняется. Может быть, это заслуга пары вентиляторов на максимальных оборотах?

Обороты вентиляторов.

Отнюдь, они не только относительно тихие, но и корректно работают. Их алгоритм хорошо откликается на пики нагрузки на GPU, моментально повышая обороты. Так, при работе «из коробки» уровень шума не превысил 34 дБА, что очень прилично.

С разгоном к 34 дБА прибавилось еще 3.3 дБА; итоговый показатель – 37.3 дБА. В простое ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo осталась полностью бесшумной до 40°C, отключение вентиляторов наступило на 45°C.

Производительность 3DMark

Настройки:

Предустановки: Port Royal (если есть аппаратная поддержка), Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.

Futuremark 3DMark



Port Royal, Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike

Графические баллы





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Заключение

Плюсы ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo::

Низкое энергопотребление в штатном режиме и разгоне;

Пассивный режим, в простое абсолютно бесшумна при температуре GPU ниже 45°C;

Одна из самых доступных видеокарт в своем классе;

Отличная система охлаждения;

Наличие индикации питания;

Приличный разгон.

Может не устроить:

Толщина видеокарты несколько избыточна.

Минусы видеокарты:

Скромный запас мощности по лимиту TDP (всего 150 Вт).

Rasamaha (Дмитрий Владимирович)

Выражаем благодарность: