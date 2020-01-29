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Вступление

Чаще всего к нам на тестирование попадают версии с максимальным (или почти) уровнем оснащения и соответствующей стоимостью. Однако правда такова, что далеко не всем пользователям необходима такая производительность и далеко не все могут себе позволить покупку портативного компьютера по высокой цене.

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Как и в других сегментах рынка, наиболее популярны доступные модели. Такая «массовость» определяется более интересным и оптимальным соотношением стоимости и получаемых возможностей.

Один из таких ультрабуков мы и рассмотрим. Он скромно укомплектован и предлагается по относительно скромной цене. В ходе тестирования постараемся разобраться, как выбор доступной модификации сказывается на функциональности и ощущениях от использования.

Ответить на эти вопросы мы сможем на примере ультрабука ASUS VivoBook R459FA.

Технические характеристики

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Тип устройства Ноутбук Модель ASUS VivoBook R459FA-EB179T Процессор Intel Core i3-8145U Видеопроцессор Intel UHD Graphics 620 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память, Гбайт 4 Встроенная память, Гбайт 256 Экран 14" IPS, 1920 x 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi; Bluetooth Аккумулятор, мАч 3 650 Размеры, мм 322 х 210 х 18 Масса, кг 1.4 Цена, руб. 44 990*

*Официальная стоимость данной модификации.

Данная модель подразумевает конкретную модификацию с единственным вариантом оснащения. Стоит отметить применение актуальной аппаратной платформы и отсутствие попыток экономить на том, что может ощутимо сказаться на ощущениях от использования. Так, дисплей сохранил разрешение Full HD. Смешанные чувства вызывает только объем оперативной памяти, которого вроде бы и достаточно, но в 2020 году уже мало. Впрочем, тестирование расставит все по своим местам.

Внимательные пользователи обратят внимание на нетипичное название модели. Так именуется конкретно эта модель для продажи в конкретной сети магазинов. У нее есть «глобальная» версия с широким списком модификаций, но мы сосредоточимся на данной модификации. Судя по всему, она соответствует одной из версий ультрабука ASUS VivoBook 14 X420UA. Хотя нельзя с уверенностью сказать, что под «глобальным» именем предлагается такая же модификация, как попала к нам на тест.

Внешний вид и конструкция

Ультрабук выполнен в фирменном дизайне линейки. Недорогой модели достался пластиковый корпус.

Верхняя крышка с матовой поверхностью отличается хорошей практичностью. Она не собирает отпечатки пальцев и не пачкается. Плоскость не обладает каким-либо рисунком или текстурой, только в центре красуется серебристый логотип производителя.

Для облегчения открывания крышки присутствует небольшой выступ. Крышка надежно фиксируется в заданном положении и не люфтит.

Тыльная сторона закрыта единой крышкой с вентиляционными решетками и сетками динамиков. В качестве упоров выступают три резиновы[ ножки – две небольших ближе к пользователю и цельная вытянутая в районе петель. В рабочем положении упор приходится на верхнюю крышку, которая снабжена собственными ножками.

Панель вокруг клавиатуры также пластиковая и совпадает по цвету с самим корпусом, выделяется только черная панель вокруг дисплея.

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Традиционно для современных ноутбуков и ультрабуков ASUS вывод воздуха реализован к дисплею, петлевой механизм ErgoLift также дополнительно создает пространство для отвода воздуха.

На левом торце можно увидеть порты USB-A 2.0 и USB-C 3.1. А на правой стороне расположены разъемы USB-A 3.1 и HDMI, а также порты для подключения проводной гарнитуры и питания.

Здесь же предусмотрен слот для карт памяти microSD и светодиодные индикаторы активности.

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Демонтаж крышки не потребует больших усилий. Здесь можно отметить плотную компоновку и достаточно интересное расположение компонентов.

Материнская плата плотно вписана в габариты корпуса, огибая аккумулятор. Свободного пространства минимум, все компоненты размещены на общей печатной плате. Для большей жесткости корпуса предусмотрены специальные ребра, улучшающие стойкость корпуса при нагрузках на изгиб.

Хотя в этот раз корпус выполнен только из пластика, он не страдает недостатком жесткости и прочности конструкции. Благодаря использованию качественного пластика и дополнительным усилителям, производитель добился неплохих результатов. Также отметим классический дизайн современных ультрабуков ASUS, небольшую толщину корпуса и применение фирменного петлевого механизма ErgoLift.

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Клавиатура и тачпад

Панель вокруг клавиатуры соответствует по цвету и фактуре внешней крышке. Полуматовая поверхность смотрится презентабельно и не склонна чрезмерно пачкаться или собирать отпечатки пальцев.

Для клавиатуры предусмотрено небольшое углубление, призванное исключить касание поверхности дисплея и клавиш. Кнопки выполнены достаточно крупными с округлыми углами и оптимальным промежутком между ними. Ход кнопок четко выражен и определяется безошибочно. В пользу этому играет хорошее усилие нажатия, исключающее случайные срабатывания и не вызывающее усталости при длительной работе.

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Хотя модификация относится к доступным вариантам, в качестве приятного момента отметим подсветку клавиатуры. Она одноцветная и обладает только регулировкой яркости.

Тачпад выполнен совмещенным с кнопками, в его панель интегрирован сканер отпечатков пальцев. Нажатие воспринимается на всей площади сенсорной панели, сама поверхность достаточно приятная тактильно.

Клавиатура и тачпад классические, с типичными показателями. Наш герой хорошо подойдет для активной работы с текстом, длительного привыкания к особенностям данной клавиатуры не потребуется, да и тачпад удобен в использовании. Каких-то фирменных особенностей, вроде ScreenPad или NumberPad здесь не предусмотрено. Впрочем, это не удивительно, ведь речь идет о доступной модели.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 14 дюймов, разрешение – 1920 х 1080 точек. Такое разрешение оптимально как для данной диагонали дисплея, так и для операционной системы.

Визуально дисплей радует насыщенностью красок и широкими углами обзора.

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С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки и качества заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 245 0.270 907 50 94 0.103 913 0 14 0.015 933

Максимальный запас яркости не самый высокий, но этого будет достаточно для комфортного использования. Также в пользу комфорту читаемости дисплея и отсутствия бликов при работе с яркими источниками света предусмотрена матовая поверхность матрицы.

Графики расположились максимально плотно друг к другу и лишь немного отклоняются от референсного значения.

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Равномерными оказались показатели и на втором графике. Видно, что графики практически совпали друг с другом, повторяя референсный показатель.

Хотя большинство современных дисплеев отличаются завышенными значениями цветовой температуры, наш герой отображает оттенки с естественной цветовой температурой.

А вот с цветовым диапазоном все оказалось не столь прекрасно. Можно заметить существенный недобор оттенков. Тем не менее, отметим отсутствие выраженного отклонения к какому-то из цветов. Это позволяет получить приятную цветопередачу и не вызывает каких-либо нареканий в процессе использования.

Точки серого клина сгруппировались в пределах дельты. Паразитные оттенки не будут докучать пользователю и создавать дискомфорт.

В итоге дисплей получился неплохим, особенно с учетом стоимости. Хорошо видно, что производитель поработал над калибровкой цветопередачи и применил качественную матрицу с широкими углами обзора. Среди слабых сторон отметим не самый широкий диапазон оттенков, но и это не должно вызвать затруднений в процессе использования.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10 в домашней версии для одного языка.

Это лицензионная копия и такой вариант можно назвать наиболее оптимальным для повседневного использования по соотношению цены и функционала. Какими-то дополнениями со стороны производителя компьютер не отличается.

Аппаратная платформа и производительность

Тестируемый ультрабук получил центральный процессор Intel Core i3-8145U с базовой тактовой частотой до 2.1 ГГц. Это двухъядерная модель, поддерживающая работу в четыре потока.

В качестве графического адаптера выступает интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics 620.

Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. По современным меркам такой показатель сложно назвать внушительным. Тем не менее, для комфортной работы в базовых приложениях этого будет достаточно. А вот увеличить запас не получится – вся память распаяна на материнской плате. Зато производитель предусмотрел работу памяти в двухканальном режиме.

Хотя ожидания достаточно скромные, проведем тестирование в различных приложениях-бенчмарках и оценим способности героя обзора.

Как видим, рассчитывать на серьезную производительность в сложных задачах не стоит. Однако ультрабуки начального уровня не позиционируются как производительные рабочие станции. Зато такая конфигурация без проблем сможет работать в офисных приложениях, веб-серфинге и выполнять любые подобные задачи.

Интересно подошли инженеры и к созданию системы охлаждения. Желая добиться компактности, было принято решение разместить компоненты иначе.

Как видно, от процессора отходит медная тепловая трубка, передающая тепло к небольшому радиатору, расположенному между петлями крышки. А вентилятор разместили в свободном пространстве под руками пользователя. Таким образом вентилятор нагнетает холодный воздух внутрь корпуса, продувая компоненты материнской платы, сам процессор, всю площадь тепловой трубки и, наконец, через радиатор нагретый воздух удаляется из корпуса.

Для направления потоков воздуха на крышке предусмотрены специальные бортики, создающие своеобразный тоннель от вентилятора к радиатору. Такое решение позволило разместить все компоненты с сохранением минимальной общей толщины. Но удалось ли при этом сохранить эффективность работы системы?

В этом вопросе помогут разобраться стресс-тесты, создающие максимальную нагрузку на процессор.

Как видно, бесконтрольного увеличения температуры не происходит. Однако контроль температурных режимов достигается как за счет отвода тепла, так и благодаря ограничению производительности системы. Да, при длительной работе под нагрузкой наблюдается снижение частот процессора. Хотя назвать это явление чрезмерным и влияющим на ощущение от скорости работы при использовании нельзя.

Доступный и компактный ультрабук всегда будет востребован среди пользователей, ведь для подавляющего большинства список требуемых задач ограничивается работой в офисных приложениях, «прогулками» по сети Интернет и просмотром фильмов. С этими задачами наш герой справится без каких-либо затруднений.

Мультимедиа

Хотя боковые рамки дисплея обладают скромной шириной, производителю удалось установить веб-камеру для видеосвязи. Это классический цифровой модуль без инфракрасного режима и поддержки функции разблокировки по лицу.

Слева и справа от камеры расположены микрофоны.

Звуковую составляющую представляют стереодинамики средних размеров. Они обеспечивают неплохой запас по громкости. Частотный диапазон позволяет не ощущать существенного недостатка в высоких или низких частотах, хотя преобладают средние.

Для повседневного использования звуковая составляющая данного ультрабука подойдет без проблем. Также ультрабук располагает всеми средствами улучшения звука, включенными в фирменную технологию ASUS SonicMaster.

Коммуникация и безопасность

Доступ к сети интернет осуществляется с помощью беспроводного адаптера Wi-Fi. А вот порта RJ-45 для подключения к проводной локальной сети не предусмотрено – стремление к компактности и удешевлению дает о себе знать. Впрочем, использование проводного способа подключения к сети стремительно теряет актуальность и такая тенденция не удивляет.

Для подключения беспроводных аксессуаров и передачи файлов используется модуль Bluetooth.

Облегчить доступ к устройству и повысить защиту от несанкционированного доступа призван дактилоскопический сканер. Он работает в составе системы Windows Hello. Работа сканера не вызывает никаких нареканий. Разблокировка осуществляется практически мгновенно и без ошибок.

Файловая система

Для хранения данных используется твердотельный накопитель формата M.2. Он обладает емкостью 256 Гбайт.

Используется модуль компании Kingston. И это единственный компонент, который можно заменить в данном ультрабуке для расширения его функционала. Для замены модуля потребуется лишь демонтировать заднюю крышку.

С помощью приложения Crystal Disk Mark мы провели тестирование скорости работы накопителя.

Время автономной работы

Аккумулятор выполнен встроенным, возможность демонтажа без снятия крышки не предусмотрена. В технических характеристиках емкость АКБ указана как 3 650 мАч. Впрочем, не так важно, сколько энергии внутри, гораздо важнее время автономной работы ноутбука.

Для определения его возможностей было проведено несколько циклов тестирования. В первую очередь мы выяснили время работы в режиме простоя – дисплей и все фоновые задачи отключены, активирован режим минимального энергопотребления. Активным остается только Wi-Fi соединение и системные процессы.

Как видно, в таком режиме ультрабук продержался более девяти часов – неплохо для столь компактного устройства.

А если усложнить задачу? С помощью браузера Microsoft Edge запустим воспроизведение видеороликов YouTube в качестве 1080р. Подключение осуществляется по Wi-Fi, яркость дисплея – максимальная, режим работы – сбалансированный.

Время работы до отключения составило чуть более трех с половиной часов. Стоит учесть, что данный сценарий подразумевает нагрузку на графическую подсистему: в случае работы с офисными программами ноутбук сможет продержаться чуть больше.

Теперь создадим максимальную нагрузку на центральный процессор с помощью стресс-теста, активируем режим максимальной производительности и оставим яркость дисплея на максимальном уровне.

Время работы в таком режиме составило более полутора часов. Во всех тестах отметим стабильность и равномерность разряда – это говорит о корректной калибровке аккумулятора и правильной работе системы управления питанием.

Комплектный блок питания обладает скромными размерами и не создаст дискомфорта при необходимости ношения вместе с компьютером. Выходная мощность составляет 45 Вт.

Использование современного оснащения и не самая производительная платформа позволили добиться небольшого расхода энергии. Соответственно, при относительно небольшом аккумуляторе герой обзора способен работать без подзарядки достаточное время.

В целом, если говорить о типичном использовании в офисе или на учебе, то запаса энергии должно хватить на день работы при средних нагрузках. А компактное зарядное устройство позволит подзарядить в течение дня.

Заключение

Компактный ноутбук с простыми материалами корпуса, базовым оснащением и сравнительно небольшой ценой. Такое сочетание делает ASUS R459F интересным вариантом для многих пользователей. Кому подойдет такое сочетание качеств?

Компактность и диагональ дисплея делают ультрабук хорошим вариантом для учебы, работы с документами и ведения конспектов. Он поместится в стандартную сумку, не создаст излишней нагрузки и обеспечит полноценную функциональность персонального компьютера. Такой аппарат придется кстати для работы в офисе, особенно когда рабочий процесс подразумевает передвижение вместе с ПК, как в пределах офиса, так и с выездом.

Не стоит рассчитывать на быстродействие в сложных мультимедийных задачах, но этот ноутбук и не предназначен для такого, а вот офисные приложения или веб-серфинг – как раз его стихия.

Среди сильных сторон отметим компактные габариты и небольшую массу, тишину работы системы охлаждения и отсутствие склонности к нагреву, подсветку клавиатуры и Full HD разрешение дисплея. Хотя некоторые компромиссы могут создать неудобства.

Так, нельзя расширить объем оперативной памяти, хотя встроенные 4 Гбайт в современном мире это минимально допустимый объем. Хотелось бы либо возможность увеличения, либо хотя бы 8 Гбайт. А впечатления от тщательной калибровки цветопередачи были смазаны цветовым диапазоном, не достающим до общепринятого треугольника RGB. Хотя, возможно, это особенность тестового экземпляра, которую сложно заметить при повседневном использовании.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: