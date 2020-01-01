Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Core i3-9100F VS Pentuim G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p

Страница 1 из 2 1
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Оглавление

Вступление

В данном материале будет рассмотрена производительность процессоров Core i3-9100F, Pentuim G5600F, Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

реклама

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

700x600 62 KB

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 8192 Mбайт - 1680/14000 МГц (NVIDIA);
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

реклама

Процессоры:
  • Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;
  • Pentium G5600F - 3900 МГц;

  • Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1500X - 3500-3700 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL.
  • Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

  • Anthem.
  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Black Ops 4.
  • Far Cry 5.
  • Far Cry New Dawn.
  • HITMAN.
  • HITMAN 2.
  • Resident Evil.
  • Shadow of the Tomb Raider.>
  • World Of Tanks.
  • World War Z.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Anthem

  • Версия 1.2.1.00.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина резкости - включена.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Каркасная структура объектов - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.

720x692 62 KB

Assassin's Creed Odyssey

реклама



  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

720x692 62 KB

Battlefield V

реклама

  • Версия 1.0 build 25081.
  • DirectX 12.
    • Трассировка лучей - включена.
    • RTX DLSS - выключена.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.
    • Качество отражений при трассировке лучей - ультра высокое.
    • Количество эффектов - ультра высокое.

720x692 62 KB

Call of Duty: Black Ops 4

реклама

  • Версия 1.15.1.3314056.
  • DirectX 11.
    • Предзагрузка шейдеров - включена.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество фильтрации текстур - высокое.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Качество статических отражений - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Динамические тени - все включены.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Глобальное затенение - включено.
    • Качество сглаживания - очень высокое.
    • Качество затенения - очень высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Качество порядко-независимой прозрачности - высокое.

720x692 62 KB

Far Cry 5

реклама

  • Версия 1.0.13.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

720x692 62 KB

Far Cry New Dawn

реклама

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Текстуры HD - включены.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

720x692 62 KB

реклама

Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страницы материала
Вступление, тестовая конфигурация, результаты тестов
Результаты тестов, среднегеометрические результаты, заключение
Страница 1 из 2
следующая страница
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Core i3-9100F VS Pentuim G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
11
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
12
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
16
Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
18
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
9

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Обзор корпуса AeroCool Shard
24 декабря 2019 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
143
Видеокарты на базе чипа AMD Navi 21 могут оказаться производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и сравняться с RTX 2080 Ti
90
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
97
Группа хакеров успешно взломала двухэтапную систему аутентификации
14
Связка Radeon RX 5700 XT и Ryzen 9 3900X показала лучший результат в 3DMark Fire Strike Ultra
24
Китайцы создали безвентиляторный корпус с 32-ядерным процессором AMD EPYC 7551 и видеокартой GeForce RTX 2070
19
Microsoft продолжит поддержку Windows 7 по программе ESU
19
Релизный видеоролик фанатского ремастера первого S.T.A.L.K.E.R.
28
Apple планирует выпустить хардкорный компьютер для геймеров стоимостью 5 000 долларов
36
Названа самая перспективная технология для геймеров в 2020 году
4
AMD Ryzen Threadripper 3980X получит 48 ядер и привлекательный ценник и будет выставлен против Intel - Xeon W-3175X
32
Издание Edge всё же заставило себя пройти Death Stranding и опубликовать рецензию
23
TDP не является барьером для дальнейшего роста производительности процессоров AMD
21
Intel Core i9-10900X на частоте 5.96 ГГц обновил рекорд Geekbench3
4
Самые разочаровывающие игры 2019 года по версии dsogaming
17
Внедрение PCI Express 4.0 поможет ускорить сетевую инфраструктуру
11
Первый тизер ролевого экшена «Корсары: Чёрная метка»
4
AMD готова представлять новое поколение процессоров раз в полтора года
10
С помощью нейросети Маколея Калкина из "Один дома" превратили в Сильвестра Сталлоне
6
Все известные гибридные процессоры AMD Renoir пока предлагают графику не выше Radeon Vega 8
3

Сейчас обсуждают

Евгений Миронов
12:14
В том что Амд после успеха с Райзен 3000 и ценовой политике в 7000 р за Райзен 2600х и 3500х-32мб (На Алике) может и Nvidia уделать,Но Но Но Смотрите кто статью написал Заглот.99 процентов его новост...
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
DOaG
12:12
Farcry5... номинация за сюжет... хм... всё так плохо?
Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»
Твоя мамка
12:09
Перед этим потерять 30к руьлей лол
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
Твоя мамка
12:09
По крайне мере его можно было продать даже пару месяцев назад изи за 15к+
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
dimkahon
12:08
Одобрямс..
Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»
Hyper666
12:07
НЕТ НИКАКИХ ТЕСТОВ ХУЯРИТ ПО ШАБЛОНУ
Core i3-9100F VS Pentuim G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
Михаил Александров
12:06
Могу спокойно сидеть на своем i7-3770 минимум три года, как раз десять лет к тому времени моему процу будет. Долбанная стагнация в железе, ничего нового с 11 года!
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
Михаил Александров
12:03
это детализация, геометрия, освещение и еще куча аспектов, до которых как до луны пешком современным системам
Фотореализм Microsoft Flight Simulator — в новом геймплейном видео
Xmast
11:52
А где кстати лексагон в новостях? Ушел?
Intel значительно увеличит производительность ноутбуков в 2020 году
Xmast
11:51
Прилепских - феникс хозяин оверов? Серьезно?
Intel значительно увеличит производительность ноутбуков в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем