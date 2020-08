Mortal Shell (new game launched on Epic Games Store — Aug 18)

Peaky Blinders: Mastermind (day-and-date release on Steam — Aug 20)

Black Mesa

Half-Life 2: Deathmatch

Half-Life 2: Episode 2

Steel Division 2

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (Epic Games Store)

На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 7 новых игр, включая недавние новинки Mortal Shell и Peaky Blinders: Mastermind. Актуальный список игр GeForce NOW доступен по ссылке Напоминаем, что когда Epic Vault объявляет бесплатную игру недели, мы немедленно начинаем готовить для нее профиль в GeForce NOW. На этой неделе это God’s Trigger.В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU . Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.Cписок новых игр этой недели включает: