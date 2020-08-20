GeForce NOW: 7 новых игр
На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 7 новых игр, включая недавние новинки Mortal Shell и Peaky Blinders: Mastermind. Актуальный список игр GeForce NOW доступен по ссылке.
Напоминаем, что когда Epic Vault объявляет бесплатную игру недели, мы немедленно начинаем готовить для нее профиль в GeForce NOW. На этой неделе это God’s Trigger.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android. Также теперь играть в игры GeForce NOW теперь могут и пользователи хромбуков.
Cписок новых игр этой недели включает:
- Mortal Shell (new game launched on Epic Games Store — Aug 18)
- Peaky Blinders: Mastermind (day-and-date release on Steam — Aug 20)
- Black Mesa
- Half-Life 2: Deathmatch
- Half-Life 2: Episode 2
- Steel Division 2
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (Epic Games Store)
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