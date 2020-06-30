Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS представляет материнские платы ROG Strix B550-A Gaming и TUF Gaming B550-Plus (Wi Fi)

+
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.

ГЛАВНОЕ
  • Новые модели в линейке материнских плат с чипсетом B550: ROG Strix B550-A Gaming и TUF Gaming B550-Plus (Wi Fi)
  • Новый рекордсмен: материнская плата ROG Strix B550-I Gaming помогла установить рекорд разгона тактовой частоты памяти DDR4 до 6068 МГц
  • Получите шанс выиграть призы – примите участие в кампаниях «Моя лучшая материнская плата B550» и «Битва отзывов»
Компания ASUS пополнила свою линейку материнских плат с чипсетом B550 новыми моделями ROG Strix B550-A Gaming и TUF Gaming B550-Plus (Wi Fi) для процессоров AMD Ryzen™ 3-го поколения. Новые модели предлагают беспроводной модуль WiFi 6, сетевой контроллер 2.5G Ethernet, мощную подсистему питания, поддержку высокой тактовой частоты оперативной памяти, функцию BIOS FlashBack™ и интеллектуальную технологию шумоподавления в микрофоне (AI Mic), которая эффективно отсеивает посторонние шумы с помощью специальных фильтров, оставляя только кристально чистый голос пользователя.

Компания ASUS также объявила о том, что материнская плата ROG Strix B550 I Gaming с помощью процессора AMD Ryzen 5 3600x 3-го поколения помогла установить новый рекорд разгона оперативной памяти DDR4 – до 6068 МГц. Подробнее об этом рекорде читайте здесь. Не говоря об экстремальном разгоне, материнские платы ASUS серии B550 совместимы со следующим поколением процессоров AMD Ryzen PRO, что означает поддержку тактовой частоты памяти DDR4 до 5100 МГц (в режиме O.C.).

Все материнские платы ASUS линейки B550 поддерживают фирменную технологию Performance Enhancement (APE), которая оптимизирует настройки BIOS для достижения максимальной производительности каждой конкретной материнской платы. Технология APE также повышает предельное значение энергопотребления процессоров AMD Ryzen 3-его поколения, обеспечивая прирост производительности до 17,5%.

Перечень материнских плат с поддержкой технологии APE BIOS:

Материнская плата - Версия BIOS
ROG STRIX B550-E GAMIMG - 0608
ROG STRIX B550-F GAMING (Wi-Fi) - 0608
ROG STRIX B550-F GAMING - 0608
ROG STRIX B550-I GAMING - 0608
TUF GAMING B550-PLUS - 0608
TUF GAMING B550M-PLUS (Wi-Fi) - 0608
TUF GAMING B550M-PLUS - 0608
PRIME B550-PLUS - 0608
PRIME B550M-A (Wi-Fi) - 0608
PRIME B550M-A - 0608
PRIME B550M-K - 0406

ROG Strix B550-A Gaming

Материнская плата ROG Strix B550-A Gaming предназначена для высокопроизводительных самосборных систем. Это стильное устройство с «броней» в серебристо-белой гамме станет настоящим украшением любого компьютера. Система питания из 12+2 фаз способна обеспечить стабильную работу самых мощных процессоров Ryzen, а 8+4-контактные разъемы ProCool с полнотелыми контактами гарантируют надежное подключение к шинам питания.

Встроенный сетевой контроллер Intel® I255-V 2.5G Ethernet обеспечивает высочайшую скорость проводного соединения, а за превосходное звучание отвечает аудиокодек SupremeFX S1220A.



Внешние данные материнской платы Strix B550-A Gaming полностью соответствуют геймерскому характеру устройств серии Strix: логотип ROG, фирменный кибертекстовый орнамент и предустановленная панель ввода/вывода. Реализованные на этой плате разъемы для адресуемых светодиодных лент и поддержка технологии Aura Sync помогут дополнить оформление игровой системы красочной RGB-подсветкой.

ASUS TUF Gaming B550 Plus (Wi Fi)

Материнская плата ASUS TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) форм-фактора ATX станет идеальной основой для высокопроизводительной системы на базе процессора AMD Ryzen 3-го поколения. В системе питания этой материнской платы применяются стабилизатор напряжения Digi+, 8+2 силовых модуля DrMOS, специальные разъемы питания ProCool с полнотелыми контактами и другие высококачественные компоненты TUF, соответствующие военно-промышленному стандарту надежности. Продуманная система охлаждения включает выделенные радиаторы для силовых элементов и слотов М.2, систему пассивного охлаждения для чипсета и утилиту Fan Xpert 4.



Материнская плата TUF Gaming B550 Plus (Wi-Fi) предлагает поддержку шины новейшего стандарта PCIe 4.0 для слота M.2 со скоростью передачи данных до 64 Гбит/с, а также интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type A и USB Type C. Беспроводной модуль Intel WiFi 6 и сетевой контроллер 2.5 Ethernet обеспечивают превосходное качество связи, а технологии TUF LANGuard и TurboLAN отвечают за защиту сетевого разъема и помогают уменьшить задержки при передаче данных онлайн-игр. Для пользователей, желающих дополнительно украсить систему подсветкой, на материнской плате TUF Gaming B550 Plus (Wi-Fi) предусмотрены два разъема для адресуемых светодиодных лент и поддержка технологии Aura Sync.

Аудиосистема этой материнской платы включает кодек Realtek S1200A и технологию пространственного звучания DTS Custom, обеспечивающую соотношение сигнал-шум на уровне 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа. Материнская плата TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) также поддерживает технологию интеллектуального шумоподавления в микрофоне для кристально чистого звучания голоса пользователя в игровом чате или программах голосового общения.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus материнские платы
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

ASUS представляет материнские платы ROG Strix B550-A Gaming и TUF Gaming B550-Plus (Wi Fi)
+
ASUS Republic of Gamers представляет Strix XG17AHP
+
ASUS объявляет о партнерстве с Light Illusion, компанией, специализирующейся на разработке профессионального ПО для калибровки цветопередачи
+
Эксперты Ситилинк: Россияне активно покупают электротранспорт
+
ASUS Republic of Gamers представляет геймерские аксессуары в оформлении Electro Punk
+
ASUS объявляет о старте предзаказа на новые Zenbook 13 и Zenbook 14
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
55
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
128
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
9
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
36
Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
3
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
4
Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
+

Сейчас обсуждают

Vlad Kis
08:39
И кто же их приобрёл? Наверное перекупы, смотрите на авито- не бит, не крашен, не запускался, в коробке хбокс киберпанк идешн
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
Жека Мак
08:39
Ну а типо это не так и я проплаченный интелобот?))
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
LEVAK
08:39
Дык, чел задушил 3600 XT, чтобы проверить относительную производительность двух процессоров. https://browser.geekbench.com/v5/cpu/2664885
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Vlad Kis
08:37
Система пс5 сама управляет частотой, но это не значит, что разработчики не могут принудительно задать частоты.
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
Sayros
08:37
без дисковода, за 35к чё то слабо верится, скорее всего без дисковода 50к, с дисководом 55к
Полный комплект PlayStation 5 будет стоить 58 000 рублей – данные от известного инсайдера
Елисей Творимиров
08:36
Зачем ты это сказал. Теперь куча синих фонатов уйдёт в запой и хроническую депрессию. Они 3600 победить не смогли своим "новейшим" процессором.))) Ты отобрал у них Надежду!!
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Олег Власов
08:36
Стоит немного подождать,будут платить деньгами лиш-бы взяли.
AMD дарит к процессорам Ryzen 7 и Ryzen 9 игру Assassin's Creed: Valhalla стоимостью 50 долларов
1injener
08:35
Возможно частоты IF не хватает, нужно память ему поставить на 3600MHz
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Moleculo
08:35
этот тест фейковый, код opn на крышке принадлежит процессору ryzen 3600, так что это не 3600XT, обманул теклаб на этот раз(
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
ОвEрkЛ0кeРс
08:34
Говорит о своей пользовательской "опытности", но в тоже время пользуется простейшим софтом, типа Win Updates Disabler )) Всё это можно сделать и без этих самопальных утилит.
Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем