Компания ASUS пополнила свою линейку материнских плат с чипсетом B550 новыми моделями ROG Strix B550-A Gaming и TUF Gaming B550-Plus (Wi Fi) для процессоров AMD Ryzen™ 3-го поколения. Новые модели предлагают беспроводной модуль WiFi 6, сетевой контроллер 2.5G Ethernet, мощную подсистему питания, поддержку высокой тактовой частоты оперативной памяти, функцию BIOS FlashBack™ и интеллектуальную технологию шумоподавления в микрофоне (AI Mic), которая эффективно отсеивает посторонние шумы с помощью специальных фильтров, оставляя только кристально чистый голос пользователя.Компания ASUS также объявила о том, что материнская плата ROG Strix B550 I Gaming с помощью процессора AMD Ryzen 5 3600x 3-го поколения помогла установить новый рекорд разгона оперативной памяти DDR4 – до 6068 МГц. Подробнее об этом рекорде читайте здесь . Не говоря об экстремальном разгоне, материнские платы ASUS серии B550 совместимы со следующим поколением процессоров AMD Ryzen PRO, что означает поддержку тактовой частоты памяти DDR4 до 5100 МГц (в режиме O.C.).Все материнские платы ASUS линейки B550 поддерживают фирменную технологию Performance Enhancement (APE), которая оптимизирует настройки BIOS для достижения максимальной производительности каждой конкретной материнской платы. Технология APE также повышает предельное значение энергопотребления процессоров AMD Ryzen 3-его поколения, обеспечивая прирост производительности до 17,5%.Перечень материнских плат с поддержкой технологии APE BIOS:ROG STRIX B550-E GAMIMG - 0608ROG STRIX B550-F GAMING (Wi-Fi) - 0608ROG STRIX B550-F GAMING - 0608ROG STRIX B550-I GAMING - 0608TUF GAMING B550-PLUS - 0608TUF GAMING B550M-PLUS (Wi-Fi) - 0608TUF GAMING B550M-PLUS - 0608PRIME B550-PLUS - 0608PRIME B550M-A (Wi-Fi) - 0608PRIME B550M-A - 0608PRIME B550M-K - 0406Материнская плата ROG Strix B550-A Gaming предназначена для высокопроизводительных самосборных систем. Это стильное устройство с «броней» в серебристо-белой гамме станет настоящим украшением любого компьютера. Система питания из 12+2 фаз способна обеспечить стабильную работу самых мощных процессоров Ryzen, а 8+4-контактные разъемы ProCool с полнотелыми контактами гарантируют надежное подключение к шинам питания.Встроенный сетевой контроллер Intel® I255-V 2.5G Ethernet обеспечивает высочайшую скорость проводного соединения, а за превосходное звучание отвечает аудиокодек SupremeFX S1220A.Внешние данные материнской платы Strix B550-A Gaming полностью соответствуют геймерскому характеру устройств серии Strix: логотип ROG, фирменный кибертекстовый орнамент и предустановленная панель ввода/вывода. Реализованные на этой плате разъемы для адресуемых светодиодных лент и поддержка технологии Aura Sync помогут дополнить оформление игровой системы красочной RGB-подсветкой.Материнская плата ASUS TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) форм-фактора ATX станет идеальной основой для высокопроизводительной системы на базе процессора AMD Ryzen 3-го поколения. В системе питания этой материнской платы применяются стабилизатор напряжения Digi+, 8+2 силовых модуля DrMOS, специальные разъемы питания ProCool с полнотелыми контактами и другие высококачественные компоненты TUF, соответствующие военно-промышленному стандарту надежности. Продуманная система охлаждения включает выделенные радиаторы для силовых элементов и слотов М.2, систему пассивного охлаждения для чипсета и утилиту Fan Xpert 4.Материнская плата TUF Gaming B550 Plus (Wi-Fi) предлагает поддержку шины новейшего стандарта PCIe 4.0 для слота M.2 со скоростью передачи данных до 64 Гбит/с, а также интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type A и USB Type C. Беспроводной модуль Intel WiFi 6 и сетевой контроллер 2.5 Ethernet обеспечивают превосходное качество связи, а технологии TUF LANGuard и TurboLAN отвечают за защиту сетевого разъема и помогают уменьшить задержки при передаче данных онлайн-игр. Для пользователей, желающих дополнительно украсить систему подсветкой, на материнской плате TUF Gaming B550 Plus (Wi-Fi) предусмотрены два разъема для адресуемых светодиодных лент и поддержка технологии Aura Sync.Аудиосистема этой материнской платы включает кодек Realtek S1200A и технологию пространственного звучания DTS Custom, обеспечивающую соотношение сигнал-шум на уровне 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа. Материнская плата TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) также поддерживает технологию интеллектуального шумоподавления в микрофоне для кристально чистого звучания голоса пользователя в игровом чате или программах голосового общения.